Billie Jean King Cup, Italia al via: Paolini e Cocciaretto guidano l’assalto al Giappone
L’Italia è pronta a iniziare il suo cammino nella Billie Jean King Cup 2026 sui campi in terra battuta del complesso sportivo Colle degli Dei di Velletri. La sfida contro il Giappone mette in palio uno dei sette posti disponibili per la Final 8, mentre l’ottavo è già assegnato alla Cina, Paese ospitante della fase finale prevista a Shenzhen. Le Qualifiers si giocheranno venerdì 10 aprile e sabato 11 aprile.
Le azzurre si presentano all’appuntamento da campionesse in carica, anzi da dominatrici delle ultime stagioni. L’Italia ha infatti vinto le ultime due edizioni della competizione e nel 2025 ha conquistato il suo sesto titolo complessivo, dopo quelli ottenuti nel 2006, 2009, 2010 e 2024. Un bottino che la colloca al quarto posto all-time tra le nazioni più vincenti della manifestazione, dietro soltanto a Stati Uniti (18), Repubblica Ceca (11) e Australia (7).
Intanto è già stato definito anche il programma della sfida, trasmessa da SuperTennis. Nella giornata di venerdì dalle 12, si partirà con Elisabetta Cocciaretto contro Moyuka Uchijima, seguita da Jasmine Paolini contro Himeno Sakatsume. Sabato, invece, il programma scatterà dalle 11 con il doppio tra Jasmine Paolini / Sara Errani ed Eri Hozumi / Shuko Aoyama, prima dei due singolari conclusivi: Paolini-Uchijima e Cocciaretto-Sakatsume.
La formula dei Qualifiers prevede due singolari il venerdì e, il sabato, il doppio in apertura seguito dagli altri due singolari. La nazione vincitrice accederà direttamente alla Final 8 di settembre. Per l’Italia si tratta dunque del primo vero snodo di una stagione in cui andrà a caccia del terzo trionfo consecutivo.
A guidare il gruppo azzurro sarà ancora Jasmine Paolini, indicata tra le protagoniste delle qualificazioni 2026 anche dalla Billie Jean King Cup ufficiale, in una squadra che punta a confermare la propria solidità proprio sulla terra di casa. L’obiettivo è chiaro: superare il Giappone e continuare la corsa verso un’altra fase finale.
ITALIA 🇮🇹-GIAPPONE 🇯🇵 SU SUPERTENNIS: IL PROGRAMMA
Venerdì dalle 12
Elisabetta Cocciaretto 🇮🇹-Moyuka Uchijima 🇯🇵
Jasmine Paolini 🇮🇹-Himeno Sakatsume 🇯🇵
Sabato dalle 11
Jasmine Paolini/Sara Errani 🇮🇹 vs Eri Hozumi/Shuko Aoyama 🇯🇵
Jasmine Paolini 🇮🇹 v Moyuka Uchijima 🇯🇵
Elisabetta Cocciaretto 🇮🇹 v Himeno Sakatsume 🇯🇵
Francesco Paolo Villarico
TAG: Billie Jean King Cup, Billie Jean King Cup 2026
5 commenti
@ Gaz (#4588993)
Cio’ che e’ ignoto, non e’ l’ubicazione di Grant in questo momento, bensì il perche’ sia ora a Santa Margherita dopo essere stata convocata a Velletri . Decisione sua, decisione di Garbin, decisione comune e condivisa ? Questo e’ quello che non e’ noto.
Mamma mia la Jasmine, che brutto lifting ha fatto.. 😀 😀 😀
(Dalla foto)
Sta giocando a Santa Margherita, può anche vincere e fargli bene, comunque non sarebbe stata utilizzata.
Ovviamente non c’è Osaka, manca sempre qualcuno di importante tra le avversarie in questa Errani/Paolini king Cup.
Se sono tornati 4 singolari almeno questo dovrebbe diminuire l’importanza specifica sul risultato finale del doppio, l’Italia unica ad avere una compia top composto da ragazze di stessa nazione.
Ci sarebbero anche Andreeva e Shnaider che però non sono ammesse.
Da 4 mesi non si sa più nulla di Wakana Sonobe,una delle giovani apprezzate nella scorsa stagione e che davo sulla rampa di lancio per questo 2026, invece non si sa nulla di questo prolungato stop e su una data di possibile ritorno.
Per ragioni ancora non note, Garbin, all’ultimo, ha sostituito Grant con Stefanini.