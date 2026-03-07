WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Antalya 3: Il Tabellone di Qualificazione. Un’azzurra presente

07/03/2026 18:21 1 commento
Lisa Pigato - Foto Antonio Burruni
TUR WTA 125 Antalya 3 – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Teodora Kostovic SRB vs Nuria Parrizas Diaz ESP
Mia Ristic SRB vs (5) Lisa Pigato ITA

(2) Anastasia Gasanova RUS vs Caroline Werner GER
(WC) Irem Kurt TUR vs (7) Mai Hontama JPN

(3) Carole Monnet FRA vs (WC) Selina Atay TUR
Lia Karatancheva BUL vs (8) Chloe Paquet FRA

(4) Julia Riera ARG vs Katarina Zavatska UKR
Ekaterina Reyngold RUS vs (6) Elena Pridankina RUS

Court 1 – ore 08:30
(3) Carole Monnet FRA vs Selina Atay TUR Inizio 08:30
Irem Kurt TUR vs (7) Mai Hontama JPN
Mia Ristic SRB vs (5) Lisa Pigato ITA

Court 3 – ore 08:30
Lia Karatancheva BUL vs (8) Chloe Paquet FRA Inizio 08:30
(2) Anastasia Gasanova RUS vs Caroline Werner GER
(1) Teodora Kostovic SRB vs Nuria Parrizas Diaz ESP

Court 5 – ore 08:30
(4) Julia Riera ARG vs Katarina Zavatska UKR Inizio 08:30
Ekaterina Reyngold RUS vs (6) Elena Pridankina RUS

1 commento

Betafasan 07-03-2026 20:04

Vai LISA

