Qualificazioni ATP 250 ATP, Copertina

ATP 250 Stoccarda e s’Hertogenobosch: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Lorenzo Sonego wild card per le qualificazioni a Stoccarda

05/06/2026 18:02 1 commento
Lorenzo Sonego - Foto Getty Images
Lorenzo Sonego - Foto Getty Images

DEU ATP 250 Stoccarda – Tabellone Qualificazione – erba
(WC) (1) Lorenzo Sonego ITA vs Mert Alkaya TUR
Pierre-Hugues Herbert FRA vs (6) Daniil Glinka EST

(2) Sho Shimabukuro JPN vs Stefanos Sakellaridis GRE
Luca Castelnuovo SUI vs (5) Jurij Rodionov AUT

(3) Nikoloz Basilashvili GEO vs Marc-Andrea Huesler SUI
(WC) Tom Gentzsch GER vs (7) Gauthier Onclin BEL

(4) Roman Safiullin RUS vs Petr Bar Biryukov RUS
Yu Hsiou Hsu TPE vs (8) Alexis Galarneau CAN


Colosseum – ore 11:00
Tom Gentzsch GER vs Gauthier Onclin BEL
Luca Castelnuovo SUI vs Jurij Rodionov AUT (Non prima 12:30)
Pierre-Hugues Herbert FRA vs Daniil Glinka EST
Lorenzo Sonego ITA vs Mert Alkaya TUR

Match Court 2 – ore 11:00
Nikoloz Basilashvili GEO vs Marc-Andrea Huesler SUI
Sho Shimabukuro JPN vs Stefanos Sakellaridis GRE (Non prima 12:30)
Yu Hsiou Hsu TPE vs Alexis Galarneau CAN
Roman Safiullin RUS vs Petr Bar Biryukov RUS



NED ATP 250 s-Hertogenbosch – Tabellone Qualificazione – erba
(1) Benjamin Bonzi FRA vs Marc Polmans AUS
(WC) Alec Deckers NED vs (7) Bernard Tomic AUS

(2) Coleman Wong HKG vs James McCabe AUS
(WC) Sander Jong NED vs (5) Shintaro Mochizuki JPN

(3) Martin Damm USA vs Max Houkes NED
(Alt) Thijmen Loof NED vs (8) Juan Pablo Ficovich ARG

(4) Mackenzie McDonald USA vs (Alt) Niels Visker NED
Michael Geerts BEL vs (6) Elias Ymer SWE



Court 1 – ore 11:00
Martin Damm USA vs Max Houkes NED
Anouck Vrancken Peeters NED vs Anouk Koevermans NED
Alec Deckers NED vs Bernard Tomic AUS
Britt Du Pree NED vs Joanna Garland TPE

Court 2 – ore 11:00
Thijmen Loof NED vs Juan Pablo Ficovich ARG
Mackenzie McDonald USA vs Niels Visker NED
Benjamin Bonzi FRA vs Marc Polmans AUS

Court 3 – ore 11:00
Ella Seidel GER vs Claire Liu USA
Hanne Vandewinkel BEL vs Mona Barthel GER
Yue Yuan CHN vs Robin Montgomery USA (Non prima 13:00)

Court 5 – ore 11:00
Greet Minnen BEL vs Viktoriya Tomova BUL
Michael Geerts BEL vs Elias Ymer SWE
Sander Jong NED vs Shintaro Mochizuki JPN

Court 6 – ore 11:00
Katie Volynets USA vs Nao Hibino JPN
Carol Young Suh Lee USA vs Lin Zhu CHN
Coleman Wong HKG vs James McCabe AUS

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1 commento

MAURO (Guest) 05-06-2026 19:19

Che popolo favoloso quello tedesco.
Dare WC a PAVAROTTI X le quali e’ un nobile gesto.

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