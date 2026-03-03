Masters 1000 Indian Wells ATP, Copertina

Masters 1000 Indian Wells: Il Tabellone Principale. Riprende la sfida Alcaraz-Sinner. Sette sono gli azzurri al via

03/03/2026 09:01 29 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images

USA Masters 1000 Indian Wells – Tabellone Principale – parte alta
(1) Carlos Alcaraz ESP vs Bye
Terence Atmane FRA vs Grigor Dimitrov BUL
Juan Manuel Cerundolo ARG vs Botic van de Zandschulp NED
Bye vs (26) Arthur Rinderknech FRA

(24) Valentin Vacherot MON vs Bye
Nuno Borges POR vs Emilio Nava USA
Alexander Shevchenko KAZ vs Qualifier
Bye vs (13) Casper Ruud NOR

(10) Alexander Bublik KAZ vs Bye
(WC) Michael Zheng USA vs Arthur Cazaux FRA
Qualifier vs Qualifier
Bye vs (20) Luciano Darderi ITA

(27) Cameron Norrie GBR vs Bye
Matteo Arnaldi ITA vs Qualifier
Sebastian Korda USA vs Francisco Comesana ARG
Bye vs (6) Alex de Minaur AUS

(3) Novak Djokovic SRB vs Bye
Kamil Majchrzak POL vs Giovanni Mpetshi Perricard FRA
Hubert Hurkacz POL vs Aleksandar Kovacevic USA
Bye vs (31) Corentin Moutet FRA

(19) Francisco Cerundolo ARG vs Bye
Valentin Royer FRA vs Qualifier
Fabian Marozsan HUN vs Roberto Bautista Agut ESP
Bye vs (14) Jack Draper GBR

(11) Daniil Medvedev RUS vs Bye
Alejandro Tabilo CHI vs (WC) Rafael Jodar ESP
Qualifier vs Sebastian Baez ARG
Bye vs (22) Jiri Lehecka CZE

(32) Ugo Humbert FRA vs Bye
Qualifier vs Alex Michelsen USA
Jacob Fearnley GBR vs Damir Dzumhur BIH
Bye vs (7) Taylor Fritz USA

USA Masters 1000 Indian Wells – Tabellone Principale – parte bassa
(5) Lorenzo Musetti ITA vs Bye
Marton Fucsovics HUN vs Qualifier
Qualifier vs Qualifier
Bye vs (30) Arthur Fils FRA

(17) Andrey Rublev RUS vs Bye
Mattia Bellucci ITA vs Gabriel Diallo CAN
(WC) Gael Monfils FRA vs Qualifier
Bye vs (9) Felix Auger-Aliassime CAN

(15) Flavio Cobolli ITA vs Bye
Daniel Altmaier GER vs Miomir Kecmanovic SRB
Jenson Brooksby USA vs Alexei Popyrin AUS
Bye vs (21) Frances Tiafoe USA

(28) Brandon Nakashima USA vs Bye
Camilo Ugo Carabelli ARG vs (WC) Martin Damm USA
Matteo Berrettini ITA vs Adrian Mannarino FRA
Bye vs (4) Alexander Zverev GER

(8) Ben Shelton USA vs Bye
Reilly Opelka USA vs Ethan Quinn USA
Quentin Halys FRA vs Adam Walton AUS
Bye vs (25) Learner Tien USA

(18) Alejandro Davidovich Fokina ESP vs Bye
(WC) Zachary Svajda USA vs Marin Cilic CRO
Mariano Navone ARG vs Marcos Giron USA
Bye vs (12) Jakub Mensik CZE

(16) Karen Khachanov RUS vs Bye
Joao Fonseca BRA vs Raphael Collignon BEL
Zizou Bergs BEL vs Jan-Lennard Struff GER
Bye vs (23) Tommy Paul USA

(29) Tomas Martin Etcheverry ARG vs Bye
Stefanos Tsitsipas GRE vs Denis Shapovalov CAN
Qualifier vs James Duckworth AUS
Bye vs (2) Jannik Sinner ITA

Dany 03-03-2026 10:43

ALCARAZ

SINNER

DJOKOVIC
ZVEREV

DE MINAUR
FRITZ
AUGER
SHELTON

RUUD
BUBLIK
DRAPER
MEDVEDEV
FILS
COBOLLI
MENSIK
PAUL

 29


totommi 03-03-2026 10:41

SINNER

ALCARAZ

DJOKOVIC
ZVEREV

DEMINAUR
FRITZ
MUSETTI
SHELTON

RUUD
BUBLIK
DRAPER
MEDVEDEV
RUBLEV
COBOLLI
MENSIK
PAUL

 28


walden 03-03-2026 10:32

Scritto da tinapica
Il Pirata del mio cuor è capitato in uno spicchio impossibile: Diallo, Rublev, AugerAliassime (dove persino il vecchio, ma sempre ruggente, Gaele fa la parte della vittima sacrificale)!
La sorte gli si accanisce contro per farlo riuscire subito dal novero dei primi cento e, dato che da Monte-Carlo in poi la superficie lo svantaggerà, fargli disputare tornei di fascia inferiore o qualificazioni di tornei di prima fascia e fascia maggiore.
Il che non è detto sia un male perché può aiutarlo a schiarirsi le idee su cosa vuol fare da grande.
Qui, ultimo torneo “pesante” in cui parta iscritto al tabellone principale per diritto, purtroppo, già con Diallo non ha speranze.
A questo punto, che si giochi il TuttoPerTutto, attaccando all’arma bianca come un disperato.
Forza Olonese, all’arrembaggio!

Mah, Diallo ultimamente non mi sembra granchè, ha perso pure con Vavassori. Rublev è sempre un’incognita, secondo me al terzo può arrivarci, molto difficilmente oltre perchè c’è FAA. Sinner se è in forma minima, arriva in finale sempza problemi. Tutto sommato Arnaldi ha avuto un tabellone non pessimo, ma bisogna vedere come starà. Berrettini potrebbe uiscire al primo turno, Cobolli dipende da quanto avrà recuperato da quest’ultimo tour de force, ma almeno 3/4 turni dovrebbe passarli, Darderi almeno al terzo ci arriva, poi c’è Bublik…Musetti è impronosticabile.

 27


Lore_LjubO 03-03-2026 10:30

Alcaraz

Sinner

Zverev
Hurkacz

De Minaur
Fritz
Fils
Shelton

Vacherot
Bublik
Draper
Lehecka
Rublev
Tiafoe
Mensik
Paul

 26


Betafasan 03-03-2026 10:30

Sinner: triva Tsitsi poi Paul e Shelton…

 25


Betafasan 03-03-2026 10:27

Carlitos troverà: ruud, deminaur e Djokovic! Mahhh… che sfiga ehh

 24


Betafasan 03-03-2026 10:25

Carlitos trova tutti i più acciaccati del momento!
Complimenti alla solita “mano fatata “dei tabelloni! Vergognoso

 23


Betafasan 03-03-2026 10:21

@ tinapica (#4569581)

Hihihi

 22


Luod 03-03-2026 10:16

alcaraz

sinner

djokovic
zverev

de minaur
medvedev
auger
shelton

ruud
bublik
draper
fritz
fils
cobolli
mensik
khachanov

 21


gattone mecir 03-03-2026 10:15

sinner

djokovic

alcaraz
zverev

de minaur
medvedev
rublev
shelton

vacherot
bublik
draper
fritz
fils
tiafoe
mensik
khachanov

 20


tinapica 03-03-2026 10:07

Su Musetti sospendo il giudizio: bisogna vedere come si ripresenterà in campo.
Certo: se tornasse ad essere fin da subito quello che stava mettendo in croce Giocovic, fino a Zverev ci DEVE arrivare (non c’è Fils che lo possa imbrigliare…).
Poi…? Mi sembra veramente un discorso campato per aria: lo evito.
E qui sospendo anche i miei logorroici commenti, perché (al mio risveglio dopo il poco sonno seguito all’inutile veglia pro Nardi-troppo-tardi) ho altro da fare.
Se avrò tempo e modo più tardi proverò a commentare anche la parte alta del tabellone dei Pozzi Indiani
Forza Lorenzo!

 19


brunodalla 03-03-2026 10:02

SINNER

MEDVEDEV

DE MINAUR
ZVEREV

ALCARAZ
HURKACZ
AUGER
SHELTON

RUUD
BUBLIK
DRAPER
FRITZ
FILS
TIAFOE
MENSIK
KHACHANOV

 18


tinapica 03-03-2026 09:58

Il Pirata del mio cuor è capitato in uno spicchio impossibile: Diallo, Rublev, AugerAliassime (dove persino il vecchio, ma sempre ruggente, Gaele fa la parte della vittima sacrificale)!
La sorte gli si accanisce contro per farlo riuscire subito dal novero dei primi cento e, dato che da Monte-Carlo in poi la superficie lo svantaggerà, fargli disputare tornei di fascia inferiore o qualificazioni di tornei di prima fascia e fascia maggiore.
Il che non è detto sia un male perché può aiutarlo a schiarirsi le idee su cosa vuol fare da grande.
Qui, ultimo torneo “pesante” in cui parta iscritto al tabellone principale per diritto, purtroppo, già con Diallo non ha speranze.
A questo punto, che si giochi il TuttoPerTutto, attaccando all’arma bianca come un disperato.
Forza Olonese, all’arrembaggio!

 17



tinapica 03-03-2026 09:45

Non agevole lo spicchio der Gladiator, ma a questo punto ha uno status di cui deve dimostrare d’esser degno.
La rivincita con Ciccio è -appunto- da rivincere (per lui; per quanto mi riguarda molto meno).
Poi c’è da battere Zverev, per fare un ulteriore salto di qualità, e non sarà uno scherzo.

 16


tinapica 03-03-2026 09:40

Berrettini vaso “de coccio” in una cassa di vasi “de fero”: se ne esce indenne è un miracolo.
All’opposto, Sinner vaso di titanio in un mucchio di vasi di cristallo (con la possibile, isolata, eccezione del vasetto di…legno di foresta amazzonica, legno non ancora stagionato ed indurito, rappresentata da Fonseca). Se non arriva (minimo) in semifinale (avendo…Scelton bene) allora è grossa crisi.

 15


patrick 03-03-2026 09:29

ALCARAZ

SINNER

DJOKOVIC
ZVEREV

DE MINAUR
MEDVEDEV
MUSETTI
SHELTON

RUUD
BUBLIK
DRAPER
FRITZ
AUGER
COBOLLI
MENSIK
KHACHANOV

 14


Maury 03-03-2026 09:29

SINNER

ALCARAZ

DJOKOVIC
ZVEREV

DEMINAUR
FRITZ
AUGER
MENSIK

VACHEROT
BUBLIK
CERUNDOLO
MEDVEDEV
MUSETTI
TIAFOE
SHELTON
KHACHANOV

 13


Tasso73 03-03-2026 09:21

ALCARAZ

SINNER

DJOKOVIC
ZVEREV

KORDA
MEDVEDEV
AUGER
SHELTON

RUUD
BUBLIK
CERUNDOLO
FRITZ
FILS
COBOLLI
MENSIK
PAUL

 12


Dr Ivo (Guest) 03-03-2026 09:10

Scritto da Pippolivetennis
Tabellone falsato per Sinner e Alcaraz, sorteggi falsati… è una coincidenza troppo evidente che debbano giocare coi fratelli Bye…
Sorteggi pilotati… non guarderò una partita.

Anche Rublev e Medvedev incontrano dei Bye, quindi se non riescono a tornare da Du-bye ci sarà un Bye-Bye completo nel loro quadrante

 11



Pat (Guest) 03-03-2026 09:04

Ancora una volta ci troveremo incasati di Italiani un giorno su due.

 10


Peter Parker 03-03-2026 09:02

Il primo quarto favorevole a Sinner invece il secondo quarto è favorevole ad Alcaraz.

 9


Pippolivetennis 03-03-2026 08:28

Tabellone falsato per Sinner e Alcaraz, sorteggi falsati… è una coincidenza troppo evidente che debbano giocare coi fratelli Bye…
Sorteggi pilotati… non guarderò una partita.

 8



italo (Guest) 03-03-2026 08:25

Shapovalov-tsitsipas..
primo turno di un 1000
Nessuno dei 2 è testa di serie…

 7


MarcoP 03-03-2026 08:17

Ancora tu, ma non dovevamo vederci più?
(Flavio, Frances e Miomir)

 6



Di Passaggio 03-03-2026 08:16

Parte centrale del md la più affollata. Jan e Carlos, tutto sommato avvantaggiati, forse Carlos se la deve vedere con Nole, ma per il resto ce l’ha complessivamente poco più comoda. Direi molto equilibrio, dopo i quarti (ci mancherebbe), ma prima? Il quarto di Zverev Musetti, Cobolli è un purgatorio.

 5



Harlan (Guest) 03-03-2026 08:13

I bye sono una peculiarità del tennis di cui farei volentieri a meno
Si dovrebbero togliere in TUTTI i tornei

 4



Giallu (Guest) 03-03-2026 08:09

Porca miseria, tutti gli italiani dalla stessa parte praticamente

 3


LiveTennis.it Staff 03-03-2026 07:58

@ Dany (#4569547)

Si, problema al polso. Un abbraccio.

 2



Dany (Guest) 03-03-2026 07:54

Ma Lollo Sonny è infortunato??

 1

