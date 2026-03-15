Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 15 Marzo 2026

Mattia Bellucci nella foto - Foto Getty Images
Masters 1000 Indian Wells – hard
F Medvedev – Sinner Non prima 22:00
Il match deve ancora iniziare
CH 75 Cherbourg – hard
F Kotov
– Romano Inizio 15:00
Il match deve ancora iniziare
CH 100 Kigali – terra
F Trungelliti – Cecchinato Inizio 10:00
ATP Kigali
Marco Trungelliti [1]
30
4
6
5
Marco Cecchinato [8]•
0
6
0
3
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Cecchinato
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-2 → 3-2
M. Trungelliti
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Trungelliti
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-0 → 6-0
M. Trungelliti
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-0 → 4-0
M. Trungelliti
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
1-0 → 2-0
M. Cecchinato
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Trungelliti
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
40-A
df
40-40
40-A
4-5 → 4-6
M. Cecchinato
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
4-4 → 4-5
M. Cecchinato
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-3 → 2-3
M. Trungelliti
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
1-2 → 1-3
M. Cecchinato
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
1-1 → 1-2
M. Cecchinato
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
0-0 → 0-1
CH 175 Cap Cana – hard
F Bellucci – Navone Inizio 16:00
Il match deve ancora iniziare
CH 75 Morelos – hard
Q1 Flores – Covato 4° inc. ore 17:00
Il match deve ancora iniziare
CH 75 Murcia – terra
Q1 Juan Mano – Arnaboldi 3° inc. ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
Q1 Borrelli – Wessels 4° inc. ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
CH 75 Zadar – terra
Q1 Pieri – Rakonic Inizio 10:00
ATP Zadar
Samuele Pieri [6]
6
6
Fran Rakonic
1
0
Vincitore: Pieri
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Pieri
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Pieri
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-1 → 6-1
F. Rakonic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-0 → 5-1
S. Pieri
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-0 → 5-0
F. Rakonic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-0 → 4-0
S. Pieri
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Q1 Cerny – La Vela Inizio 10:00
ATP Zadar
Matyas Cerny
6
6
Giuseppe La Vela [12]
2
0
Vincitore: Cerny
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Cerny
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
3-0 → 4-0
G. La Vela
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-0 → 3-0
M. Cerny
15-0
15-15
df
30-15
40-15
1-0 → 2-0
G. La Vela
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. La Vela
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
4-2 → 5-2
M. Cerny
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
G. La Vela
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
M. Cerny
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
0-1 → 1-1
G. La Vela
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Q1 Boitan – Fiorentini 2° inc. ore 10:00
ATP Zadar
Adrian Boitan [1]
40
2
Andrea Fiorentini•
A
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Fiorentini
0-15
df
0-30
df
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
A. Fiorentini
15-0
30-0
ace
30-15
df
40-15
40-30
0-2 → 0-3
A. Fiorentini
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
df
0-0 → 0-1
WTA 1000 Miami – hard
Q1 Zarazua – Trevisan 2 incontro dalle 16:00
Il match deve ancora iniziare
Q1 Stefanini – Parry ore 16:00
Il match deve ancora iniziare
Il nulla dietro Sinner sta esagerando: 3 finali su 3 challenger
Quando perde Carlone è soltanto perché si concentra per futuri tornei..dura veritas sed veritas!
Forza Trungellitti!
Ma perchè Cecchinato Scioglie set come se non ci fosse un domani?
Per me unico che perde è romano ma occhio che questo ragazzo gioca bene e a fine anno può arrivare nei 150.
@ MAURO (#4574700)
Domani mattina ,
CLASSIFICA Live :
ATP < 25 anni :
2 SINNER
3 MUSETTI
5 COBOLLI
6 DARDERI
Me gusta, me gusta.
@ MAURO (#4574700)
Fotografia del Movimento italiano di tennis :
15 marzo 2026 :
SINNER 24 anni Finale Masters 1000
BELLUCCI 24 anni Finale Challenger 175
CECCHINATO 33 anni Finale Challenger 100
ROMANO 20 anni Finale Challenger 75
“Lo storto” si faccia da parte,
come 8 delle ultime 9 volte… 😉
Oggi tutti gli occhi puntati su Giuseppe La Vela
Sento del rosicamento
Dove sono gli spagnoli vincenti? Jodar? Landaluce? Ahaahahahha
Obiettivo CARLONE X questa stagione sono i 4 SLAM.
Dopo la missione compiuta in Australia, ora e’ già in preparazione X Roland Garros.
Meno match gioca, più energie risparmia in vista del grande obiettivo.
Queste sono sconfitte salutari.
Maurantonique, c’est chic: rosique out ❗
Bel torneo di Mattia, che ha finora battuto tutti avversari non banali. Un campo partenti superiore a tanti 250, leggasi Sudamerica o terra dopo Wimbledon.
Top 100 ripresa in grande stile, sperando completi l’ opera
Me gusta il Movimento che mi da felicità.
Balliamo tutti in strada, risvegliamo la città.
Se includiamo le quali (2h45′) calcolo circa 12 ore, media di 2 ore a match, stessa media per Kotov ma il russo non partiva dalle quali
L’imponderabile è accaduto
Tra ATP, challAngers, ITF tutti all’estero, ci sono italiani in finale
Il teorema di Maurantonio necessita di qualche aggiustamento
Trolls ..
El movimiento sexy
Romano ha fatto un gran torneo…non so quante ore abbia giocato!tutte al terzo set! 😆
Oggi grande abbuffata di tennis. Domani mi metto a dieta