Indian Wells 1000 | Hard | $9415725 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Classifica WTA Italiane: La situazione di questa settimana
02/03/2026 09:53 3 commenti
Classifica Wta Entry System Singolo (02-03-2026)
7
Best: 4
--
0
Jasmine Paolini
ITA, 04-01-1996
4232
Punti
20
Tornei
42
Best: 29
▼
-1
Elisabetta Cocciaretto
ITA, 25-01-2001
1290
Punti
28
Tornei
139
Best: 99
▼
-2
Lucrezia Stefanini
ITA, 15-05-1998
550
Punti
27
Tornei
143
Best: 46
▼
-3
Lucia Bronzetti
ITA, 10-12-1998
540
Punti
30
Tornei
165
Best: 150
▼
-1
Nuria Brancaccio
ITA, 24-06-2000
443
Punti
24
Tornei
196
Best: 191
▼
-3
Lisa Pigato
ITA, 21-06-2003
374
Punti
25
Tornei
208
Best: 203
▼
-2
Silvia Ambrosio
ITA, 24-01-1997
346
Punti
26
Tornei
209
Best: 201
▼
-1
Camilla Rosatello
ITA, 28-05-1995
346
Punti
26
Tornei
250
Best: 205
▲
2
Jessica Pieri
ITA, 24-04-1997
285
Punti
27
Tornei
262
Best: 262
▲
4
Tyra Caterina Grant
ITA, 0
266
Punti
19
Tornei
271
Best: 271
▲
5
Dalila Spiteri
ITA, 24-04-1997
254
Punti
24
Tornei
292
Best: 292
▼
-2
Samira De Stefano
ITA, 0
230
Punti
27
Tornei
311
Best: 311
--
0
Jennifer Ruggeri
ITA, 0
209
Punti
21
Tornei
320
Best: 292
▲
2
Aurora Zantedeschi
ITA, 02-11-2000
204
Punti
25
Tornei
349
Best: 349
▼
-9
Francesca Pace
ITA, 0
183
Punti
17
Tornei
351
Best: 351
▲
15
Giorgia Pedone
ITA, 0
182
Punti
25
Tornei
360
Best: 310
▲
26
Miriana Tona
ITA, 09-01-1995
176
Punti
21
Tornei
384
Best: 322
▲
1
Tatiana Pieri
ITA, 29-03-1999
163
Punti
20
Tornei
387
Best: 387
▲
5
Diletta Cherubini
ITA, 0
161
Punti
30
Tornei
403
Best: 347
▲
12
Martina Colmegna
ITA, 10-12-1996
153
Punti
19
Tornei
405
Best: 405
▲
5
Vittoria Paganetti
ITA, 0
152
Punti
21
Tornei
438
Best: 438
--
0
Federica Urgesi
ITA, 0
135
Punti
24
Tornei
443
Best: 443
▼
-2
Anastasia Abbagnato
ITA, 0
130
Punti
24
Tornei
507
Best: 507
▲
52
Laura Mair
ITA, 0
107
Punti
19
Tornei
510
Best: 510
▼
-9
Alessandra Mazzola
ITA, 0
106
Punti
17
Tornei
512
Best: 512
▲
4
Noemi Basiletti
ITA, 0
106
Punti
18
Tornei
529
Best: 491
▲
2
Jessica Bertoldo
ITA, 01-10-1992
101
Punti
15
Tornei
532
Best: 532
▲
2
Arianna Zucchini
ITA, 0
100
Punti
22
Tornei
534
Best: 534
▲
3
Isabella Maria Serban
ITA, 0
100
Punti
18
Tornei
539
Best: 143
▲
2
Deborah Chiesa
ITA, 13-06-1996
99
Punti
18
Tornei
558
Best: 558
▼
-50
Camilla Zanolini
ITA, 0
93
Punti
17
Tornei
570
Best: 487
--
0
Verena Meliss
ITA, 21-07-1997
89
Punti
20
Tornei
616
Best: 604
▲
2
Enola Chiesa
ITA, 16-07-2000
77
Punti
23
Tornei
631
Best: 18
▲
53
Martina Trevisan
ITA, 03-11-1993
73
Punti
14
Tornei
632
Best: 515
--
0
Angelica Raggi
ITA, 14-11-1998
73
Punti
19
Tornei
687
Best: 380
▼
-8
Sofia Rocchetti
ITA, 23-08-2002
60
Punti
15
Tornei
692
Best: 692
▲
4
Gaia Maduzzi
ITA, 0
59
Punti
13
Tornei
695
Best: 695
▼
-1
Anastasia Bertacchi
ITA, 0
58
Punti
14
Tornei
705
Best: 192
▼
-2
Federica Di Sarra
ITA, 16-05-1990
56
Punti
12
Tornei
722
Best: 722
▼
-4
Beatrice Ricci
ITA, 0
53
Punti
13
Tornei
747
Best: 5
▲
1
Sara Errani
ITA, 29-04-1987
49
Punti
6
Tornei
755
Best: 658
▲
4
Federica Sacco
ITA, 20-04-2002
48
Punti
12
Tornei
764
Best: 764
▲
4
Noemi Maines
ITA, 0
46
Punti
20
Tornei
819
Best: 819
▼
-3
Viola Turini
ITA, 0
37
Punti
12
Tornei
830
Best: 830
▼
-2
Maddalena Giordano
ITA, 0
36
Punti
16
Tornei
872
Best: 872
▼
-9
Lavinia Luciano
ITA, 0
32
Punti
13
Tornei
880
Best: 880
--
0
Camilla Gennaro
ITA, 0
31
Punti
16
Tornei
907
Best: 627
▼
-28
Gaia Squarcialupi
ITA, 23-10-1997
28
Punti
9
Tornei
922
Best: 922
▼
-2
Beatrice Stagno
ITA, 0
26
Punti
7
Tornei
949
Best: 949
▼
-3
Marta Lombardini
ITA, 0
23
Punti
7
Tornei
958
Best: 958
▼
-3
Francesca Mattioli
ITA, 0
22
Punti
3
Tornei
964
Best: 961
▼
-3
Valentina Losciale
ITA, 04-01-1997
22
Punti
10
Tornei
1012
Best: 1012
▼
-1
Giulia Paterno
ITA, 0
19
Punti
11
Tornei
1029
Best: 1029
--
0
Carlotta Moccia
ITA, 0
18
Punti
7
Tornei
1036
Best: 1036
▼
-52
Eleonora Alvisi
ITA, 0
17
Punti
10
Tornei
1069
Best: 660
▼
-1
Gloria Ceschi
ITA, 24-05-1998
16
Punti
7
Tornei
1096
Best: 1096
▼
-3
Giuliana Bestetti
ITA, 0
15
Punti
9
Tornei
1120
Best: 1120
▼
-2
Francesca Gandolfi
ITA, 0
14
Punti
8
Tornei
1121
Best: 1121
▲
25
Barbara Dessolis
ITA, 0
14
Punti
12
Tornei
1132
Best: 428
--
0
Federica Bilardo
ITA, 06-07-1999
13
Punti
3
Tornei
1190
Best: 1190
▲
60
Marcella Dessolis
ITA, 0
11
Punti
7
Tornei
1216
Best: 1216
▼
-4
Lucrezia Musetti
ITA, 0
10
Punti
3
Tornei
1219
Best: 1219
▼
-4
Giulia Alessia Monteleone
ITA, 0
10
Punti
4
Tornei
1229
Best: 1226
▼
-3
Francesca Dell\'Edera
ITA, 28-06-1996
10
Punti
6
Tornei
1245
Best: 1245
▼
-5
Carla Giambelli
ITA, 0
9
Punti
3
Tornei
1265
Best: 1265
--
0
Caterina Odorizzi
ITA, 0
9
Punti
7
Tornei
1306
Best: 1306
▼
-3
Micol Salvadori
ITA, 0
7
Punti
3
Tornei
1319
Best: 1319
▼
-2
Benedetta Ortenzi
ITA, 0
7
Punti
3
Tornei
1347
Best: 1347
▼
-3
Chiara Fornasieri
ITA, 0
7
Punti
7
Tornei
1366
Best: 1366
▼
-3
Lara Pfeifer
ITA, 0
6
Punti
4
Tornei
1391
Best: 1391
▼
-1
Ginevra Parentini Vallega Montebruno
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1391
Best: 1391
▼
-1
Aurora Urso
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1391
Best: 1391
▼
-1
Angelica Sara
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1455
Best: 1455
▼
-2
Sofia Avataneo
ITA, 0
4
Punti
4
Tornei
1455
Best: 1455
▼
-2
Aurora Corvi
ITA, 0
4
Punti
4
Tornei
1483
Best: 1483
▲
1
Viola Bedini
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1484
Best: 1484
▼
-1
Aurora Nosei
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1484
Best: 1484
▼
-1
Giada Di Paola
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1484
Best: 1484
▼
-1
Gloria Contrino
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1484
Best: 1484
▼
-1
Emma Ottavia Ghirardato
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1484
Best: 1484
▼
-1
Denise Valente
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
TAG: Italiane
3 commenti
Notizie dalla Paoletti?
Siamo messi davvero “male”, con un bel “vuoto” dietro la Paolini, che oltretutto è in un brutto momento!
La Cocciaretto ha un buonissimo potenziale tecnico ma fisicamente soffre davvero tantissimo!
C’è da stare poco allegri…
Bisogna passare ben 88 posizioni prima di trovare la prima italiana nel ranking under 25.