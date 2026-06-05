ATP 250 Stoccarda e s’Hertogenobosch: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Lorenzo Sonego wild card per le qualificazioni a Stoccarda
ATP 250 Stoccarda – Tabellone Qualificazione – erba
(WC) (1) Lorenzo Sonego vs Mert Alkaya
Pierre-Hugues Herbert vs (6) Daniil Glinka
(2) Sho Shimabukuro vs Stefanos Sakellaridis
Luca Castelnuovo vs (5) Jurij Rodionov
(3) Nikoloz Basilashvili vs Marc-Andrea Huesler
(WC) Tom Gentzsch vs (7) Gauthier Onclin
(4) Roman Safiullin vs Petr Bar Biryukov
Yu Hsiou Hsu vs (8) Alexis Galarneau
Colosseum – ore 11:00
Tom Gentzsch vs Gauthier Onclin
Luca Castelnuovo vs Jurij Rodionov (Non prima 12:30)
Pierre-Hugues Herbert vs Daniil Glinka
Lorenzo Sonego vs Mert Alkaya
Match Court 2 – ore 11:00
Nikoloz Basilashvili vs Marc-Andrea Huesler
Sho Shimabukuro vs Stefanos Sakellaridis (Non prima 12:30)
Yu Hsiou Hsu vs Alexis Galarneau
Roman Safiullin vs Petr Bar Biryukov
ATP 250 s-Hertogenbosch – Tabellone Qualificazione – erba
(1) Benjamin Bonzi vs Marc Polmans
(WC) Alec Deckers vs (7) Bernard Tomic
(2) Coleman Wong vs James McCabe
(WC) Sander Jong vs (5) Shintaro Mochizuki
(3) Martin Damm vs Max Houkes
(Alt) Thijmen Loof vs (8) Juan Pablo Ficovich
(4) Mackenzie McDonald vs (Alt) Niels Visker
Michael Geerts vs (6) Elias Ymer
Court 1 – ore 11:00
Martin Damm vs Max Houkes
Anouck Vrancken Peeters vs Anouk Koevermans
Alec Deckers vs Bernard Tomic
Britt Du Pree vs Joanna Garland
Court 2 – ore 11:00
Thijmen Loof vs Juan Pablo Ficovich
Mackenzie McDonald vs Niels Visker
Benjamin Bonzi vs Marc Polmans
Court 3 – ore 11:00
Ella Seidel vs Claire Liu
Hanne Vandewinkel vs Mona Barthel
Yue Yuan vs Robin Montgomery (Non prima 13:00)
Court 5 – ore 11:00
Greet Minnen vs Viktoriya Tomova
Michael Geerts vs Elias Ymer
Sander Jong vs Shintaro Mochizuki
Court 6 – ore 11:00
Katie Volynets vs Nao Hibino
Carol Young Suh Lee vs Lin Zhu
Coleman Wong vs James McCabe
TAG: Circuito ATP
1 commento
Che popolo favoloso quello tedesco.
Dare WC a PAVAROTTI X le quali e’ un nobile gesto.