Masters 1000 Indian Wells: Il Tabellone Principale. Riprende la sfida Alcaraz-Sinner. Sette sono gli azzurri al via
Masters 1000 Indian Wells – Tabellone Principale – parte alta
(1) Carlos Alcaraz vs Bye
Terence Atmane vs Grigor Dimitrov
Juan Manuel Cerundolo vs Botic van de Zandschulp
Bye vs (26) Arthur Rinderknech
(24) Valentin Vacherot vs Bye
Nuno Borges vs Emilio Nava
Alexander Shevchenko vs Qualifier
Bye vs (13) Casper Ruud
(10) Alexander Bublik vs Bye
(WC) Michael Zheng vs Arthur Cazaux
Qualifier vs Qualifier
Bye vs (20) Luciano Darderi
(27) Cameron Norrie vs Bye
Matteo Arnaldi vs Qualifier
Sebastian Korda vs Francisco Comesana
Bye vs (6) Alex de Minaur
(3) Novak Djokovic vs Bye
Kamil Majchrzak vs Giovanni Mpetshi Perricard
Hubert Hurkacz vs Aleksandar Kovacevic
Bye vs (31) Corentin Moutet
(19) Francisco Cerundolo vs Bye
Valentin Royer vs Qualifier
Fabian Marozsan vs Roberto Bautista Agut
Bye vs (14) Jack Draper
(11) Daniil Medvedev vs Bye
Alejandro Tabilo vs (WC) Rafael Jodar
Qualifier vs Sebastian Baez
Bye vs (22) Jiri Lehecka
(32) Ugo Humbert vs Bye
Qualifier vs Alex Michelsen
Jacob Fearnley vs Damir Dzumhur
Bye vs (7) Taylor Fritz
Masters 1000 Indian Wells – Tabellone Principale – parte bassa
(5) Lorenzo Musetti vs Bye
Marton Fucsovics vs Qualifier
Qualifier vs Qualifier
Bye vs (30) Arthur Fils
(17) Andrey Rublev vs Bye
Mattia Bellucci vs Gabriel Diallo
(WC) Gael Monfils vs Qualifier
Bye vs (9) Felix Auger-Aliassime
(15) Flavio Cobolli vs Bye
Daniel Altmaier vs Miomir Kecmanovic
Jenson Brooksby vs Alexei Popyrin
Bye vs (21) Frances Tiafoe
(28) Brandon Nakashima vs Bye
Camilo Ugo Carabelli vs (WC) Martin Damm
Matteo Berrettini vs Adrian Mannarino
Bye vs (4) Alexander Zverev
(8) Ben Shelton vs Bye
Reilly Opelka vs Ethan Quinn
Quentin Halys vs Adam Walton
Bye vs (25) Learner Tien
(18) Alejandro Davidovich Fokina vs Bye
(WC) Zachary Svajda vs Marin Cilic
Mariano Navone vs Marcos Giron
Bye vs (12) Jakub Mensik
(16) Karen Khachanov vs Bye
Joao Fonseca vs Raphael Collignon
Zizou Bergs vs Jan-Lennard Struff
Bye vs (23) Tommy Paul
(29) Tomas Martin Etcheverry vs Bye
Stefanos Tsitsipas vs Denis Shapovalov
Qualifier vs James Duckworth
Bye vs (2) Jannik Sinner
Mah, Diallo ultimamente non mi sembra granchè, ha perso pure con Vavassori. Rublev è sempre un’incognita, secondo me al terzo può arrivarci, molto difficilmente oltre perchè c’è FAA. Sinner se è in forma minima, arriva in finale sempza problemi. Tutto sommato Arnaldi ha avuto un tabellone non pessimo, ma bisogna vedere come starà. Berrettini potrebbe uiscire al primo turno, Cobolli dipende da quanto avrà recuperato da quest’ultimo tour de force, ma almeno 3/4 turni dovrebbe passarli, Darderi almeno al terzo ci arriva, poi c’è Bublik…Musetti è impronosticabile.
Sinner: triva Tsitsi poi Paul e Shelton…
Carlitos troverà: ruud, deminaur e Djokovic! Mahhh… che sfiga ehh
Carlitos trova tutti i più acciaccati del momento!
Complimenti alla solita “mano fatata “dei tabelloni! Vergognoso
@ tinapica (#4569581)
Hihihi
Su Musetti sospendo il giudizio: bisogna vedere come si ripresenterà in campo.
Certo: se tornasse ad essere fin da subito quello che stava mettendo in croce Giocovic, fino a Zverev ci DEVE arrivare (non c’è Fils che lo possa imbrigliare…).
Poi…? Mi sembra veramente un discorso campato per aria: lo evito.
E qui sospendo anche i miei logorroici commenti, perché (al mio risveglio dopo il poco sonno seguito all’inutile veglia pro Nardi-troppo-tardi) ho altro da fare.
Se avrò tempo e modo più tardi proverò a commentare anche la parte alta del tabellone dei Pozzi Indiani
Forza Lorenzo!
Il Pirata del mio cuor è capitato in uno spicchio impossibile: Diallo, Rublev, AugerAliassime (dove persino il vecchio, ma sempre ruggente, Gaele fa la parte della vittima sacrificale)!
La sorte gli si accanisce contro per farlo riuscire subito dal novero dei primi cento e, dato che da Monte-Carlo in poi la superficie lo svantaggerà, fargli disputare tornei di fascia inferiore o qualificazioni di tornei di prima fascia e fascia maggiore.
Il che non è detto sia un male perché può aiutarlo a schiarirsi le idee su cosa vuol fare da grande.
Qui, ultimo torneo “pesante” in cui parta iscritto al tabellone principale per diritto, purtroppo, già con Diallo non ha speranze.
A questo punto, che si giochi il TuttoPerTutto, attaccando all’arma bianca come un disperato.
Forza Olonese, all’arrembaggio!
Non agevole lo spicchio der Gladiator, ma a questo punto ha uno status di cui deve dimostrare d’esser degno.
La rivincita con Ciccio è -appunto- da rivincere (per lui; per quanto mi riguarda molto meno).
Poi c’è da battere Zverev, per fare un ulteriore salto di qualità, e non sarà uno scherzo.
Berrettini vaso “de coccio” in una cassa di vasi “de fero”: se ne esce indenne è un miracolo.
All’opposto, Sinner vaso di titanio in un mucchio di vasi di cristallo (con la possibile, isolata, eccezione del vasetto di…legno di foresta amazzonica, legno non ancora stagionato ed indurito, rappresentata da Fonseca). Se non arriva (minimo) in semifinale (avendo…Scelton bene) allora è grossa crisi.
Anche Rublev e Medvedev incontrano dei Bye, quindi se non riescono a tornare da Du-bye ci sarà un Bye-Bye completo nel loro quadrante
Ancora una volta ci troveremo incasati di Italiani un giorno su due.
Il primo quarto favorevole a Sinner invece il secondo quarto è favorevole ad Alcaraz.
Tabellone falsato per Sinner e Alcaraz, sorteggi falsati… è una coincidenza troppo evidente che debbano giocare coi fratelli Bye…
Sorteggi pilotati… non guarderò una partita.
Shapovalov-tsitsipas..
primo turno di un 1000
Nessuno dei 2 è testa di serie…
Ancora tu, ma non dovevamo vederci più?
(Flavio, Frances e Miomir)
Parte centrale del md la più affollata. Jan e Carlos, tutto sommato avvantaggiati, forse Carlos se la deve vedere con Nole, ma per il resto ce l’ha complessivamente poco più comoda. Direi molto equilibrio, dopo i quarti (ci mancherebbe), ma prima? Il quarto di Zverev Musetti, Cobolli è un purgatorio.
I bye sono una peculiarità del tennis di cui farei volentieri a meno
Si dovrebbero togliere in TUTTI i tornei
Porca miseria, tutti gli italiani dalla stessa parte praticamente
@ Dany (#4569547)
Si, problema al polso. Un abbraccio.
Ma Lollo Sonny è infortunato??