Presentata a San Gregorio la Sportwatchers Cup. Il tennis internazionale femminile arriva per la prima volta ai piedi dell’Etna

Il tennis internazionale femminile bussa alle porte dell’Etna. Con la presentazione ufficiale della Sportwatchers Cup si alza il sipario su uno degli appuntamenti più interessanti dell’inizio della stagione del circuito ITF femminile.

Da oggi e fino al 29 marzo il torneo organizzato dal circolo Leotennis porterà sui campi del Tennis Club Monte Ka Tira giocatrici provenienti da tutto il mondo, inserendosi in una fase particolarmente strategica della stagione, quella iniziale, il momento in cui le tenniste cercano ritmo partita e i primi punti utili per costruire la propria annata.

Il tabellone promette equilibrio e qualità, con diverse atlete racchiuse in poche posizioni di ranking e una presenza internazionale significativa. A guidare il seeding è l’argentina Maria Lourdes Carle, numero 157 del ranking WTA, giocatrice abituata ai livelli più alti del circuito e tra le principali favorite del torneo. Accanto a lei spiccano nomi di esperienza come la slovena Polona Hercog, oltre a diverse tenniste stabilmente inserite tra le prime trecento del ranking mondiale e a una pattuglia italiana pronta a inserirsi nella corsa al titolo, di cui fanno parte anche le siciliane Dalila Spiteri e Giorgia Pedone.

Durante la conferenza stampa di presentazione della Sportwatchers Cup è emersa l’importanza del torneo, sia per il livello del tabellone sia per il ruolo che questa tappa avrà per il territorio.

“Come Sportwatchers lavoriamo con una logica di continuità, organizzando tornei internazionali in tutta Italia – ha spiegato Tommaso D’Onofrio, presidente della società e main partner dell’ITF W35 organizzato da Leotennis –. Da qualche anno seguiamo anche il Torneo Avvenire, appuntamento paragonabile a uno Slam Under 14, e sentivamo che era arrivato il momento di investire anche nel Sud. Qui a San Gregorio di Catania troviamo una manifestazione con un main draw di altissimo livello e giocatrici provenienti da tutto il mondo. Personalmente sono originario del Sud Italia e, anche per il rapporto di amicizia con l’organizzazione e con questo circolo, sostenere questo torneo è stato quasi naturale”.

La manifestazione arriva in provincia di Catania per la prima volta, ma con alle spalle un percorso consolidato nel circuito internazionale femminile. Lo ha ricordato il direttore del torneo Renato Morabito.

“Ci avviciniamo a spegnere la quarantesima candelina come organizzazione – ha spiegato Morabito –. È un’avventura iniziata dieci anni fa a Solarino e che oggi è vicina a tagliare il traguardo dei 40 tornei organizzati nel circuito ITF femminile”.

Morabito, maestro di tennis catanese, ha poi parlato della rete di collaborazioni inedita che ha reso possibile portare il torneo ai piedi dell’Etna.

“Mi trovo a collaborare con due professionisti come il maestro Fabio Scionti, padrone di casa al Monte Ka Tira e organizzatore delle tappe ITF maschili, e con il presidente di Sportwatchers Tommaso D’Onofrio. Quest’ultima è una realtà sportiva molto importante che finora ha lavorato soprattutto nel Nord Italia e nel tennis maschile. La collaborazione con Leotennis rappresenta un passaggio significativo, cioè l’apertura al tennis femminile e al Sud Italia”.

L’impianto di via Cantello diventerà il palcoscenico di questa nuova tappa del circuito internazionale, come ha sottolineato lo stesso Fabio Scionti, amministratore del circolo, consigliere regionale FITP Sicilia e organizzatore delle tappe ITF maschili a San Gregorio.

“Il Monte Ka Tira accoglie con grande piacere questo torneo internazionale del circuito professionistico femminile nel proprio calendario. Ospitiamo una manifestazione organizzata da un’altra società, ma siamo felici di avere costruito questa sinergia. A giugno l’appuntamento con la femminile si ripeterà e nel programma del circolo sono già previste anche altre tappe, M15 e M35, del circuito internazionale maschile”.

A fare gli onori di casa è stata la vicesindaca del Comune di San Gregorio, Giusi Lo Bianco, sottolineando il valore simbolico di una manifestazione sportiva internazionale dedicata al tennis femminile.

“È un grandissimo orgoglio essere qui oggi a rappresentare l’amministrazione e la comunità di San Gregorio. Le donne nel tennis hanno un ruolo importante e questo viene vissuto con orgoglio sia dalle atlete che arriveranno nel nostro comune sia da tutta l’organizzazione del torneo. Che il loro impegno – ha dichiarato Lo Bianco – sia d’esempio per le prossime generazioni. Il tennis è uno sport che insegna determinazione, crescita e sacrificio. Lo sport è intelligenza emotiva in azione, e credo che il tennis lo rappresenti in modo particolare”. A chiudere la conferenza le dichiarazioni del delegato etneo della Fitp Mariano Garozzo.

La Sportwatchers Cup rappresenta per gli appassionati anche un’occasione unica per vivere da vicino il tennis professionistico. Tutti gli incontri saranno ad ingresso gratuito e l’intero torneo verrà trasmesso in diretta streaming sulla pagina ITF, permettendo di seguire ogni match sia dagli spalti sia da qualsiasi parte del Mondo.