Arnaldi costretto al forfait per un virus, Cobolli in finale a Roland Garros senza giocare
Matteo Arnaldi è costretto a rinunciare al match più importante della carriera: per colpa di un virus non può scendere in campo contro Flavio Cobolli nella seconda semifinale di Roland Garros. Una delusione e grandissima sfortuna per il ligure, che non meritava una conclusione del genere di una cavalcata esaltante e meritata, restando in campo nei cinque match disputati quasi 20 ore, un record.
Cobolli è quindi in finale a Parigi contro Alexander Zverev, ed è anche sicuro di entrare in top 10 da lunedì prossimo comunque vada la prima finale Slam in carriera.
Dalle prime parole di Arnaldi, il sanremese ha affermato di essersi sentito poco bene già nella serata di ieri, fino ad un brusco risveglio all’una di notte. Nausea e vomito, con una notte orribile passata in bagno e con dolore. “Non sono riuscito a dormire e alle 7 di mattina sono stato anche peggio di prima”. Anche il medico è arrivato a controllare le sue condizioni e ha somministrato a Matteo un farmaco, ma non sufficiente a compensare il fortissimo stato di spossatezza e disidratazione. Un malessere che l’ha prosciugato a tal punto da non consentirgli di affrontare un match così impegnativo come una semifinale Slam. “Ritirarsi da una semifinale Slam è qualcosa che non auguro a nessuno”, afferma uno sconsolato Arnaldi. Amarissima conclusione della più bella e importante corsa in carriera.
Due to a viral illness, Arnaldi has been forced to withdraw from his semi-final match against Cobolli.
Get well soon, Matteo #RolandGarros pic.twitter.com/SHlbOZvY3i
— Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2026
A breve pubblicheremo le press conference complete dei due italiani da Roland Garros, con i servizi del nostro inviato a Parigi, Enrico Milani.
TAG: Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi
ha parlato anche di Cobolli
Stiamo inguaiati
L’epilogo che ci dà più chanches di riportare in Italia, dopo mezzo secolo, il trofeo del RG è anche l’epilogo più triste.
Paradossi dello sport e della vita.
Di certo Arnaldi meritava di giocarsi fino in fondo quello che sembrava il torneo della sua vita.
A mio parere non era chiuso né oggi, né in un’eventuale finale contro uno Zverev che oggi mi è sembrato piuttosto traballante.
Si interrompe il grande sogno di Matteo, che però potrà ripartire da una solida realtà in cui ha ritrovato livello, classifica, convinzione e tranquillità.
Ora forza Flavietto per domenica… Si può fare.
Notizia che non avrei mai voluto sentire.
Dispiacere assoluto.
Non è vero, ma ci credo: la simpaticissima sorella di Cerundolo non perdona! Adesso sta andando per nazionalità intere… Sinner, Paolini, Berrettini, Bolelli, Arnaldi. Chi manca? Cobolli, che ha dichiarato di essere molto superstizioso, domani entrerà in campo con cornetto rosso, trecce d’aglio e ferro di cavallo. Al posto del coach, ci sarà l’esorcista…
Ha mangiato qualcosa tipo le solite saline francesi che mettono su tutto e che soprattutto di estate vanno evitate. Grande dispiacere perché la semi se l’era meritata e sudata, ricordate Collignon e Tiafoe?
Stesso virus di JANNICK?!
Così la facciamo finita con le dichiarazioni di chiunque alla stampa senza senso?!
Azz, è arrivato il delivery con la pizza e la birra……e invece, niente partita. Potró richiedere il rimborso agli organizzatori come per i biglietti? Uhm, temo di no. E vabbé, vorrá dire che sta diavola me la pappo a prescindere, peró, che disdetta! Spiace per Arnaldi, ma a sto punto si tifa il gladiatore, hai visto mai che Panatta……….
Domani Mirra e Maja giocano alle 15 Contento ?!?
La sfiga dei Matteo !
Forza Flavio per l’impresa !
No dai 🙁
E’ di stamane l’articolo dell’Equipe sul Wilander-pensiero circa il movimento italiano …
Ancora in prima pagina su Livetennis …
Andate a vedere … 😕
Sono profondamente dispiaciuto per Arnaldi si era meritato questo grande onore di disputare la semi al Roland e chissà anche la finale.
Ringraziamo la tempra di Cobolli perché sennò la finale l’avrebbe disputata Auger. Quindi Sinner out Berrettini out Bolelli si è giocato la semifinale per la caviglia.
La sorella di Cerundolo .
qui ce l’hanno tirata di brutto….che peccato per tutti i nostri ragazzi ….grattiamoci tutti insieme per cobolli!
Ma chi se ne frega di chi ha pagato il biglietto!
Quando è merda è proprio merda!!
Che sfiga!
rimborsano
Probabilmente un fisico delibitato dalla troppa fatica ha aperto le porte al virus. Mazzata:-(
Mi dispiace tantissimo ,forza Arnaldi prenditi il tuo tempo e presentati con tutto il tuo splendore tennistico a wimbledon,
A presto Matteo ,e grazie di tutte le emozioni che ci hai donato .
Avevo pronosticato Zverev in 4 e Flavio in 5..ma così è proprio brutto.. Forza Matteo!!
È il Karma, perché Livetennis non sta facendo le cose con correttezza, esponendo solo il programma dei giorni in cui c’è il singolare maschile.
L’universo vede e manda influssi cosmici.
edizione veramente disastrosa semifinale tutt’altro che memorabili spero che la finale offra un po’ di spettacolo per chi ha pagato il biglietto
Ma che sfigaaa!!! Sinner, Paolini, Berrettini, Bolelli e ora Arnaldi! È la sorella di Cerundolo??
LA SORELLA ….
Soffrendo di un virus, l’italiano Matteo Arnaldi è costretto a rinunciare alla sua semifinale contro Flavio Cobolli. Tutti gli spettatori in possesso di un biglietto per la seconda semifinale del singolo maschile saranno interamente rimborsati. Le modalità di rimborso saranno specificate sul sito della biglietteria del Roland-Garros. ROLAND Garros sito ufficiale
Pensate a chi ha pagato il biglietto
Ma come??? Ma che caxxx
Ma incredibile !!!
🙁 🙁 🙁
Sono incxxxxto nero …
Me lo ha detto un collega e speravo scherzasse… Invece purtroppo è tutto vero.
Una sfiga enorme lo colpisce nel suo momento migliore.
Forza sempre Matteo e a questo punto speriamo che Flavio da riposato faccia l’impresa della vita!
Il massimo della sfiga! Speriamo sia in grado di superare presto questa mazzata, aveva ritrovato la forma e l’entusiasmo dei giorni migliori. Non una buona cosa nemmeno per il Cobbo, ma su questo spero con tutto il cuore di sbagliarmi.
Noooooooo, poraccio…
@ Racchetta (#4633708)
Ed anche jasmine…
Ostrica avariata?
Ma non è possibile doveva provare a tutti i costi…
Ora la conferenza stampa… Sarà devastato!
Comunque non si puà dire che il tennis italiano sia fortunato. Musetti rotto, Jannick è stato male, Berretto si è rotto, Bolelli si è rotto e ora Arnaldi col virus!!!! MA ASSURDO!
Mi spiace moltissimo per Arnaldi. In compenso un Cobolli riposato in finale può distruggere Zverev… .
Senza parole, poraccio.