Challenger 75 Asuncion: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Presenza di Gianluca Cadenasso nel Md

14/03/2026 23:15 1 commento
Gianluca Cadenasso nella foto
Gianluca Cadenasso nella foto

PAR Challenger 75 Asuncion – Tabellone Principale – terra
Adolfo Daniel Vallejo PAR [1] vs Qualifier
Franco Roncadelli URU vs Andrea Collarini ARG
Qualifier vs Qualifier
Qualifier vs Joao Lucas Reis Da Silva BRA [5]

Alex Barrena ARG [4] vs Cannon Kingsley USA [ALT]
Murkel Dellien BOL vs Alex Santino Nuñez Vera ARG [WC]
Mariano Kestelboim ARG [ALT] vs Juan Pablo Varillas PER
Guido Ivan Justo ARG vs Juan Carlos Prado Angelo BOL [7]

Alvaro Guillen Meza ECU [6] vs Gianluca Cadenasso ITA
Santiago Rodriguez Taverna ARG vs Luciano Emanuel Ambrogi ARG [ALT]
Pedro Boscardin Dias BRA vs Hernando Jose Escurra Isnardi PAR [WC]
Qualifier vs Henrique Rocha POR [3]

Gonzalo Bueno PER [8] vs João Pedro Didoni Bonini BRA [WC]
Lautaro Midon ARG vs Gonzalo Villanueva ARG
Nicolas Kicker ARG vs Qualifier
Genaro Alberto Olivieri ARG vs Jaime Faria POR [2]

PAR Challenger 75 Asuncion – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Valerio Aboian ARG vs Bye
(Alt) Bruno Oliveira BRA vs (7) Arklon Huertas Del Pino Cordova PER

(2) Joao Eduardo Schiessl BRA vs Bye
(Alt) Victor Braga BRA vs (8) Johannes Ingildsen DEN

(3) Carlos Maria Zarate ARG vs Bye
(WC) Federico Gaston Gonzalez Benitez PAR vs (Alt) (12) Boris Arias BOL

(4) Paulo Andre Saraiva Dos Santos BRA vs Bye
(Alt) Luis Britto BRA vs (9) Franco Ribero ARG

(5) Conner Huertas del Pino PER vs Bye
(Alt) Breno Braga BRA vs (10) Julian Cundom ARG

(6) Thiago Cigarran ARG vs (WC) Facundo Martin Martinez Morel PAR
(WC) Alexander Baez PAR vs (Alt) (11) Valentin Basel ARG

1 commento

miky85 14-03-2026 23:20

Vallejo

Faria

Barrena
Rodriguez

Q
Justo
Boscardin
Bueno

