Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 04 Marzo 2026
Masters 1000 Indian Wells – hard
R128 Berrettini – Mannarino 3° inc. ore 20
R128 Bellucci – Diallo 2° inc. ore 20
CH 75 Kigali – terra
R16 Kopp – Cecchinato 2° inc. ore 09:00
R16 Napolitano – Mikrut 2° inc. ore 09:00
CH 100 Thionville – indoor hard
R16 Kouame – Zeppieri 3° inc. ore 14:00
WTA Antalya 125 #2 – terra
1T Cengiz – Bronzetti 2 incontro dalle 08:30
1T Bara /Gorgodze – Moratelli /Tang 3 incontro dalle 08:30
Vero. Se batte Zepp riusciranno dalle tane gongolando. Poi ci rientreranno appena i nostri vinceranno tornei di vario genere. Secondo voi usano diversi nomi per commentare? A volte sembra così
Kigali …il torneo dei ciapanò..
@ Henry (#4570000)
😀
@ Harlan (#4569992)
Ma anche delle frolle e dei croissant! 😆
Azzzz il Zep contro il futuro dominatore, l’idolo delle trolle
Forza Zepp e Napo!