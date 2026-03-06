Masters e WTA 1000 Indian Wells: Il programma completo di Sabato 07 Marzo 2026. In campo nella notte italiana Luciano Darderi
Stadium 1 – ore 20:00
Hailey Baptiste vs Elena Rybakina
Novak Djokovic vs Kamil Majchrzak (Non prima 22:00)
Carlos Alcaraz vs Grigor Dimitrov
Jessica Pegula vs Donna Vekic (Non prima 03:00)
Daniil Medvedev vs Alejandro Tabilo
Stadium 2 – ore 20:00
Roberto Bautista Agut vs Jack Draper
Kayla Day vs Iga Swiatek (Non prima 22:00)
Mirra Andreeva vs Solana Sierra
Jacob Fearnley vs Taylor Fritz (Non prima 03:00)
Laura Siegemund vs Elina Svitolina (Non prima 05:00)
Stadium 3 – ore 20:00
Alexander Shevchenko vs Casper Ruud
Karen Khachanov vs Joao Fonseca
Sebastian Korda vs Alex de Minaur
Madison Keys vs Diane Parry
Marta Kostyuk vs Taylor Townsend
Stadium 4 – ore 20:00
Maria Sakkari vs Lilli Tagger
Sonay Kartal vs Emma Navarro
Katerina Siniakova vs Leylah Fernandez
Alexander Bublik vs Vit Kopriva (Non prima 00:00)
Ugo Humbert vs Alex Michelsen
Stadium 5 – ore 20:00
Francisco Cerundolo vs Benjamin Bonzi
Valentin Vacherot vs Nuno Borges
Juan Manuel Cerundolo vs Arthur Rinderknech
Rinky Hijikata vs Luciano Darderi
Stadium 6 – ore 20:00
Aleksandar Kovacevic vs Corentin Moutet
Andrey Rublev vs Gabriel Diallo
Cameron Norrie vs Mackenzie McDonald
Alexandra Eala / Iva Jovic vs Hailey Baptiste / Jelena Ostapenko
Sebastian Baez vs Jiri Lehecka (Non prima 02:00)
Stadium 7 – ore 20:00
Storm Hunter vs Belinda Bencic
Katie Volynets vs Jelena Ostapenko
Storm Hunter / Maya Joint vs Ellen Perez / Demi Schuurs
Elise Mertens vs Cristina Bucsa
Stadium 9 – ore 20:00
Karolina Muchova vs Anna Bondar
Liudmila Samsonova vs Ashlyn Krueger
Antonia Ruzic vs Qinwen Zheng (Non prima 00:00)
Ingrid Neel / Peyton Stearns vs Miyu Kato / Fanny Stollar
Ulrikke Eikeri / Xinyu Jiang vs Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
