Billie Jean King Cup, Italia al via: Paolini e Cocciaretto guidano l’assalto al Giappone

L’Italia è pronta a iniziare il suo cammino nella Billie Jean King Cup 2026 sui campi in terra battuta del complesso sportivo Colle degli Dei di Velletri. La sfida contro il Giappone mette in palio uno dei sette posti disponibili per la Final 8, mentre l’ottavo è già assegnato alla Cina, Paese ospitante della fase finale prevista a Shenzhen. Le Qualifiers si giocheranno venerdì 10 aprile e sabato 11 aprile.

Le azzurre si presentano all’appuntamento da campionesse in carica, anzi da dominatrici delle ultime stagioni. L’Italia ha infatti vinto le ultime due edizioni della competizione e nel 2025 ha conquistato il suo sesto titolo complessivo, dopo quelli ottenuti nel 2006, 2009, 2010 e 2024. Un bottino che la colloca al quarto posto all-time tra le nazioni più vincenti della manifestazione, dietro soltanto a Stati Uniti (18), Repubblica Ceca (11) e Australia (7).

Intanto è già stato definito anche il programma della sfida, trasmessa da SuperTennis. Nella giornata di venerdì dalle 12, si partirà con Elisabetta Cocciaretto contro Moyuka Uchijima, seguita da Jasmine Paolini contro Himeno Sakatsume. Sabato, invece, il programma scatterà dalle 11 con il doppio tra Jasmine Paolini / Sara Errani ed Eri Hozumi / Shuko Aoyama, prima dei due singolari conclusivi: Paolini-Uchijima e Cocciaretto-Sakatsume.

La formula dei Qualifiers prevede due singolari il venerdì e, il sabato, il doppio in apertura seguito dagli altri due singolari. La nazione vincitrice accederà direttamente alla Final 8 di settembre. Per l’Italia si tratta dunque del primo vero snodo di una stagione in cui andrà a caccia del terzo trionfo consecutivo.

A guidare il gruppo azzurro sarà ancora Jasmine Paolini, indicata tra le protagoniste delle qualificazioni 2026 anche dalla Billie Jean King Cup ufficiale, in una squadra che punta a confermare la propria solidità proprio sulla terra di casa. L’obiettivo è chiaro: superare il Giappone e continuare la corsa verso un’altra fase finale.

ITALIA 🇮🇹-GIAPPONE 🇯🇵 SU SUPERTENNIS: IL PROGRAMMA

Venerdì dalle 12

Elisabetta Cocciaretto 🇮🇹-Moyuka Uchijima 🇯🇵

Jasmine Paolini 🇮🇹-Himeno Sakatsume 🇯🇵

Sabato dalle 11

Jasmine Paolini/Sara Errani 🇮🇹 vs Eri Hozumi/Shuko Aoyama 🇯🇵

Jasmine Paolini 🇮🇹 v Moyuka Uchijima 🇯🇵

Elisabetta Cocciaretto 🇮🇹 v Himeno Sakatsume 🇯🇵





Francesco Paolo Villarico