Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 15 Marzo 2026

15/03/2026 08:41 19 commenti
Mattia Bellucci nella foto - Foto Getty Images
Mattia Bellucci nella foto - Foto Getty Images

USA Masters 1000 Indian Wells – hard
F Medvedev RUS – Sinner ITA Non prima 22:00

Il match deve ancora iniziare




FRA CH 75 Cherbourg – hard
F Kotov RUS – Romano ITA Inizio 15:00
Il match deve ancora iniziare



RWA CH 100 Kigali – terra
F Trungelliti ARG – Cecchinato ITA Inizio 10:00

ATP Kigali
Marco Trungelliti [1]
30
4
6
5
Marco Cecchinato [8]
0
6
0
3
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DOM CH 175 Cap Cana – hard
F Bellucci ITA – Navone ARG Inizio 16:00

Il match deve ancora iniziare



MEX CH 75 Morelos – hard
Q1 Flores CRC – Covato ITA 4° inc. ore 17:00

Il match deve ancora iniziare



ESP CH 75 Murcia – terra
Q1 Juan Mano ESP – Arnaboldi ITA 3° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Borrelli ITA – Wessels GER 4° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare



CRO CH 75 Zadar – terra
Q1 Pieri ITA – Rakonic CRO Inizio 10:00

ATP Zadar
Samuele Pieri [6]
6
6
Fran Rakonic
1
0
Vincitore: Pieri
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Q1 Cerny CZE – La Vela ITA Inizio 10:00

ATP Zadar
Matyas Cerny
6
6
Giuseppe La Vela [12]
2
0
Vincitore: Cerny
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Q1 Boitan ROU – Fiorentini ITA 2° inc. ore 10:00

ATP Zadar
Adrian Boitan [1]
40
2
Andrea Fiorentini
A
4
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USA WTA 1000 Miami – hard
Q1 Zarazua MEX – Trevisan ITA 2 incontro dalle 16:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Stefanini ITA – Parry FRA ore 16:00

Il match deve ancora iniziare

TAG:

19 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

zedarioz 15-03-2026 11:38

Il :mrgreen: nulla dietro Sinner sta esagerando: 3 finali su 3 challenger

 19
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Supporter dei poeti estinti (Guest) 15-03-2026 11:21

Scritto da MAURO

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da MAURO
Me gusta il Movimento che mi da felicità.
Balliamo tutti in strada, risvegliamo la città.

Maurantonique, c’est chic: rosique out

Obiettivo CARLONE X questa stagione sono i 4 SLAM.
Dopo la missione compiuta in Australia, ora e’ già in preparazione X Roland Garros.
Meno match gioca, più energie risparmia in vista del grande obiettivo.
Queste sono sconfitte salutari.

Quando perde Carlone è soltanto perché si concentra per futuri tornei..dura veritas sed veritas!

 18
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Andreas Seppi 15-03-2026 11:20

Forza Trungellitti!
Ma perchè Cecchinato Scioglie set come se non ci fosse un domani?

17
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Tomax (Guest) 15-03-2026 11:10

Per me unico che perde è romano ma occhio che questo ragazzo gioca bene e a fine anno può arrivare nei 150.

 16
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Tennisforever 15-03-2026 10:41

@ MAURO (#4574700)

Domani mattina ,

CLASSIFICA Live :

ATP < 25 anni :

2 SINNER
3 MUSETTI
5 COBOLLI
6 DARDERI

 15
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MAURO (Guest) 15-03-2026 10:34

Scritto da Tennisforever
@ MAURO (#4574700)
Fotografia del Movimento italiano di tennis :
15 marzo 2026 :
SINNER 24 anni Finale Masters 1000
BELLUCCI 24 anni Finale Challenger 175
CECCHINATO 33 anni Finale Challenger 100
ROMANO 20 anni Finale Challenger 75

Me gusta, me gusta.

 14
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+1: giallu
Tennisforever 15-03-2026 10:30

@ MAURO (#4574700)

Fotografia del Movimento italiano di tennis :
15 marzo 2026 :
SINNER 24 anni Finale Masters 1000
BELLUCCI 24 anni Finale Challenger 175
CECCHINATO 33 anni Finale Challenger 100
ROMANO 20 anni Finale Challenger 75

 13
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pablito 15-03-2026 10:21

“Lo storto” si faccia da parte,
come 8 delle ultime 9 volte… 😉

 12
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Grimaldello (Guest) 15-03-2026 10:16

Oggi tutti gli occhi puntati su Giuseppe La Vela

 11
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-1: Detuqueridapresencia
Ging89 (Guest) 15-03-2026 10:16

Scritto da MAURO
Me gusta il Movimento che mi da felicità.
Balliamo tutti in strada, risvegliamo la città.

Sento del rosicamento

Dove sono gli spagnoli vincenti? Jodar? Landaluce? Ahaahahahha

 10
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MAURO (Guest) 15-03-2026 10:05

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da MAURO
Me gusta il Movimento che mi da felicità.
Balliamo tutti in strada, risvegliamo la città.

Maurantonique, c’est chic: rosique out

Obiettivo CARLONE X questa stagione sono i 4 SLAM.
Dopo la missione compiuta in Australia, ora e’ già in preparazione X Roland Garros.
Meno match gioca, più energie risparmia in vista del grande obiettivo.
Queste sono sconfitte salutari.

 9
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+1: Detuqueridapresencia
Detuqueridapresencia 15-03-2026 09:52

Scritto da MAURO
Me gusta il Movimento che mi da felicità.
Balliamo tutti in strada, risvegliamo la città.

Maurantonique, c’est chic: rosique out ❗

 8
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+1: pablito, tombizzle
-1: patric25
OspiteSgradito (Guest) 15-03-2026 09:51

Bel torneo di Mattia, che ha finora battuto tutti avversari non banali. Un campo partenti superiore a tanti 250, leggasi Sudamerica o terra dopo Wimbledon.
Top 100 ripresa in grande stile, sperando completi l’ opera

 7
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MAURO (Guest) 15-03-2026 09:44

Me gusta il Movimento che mi da felicità.
Balliamo tutti in strada, risvegliamo la città.

 6
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+1: giallu
-1: Detuqueridapresencia
JOA20 (Guest) 15-03-2026 09:41

Scritto da cataflic
Romano ha fatto un gran torneo…non so quante ore abbia giocato!tutte al terzo set!

Se includiamo le quali (2h45′) calcolo circa 12 ore, media di 2 ore a match, stessa media per Kotov ma il russo non partiva dalle quali

 5
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Harlan (Guest) 15-03-2026 09:35

L’imponderabile è accaduto
Tra ATP, challAngers, ITF tutti all’estero, ci sono italiani in finale
Il teorema di Maurantonio necessita di qualche aggiustamento
Trolls ..

 4
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+1: Detuqueridapresencia
Harlan (Guest) 15-03-2026 09:28

El movimiento sexy

 3
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+1: Detuqueridapresencia
cataflic (Guest) 15-03-2026 09:19

Romano ha fatto un gran torneo…non so quante ore abbia giocato!tutte al terzo set! 😆

 2
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Leprotto (Guest) 15-03-2026 08:56

Oggi grande abbuffata di tennis. Domani mi metto a dieta

 1
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