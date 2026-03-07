WTA 125 Antalya 3: Il Tabellone di Qualificazione. Un’azzurra presente
WTA 125 Antalya 3 – Tabellone Qualificazione – terra
Court 1 – ore 08:30
(3) Carole Monnet vs Selina Atay Inizio 08:30
Irem Kurt vs (7) Mai Hontama
Mia Ristic vs (5) Lisa Pigato
Court 3 – ore 08:30
Lia Karatancheva vs (8) Chloe Paquet Inizio 08:30
(2) Anastasia Gasanova vs Caroline Werner
(1) Teodora Kostovic vs Nuria Parrizas Diaz
Court 5 – ore 08:30
(4) Julia Riera vs Katarina Zavatska Inizio 08:30
Ekaterina Reyngold vs (6) Elena Pridankina
