Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 03 Marzo 2026

03/03/2026 09:20 5 commenti
Lorenzo Carboni - Foto Yuri Serafini
Lorenzo Carboni - Foto Yuri Serafini

USA Masters 1000 Indian Wells – hard
Q2 Tirante ARG – Maestrelli ITA Non prima 20:30

RWA CH 75 Kigali – terra
R32 Dalla Valle ITA – Gea FRA 2° inc. ore 09:00

ATP Kigali
Enrico Dalla Valle
0
0
Arthur Gea [2]
0
0
R32 Napolitano ITA – Denolly FRA Inizio 09:00

ATP Kigali
Stefano Napolitano
15
6
5
Corentin Denolly
15
3
4
R32 Pieri ITA – Kym SUI 3° inc. ore 09:00

GRE CH 50 Hersonissos – hard
R32 Piraino ITA – Xilas GRE 3° inc. ore 09:00

R32 Carboni ITA – Sakellaridis GRE 4° inc. ore 09:00

R32 Samuel GBR – Brancaccio ITA 2° inc. ore 09:00

R32 Giustino ITA – Fellin ITA 2° inc. ore 09:00

ATP Hersonissos
Lorenzo Giustino [1]
0
0
Pietro Fellin
0
0
BRA CH 75 Brasilia – terra
R32 Rocha POR – Agamenone ITA Inizio 14:30

TUR WTA Antalya 125 #2 – terra
1T Oliynykova UKR – Brancaccio ITA 2 incontro dalle 08:30

WTA Antalya 125 #2
Oleksandra Oliynykova [1]
40
1
Nuria Brancaccio
40
3
1T Bronzetti ITA/Uchijima JPN – Cengiz TUR/Oz TUR ore 11:30

1T Shymanovich BLR – Pigato ITA 2 incontro dalle 08:30

WTA Antalya 125 #2
Iryna Shymanovich
0
0
Lisa Pigato
0
0
