Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati completi con il dettaglio del Turno Decisivo di Qualificazione. Francesco Maestrelli vola nel main draw a Indian Wells: prima volta in un Masters 1000

Missione compiuta per Francesco Maestrelli. Il 23enne di Pisa ha conquistato nella serata italiana la qualificazione al tabellone principale del BNP Paribas Open, primo Masters 1000 della stagione (montepremi 9.415.725 dollari) in corso sul cemento di Indian Wells.

Numero 114 del ranking ATP e tredicesima testa di serie delle qualificazioni, Maestrelli ha completato una vera e propria impresa. Dopo aver superato all’esordio il cileno Nicolas Jarry (oggi n.154 ma già n.16 del mondo nel maggio di due anni fa), annullando cinque match point nel tie-break decisivo, il toscano si è ripetuto nel turno finale.

Contro l’argentino Thiago Agustin Tirante, n.74 ATP e terza testa di serie delle “quali”, si è imposto 7-6(5) 6-4 in un’ora e 36 minuti, al termine di un match ricco di ribaltamenti. Nel primo set, sotto 5-3, Maestrelli ha annullato tre set point nel nono game con il servizio a disposizione, prima di rimontare anche nel tie-break da 2-5, vincendo gli ultimi cinque punti consecutivi.

Per il tennista toscano si tratta della prima partecipazione in assoluto al main draw di un ATP Masters 1000. In passato aveva tentato due volte le qualificazioni al Foro Italico: fermato al turno decisivo nel 2023 e al primo turno nel 2024.

A Indian Wells, invece, il sogno continua. E questa volta, il grande palcoscenico è realtà.

Masters e WTA 1000 Indian Wells – Turno Qualificazione – hard

WTA Indian Wells Elvina Kalieva Elvina Kalieva 6 5 3 Talia Gibson [16] Talia Gibson [16] 4 7 6 Vincitore: Gibson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Talia Gibson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Elvina Kalieva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Talia Gibson 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Elvina Kalieva 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Talia Gibson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Elvina Kalieva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Talia Gibson 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Elvina Kalieva 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Talia Gibson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Elvina Kalieva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 Talia Gibson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Elvina Kalieva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Talia Gibson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 Elvina Kalieva 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Talia Gibson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Elvina Kalieva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Talia Gibson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Elvina Kalieva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Talia Gibson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Elvina Kalieva 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Talia Gibson 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Elvina Kalieva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Talia Gibson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Elvina Kalieva 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Talia Gibson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Elvina Kalieva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Talia Gibson 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Elvina Kalieva 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Talia Gibson 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Elvina Kalieva 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Talia Gibson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Elvina Kalievavs Talia Gibson

Aleksandar Vukic vs Dino Prizmic (Non prima 20:30)



ATP Indian Wells Aleksandar Vukic [4] Aleksandar Vukic [4] 2 4 Dino Prizmic [18] Dino Prizmic [18] 6 6 Vincitore: Prizmic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Prizmic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 A. Vukic 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 D. Prizmic 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 A. Vukic 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 D. Prizmic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 A. Vukic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 D. Prizmic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Vukic 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-1 → 2-1 D. Prizmic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Vukic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 D. Prizmic 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 2-6 A. Vukic 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 D. Prizmic 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 2-3 → 2-4 A. Vukic 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 D. Prizmic 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 A. Vukic 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 1-2 D. Prizmic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Vukic 15-0 30-0 30-15 0-0 → 1-0

Akasha Urhobo vs Taylor Townsend (Non prima 22:30)



WTA Indian Wells Akasha Urhobo • Akasha Urhobo 0 0 6 0 Taylor Townsend [20] Taylor Townsend [20] 0 6 7 0 Vincitore: Townsend Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Akasha Urhobo 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1-1* 1-2* 2*-2 3*-2 3-3* 4-3* 4*-4 5*-4 5-5* 5-6* 6-6 → 6-7 Taylor Townsend 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 Akasha Urhobo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Taylor Townsend 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Akasha Urhobo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Taylor Townsend 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 Akasha Urhobo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Taylor Townsend 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Akasha Urhobo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Taylor Townsend 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Akasha Urhobo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Taylor Townsend 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Akasha Urhobo 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Taylor Townsend 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-5 → 0-6 Akasha Urhobo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-4 → 0-5 Taylor Townsend 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 0-4 Akasha Urhobo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Taylor Townsend 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Akasha Urhobo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Trevor Svajda vs Mackenzie McDonald



ATP Indian Wells Trevor Svajda • Trevor Svajda 0 4 0 Mackenzie McDonald [17] Mackenzie McDonald [17] 0 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 T. Svajda 0-2 M. McDonald 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 T. Svajda 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. McDonald 15-0 40-0 4-5 → 4-6 T. Svajda 0-15 0-30 0-40 df 4-4 → 4-5 M. McDonald 15-0 30-0 ace 4-3 → 4-4 T. Svajda 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 M. McDonald 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 3-2 → 3-3 T. Svajda 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. McDonald 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-1 → 2-2 T. Svajda 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. McDonald 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 ace ace 1-0 → 1-1 T. Svajda 0-15 15-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A A-40 ace 0-0 → 1-0

WTA Indian Wells Anastasia Zakharova [5] Anastasia Zakharova [5] 0 6 7 0 Linda Fruhvirtova [22] • Linda Fruhvirtova [22] 0 4 6 0 Vincitore: Zakharova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Linda Fruhvirtova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2*-0 3*-0 4-0* 4-1* 5*-1 5*-2 6-2* 6-6 → 7-6 Anastasia Zakharova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Linda Fruhvirtova 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Anastasia Zakharova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Linda Fruhvirtova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Anastasia Zakharova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Linda Fruhvirtova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Anastasia Zakharova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Linda Fruhvirtova 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Anastasia Zakharova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Linda Fruhvirtova 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 Anastasia Zakharova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Linda Fruhvirtova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Anastasia Zakharova 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Linda Fruhvirtova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Anastasia Zakharova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-2 → 5-3 Linda Fruhvirtova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 Anastasia Zakharova 0-15 0-30 0-40 5-0 → 5-1 Linda Fruhvirtova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-0 → 5-0 Anastasia Zakharova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 4-0 Linda Fruhvirtova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Anastasia Zakharova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Linda Fruhvirtova 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Anastasia Zakharovavs Linda Fruhvirtova

Christopher O’Connell vs Nikoloz Basilashvili (Non prima 20:30)



ATP Indian Wells Christopher O'Connell [10] Christopher O'Connell [10] 6 6 Nikoloz Basilashvili [24] Nikoloz Basilashvili [24] 4 4 Vincitore: O'Connell Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. O'Connell 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 N. Basilashvili 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 5-3 → 5-4 C. O'Connell 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 N. Basilashvili 0-15 df 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 C. O'Connell 15-0 ace 30-0 40-0 2-3 → 3-3 N. Basilashvili 15-0 30-0 ace 2-2 → 2-3 C. O'Connell 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 1-2 → 2-2 N. Basilashvili 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 C. O'Connell 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 N. Basilashvili 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 6-4 N. Basilashvili 15-0 ace 30-0 5-3 → 5-4 C. O'Connell 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 ace 4-3 → 5-3 N. Basilashvili 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 N. Basilashvili 30-0 ace 30-15 40-30 3-1 → 3-2 C. O'Connell 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 N. Basilashvili 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 C. O'Connell 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 N. Basilashvili 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

(1) Katie Boulter vs (23) Victoria Jimenez Kasintseva Non prima 22:30



WTA Indian Wells Katie Boulter [1] Katie Boulter [1] 6 5 2 Victoria Jimenez Kasintseva [23] Victoria Jimenez Kasintseva [23] 2 7 6 Vincitore: Jimenez Kasintseva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Katie Boulter 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 Victoria Jimenez Kasintseva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Katie Boulter 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Victoria Jimenez Kasintseva 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Katie Boulter 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Victoria Jimenez Kasintseva 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Katie Boulter 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Victoria Jimenez Kasintseva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Katie Boulter 0-15 0-30 15-30 15-40 5-6 → 5-7 Victoria Jimenez Kasintseva 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Katie Boulter 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Victoria Jimenez Kasintseva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Katie Boulter 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Victoria Jimenez Kasintseva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Katie Boulter 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 3-3 Victoria Jimenez Kasintseva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Katie Boulter 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Victoria Jimenez Kasintseva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Katie Boulter 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Victoria Jimenez Kasintseva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Katie Boulter 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Victoria Jimenez Kasintseva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Katie Boulter 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Victoria Jimenez Kasintseva 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Katie Boulter 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Victoria Jimenez Kasintseva 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Katie Boulter 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Victoria Jimenez Kasintseva 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Vit Kopriva vs Dalibor Svrcina



ATP Indian Wells Vit Kopriva [1] Vit Kopriva [1] 15 6 0 Dalibor Svrcina [19] • Dalibor Svrcina [19] 15 7 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 D. Svrcina 0-15 df 15-15 0-1 V. Kopriva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 V. Kopriva 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 D. Svrcina 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 V. Kopriva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 D. Svrcina 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 3-5 → 4-5 V. Kopriva 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 3-4 → 3-5 D. Svrcina 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 V. Kopriva 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 D. Svrcina 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 V. Kopriva 0-15 df 0-30 0-40 15-40 2-1 → 2-2 D. Svrcina 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 V. Kopriva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 D. Svrcina 15-0 15-15 15-30 30-30 0-0 → 1-0

Stadium 6 – ore 19:00

(9) Darja Semenistaja vs Kayla Day Inizio 19:00



WTA Indian Wells Darja Semenistaja [9] Darja Semenistaja [9] 0 2 1 0 Kayla Day Kayla Day 0 6 6 0 Vincitore: Day Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Darja Semenistaja 15-0 15-15 15-30 15-40 1-5 → 1-6 Kayla Day 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Darja Semenistaja 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 Kayla Day 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Darja Semenistaja 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Kayla Day 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Darja Semenistaja 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Kayla Day 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Darja Semenistaja 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-5 → 2-5 Kayla Day 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 Darja Semenistaja 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 Kayla Day 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 0-4 Darja Semenistaja 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 0-3 Kayla Day 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Darja Semenistaja 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Benjamin Bonzi vs Shintaro Mochizuki (Non prima 21:30)



ATP Indian Wells Benjamin Bonzi [9] Benjamin Bonzi [9] 6 5 6 Shintaro Mochizuki [16] Shintaro Mochizuki [16] 4 7 3 Vincitore: Bonzi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 S. Mochizuki 0-15 0-30 df 0-40 30-40 5-3 → 6-3 B. Bonzi 0-15 0-30 0-40 5-2 → 5-3 S. Mochizuki 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 B. Bonzi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-2 → 4-2 S. Mochizuki 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 B. Bonzi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 S. Mochizuki 0-15 0-30 0-40 df 15-40 1-1 → 2-1 B. Bonzi 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 S. Mochizuki 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 B. Bonzi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-6 → 5-7 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 B. Bonzi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 S. Mochizuki 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 B. Bonzi 15-0 15-15 df 15-30 30-30 3-4 → 4-4 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 B. Bonzi 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 S. Mochizuki 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-2 → 2-3 B. Bonzi 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-2 → 2-2 S. Mochizuki 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 B. Bonzi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 B. Bonzi 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 S. Mochizuki 0-15 0-30 df 15-30 ace 15-40 30-40 4-4 → 5-4 B. Bonzi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 S. Mochizuki 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 S. Mochizuki 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 A-40 ace 2-2 → 2-3 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 S. Mochizuki 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Mochizuki 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Priscilla Hon vs (19) Darja Vidmanova Non prima 22:30



WTA Indian Wells Priscilla Hon • Priscilla Hon 0 5 6 0 Darja Vidmanova [19] Darja Vidmanova [19] 0 7 7 0 Vincitore: Vidmanova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Priscilla Hon 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 2*-1 2-2* 3-2* 3*-3 3*-4 3-5* 4-5* 4*-6 6-6 → 6-7 Priscilla Hon 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Darja Vidmanova 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Priscilla Hon 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Darja Vidmanova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Priscilla Hon 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Darja Vidmanova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Priscilla Hon 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Darja Vidmanova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Priscilla Hon 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Darja Vidmanova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Priscilla Hon 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Darja Vidmanova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Priscilla Hon 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 Darja Vidmanova 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Priscilla Hon 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Darja Vidmanova 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Priscilla Hon 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Darja Vidmanova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Priscilla Hon 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Darja Vidmanova 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Priscilla Hon 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Darja Vidmanova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Priscilla Hon 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Darja Vidmanova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Roman Andres Burruchaga vs Chun-Hsin Tseng



ATP Indian Wells Roman Andres Burruchaga [6] • Roman Andres Burruchaga [6] 30 6 1 Chun-Hsin Tseng Chun-Hsin Tseng 30 2 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 R. Andres Burruchaga 0-15 15-15 15-30 30-30 1-1 C. Tseng 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 R. Andres Burruchaga 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 C. Tseng 0-15 0-30 15-30 15-40 ace 5-2 → 6-2 R. Andres Burruchaga 15-0 40-0 4-2 → 5-2 C. Tseng 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 R. Andres Burruchaga 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 ace 4-0 → 4-1 C. Tseng 15-0 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 R. Andres Burruchaga 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 C. Tseng 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 R. Andres Burruchaga 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Stadium 7 – ore 19:00

Marina Stakusic vs Mananchaya Sawangkaew Inizio 19:00



WTA Indian Wells Marina Stakusic • Marina Stakusic 0 6 6 0 Mananchaya Sawangkaew Mananchaya Sawangkaew 0 1 2 0 Vincitore: Stakusic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Marina Stakusic 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Marina Stakusic 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 Mananchaya Sawangkaew 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Marina Stakusic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Mananchaya Sawangkaew 0-15 0-30 15-30 30-40 2-2 → 3-2 Marina Stakusic 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Mananchaya Sawangkaew 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Marina Stakusic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Mananchaya Sawangkaew 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Marina Stakusic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 Mananchaya Sawangkaew 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-0 → 5-1 Marina Stakusic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-0 → 5-0 Mananchaya Sawangkaew 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 Marina Stakusic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Mananchaya Sawangkaew 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 Marina Stakusic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Martin Landaluce vs Sho Shimabukuro (Non prima 20:30)



ATP Indian Wells Martin Landaluce Martin Landaluce 2 7 5 Sho Shimabukuro [22] Sho Shimabukuro [22] 6 6 7 Vincitore: Shimabukuro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 M. Landaluce 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 5-6 → 5-7 S. Shimabukuro 15-0 ace 40-0 ace 5-5 → 5-6 M. Landaluce 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 S. Shimabukuro 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 M. Landaluce 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 S. Shimabukuro 0-30 30-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 M. Landaluce 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 S. Shimabukuro 30-0 ace 40-0 ace 2-2 → 2-3 M. Landaluce 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-2 → 2-2 S. Shimabukuro 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 M. Landaluce 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 S. Shimabukuro 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 3-2* 4-2* df 4*-3 5*-3 6-3* ace 6-6 → 7-6 S. Shimabukuro 0-15 df 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 M. Landaluce 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-5 → 6-5 S. Shimabukuro 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 M. Landaluce 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-5 → 4-5 S. Shimabukuro 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 M. Landaluce 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-4 → 3-4 S. Shimabukuro 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 2-4 M. Landaluce 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-3 → 2-3 S. Shimabukuro 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 M. Landaluce 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 0-2 → 1-2 S. Shimabukuro 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 M. Landaluce 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 S. Shimabukuro 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 2-5 → 2-6 M. Landaluce 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 2-4 → 2-5 S. Shimabukuro 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 M. Landaluce 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 S. Shimabukuro 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Landaluce 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-1 → 1-2 S. Shimabukuro 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 M. Landaluce 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Storm Hunter vs (18) Leolia Jeanjean Non prima 22:30



WTA Indian Wells Storm Hunter Storm Hunter 0 6 6 0 Leolia Jeanjean [18] Leolia Jeanjean [18] 0 2 2 0 Vincitore: Hunter Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Tiebreak 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-15 5-2 → 6-2 Leolia Jeanjean 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Storm Hunter 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Leolia Jeanjean 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Storm Hunter 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Leolia Jeanjean 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-2 → 1-2 Storm Hunter 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 Leolia Jeanjean 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Storm Hunter 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Leolia Jeanjean 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Storm Hunter 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Leolia Jeanjean 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Storm Hunter 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Leolia Jeanjean 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 Storm Hunter 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Leolia Jeanjean 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Alexis Galarneau vs Tomas Barrios Vera



ATP Indian Wells Alexis Galarneau Alexis Galarneau 15 6 3 Tomas Barrios Vera [14] • Tomas Barrios Vera [14] 15 3 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 T. Barrios Vera 15-0 ace 15-15 3-3 A. Galarneau 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-3 → 3-3 T. Barrios Vera 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Galarneau 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 T. Barrios Vera 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 A. Galarneau 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 T. Barrios Vera 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Galarneau 15-15 df 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 T. Barrios Vera 15-0 30-0 5-2 → 5-3 A. Galarneau 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 4-2 → 5-2 T. Barrios Vera 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 A. Galarneau 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 T. Barrios Vera 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Galarneau 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 T. Barrios Vera 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Galarneau 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Stadium 8 – ore 19:00

(10) Lulu Sun vs (15) Diane Parry Inizio 19:00



WTA Indian Wells Lulu Sun [10] Lulu Sun [10] 0 2 3 0 Diane Parry [15] • Diane Parry [15] 0 6 6 0 Vincitore: Parry Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Diane Parry 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Diane Parry 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Lulu Sun 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Diane Parry 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Lulu Sun 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Diane Parry 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Lulu Sun 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Diane Parry 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Lulu Sun 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Diane Parry 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Lulu Sun 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 Diane Parry 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 Lulu Sun 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Diane Parry 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Lulu Sun 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Diane Parry 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Lulu Sun 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Diane Parry 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Daniel Merida vs Dane Sweeny (Non prima 21:30)



ATP Indian Wells Daniel Merida Daniel Merida 6 4 6 Dane Sweeny [23] Dane Sweeny [23] 3 6 3 Vincitore: Merida Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 D. Merida 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 D. Sweeny 0-15 0-30 15-30 15-40 df 4-3 → 5-3 D. Merida 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 D. Sweeny 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 D. Merida 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 D. Sweeny 0-15 0-30 df 0-40 df 1-2 → 2-2 D. Merida 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 D. Sweeny 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 D. Merida 15-0 ace 40-0 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Sweeny 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 4-5 → 4-6 D. Merida 15-0 15-15 15-30 40-30 40-40 40-A df 4-4 → 4-5 D. Sweeny 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 D. Merida 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 D. Sweeny 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 D. Merida 15-0 30-15 ace 40-15 3-1 → 4-1 D. Sweeny 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-0 → 3-1 D. Merida 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 D. Sweeny 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 D. Merida 15-15 30-15 40-15 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Sweeny 0-15 0-30 df 15-30 15-40 5-3 → 6-3 D. Merida 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 D. Sweeny 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 D. Merida 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 D. Sweeny 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 D. Merida 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 D. Sweeny 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 D. Merida 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 D. Sweeny 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

(4) Dalma Galfi vs (24) Lanlana Tararudee Non prima 22:30



WTA Indian Wells Dalma Galfi [4] Dalma Galfi [4] 0 3 4 0 Lanlana Tararudee [24] • Lanlana Tararudee [24] 0 6 6 0 Vincitore: Tararudee Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Lanlana Tararudee 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Lanlana Tararudee 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Dalma Galfi 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Lanlana Tararudee 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Dalma Galfi 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Lanlana Tararudee 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Dalma Galfi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Lanlana Tararudee 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Dalma Galfi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Lanlana Tararudee 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Dalma Galfi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Lanlana Tararudee 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Dalma Galfi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Lanlana Tararudee 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-5 → 2-5 Dalma Galfi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 Lanlana Tararudee 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 Dalma Galfi 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Lanlana Tararudee 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Dalma Galfi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Lanlana Tararudee 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Tristan Schoolkate vs Elias Ymer



ATP Indian Wells Tristan Schoolkate [11] Tristan Schoolkate [11] 30 6 3 Elias Ymer • Elias Ymer 0 4 1 Vincitore: Schoolkate Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 E. Ymer 0-15 0-30 3-1 T. Schoolkate 15-0 30-0 40-15 ace ace 2-1 → 3-1 E. Ymer 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 T. Schoolkate 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 40-40 A-40 1-0 → 2-0 E. Ymer 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 T. Schoolkate 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 ace 5-4 → 6-4 E. Ymer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 T. Schoolkate 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 E. Ymer 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 T. Schoolkate 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 E. Ymer 15-0 15-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 T. Schoolkate 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 2-1 → 3-1 E. Ymer 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 1-1 → 2-1 T. Schoolkate 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 E. Ymer 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Stadium 9 – ore 19:00

(7) Kamilla Rakhimova vs Maria Timofeeva Inizio 19:00



WTA Indian Wells Kamilla Rakhimova [7] Kamilla Rakhimova [7] 30 4 5 Maria Timofeeva • Maria Timofeeva 0 6 4 Vincitore: Rakhimova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Maria Timofeeva 0-15 0-30 5-4 Kamilla Rakhimova 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Maria Timofeeva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Kamilla Rakhimova 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Maria Timofeeva 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Kamilla Rakhimova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Maria Timofeeva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Kamilla Rakhimova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Maria Timofeeva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Kamilla Rakhimova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Maria Timofeeva 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Kamilla Rakhimova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Maria Timofeeva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Kamilla Rakhimova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Maria Timofeeva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Kamilla Rakhimova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Maria Timofeeva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Kamilla Rakhimova 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Maria Timofeeva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 Kamilla Rakhimova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Thiago Agustin Tirante vs Francesco Maestrelli (Non prima 21:30)



ATP Indian Wells Thiago Agustin Tirante [3] Thiago Agustin Tirante [3] 6 4 Francesco Maestrelli [13] Francesco Maestrelli [13] 7 6 Vincitore: Maestrelli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Maestrelli 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-5 → 4-6 T. Agustin Tirante 15-0 30-0 3-5 → 4-5 F. Maestrelli 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 T. Agustin Tirante 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 F. Maestrelli 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 T. Agustin Tirante 15-0 40-0 1-3 → 2-3 F. Maestrelli 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 T. Agustin Tirante 0-15 0-30 0-40 df 1-1 → 1-2 F. Maestrelli 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 T. Agustin Tirante 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 5*-5 5-6* ace 6-6 → 6-7 T. Agustin Tirante 30-0 30-15 40-15 ace 5-6 → 6-6 F. Maestrelli 15-0 30-0 ace 40-0 5-5 → 5-6 T. Agustin Tirante 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 F. Maestrelli 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 T. Agustin Tirante 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 F. Maestrelli 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 4-3 T. Agustin Tirante 15-0 ace 30-0 40-0 3-2 → 4-2 F. Maestrelli 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 T. Agustin Tirante 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-2 → 2-2 F. Maestrelli 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 T. Agustin Tirante 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 F. Maestrelli 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

Himeno Sakatsume vs (14) Nikola Bartunkova Non prima 22:30



WTA Indian Wells Himeno Sakatsume Himeno Sakatsume 7 1 6 Nikola Bartunkova [14] Nikola Bartunkova [14] 5 6 3 Vincitore: Sakatsume Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Nikola Bartunkova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Himeno Sakatsume 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Nikola Bartunkova 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Himeno Sakatsume 0-15 0-30 0-40 4-1 → 4-2 Nikola Bartunkova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Himeno Sakatsume 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Nikola Bartunkova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Himeno Sakatsume 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Nikola Bartunkova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Himeno Sakatsume 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 Nikola Bartunkova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Himeno Sakatsume 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Nikola Bartunkova 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Himeno Sakatsume 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Nikola Bartunkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Himeno Sakatsume 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Nikola Bartunkova 0-15 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 Himeno Sakatsume 15-0 30-0 30-15 30-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Nikola Bartunkova 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Himeno Sakatsume 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Nikola Bartunkova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Himeno Sakatsume 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Nikola Bartunkova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Himeno Sakatsume 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Nikola Bartunkova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Himeno Sakatsume 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Nikola Bartunkova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Himeno Sakatsume 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Ignacio Buse vs Rinky Hijikata

