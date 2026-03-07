Jannik Sinner entra in un club leggendario: 50 vittorie su 50 contro avversari fuori dalla Top 50 da top five
Jannik Sinner continua a scrivere pagine di storia del tennis. Il numero due del mondo è diventato il quarto giocatore dell’Era Open a vincere le prime 50 partite disputate contro avversari classificati oltre la Top 50 del ranking ATP nel circuito maggiore da top five.
Un dato impressionante che testimonia la straordinaria continuità dell’azzurro contro avversari teoricamente meno quotati, ma che spesso rappresentano trappole pericolose anche per i grandi campioni.
Prima di Sinner, solo tre leggende erano riuscite a realizzare un’impresa simile:
Jimmy Connors
Guillermo Vilas
John McEnroe
La difficoltà dell’impresa
Nel tennis moderno mantenere un record perfetto contro giocatori fuori dalla Top 50 è tutt’altro che semplice. Il livello del circuito è sempre più equilibrato e i giocatori di classifica inferiore sono spesso in grado di creare grandi difficoltà ai migliori.
Proprio per questo motivo solo tre campioni della storia erano riusciti a raggiungere un traguardo simile prima dell’azzurro.
Un dettaglio da “precisino” : quando dite “a vincere le prime 50 partite giocate contro…” e “Sinner ha iniziato a battere questi avversari quando non era ancora nei 50, quindi nelle prime fasi della sua carriera” non vuol certo dire che nel 2019 vincesse già contro tutti quelli sotto il 50. Infatti ci perdeva, come normale che sia.
Per cui non si capisce bene a che periodo o campione sia riferita la statistica.
Grandissimo IL ROSSO SUPREMO!
Soprattutto negli anni 70 il tennis era uno sport di nicchia, non praticato in buona parte del mondo, proibito in Cina e in Russia, sconosciuto in Asia, con pochi eletti a praticarlo professionalmente in Sudamerica. Adesso essere 50 del mondo è difficilissimo. Sono tutti forti.
Si vabbè, qui siamo a livello di Minculpop, perché non inserire anche quante vittorie contro avversari fuori dai top 150 ?
Quali le sconfitte con giocatori immediatamente prima dei 50 ? 😉
Praticamente come una sentenza che si sa già in anticipo quale sarà, grande rosso