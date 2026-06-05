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Arnaldi costretto al forfait per un virus, Cobolli in finale a Roland Garros senza giocare

05/06/2026 18:43 38 commenti
Matteo Arnaldi
Matteo Arnaldi

Matteo Arnaldi è costretto a rinunciare al match più importante della carriera: per colpa di un virus non può scendere in campo contro Flavio Cobolli nella seconda semifinale di Roland Garros. Una delusione e grandissima sfortuna per il ligure, che non meritava una conclusione del genere di una cavalcata esaltante e meritata, restando in campo nei cinque match disputati quasi 20 ore, un record.

Cobolli è quindi in finale a Parigi contro Alexander Zverev, ed è anche sicuro di entrare in top 10 da lunedì prossimo comunque vada la prima finale Slam in carriera.

Dalle prime parole di Arnaldi, il sanremese ha affermato di essersi sentito poco bene già nella serata di ieri, fino ad un brusco risveglio all’una di notte. Nausea e vomito, con una notte orribile passata in bagno e con dolore. “Non sono riuscito a dormire e alle 7 di mattina sono stato anche peggio di prima”. Anche il medico è arrivato a controllare le sue condizioni e ha somministrato a Matteo un farmaco, ma non sufficiente a compensare il fortissimo stato di spossatezza e disidratazione. Un malessere che l’ha prosciugato a tal punto da  non consentirgli di affrontare un match così impegnativo come una semifinale Slam. “Ritirarsi da una semifinale Slam è qualcosa che non auguro a nessuno”, afferma uno sconsolato Arnaldi. Amarissima conclusione della più bella e importante corsa in carriera.

A breve pubblicheremo le press conference complete dei due italiani da Roland Garros, con i servizi del nostro inviato a Parigi, Enrico Milani.

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38 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Harlan (Guest) 05-06-2026 19:24

Scritto da Golden Shark

Scritto da magilla
qui ce l’hanno tirata di brutto….che peccato per tutti i nostri ragazzi ….grattiamoci tutti insieme per cobolli!

E’ di stamane l’articolo dell’Equipe sul Wilander-pensiero circa il movimento italiano …
Ancora in prima pagina su Livetennis …
Andate a vedere …

ha parlato anche di Cobolli
Stiamo inguaiati

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MARMAS 05-06-2026 19:22

L’epilogo che ci dà più chanches di riportare in Italia, dopo mezzo secolo, il trofeo del RG è anche l’epilogo più triste.
Paradossi dello sport e della vita.
Di certo Arnaldi meritava di giocarsi fino in fondo quello che sembrava il torneo della sua vita.
A mio parere non era chiuso né oggi, né in un’eventuale finale contro uno Zverev che oggi mi è sembrato piuttosto traballante.
Si interrompe il grande sogno di Matteo, che però potrà ripartire da una solida realtà in cui ha ritrovato livello, classifica, convinzione e tranquillità.
Ora forza Flavietto per domenica… Si può fare.

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Pippolivetennis 05-06-2026 19:20

Notizia che non avrei mai voluto sentire.
Dispiacere assoluto.

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B.Naghi (Guest) 05-06-2026 19:20

Non è vero, ma ci credo: la simpaticissima sorella di Cerundolo non perdona! Adesso sta andando per nazionalità intere… Sinner, Paolini, Berrettini, Bolelli, Arnaldi. Chi manca? Cobolli, che ha dichiarato di essere molto superstizioso, domani entrerà in campo con cornetto rosso, trecce d’aglio e ferro di cavallo. Al posto del coach, ci sarà l’esorcista…

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Giambitto 05-06-2026 19:12

Ha mangiato qualcosa tipo le solite saline francesi che mettono su tutto e che soprattutto di estate vanno evitate. Grande dispiacere perché la semi se l’era meritata e sudata, ricordate Collignon e Tiafoe?

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Fran (Guest) 05-06-2026 19:11

Stesso virus di JANNICK?!
Così la facciamo finita con le dichiarazioni di chiunque alla stampa senza senso?!

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Nena (Guest) 05-06-2026 19:10

Azz, è arrivato il delivery con la pizza e la birra……e invece, niente partita. Potró richiedere il rimborso agli organizzatori come per i biglietti? Uhm, temo di no. E vabbé, vorrá dire che sta diavola me la pappo a prescindere, peró, che disdetta! Spiace per Arnaldi, ma a sto punto si tifa il gladiatore, hai visto mai che Panatta……….

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+1: Scolaretto
Franco66 (Guest) 05-06-2026 19:10

Scritto da Gaz

Scritto da Racchetta
Comunque non si puà dire che il tennis italiano sia fortunato. Musetti rotto, Jannick è stato male, Berretto si è rotto, Bolelli si è rotto e ora Arnaldi col virus!!!! MA ASSURDO!

È il Karma, perché Livetennis non sta facendo le cose con correttezza, esponendo solo il programma dei giorni in cui c’è il singolare maschile.
L’universo vede e manda influssi cosmici.

Domani Mirra e Maja giocano alle 15 Contento ?!?

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-1: Maurantonio
Silvio74 (Guest) 05-06-2026 19:07

La sfiga dei Matteo !

Forza Flavio per l’impresa !

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Marco Tullio Cicerone 05-06-2026 19:05

No dai 🙁

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+1: Golden Shark
Golden Shark 05-06-2026 19:05

Scritto da magilla
qui ce l’hanno tirata di brutto….che peccato per tutti i nostri ragazzi ….grattiamoci tutti insieme per cobolli!

E’ di stamane l’articolo dell’Equipe sul Wilander-pensiero circa il movimento italiano …

Ancora in prima pagina su Livetennis …

Andate a vedere … 😕

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+1: Detuqueridapresencia
Giambitto 05-06-2026 19:04

Sono profondamente dispiaciuto per Arnaldi si era meritato questo grande onore di disputare la semi al Roland e chissà anche la finale.
Ringraziamo la tempra di Cobolli perché sennò la finale l’avrebbe disputata Auger. Quindi Sinner out Berrettini out Bolelli si è giocato la semifinale per la caviglia.
La sorella di Cerundolo .

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+1: Passatore Cortese
magilla 05-06-2026 19:03

qui ce l’hanno tirata di brutto….che peccato per tutti i nostri ragazzi ….grattiamoci tutti insieme per cobolli!

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+1: Golden Shark
Scaino 05-06-2026 19:02

Scritto da Tomax
Pensate a chi ha pagato il biglietto

Ma chi se ne frega di chi ha pagato il biglietto!

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+1: Mauriz70, Krik Kroc
-1: Mats
FLINP (Guest) 05-06-2026 19:02

Quando è merda è proprio merda!!

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+1: Golden Shark, Giambitto
Giovanni (Guest) 05-06-2026 19:01

Che sfiga!

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+1: Golden Shark
luk77 (Guest) 05-06-2026 19:00

Scritto da Tomax
Pensate a chi ha pagato il biglietto

rimborsano

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Pikario Furioso 05-06-2026 18:59

Probabilmente un fisico delibitato dalla troppa fatica ha aperto le porte al virus. Mazzata:-(

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+1: Golden Shark, kicks
Nike (Guest) 05-06-2026 18:58

Mi dispiace tantissimo ,forza Arnaldi prenditi il tuo tempo e presentati con tutto il tuo splendore tennistico a wimbledon,

A presto Matteo ,e grazie di tutte le emozioni che ci hai donato .

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+1: Golden Shark, Scolaretto
Fabrizio82 (Guest) 05-06-2026 18:56

Avevo pronosticato Zverev in 4 e Flavio in 5..ma così è proprio brutto.. Forza Matteo!!

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+1: Golden Shark
Gaz (Guest) 05-06-2026 18:54

Scritto da Racchetta
Comunque non si puà dire che il tennis italiano sia fortunato. Musetti rotto, Jannick è stato male, Berretto si è rotto, Bolelli si è rotto e ora Arnaldi col virus!!!! MA ASSURDO!

È il Karma, perché Livetennis non sta facendo le cose con correttezza, esponendo solo il programma dei giorni in cui c’è il singolare maschile.
L’universo vede e manda influssi cosmici.

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Re dei commenti censurati (Guest) 05-06-2026 18:53

edizione veramente disastrosa semifinale tutt’altro che memorabili spero che la finale offra un po’ di spettacolo per chi ha pagato il biglietto

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roby.mortilla@gmail.com 05-06-2026 18:52

Ma che sfigaaa!!! Sinner, Paolini, Berrettini, Bolelli e ora Arnaldi! È la sorella di Cerundolo??

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+1: Golden Shark, Giambitto
MI.RCO 05-06-2026 18:52

LA SORELLA ….

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+1: Giambitto
Tennisforever 05-06-2026 18:51

Soffrendo di un virus, l’italiano Matteo Arnaldi è costretto a rinunciare alla sua semifinale contro Flavio Cobolli. Tutti gli spettatori in possesso di un biglietto per la seconda semifinale del singolo maschile saranno interamente rimborsati. Le modalità di rimborso saranno specificate sul sito della biglietteria del Roland-Garros. ROLAND Garros sito ufficiale

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+1: il capitano
Tomax (Guest) 05-06-2026 18:51

Pensate a chi ha pagato il biglietto

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-1: Maurantonio
giallu 05-06-2026 18:50

Ma come??? Ma che caxxx

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+1: Scolaretto, Golden Shark
Golden Shark 05-06-2026 18:49

Ma incredibile !!!

🙁 🙁 🙁

Sono incxxxxto nero …

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+1: Scolaretto, il capitano, Detuqueridapresencia
Marco M. 05-06-2026 18:49

Me lo ha detto un collega e speravo scherzasse… Invece purtroppo è tutto vero.
Una sfiga enorme lo colpisce nel suo momento migliore.
Forza sempre Matteo e a questo punto speriamo che Flavio da riposato faccia l’impresa della vita!

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+1: Cogi53, giallu, Scolaretto, il capitano, Golden Shark, Mauriz70, Detuqueridapresencia, Marco Tullio Cicerone
Scolaretto 05-06-2026 18:49

Il massimo della sfiga! Speriamo sia in grado di superare presto questa mazzata, aveva ritrovato la forma e l’entusiasmo dei giorni migliori. Non una buona cosa nemmeno per il Cobbo, ma su questo spero con tutto il cuore di sbagliarmi.

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+1: Marco M., Cogi53, il capitano, Golden Shark, Detuqueridapresencia
Ehol 05-06-2026 18:48

Noooooooo, poraccio…

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codro 05-06-2026 18:47

@ Racchetta (#4633708)

Ed anche jasmine…

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+1: Marco M., Scolaretto, giallu
Taxi Driver 05-06-2026 18:47

Ostrica avariata?

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Kent Carlsoon (Guest) 05-06-2026 18:47

Ma non è possibile doveva provare a tutti i costi…

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-1: omerjno, robdes12
codro 05-06-2026 18:47

Ora la conferenza stampa… Sarà devastato!

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Racchetta 05-06-2026 18:46

Comunque non si puà dire che il tennis italiano sia fortunato. Musetti rotto, Jannick è stato male, Berretto si è rotto, Bolelli si è rotto e ora Arnaldi col virus!!!! MA ASSURDO!

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+1: Cogi53, Scolaretto, Marco M., MI.RCO, Passatore Cortese, Lukaa, Marco Tullio Cicerone
Daniel (Guest) 05-06-2026 18:46

Mi spiace moltissimo per Arnaldi. In compenso un Cobolli riposato in finale può distruggere Zverev… .

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+1: Gualtiero, MI.RCO, Detuqueridapresencia
Pikario Furioso 05-06-2026 18:45

Senza parole, poraccio.

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+1: Scolaretto, Marco M.