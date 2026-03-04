Challenger Fujairah, svolta nell’evacuazione: l’ATP coprirà tutti i costi

Dopo giorni di polemiche e tensione, arriva una svolta nella vicenda del Challenger di Fujairah. Il torneo negli Emirati Arabi Uniti era finito al centro delle critiche dopo che ai giocatori era stata comunicata la possibilità di lasciare la zona con un volo charter verso Milano (con scalo in Egitto) dal costo di 5.000 euro a persona, una cifra considerata insostenibile per molti tennisti del circuito Challenger.

Nelle ultime ore, però, la situazione è cambiata radicalmente. A confermarlo è stato il bielorusso Ilya Ivashka, che attraverso una storia pubblicata su Instagram ha annunciato che l’ATP si farà carico di tutte le spese di evacuazione.

“Abbiamo appena ricevuto la conferma che tutte le persone del torneo di Fujairah saranno evacuate senza alcun costo. Tutto completamente coperto. Un grande gesto da parte dell’ATP”, ha scritto Ivashka.

La decisione arriva dopo le forti reazioni suscitate dalla prima comunicazione inviata ai giocatori, che si erano trovati improvvisamente a dover affrontare un costo elevato per lasciare un’area diventata delicata dal punto di vista della sicurezza.

Con l’intervento dell’ATP, tutti i partecipanti al torneo potranno ora rientrare senza sostenere spese, mettendo fine almeno alla parte più controversa di una vicenda che ha sollevato molte domande sulla gestione delle emergenze nei tornei del circuito Challenger.





Marco Rossi