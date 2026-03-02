Italiane Copertina, WTA

Classifica WTA Italiane: La situazione di questa settimana

02/03/2026 09:53 3 commenti
Tyra Caterina Grant ITA, 12.03.2008 - Foto Getty images
Tyra Caterina Grant ITA, 12.03.2008 - Foto Getty images

Classifica Wta Entry System Singolo (02-03-2026)

7
Best: 4
--
0
Jasmine Paolini
ITA, 04-01-1996
4232
Punti
20
Tornei
42
Best: 29
-1
Elisabetta Cocciaretto
ITA, 25-01-2001
1290
Punti
28
Tornei
139
Best: 99
-2
Lucrezia Stefanini
ITA, 15-05-1998
550
Punti
27
Tornei
143
Best: 46
-3
Lucia Bronzetti
ITA, 10-12-1998
540
Punti
30
Tornei
165
Best: 150
-1
Nuria Brancaccio
ITA, 24-06-2000
443
Punti
24
Tornei
196
Best: 191
-3
Lisa Pigato
ITA, 21-06-2003
374
Punti
25
Tornei
208
Best: 203
-2
Silvia Ambrosio
ITA, 24-01-1997
346
Punti
26
Tornei
209
Best: 201
-1
Camilla Rosatello
ITA, 28-05-1995
346
Punti
26
Tornei
250
Best: 205
2
Jessica Pieri
ITA, 24-04-1997
285
Punti
27
Tornei
262
Best: 262
4
Tyra Caterina Grant
ITA, 0
266
Punti
19
Tornei
271
Best: 271
5
Dalila Spiteri
ITA, 24-04-1997
254
Punti
24
Tornei
292
Best: 292
-2
Samira De Stefano
ITA, 0
230
Punti
27
Tornei
311
Best: 311
--
0
Jennifer Ruggeri
ITA, 0
209
Punti
21
Tornei
320
Best: 292
2
Aurora Zantedeschi
ITA, 02-11-2000
204
Punti
25
Tornei
349
Best: 349
-9
Francesca Pace
ITA, 0
183
Punti
17
Tornei
351
Best: 351
15
Giorgia Pedone
ITA, 0
182
Punti
25
Tornei
360
Best: 310
26
Miriana Tona
ITA, 09-01-1995
176
Punti
21
Tornei
384
Best: 322
1
Tatiana Pieri
ITA, 29-03-1999
163
Punti
20
Tornei
387
Best: 387
5
Diletta Cherubini
ITA, 0
161
Punti
30
Tornei
403
Best: 347
12
Martina Colmegna
ITA, 10-12-1996
153
Punti
19
Tornei
405
Best: 405
5
Vittoria Paganetti
ITA, 0
152
Punti
21
Tornei
438
Best: 438
--
0
Federica Urgesi
ITA, 0
135
Punti
24
Tornei
443
Best: 443
-2
Anastasia Abbagnato
ITA, 0
130
Punti
24
Tornei
507
Best: 507
52
Laura Mair
ITA, 0
107
Punti
19
Tornei
510
Best: 510
-9
Alessandra Mazzola
ITA, 0
106
Punti
17
Tornei
512
Best: 512
4
Noemi Basiletti
ITA, 0
106
Punti
18
Tornei
529
Best: 491
2
Jessica Bertoldo
ITA, 01-10-1992
101
Punti
15
Tornei
532
Best: 532
2
Arianna Zucchini
ITA, 0
100
Punti
22
Tornei
534
Best: 534
3
Isabella Maria Serban
ITA, 0
100
Punti
18
Tornei
539
Best: 143
2
Deborah Chiesa
ITA, 13-06-1996
99
Punti
18
Tornei
558
Best: 558
-50
Camilla Zanolini
ITA, 0
93
Punti
17
Tornei
570
Best: 487
--
0
Verena Meliss
ITA, 21-07-1997
89
Punti
20
Tornei
616
Best: 604
2
Enola Chiesa
ITA, 16-07-2000
77
Punti
23
Tornei
631
Best: 18
53
Martina Trevisan
ITA, 03-11-1993
73
Punti
14
Tornei
632
Best: 515
--
0
Angelica Raggi
ITA, 14-11-1998
73
Punti
19
Tornei
687
Best: 380
-8
Sofia Rocchetti
ITA, 23-08-2002
60
Punti
15
Tornei
692
Best: 692
4
Gaia Maduzzi
ITA, 0
59
Punti
13
Tornei
695
Best: 695
-1
Anastasia Bertacchi
ITA, 0
58
Punti
14
Tornei
705
Best: 192
-2
Federica Di Sarra
ITA, 16-05-1990
56
Punti
12
Tornei
722
Best: 722
-4
Beatrice Ricci
ITA, 0
53
Punti
13
Tornei
747
Best: 5
1
Sara Errani
ITA, 29-04-1987
49
Punti
6
Tornei
755
Best: 658
4
Federica Sacco
ITA, 20-04-2002
48
Punti
12
Tornei
764
Best: 764
4
Noemi Maines
ITA, 0
46
Punti
20
Tornei
819
Best: 819
-3
Viola Turini
ITA, 0
37
Punti
12
Tornei
830
Best: 830
-2
Maddalena Giordano
ITA, 0
36
Punti
16
Tornei
872
Best: 872
-9
Lavinia Luciano
ITA, 0
32
Punti
13
Tornei
880
Best: 880
--
0
Camilla Gennaro
ITA, 0
31
Punti
16
Tornei
907
Best: 627
-28
Gaia Squarcialupi
ITA, 23-10-1997
28
Punti
9
Tornei
922
Best: 922
-2
Beatrice Stagno
ITA, 0
26
Punti
7
Tornei
949
Best: 949
-3
Marta Lombardini
ITA, 0
23
Punti
7
Tornei
958
Best: 958
-3
Francesca Mattioli
ITA, 0
22
Punti
3
Tornei
964
Best: 961
-3
Valentina Losciale
ITA, 04-01-1997
22
Punti
10
Tornei
1012
Best: 1012
-1
Giulia Paterno
ITA, 0
19
Punti
11
Tornei
1029
Best: 1029
--
0
Carlotta Moccia
ITA, 0
18
Punti
7
Tornei
1036
Best: 1036
-52
Eleonora Alvisi
ITA, 0
17
Punti
10
Tornei
1069
Best: 660
-1
Gloria Ceschi
ITA, 24-05-1998
16
Punti
7
Tornei
1096
Best: 1096
-3
Giuliana Bestetti
ITA, 0
15
Punti
9
Tornei
1120
Best: 1120
-2
Francesca Gandolfi
ITA, 0
14
Punti
8
Tornei
1121
Best: 1121
25
Barbara Dessolis
ITA, 0
14
Punti
12
Tornei
1132
Best: 428
--
0
Federica Bilardo
ITA, 06-07-1999
13
Punti
3
Tornei
1190
Best: 1190
60
Marcella Dessolis
ITA, 0
11
Punti
7
Tornei
1216
Best: 1216
-4
Lucrezia Musetti
ITA, 0
10
Punti
3
Tornei
1219
Best: 1219
-4
Giulia Alessia Monteleone
ITA, 0
10
Punti
4
Tornei
1229
Best: 1226
-3
Francesca Dell\'Edera
ITA, 28-06-1996
10
Punti
6
Tornei
1245
Best: 1245
-5
Carla Giambelli
ITA, 0
9
Punti
3
Tornei
1265
Best: 1265
--
0
Caterina Odorizzi
ITA, 0
9
Punti
7
Tornei
1306
Best: 1306
-3
Micol Salvadori
ITA, 0
7
Punti
3
Tornei
1319
Best: 1319
-2
Benedetta Ortenzi
ITA, 0
7
Punti
3
Tornei
1347
Best: 1347
-3
Chiara Fornasieri
ITA, 0
7
Punti
7
Tornei
1366
Best: 1366
-3
Lara Pfeifer
ITA, 0
6
Punti
4
Tornei
1391
Best: 1391
-1
Ginevra Parentini Vallega Montebruno
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1391
Best: 1391
-1
Aurora Urso
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1391
Best: 1391
-1
Angelica Sara
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1455
Best: 1455
-2
Sofia Avataneo
ITA, 0
4
Punti
4
Tornei
1455
Best: 1455
-2
Aurora Corvi
ITA, 0
4
Punti
4
Tornei
1483
Best: 1483
1
Viola Bedini
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1484
Best: 1484
-1
Aurora Nosei
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1484
Best: 1484
-1
Giada Di Paola
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1484
Best: 1484
-1
Gloria Contrino
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1484
Best: 1484
-1
Emma Ottavia Ghirardato
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1484
Best: 1484
-1
Denise Valente
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
TAG:

3 commenti

walter (Guest) 02-03-2026 11:10

Notizie dalla Paoletti?

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JannikUberAlles 02-03-2026 10:37

Siamo messi davvero “male”, con un bel “vuoto” dietro la Paolini, che oltretutto è in un brutto momento!

La Cocciaretto ha un buonissimo potenziale tecnico ma fisicamente soffre davvero tantissimo!

C’è da stare poco allegri…

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 02-03-2026 09:59

Bisogna passare ben 88 posizioni prima di trovare la prima italiana nel ranking under 25.

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!