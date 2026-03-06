Combined Indian Wells ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Indian Wells: Il programma completo di Sabato 07 Marzo 2026. In campo nella notte italiana Luciano Darderi

06/03/2026 23:46 1 commento
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14
Stadium 1 – ore 20:00
Hailey Baptiste USA vs Elena Rybakina KAZ
Novak Djokovic SRB vs Kamil Majchrzak POL (Non prima 22:00)
Carlos Alcaraz ESP vs Grigor Dimitrov BUL
Jessica Pegula USA vs Donna Vekic CRO (Non prima 03:00)
Daniil Medvedev RUS vs Alejandro Tabilo CHI

Stadium 2 – ore 20:00
Roberto Bautista Agut ESP vs Jack Draper GBR
Kayla Day USA vs Iga Swiatek POL (Non prima 22:00)
Mirra Andreeva RUS vs Solana Sierra ARG
Jacob Fearnley GBR vs Taylor Fritz USA (Non prima 03:00)
Laura Siegemund GER vs Elina Svitolina UKR (Non prima 05:00)

Stadium 3 – ore 20:00
Alexander Shevchenko KAZ vs Casper Ruud NOR
Karen Khachanov RUS vs Joao Fonseca BRA
Sebastian Korda USA vs Alex de Minaur AUS
Madison Keys USA vs Diane Parry FRA
Marta Kostyuk UKR vs Taylor Townsend USA

Stadium 4 – ore 20:00
Maria Sakkari GRE vs Lilli Tagger AUT
Sonay Kartal GBR vs Emma Navarro USA
Katerina Siniakova CZE vs Leylah Fernandez CAN
Alexander Bublik KAZ vs Vit Kopriva CZE (Non prima 00:00)
Ugo Humbert FRA vs Alex Michelsen USA

Stadium 5 – ore 20:00
Francisco Cerundolo ARG vs Benjamin Bonzi FRA
Valentin Vacherot MON vs Nuno Borges POR
Juan Manuel Cerundolo ARG vs Arthur Rinderknech FRA
Rinky Hijikata AUS vs Luciano Darderi ITA

Stadium 6 – ore 20:00
Aleksandar Kovacevic USA vs Corentin Moutet FRA
Andrey Rublev RUS vs Gabriel Diallo CAN
Cameron Norrie GBR vs Mackenzie McDonald USA
Alexandra Eala PHI / Iva Jovic USA vs Hailey Baptiste USA / Jelena Ostapenko LAT
Sebastian Baez ARG vs Jiri Lehecka CZE (Non prima 02:00)

Stadium 7 – ore 20:00
Storm Hunter AUS vs Belinda Bencic SUI
Katie Volynets USA vs Jelena Ostapenko LAT
Storm Hunter AUS / Maya Joint AUS vs Ellen Perez AUS / Demi Schuurs NED
Elise Mertens BEL vs Cristina Bucsa ESP

Stadium 9 – ore 20:00
Karolina Muchova CZE vs Anna Bondar HUN
Liudmila Samsonova RUS vs Ashlyn Krueger USA
Antonia Ruzic CRO vs Qinwen Zheng CHN (Non prima 00:00)
Ingrid Neel EST / Peyton Stearns USA vs Miyu Kato JPN / Fanny Stollar HUN
Ulrikke Eikeri NOR / Xinyu Jiang CHN vs Gabriela Dabrowski CAN / Luisa Stefani BRA

pablito 07-03-2026 01:18

Forza Luli ! 🙂

Fai tripletta col Rinky.

