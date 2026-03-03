Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 03 Marzo 2026

Lorenzo Carboni - Foto Yuri Serafini
Masters 1000 Indian Wells – hard
Q2 Tirante – Maestrelli Non prima 20:30
Il match deve ancora iniziare
CH 75 Kigali – terra
R32 Dalla Valle – Gea 2° inc. ore 09:00
ATP Kigali
Enrico Dalla Valle
0
0
Arthur Gea [2]
0
0
R32 Napolitano – Denolly Inizio 09:00
ATP Kigali
Stefano Napolitano•
15
6
5
Corentin Denolly
15
3
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Denolly
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
5-3 → 5-4
C. Denolly
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-2 → 4-3
S. Napolitano
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
3-2 → 4-2
C. Denolly
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
3-1 → 3-2
S. Napolitano
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
0-1 → 1-1
C. Denolly
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Napolitano
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
5-3 → 6-3
C. Denolly
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
4-3 → 5-3
C. Denolly
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
S. Napolitano
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
S. Napolitano
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
R32 Pieri – Kym 3° inc. ore 09:00
Il match deve ancora iniziare
CH 50 Hersonissos – hard
R32 Piraino – Xilas 3° inc. ore 09:00
Il match deve ancora iniziare
R32 Carboni – Sakellaridis 4° inc. ore 09:00
Il match deve ancora iniziare
R32 Samuel – Brancaccio 2° inc. ore 09:00
Il match deve ancora iniziare
R32 Giustino – Fellin 2° inc. ore 09:00
ATP Hersonissos
Lorenzo Giustino [1]
0
0
Pietro Fellin
0
0
CH 75 Brasilia – terra
R32 Rocha – Agamenone Inizio 14:30
Il match deve ancora iniziare
WTA Antalya 125 #2 – terra
1T Oliynykova – Brancaccio 2 incontro dalle 08:30
WTA Antalya 125 #2
Oleksandra Oliynykova [1]
40
1
Nuria Brancaccio•
40
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Nuria Brancaccio
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
A-40
40-40
Oleksandra Oliynykova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Nuria Brancaccio
0-2 → 1-2
Oleksandra Oliynykova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Nuria Brancaccio
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
1T Bronzetti /Uchijima – Cengiz /Oz ore 11:30
Il match deve ancora iniziare
1T Shymanovich – Pigato 2 incontro dalle 08:30
WTA Antalya 125 #2
Iryna Shymanovich
0
0
Lisa Pigato
0
0
5 commenti
Forza ragazzi, giornata intensa
Esco dalla mia relegazione per confermare che ci sono due tipologie di persone
1) chi usa la testa per riflettere (tu, ad esempio)
2) chi per dividere le orecchie (quelli che, nonostante chi appartiene alla prima categoria si sforzi di suggerire una via diversa, si ostinano a evitare accuratamente il “facts checking” e scribacchiano dalle zacchere ove sono usi sguazzare, per reiterare bolsamente le disinformazioni orecchiate altrove o leggiucchiate da fonti che, nonostante si suppone debbano essere autorevoli, sono pesantemente obsolete).
Ritrono a dar da mangiare ai piccioni nei luoghi onde “sa di sale lo pane altrui”
Un caro saluto a te!
Napo very good…non si molla ❗
1,82 non direi, ma sicuramente non 1,68 che sta scritto sulla sua scheda ATP e che qualche fesso continua a prendere per buona…
Dalla foto, Carboni sembra tutt’altro che basso
Sarà almeno 1,82 cm