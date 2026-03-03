Lucrezia Stefanini minacciata prima del suo match di qualificazioni a Indian Wells: “Hanno minacciato me, la mia famiglia e mandato la foto di una pistola”
Bruttissimo episodio denunciato da Lucrezia Stefanini a Indian Wells: l’ennesima minaccia a una tennista, stavolta via Whatsapp con dovizia di particolari sulla famiglia della giocatrice e con l’invio dell’immagine di una pistola. La 27enne toscana ieri aveva in programma il suo match di qualificazione al WTA 1000 della California contro Victoria Jimenez Kasintseva. “Verso l’una ho ricevuto un messaggio Whatsapp dove mi minacciavano se avessi vinto la partita di ieri. Hanno minacciato me, la mia famiglia… hanno nominato i miei genitori, il posto dove sono nata. Mi hanno mandato la foto di una pistola. Faccio questo video e raconto questa cosa perché non ritengo che sia giusto ricevere questa pressione e subire questo malessere prima di un match, e farmi sentire non al sicuro”.
Lucrezia non ha affatto ceduto alla minaccia, ha denunciato immediatamente alle autorità l’accaduto e ha giocato la sua partita dando tutto in campo, seppur sconfitta al terzo set. “Sono subito andata a denunciare alla WTA che mi ha messo a disposizione più sicurezza”. Questo il video integrale di Stefanini, postato sulla propria pagina Instagram.
Lucrezia ha ringraziato la WTA per la assistenza e protezione ricevuta, come anche il torneo di Indian Wells (noto per l’attenzione ai giocatori). “Ho lottato fino all’ultimo per vincere la mia partita nonostante l’accaduto. Non posso permettere a queste persone di intimidirmi o farmi condizionare. Questo per me è un lavoro ma anche un piacere, un divertimento e la nostra passione. Non posso pensare che questo sport sia diventato così”.
La WTA certamente avrà fatto scattare una indagine e la massima protezione possibile per Lucrezia, come prevede il piano lanciato da diversi mesi per tutelare le giocatrici vittime di abusi via social, e qua si parla addirittura di minacce di morte quindi la situazione è ancora più pesante. Il tema delle aggressioni e minacce ai giocatori/giocatrici, perlopiù da criminali legati al mondo delle scommesse, resta un problema reale nel tennis professionistico. Sia che sia stato solo un pazzo mitomane che un delinquente, non è accettabile che questi episodi stiano diventando quasi la normalità nel mondo della racchetta. Tutto il nostro sostegno a Lucrezia Stefanini.
Marco Mazzoni
TAG: Lucrezia Stefanini, Minacce social, WTA 1000 Indian Wells 2026
Finale persa da starace vs andujar a casablanca …
@ Marco M. (#4569910)
Le tue sono le parole più giuste e intelligenti possibili. Grazie per queste riflessioni. E di nuovo: brava Lucrezia a denunciare.
Nel 2024 avevo giocato Fognini Gea a Napoli. Sul 4 a 0 nel terzo per Fognini avevo provato a fare “cash out”, vale a dire a chiudere la scommessa rinunciando a una parte della vincita potenziale. È una pratica comune.
Ma il sito aveva sospeso le scommesse su quella partita, evento molto inusuale. Fognini poi, senza apparenti problemi fisici, perse 6 a 4, e le scommesse restarono chiuse tutto il terzo set (è l’unica volta che l’ho visto accadere e sono uno scommettitore abituale).
Non credo sia un pazzo isolato, le scene su certi campi challenger o Itf con “sostenitori” molto accesi contro i giocatori favoriti le abbiamo viste in passato.
E non si tratta nemmeno di vietare il gioco, visto che la malavita avrebbe campo libero come in passato con totonero e scommesse clandestine.
Ha fatto benissimo Lucrezia a denunciare, sia per vie legali che rendendo tutto pubblico via social e giornali.
Quello che non vogliono i malavitosi è un faro puntato addosso, meno se ne parla e meglio è per loro.
Spero che altre persone abbiano il coraggio di Lucrezia, altro che avrebbe fatto meglio a star zitta. Avrebbe fatto meglio per chi l’ha minacciata e per chi desidera “lavorare” senza intoppi…
Spero che la WTA e l’ATP tengano alta la guardia, ne va del loro stesso prestigio…
Piena solidarietà. Assurdo e inaccettabile ci siano situazioni di questo genere.
La cosa peggiore è la promozione pubblicitaria che se ne fa ultimamente invitando al gioco responsabile quando si sa benissimo che non può esserlo per tutti… Che schifo
Io auspico sempre che i forum sportivi,come questo,non raccolgano nel bacino pubblicitario la promozione di siti di scommesse.
Oltre alla ludopatia,patologia subdola e grave,ci sono troppi episodi di minacce, intimidazioni oltre a match truccati.
Il cancro dello sport sono gli idioti…Ci sono letteralmente milioni di scommettitori, ma in quanti si abbassano a questo? E’ la stessa % di ogni altro deviato in ogni altro ambito.
Purtroppo, caro WALDEN, negli sport individuali e’ una piaga impossibile da smantellare.
Ci sono risultati che fanno spesso venire dubbi.
X esempio il 60 62 con cui Landaluce ieri ha sconfitto il belga Blockx mi lascia parecchio perplesso.
Ormai totalmente sdoganate e società di scommesse mainsponsor di squadre, eventi…che deriva
Non credo ci siano dubbi sia solo un pazzo chi l’ha minacciata.. lei poteva limitarsi a denunciare il fatto all’autorità giudiziaria e risparmiarci il resto
I personaggi pubblici, se vogliono stare tranquilli, dovrebbero evitare i social come la peste o restringerli ai soli contatti noti
Quando sostengo che le scomesse sono il cancro dello sport…
Speriamo che si possa risalire al responsabile. Che ha avuto anche il suo numero privato.
Totale solidarietà a Lucrezia. Brava per avere denunciato. Quello che le è successo è pazzesco. Spero che trovino il colpevole o i colpevoli.