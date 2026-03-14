Challenger 75 Asuncion: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Presenza di Gianluca Cadenasso nel Md
Challenger 75 Asuncion – Tabellone Principale – terra
Adolfo Daniel Vallejo [1] vs Qualifier
Franco Roncadelli vs Andrea Collarini
Qualifier vs Qualifier
Qualifier vs Joao Lucas Reis Da Silva [5]
Alex Barrena [4] vs Cannon Kingsley [ALT]
Murkel Dellien vs Alex Santino Nuñez Vera [WC]
Mariano Kestelboim [ALT] vs Juan Pablo Varillas
Guido Ivan Justo vs Juan Carlos Prado Angelo [7]
Alvaro Guillen Meza [6] vs Gianluca Cadenasso
Santiago Rodriguez Taverna vs Luciano Emanuel Ambrogi [ALT]
Pedro Boscardin Dias vs Hernando Jose Escurra Isnardi [WC]
Qualifier vs Henrique Rocha [3]
Gonzalo Bueno [8] vs João Pedro Didoni Bonini [WC]
Lautaro Midon vs Gonzalo Villanueva
Nicolas Kicker vs Qualifier
Genaro Alberto Olivieri vs Jaime Faria [2]
Challenger 75 Asuncion – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Valerio Aboian vs Bye
(Alt) Bruno Oliveira vs (7) Arklon Huertas Del Pino Cordova
(2) Joao Eduardo Schiessl vs Bye
(Alt) Victor Braga vs (8) Johannes Ingildsen
(3) Carlos Maria Zarate vs Bye
(WC) Federico Gaston Gonzalez Benitez vs (Alt) (12) Boris Arias
(4) Paulo Andre Saraiva Dos Santos vs Bye
(Alt) Luis Britto vs (9) Franco Ribero
(5) Conner Huertas del Pino vs Bye
(Alt) Breno Braga vs (10) Julian Cundom
(6) Thiago Cigarran vs (WC) Facundo Martin Martinez Morel
(WC) Alexander Baez vs (Alt) (11) Valentin Basel
TAG: Circuito Challenger
1 commento
