Jannik Sinner entra in un club leggendario: 50 vittorie su 50 contro avversari fuori dalla Top 50 da top five

Jannik Sinner continua a scrivere pagine di storia del tennis. Il numero due del mondo è diventato il quarto giocatore dell’Era Open a vincere le prime 50 partite disputate contro avversari classificati oltre la Top 50 del ranking ATP nel circuito maggiore da top five.

Un dato impressionante che testimonia la straordinaria continuità dell’azzurro contro avversari teoricamente meno quotati, ma che spesso rappresentano trappole pericolose anche per i grandi campioni.

Prima di Sinner, solo tre leggende erano riuscite a realizzare un’impresa simile:

Jimmy Connors

Guillermo Vilas

John McEnroe

50 – List of ATP top five players since 1973 to begin 50-0 against opponents ranked outside the ATP top 50: Jimmy Connors

Jannik Sinner Steamroller.#TennisParadise | @BNPPARIBASOPEN @atptour pic.twitter.com/o0M1bFzVkB — OptaAce (@OptaAce) March 7, 2026

La difficoltà dell’impresa

Nel tennis moderno mantenere un record perfetto contro giocatori fuori dalla Top 50 è tutt’altro che semplice. Il livello del circuito è sempre più equilibrato e i giocatori di classifica inferiore sono spesso in grado di creare grandi difficoltà ai migliori.

Proprio per questo motivo solo tre campioni della storia erano riusciti a raggiungere un traguardo simile prima dell’azzurro.





Francesco Paolo Villarico