Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 04 Marzo 2026

04/03/2026 08:24 6 commenti
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Getty Images
USA Masters 1000 Indian Wells – hard
R128 Berrettini ITA – Mannarino FRA 3° inc. ore 20

Il match deve ancora iniziare

R128 Bellucci ITA – Diallo CAN 2° inc. ore 20

Il match deve ancora iniziare



RWA CH 75 Kigali – terra
R16 Kopp AUT – Cecchinato ITA 2° inc. ore 09:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Napolitano ITA – Mikrut CRO 2° inc. ore 09:00

Il match deve ancora iniziare



FRA CH 100 Thionville – indoor hard
R16 Kouame FRA – Zeppieri ITA 3° inc. ore 14:00

Il match deve ancora iniziare



TUR WTA Antalya 125 #2 – terra
1T Cengiz TUR – Bronzetti ITA 2 incontro dalle 08:30

1T Bara ROU/Gorgodze GEO – Moratelli ITA/Tang CHN 3 incontro dalle 08:30

Il match deve ancora iniziare

6 commenti

Paul440 (Guest) 04-03-2026 11:39

Scritto da Harlan
Azzzz il Zep contro il futuro dominatore, l’idolo delle trolle

Vero. Se batte Zepp riusciranno dalle tane gongolando. Poi ci rientreranno appena i nostri vinceranno tornei di vario genere. Secondo voi usano diversi nomi per commentare? A volte sembra così

 6
Betafasan 04-03-2026 10:49

Kigali …il torneo dei ciapanò..

 5
Harlan (Guest) 04-03-2026 10:13

@ Henry (#4570000)

😀

 4
Henry (Guest) 04-03-2026 09:54

@ Harlan (#4569992)

Ma anche delle frolle e dei croissant! 😆

 3
Harlan (Guest) 04-03-2026 09:31

Azzzz il Zep contro il futuro dominatore, l’idolo delle trolle

 2
Henry (Guest) 04-03-2026 08:38

Forza Zepp e Napo!

 1
