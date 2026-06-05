Arnaldi costretto al forfait per un virus, Cobolli in finale a Roland Garros senza giocare

Matteo Arnaldi è costretto a rinunciare al match più importante della carriera: per colpa di un virus non può scendere in campo contro Flavio Cobolli nella seconda semifinale di Roland Garros. Una delusione e grandissima sfortuna per il ligure, che non meritava una conclusione del genere di una cavalcata esaltante e meritata, restando in campo nei cinque match disputati quasi 20 ore, un record.

Cobolli è quindi in finale a Parigi contro Alexander Zverev, ed è anche sicuro di entrare in top 10 da lunedì prossimo comunque vada la prima finale Slam in carriera.

Dalle prime parole di Arnaldi, il sanremese ha affermato di essersi sentito poco bene già nella serata di ieri, fino ad un brusco risveglio all’una di notte. Nausea e vomito, con una notte orribile passata in bagno e con dolore. “Non sono riuscito a dormire e alle 7 di mattina sono stato anche peggio di prima”. Anche il medico è arrivato a controllare le sue condizioni e ha somministrato a Matteo un farmaco, ma non sufficiente a compensare il fortissimo stato di spossatezza e disidratazione. Un malessere che l’ha prosciugato a tal punto da non consentirgli di affrontare un match così impegnativo come una semifinale Slam. “Ritirarsi da una semifinale Slam è qualcosa che non auguro a nessuno”, afferma uno sconsolato Arnaldi. Amarissima conclusione della più bella e importante corsa in carriera.

Due to a viral illness, Arnaldi has been forced to withdraw from his semi-final match against Cobolli. Get well soon, Matteo #RolandGarros pic.twitter.com/SHlbOZvY3i — Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2026

A breve pubblicheremo le press conference complete dei due italiani da Roland Garros, con i servizi del nostro inviato a Parigi, Enrico Milani.