Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati completi con il dettaglio del Turno Decisivo di Qualificazione. Francesco Maestrelli vola nel main draw a Indian Wells: prima volta in un Masters 1000

03/03/2026 23:11 19 commenti
Francesco Maestrelli ITA, 21-12-2002

Missione compiuta per Francesco Maestrelli. Il 23enne di Pisa ha conquistato nella serata italiana la qualificazione al tabellone principale del BNP Paribas Open, primo Masters 1000 della stagione (montepremi 9.415.725 dollari) in corso sul cemento di Indian Wells.
Numero 114 del ranking ATP e tredicesima testa di serie delle qualificazioni, Maestrelli ha completato una vera e propria impresa. Dopo aver superato all’esordio il cileno Nicolas Jarry (oggi n.154 ma già n.16 del mondo nel maggio di due anni fa), annullando cinque match point nel tie-break decisivo, il toscano si è ripetuto nel turno finale.
Contro l’argentino Thiago Agustin Tirante, n.74 ATP e terza testa di serie delle “quali”, si è imposto 7-6(5) 6-4 in un’ora e 36 minuti, al termine di un match ricco di ribaltamenti. Nel primo set, sotto 5-3, Maestrelli ha annullato tre set point nel nono game con il servizio a disposizione, prima di rimontare anche nel tie-break da 2-5, vincendo gli ultimi cinque punti consecutivi.
Per il tennista toscano si tratta della prima partecipazione in assoluto al main draw di un ATP Masters 1000. In passato aveva tentato due volte le qualificazioni al Foro Italico: fermato al turno decisivo nel 2023 e al primo turno nel 2024.
A Indian Wells, invece, il sogno continua. E questa volta, il grande palcoscenico è realtà.

USA Masters e WTA 1000 Indian Wells – Turno Qualificazione – hard

Stadium 4 – ore 19:00
Elvina Kalieva USA vs Talia Gibson AUS
WTA Indian Wells
Elvina Kalieva
6
5
3
Talia Gibson [16]
4
7
6
Vincitore: Gibson


Aleksandar Vukic AUS vs Dino Prizmic CRO (Non prima 20:30)

ATP Indian Wells
Aleksandar Vukic [4]
2
4
Dino Prizmic [18]
6
6
Vincitore: Prizmic


Akasha Urhobo USA vs Taylor Townsend USA (Non prima 22:30)

WTA Indian Wells
Akasha Urhobo
0
0
6
0
Taylor Townsend [20]
0
6
7
0
Vincitore: Townsend


Trevor Svajda USA vs Mackenzie McDonald USA

ATP Indian Wells
Trevor Svajda
0
4
0
Mackenzie McDonald [17]
0
6
2





Stadium 5 – ore 19:00
Anastasia Zakharova RUS vs Linda Fruhvirtova CZE
WTA Indian Wells
Anastasia Zakharova [5]
0
6
7
0
Linda Fruhvirtova [22]
0
4
6
0
Vincitore: Zakharova


Christopher O’Connell AUS vs Nikoloz Basilashvili GEO (Non prima 20:30)

ATP Indian Wells
Christopher O'Connell [10]
6
6
Nikoloz Basilashvili [24]
4
4
Vincitore: O'Connell


(1) Katie Boulter GBR vs (23) Victoria Jimenez Kasintseva AND Non prima 22:30

WTA Indian Wells
Katie Boulter [1]
6
5
2
Victoria Jimenez Kasintseva [23]
2
7
6
Vincitore: Jimenez Kasintseva


Vit Kopriva CZE vs Dalibor Svrcina CZE

ATP Indian Wells
Vit Kopriva [1]
15
6
0
Dalibor Svrcina [19]
15
7
1




Stadium 6 – ore 19:00
(9) Darja Semenistaja LAT vs Kayla Day USA Inizio 19:00

WTA Indian Wells
Darja Semenistaja [9]
0
2
1
0
Kayla Day
0
6
6
0
Vincitore: Day


Benjamin Bonzi FRA vs Shintaro Mochizuki JPN (Non prima 21:30)

ATP Indian Wells
Benjamin Bonzi [9]
6
5
6
Shintaro Mochizuki [16]
4
7
3
Vincitore: Bonzi


Priscilla Hon AUS vs (19) Darja Vidmanova CZE Non prima 22:30

WTA Indian Wells
Priscilla Hon
0
5
6
0
Darja Vidmanova [19]
0
7
7
0
Vincitore: Vidmanova


Roman Andres Burruchaga ARG vs Chun-Hsin Tseng TPE

ATP Indian Wells
Roman Andres Burruchaga [6]
30
6
1
Chun-Hsin Tseng
30
2
1




Stadium 7 – ore 19:00
Marina Stakusic CAN vs Mananchaya Sawangkaew THA Inizio 19:00

WTA Indian Wells
Marina Stakusic
0
6
6
0
Mananchaya Sawangkaew
0
1
2
0
Vincitore: Stakusic


Martin Landaluce ESP vs Sho Shimabukuro JPN (Non prima 20:30)

ATP Indian Wells
Martin Landaluce
2
7
5
Sho Shimabukuro [22]
6
6
7
Vincitore: Shimabukuro


Storm Hunter AUS vs (18) Leolia Jeanjean FRA Non prima 22:30

WTA Indian Wells
Storm Hunter
0
6
6
0
Leolia Jeanjean [18]
0
2
2
0
Vincitore: Hunter


Alexis Galarneau CAN vs Tomas Barrios Vera CHI

ATP Indian Wells
Alexis Galarneau
15
6
3
Tomas Barrios Vera [14]
15
3
3




Stadium 8 – ore 19:00
(10) Lulu Sun NZL vs (15) Diane Parry FRA Inizio 19:00

WTA Indian Wells
Lulu Sun [10]
0
2
3
0
Diane Parry [15]
0
6
6
0
Vincitore: Parry


Daniel Merida ESP vs Dane Sweeny AUS (Non prima 21:30)

ATP Indian Wells
Daniel Merida
6
4
6
Dane Sweeny [23]
3
6
3
Vincitore: Merida


(4) Dalma Galfi HUN vs (24) Lanlana Tararudee THA Non prima 22:30

WTA Indian Wells
Dalma Galfi [4]
0
3
4
0
Lanlana Tararudee [24]
0
6
6
0
Vincitore: Tararudee


Tristan Schoolkate AUS vs Elias Ymer SWE

ATP Indian Wells
Tristan Schoolkate [11]
30
6
3
Elias Ymer
0
4
1
Vincitore: Schoolkate




Stadium 9 – ore 19:00
(7) Kamilla Rakhimova UZB vs Maria Timofeeva UZB Inizio 19:00

WTA Indian Wells
Kamilla Rakhimova [7]
30
4
5
Maria Timofeeva
0
6
4
Vincitore: Rakhimova


Thiago Agustin Tirante ARG vs Francesco Maestrelli ITA (Non prima 21:30)

ATP Indian Wells
Thiago Agustin Tirante [3]
6
4
Francesco Maestrelli [13]
7
6
Vincitore: Maestrelli


Himeno Sakatsume JPN vs (14) Nikola Bartunkova CZE Non prima 22:30

WTA Indian Wells
Himeno Sakatsume
7
1
6
Nikola Bartunkova [14]
5
6
3
Vincitore: Sakatsume


Ignacio Buse PER vs Rinky Hijikata AUS

ATP Indian Wells
Ignacio Buse [2]
15
5
Rinky Hijikata [15]
15
3


Alexiej70 (Guest) 04-03-2026 00:46

Grandissimo Maestrelli.. la top 100 sarà tua presto!!!

 19
19

Ging89 (Guest) 03-03-2026 23:27

Landaluce ha perso da un giapponese ahhahahhahhahha

 18
18

MAURO (Guest) 03-03-2026 23:26

Sia il Faretto, meglio definirlo lumino, che il giovane Samurai Shintaro eliminati.

 17
-1: Detuqueridapresencia

-1: Detuqueridapresencia
Vasco90 03-03-2026 23:22

Che maestro!

 16
Replica | Quota | 3

+1: Paky 71, Detuqueridapresencia, Marco M.
Dany (Guest) 03-03-2026 23:18

E bravo il nostro maestro!!! Forza!!!

 15
Replica | Quota | 3

+1: Vasco90, Paky 71, Detuqueridapresencia
Marco Tullio Cicerone 03-03-2026 23:09

Bravissimo Maestrelli, speriamo che sia davvero arrivato il salto di qualità.

 14
Replica | Quota | 4

+1: Detuqueridapresencia, Vasco90, Paky 71, Marco M.
Giuliano da Viareggio (Guest) 03-03-2026 23:04

Scritto da Giuliano da Viareggio
Grandissimo Maestrelli!!!!!!!!
RAGAZZI HA CONQUISTATO IL TABELLONE PRINCIPALE DI UN ATP 1000!!!!!!!!!
COMPLIMENTONI A LUI……..

E per entrare ha battuto 2 signori tennisti……….GRANDE

 13
Replica | Quota | 2

+1: Detuqueridapresencia, Vasco90
Giuliano da Viareggio (Guest) 03-03-2026 23:02

Grandissimo Maestrelli!!!!!!!!
RAGAZZI HA CONQUISTATO IL TABELLONE PRINCIPALE DI UN ATP 1000!!!!!!!!!
COMPLIMENTONI A LUI……..

 12
Replica | Quota | 6

+1: Di Passaggio, Detuqueridapresencia, Vasco90, Paky 71, Ice Man, Tennisforever
libbio78 03-03-2026 23:02

Bravo!avanti il prossimo

 11
Replica | Quota | 2

+1: Detuqueridapresencia, Vasco90
MAURO (Guest) 03-03-2026 23:02

Peccato Giovane Samurai Shintaro.

 10
-1: Detuqueridapresencia

-1: Detuqueridapresencia
Ciccio (Guest) 03-03-2026 22:32

Specialista nel vincere tie break persi

 9

Bisogna essere registrati per votare un commento!
MAURO (Guest) 03-03-2026 21:21

Male sia il Faretto che il giovane Samurai Shintaro nel primo set.

 8
Replica | Quota | 0

+1: Vasco90
-1: Detuqueridapresencia
piper 03-03-2026 21:03

Che è successo a Timofeva?

 7
+1: Vasco90

+1: Vasco90
Giuliano da Viareggio (Guest) 03-03-2026 21:02

Forza Maestroooooo!!!!!!!!

 6
Replica | Quota | 2

+1: Detuqueridapresencia, Vasco90
murbi (Guest) 03-03-2026 20:55

Maestro pronto a bussare alla porta della TOP 100, se lo fanno entrare poi non si ferma più.

 5
Replica | Quota | 3

+1: Detuqueridapresencia, Vasco90, Marco M.
MAURO (Guest) 03-03-2026 16:20

Va me le bel ul Maestro.

 4
Replica | Quota | 2

+1: Detuqueridapresencia, Vasco90
Luiss (Guest) 03-03-2026 14:45

Dovrebbe farcela con il terraiolo Tirante…cosi si troverebbe alla soglia dei primi 100..speriamo che non ha esaurito troppe energie mentali e fisiche nella clamorosa rimonta di ieri con jarry

 3
+1: Vasco90

+1: Vasco90
NonSoloSinner (Guest) 03-03-2026 14:38

Maestrelli io lo vedo in top-100, non sarà mai un fenomeno, ma la vale e se lo merita

 2
Replica | Quota | 5

+1: marcauro, puffo65, libbio78, Vasco90, Marco M.
tinapica 03-03-2026 13:21

Alè Maestro, per confermarsi in una nuova dimensione!

 1
Replica | Quota | 6

+1: Detuqueridapresencia, piper, marcauro, puffo65, Vasco90, Tennisforever