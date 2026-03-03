Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati completi con il dettaglio del Turno Decisivo di Qualificazione. Francesco Maestrelli vola nel main draw a Indian Wells: prima volta in un Masters 1000

Francesco Maestrelli ITA, 21-12-2002
Missione compiuta per Francesco Maestrelli. Il 23enne di Pisa ha conquistato nella serata italiana la qualificazione al tabellone principale del BNP Paribas Open, primo Masters 1000 della stagione (montepremi 9.415.725 dollari) in corso sul cemento di Indian Wells.
Numero 114 del ranking ATP e tredicesima testa di serie delle qualificazioni, Maestrelli ha completato una vera e propria impresa. Dopo aver superato all’esordio il cileno Nicolas Jarry (oggi n.154 ma già n.16 del mondo nel maggio di due anni fa), annullando cinque match point nel tie-break decisivo, il toscano si è ripetuto nel turno finale.
Contro l’argentino Thiago Agustin Tirante, n.74 ATP e terza testa di serie delle “quali”, si è imposto 7-6(5) 6-4 in un’ora e 36 minuti, al termine di un match ricco di ribaltamenti. Nel primo set, sotto 5-3, Maestrelli ha annullato tre set point nel nono game con il servizio a disposizione, prima di rimontare anche nel tie-break da 2-5, vincendo gli ultimi cinque punti consecutivi.
Per il tennista toscano si tratta della prima partecipazione in assoluto al main draw di un ATP Masters 1000. In passato aveva tentato due volte le qualificazioni al Foro Italico: fermato al turno decisivo nel 2023 e al primo turno nel 2024.
A Indian Wells, invece, il sogno continua. E questa volta, il grande palcoscenico è realtà.
Masters e WTA 1000 Indian Wells – Turno Qualificazione – hard
Grandissimo Maestrelli.. la top 100 sarà tua presto!!!
Landaluce ha perso da un giapponese ahhahahhahhahha
Sia il Faretto, meglio definirlo lumino, che il giovane Samurai Shintaro eliminati.
Che maestro!
E bravo il nostro maestro!!! Forza!!!
Bravissimo Maestrelli, speriamo che sia davvero arrivato il salto di qualità.
E per entrare ha battuto 2 signori tennisti……….GRANDE
Grandissimo Maestrelli!!!!!!!!
RAGAZZI HA CONQUISTATO IL TABELLONE PRINCIPALE DI UN ATP 1000!!!!!!!!!
COMPLIMENTONI A LUI……..
Bravo!avanti il prossimo
Peccato Giovane Samurai Shintaro.
Specialista nel vincere tie break persi
Male sia il Faretto che il giovane Samurai Shintaro nel primo set.
Che è successo a Timofeva?
Forza Maestroooooo!!!!!!!!
Maestro pronto a bussare alla porta della TOP 100, se lo fanno entrare poi non si ferma più.
Va me le bel ul Maestro.
Dovrebbe farcela con il terraiolo Tirante…cosi si troverebbe alla soglia dei primi 100..speriamo che non ha esaurito troppe energie mentali e fisiche nella clamorosa rimonta di ieri con jarry
Maestrelli io lo vedo in top-100, non sarà mai un fenomeno, ma la vale e se lo merita
Alè Maestro, per confermarsi in una nuova dimensione!