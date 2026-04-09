ATP, cambia ancora il calendario di fine stagione: sparisce Belgrado/Atene, torna Stoccolma e nel 2027 toccherà a Bruxelles

Arrivano novità importanti dall’ultimo aggiornamento ufficiale del calendario ATP, che ridisegna la parte finale della stagione. La modifica più evidente riguarda la scomparsa del torneo di Belgrado, trasferito ad Atene nel 2025, che non compare più nel programma 2026. Salta anche Metz: di fatto, la settimana ponte tra il Masters 1000 di Parigi-Bercy e le ATP Finals non ospiterà più nessuno di quei due eventi.

Al loro posto, nel 2026, quella finestra del calendario sarà occupata dallo storico torneo di Stoccolma, programmato dall’8 al 15 novembre come ATP 250 indoor. La scelta era già stata anticipata nei documenti ATP pubblicati in precedenza e ora trova conferma anche nell’aggiornamento più recente del calendario ufficiale.

La vicenda parte da lontano. Nell’agosto 2025 l’ATP aveva annunciato il trasferimento del torneo ATP 250 di Belgrado ad Atene per l’edizione disputata dal 2 all’8 novembre 2025. Quell’evento, però, non ha avuto seguito nel calendario 2026 aggiornato, dove non compare più alcuno slot per Atene in quella settimana.

Il cambiamento si inserisce in una revisione più ampia della parte finale della stagione. Già quando l’ATP aveva presentato il calendario 2026, tra le modifiche principali figuravano infatti lo spostamento di Stoccolma da ottobre a novembre e la rimozione di Metz dal programma.

Non finisce qui, perché il calendario guarda già anche al 2027. Dai documenti ATP emerge infatti che Stoccolma tornerà nelle sue date tradizionali di ottobre, mentre l’ultima settimana della stagione regolare sarà assegnata a Bruxelles. Il PDF ufficiale del calendario 2027 mostra proprio la capitale belga collocata in quella fase finale dell’anno.

Si tratta quindi di una piccola ma significativa rivoluzione nella corsa verso Torino. La settimana immediatamente precedente alle ATP Finals cambia volto: nel 2026 sarà Stoccolma a fare da ultimo snodo prima del gran finale, mentre dal 2027 quel ruolo passerà a Bruxelles.





Francesco Paolo Villarico