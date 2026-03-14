Challenger 75 Murcia: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Wild card a Raul Brancaccio nel Md. Presente anche Pellegrino. Due azzurri nelle quali

14/03/2026 18:49
Raul Brancaccio - Foto Daniel Kondarcuik

ESP Challenger 75 Murcia – Tabellone Principale – terra
(1) Jesper de Jong NED vs Benjamin Hassan LBN
Qualifier vs Max Houkes NED
Pablo Llamas Ruiz ESP vs (WC) Javier Barranco Cosano ESP
Miguel Damas ESP vs (6) Jan Choinski GBR

(4) Sebastian Ofner AUT vs Qualifier
(WC) Raul Brancaccio ITA vs (WC) Alejo Sanchez Quilez ESP
Edas Butvilas LTU vs Mikhail Kukushkin KAZ
Nikolas Sanchez Izquierdo ESP vs (8) Roberto Carballes Baena ESP

(7) Andrea Pellegrino ITA vs Pol Martin Tiffon ESP
Justin Engel GER vs (Alt) Abdullah Shelbayh JOR
Qualifier vs Qualifier
(Alt) Carlos Sanchez Jover ESP vs (3) Pablo Carreno Busta ESP

(5) Elmer Moller DEN vs Kimmer Coppejans BEL
Ivan Gakhov RUS vs Qualifier
Gilles Arnaud Bailly BEL vs Qualifier
Alejandro Moro Canas ESP vs (2) Vilius Gaubas LTU

ESP Challenger 75 Murcia – Tabellone Qualificazione – terra
🇵🇹 Frederico Ferreira Silva (1) vs 🇧🇬 Yanaki Milev
🇪🇸 De La Cierva Sanchez (WC) vs 🇩🇪 Rudolf Molleker (8)

🇬🇧 Felix Gill (2) vs 🇨🇭 Nicolas Parizzia
🇪🇸 Alejandro Juan Mano vs 🇮🇹 Federico Arnaboldi (7)

🇬🇪 Saba Purtseladze (3) vs 🇪🇸 Martinez Onsalo (WC)
🇮🇹 Leonardo Borrelli vs 🇩🇪 Louis Wessels (12)

🇰🇿 Denis Yevseyev (4) vs 🇪🇸 David Vega Hernandez (WC)
🇵🇱 Filip Pieczonka vs 🇫🇷 Maxime Janvier (10)

🇩🇪 Christoph Negritu (5) vs 🇪🇸 Eneko Rios Perez (WC)
🇨🇿 Andrew Paulson vs 🇨🇿 Michael Vrbensky (11)

🇪🇸 David Jorda Sanchis (6) vs 🇪🇸 Barreto Sanchez
🇪🇸 Benjamin Winter Lopez vs 🇺🇸 Dali Blanch (9)

Pista Central – ore 11:00
Christoph Negritu GER vs Eneko Rios Perez ESP
Pablo De La Cierva Sanchez ESP vs Rudolf Molleker GER
Saba Purtseladze GEO vs Gonzalo Martinez Onsalo ESP
Felix Gill GBR vs Nicolas Parizzia SUI

Pista 2 – ore 11:00
Filip Pieczonka POL vs Maxime Janvier FRA
Denis Yevseyev KAZ vs David Vega Hernandez ESP
Benjamin Winter Lopez ESP vs Dali Blanch USA
David Jorda Sanchis ESP vs Diego Augusto Barreto Sanchez ESP

Pista 3 – ore 11:00
Andrew Paulson CZE vs Michael Vrbensky CZE
Frederico Ferreira Silva POR vs Yanaki Milev BUL
Alejandro Juan Mano ESP vs Federico Arnaboldi ITA
Leonardo Borrelli ITA vs Louis Wessels GER

3 commenti

akgul num.1 14-03-2026 20:26

Ofner

Carreno

De Jong
Gaubas

Choinski
Carballes
Pellegrino
Moller

patrick 14-03-2026 20:22

GAUBAS

OFNER

DE JONG
CARRENO

CHOINSKI
BUTVILAS
PELLEGRINO
MOLLER

brizz 14-03-2026 19:34

carreno

ofner

choinski
gaubas

houkes
carballes
pellegrino
coppejans

