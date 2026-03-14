Challenger 75 Murcia: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Wild card a Raul Brancaccio nel Md. Presente anche Pellegrino. Due azzurri nelle quali
Challenger 75 Murcia – Tabellone Principale – terra
(1) Jesper de Jong vs Benjamin Hassan
Qualifier vs Max Houkes
Pablo Llamas Ruiz vs (WC) Javier Barranco Cosano
Miguel Damas vs (6) Jan Choinski
(4) Sebastian Ofner vs Qualifier
(WC) Raul Brancaccio vs (WC) Alejo Sanchez Quilez
Edas Butvilas vs Mikhail Kukushkin
Nikolas Sanchez Izquierdo vs (8) Roberto Carballes Baena
(7) Andrea Pellegrino vs Pol Martin Tiffon
Justin Engel vs (Alt) Abdullah Shelbayh
Qualifier vs Qualifier
(Alt) Carlos Sanchez Jover vs (3) Pablo Carreno Busta
(5) Elmer Moller vs Kimmer Coppejans
Ivan Gakhov vs Qualifier
Gilles Arnaud Bailly vs Qualifier
Alejandro Moro Canas vs (2) Vilius Gaubas
Challenger 75 Murcia – Tabellone Qualificazione – terra
🇵🇹 Frederico Ferreira Silva (1) vs 🇧🇬 Yanaki Milev
🇪🇸 De La Cierva Sanchez (WC) vs 🇩🇪 Rudolf Molleker (8)
🇬🇧 Felix Gill (2) vs 🇨🇭 Nicolas Parizzia
🇪🇸 Alejandro Juan Mano vs 🇮🇹 Federico Arnaboldi (7)
🇬🇪 Saba Purtseladze (3) vs 🇪🇸 Martinez Onsalo (WC)
🇮🇹 Leonardo Borrelli vs 🇩🇪 Louis Wessels (12)
🇰🇿 Denis Yevseyev (4) vs 🇪🇸 David Vega Hernandez (WC)
🇵🇱 Filip Pieczonka vs 🇫🇷 Maxime Janvier (10)
🇩🇪 Christoph Negritu (5) vs 🇪🇸 Eneko Rios Perez (WC)
🇨🇿 Andrew Paulson vs 🇨🇿 Michael Vrbensky (11)
🇪🇸 David Jorda Sanchis (6) vs 🇪🇸 Barreto Sanchez
🇪🇸 Benjamin Winter Lopez vs 🇺🇸 Dali Blanch (9)
Pista Central – ore 11:00
Christoph Negritu vs Eneko Rios Perez
Pablo De La Cierva Sanchez vs Rudolf Molleker
Saba Purtseladze vs Gonzalo Martinez Onsalo
Felix Gill vs Nicolas Parizzia
Pista 2 – ore 11:00
Filip Pieczonka vs Maxime Janvier
Denis Yevseyev vs David Vega Hernandez
Benjamin Winter Lopez vs Dali Blanch
David Jorda Sanchis vs Diego Augusto Barreto Sanchez
Pista 3 – ore 11:00
Andrew Paulson vs Michael Vrbensky
Frederico Ferreira Silva vs Yanaki Milev
Alejandro Juan Mano vs Federico Arnaboldi
Leonardo Borrelli vs Louis Wessels
Ofner
Carreno
De Jong
Gaubas
Choinski
Carballes
Pellegrino
Moller
