Ranking ATP: La situazione di questa settimana. Ben Shelton rientra tra i primi 8 del mondo. Tiafoe si riavvicina alla top 20
02/03/2026 09:19 1 commento
Classifica Atp Entry System Singolo (02-03-2026)
1
Best: 1
--
0
Carlos Alcaraz
ESP, 05-05-2003
13550
Punti
18
Tornei
2
Best: 1
--
0
Jannik Sinner
ITA, 16-08-2001
10400
Punti
19
Tornei
3
Best: 1
--
0
Novak Djokovic
SRB, 22-05-1987
5280
Punti
18
Tornei
4
Best: 2
--
0
Alexander Zverev
GER, 20-04-1997
4555
Punti
22
Tornei
5
Best: 5
--
0
Lorenzo Musetti
ITA, 03-03-2002
4405
Punti
22
Tornei
6
Best: 6
--
0
Alex de Minaur
AUS, 17-02-1999
4235
Punti
22
Tornei
7
Best: 4
--
0
Taylor Fritz
USA, 28-10-1997
4220
Punti
23
Tornei
8
Best: 5
▲
1
Ben Shelton
USA, 09-10-2002
4010
Punti
22
Tornei
9
Best: 5
▼
-1
Felix Auger-Aliassime
CAN, 08-08-2000
3950
Punti
26
Tornei
10
Best: 10
--
0
Alexander Bublik
KAZ, 17-06-1997
3405
Punti
26
Tornei
11
Best: 1
--
0
Daniil Medvedev
RUS, 11-02-1996
3360
Punti
24
Tornei
12
Best: 12
▲
1
Jakub Mensik
CZE, 01-09-2005
2650
Punti
23
Tornei
13
Best: 9
▼
-1
Casper Ruud
NOR, 22-12-1998
2625
Punti
22
Tornei
14
Best: 4
▲
1
Jack Draper
GBR, 22-12-2001
2510
Punti
17
Tornei
15
Best: 15
▲
5
Flavio Cobolli
ITA, 06-05-2002
2480
Punti
30
Tornei
16
Best: 9
--
0
Karen Khachanov
RUS, 21-05-1996
2450
Punti
24
Tornei
17
Best: 10
▲
1
Andrey Rublev
RUS, 20-10-1997
2400
Punti
24
Tornei
18
Best: 4
▼
-1
Holger Rune
DEN, 29-04-2003
2290
Punti
17
Tornei
19
Best: 14
▼
-5
Alejandro Davidovich Fokina
ESP, 05-06-1999
2190
Punti
25
Tornei
20
Best: 18
▼
-1
Francisco Cerundolo
ARG, 13-08-1998
2170
Punti
24
Tornei
21
Best: 21
--
0
Luciano Darderi
ITA, 14-02-2002
2104
Punti
34
Tornei
22
Best: 11
▲
6
Frances Tiafoe
USA, 20-01-1998
1870
Punti
23
Tornei
23
Best: 16
▲
1
Jiri Lehecka
CZE, 08-11-2001
1850
Punti
22
Tornei
24
Best: 8
▼
-2
Tommy Paul
USA, 17-05-1997
1815
Punti
21
Tornei
25
Best: 21
--
0
Tallon Griekspoor
NED, 02-07-1996
1785
Punti
28
Tornei
26
Best: 25
▲
1
Valentin Vacherot
MON, 16-11-1998
1691
Punti
22
Tornei
27
Best: 23
▼
-4
Learner Tien
USA, 02-12-2005
1685
Punti
25
Tornei
28
Best: 26
▲
3
Arthur Rinderknech
FRA, 23-07-1995
1617
Punti
29
Tornei
29
Best: 8
▼
-3
Cameron Norrie
GBR, 23-08-1995
1603
Punti
26
Tornei
30
Best: 29
▼
-1
Brandon Nakashima
USA, 03-08-2001
1535
Punti
29
Tornei
31
Best: 27
▲
2
Tomas Martin Etcheverry
ARG, 18-07-1999
1445
Punti
32
Tornei
32
Best: 14
▲
2
Arthur Fils
FRA, 12-06-2004
1440
Punti
18
Tornei
33
Best: 31
▲
2
Corentin Moutet
FRA, 19-04-1999
1383
Punti
26
Tornei
34
Best: 18
▲
3
Ugo Humbert
FRA, 26-06-1998
1285
Punti
26
Tornei
35
Best: 24
▲
3
Joao Fonseca
BRA, 21-08-2006
1240
Punti
20
Tornei
36
Best: 33
▲
3
Jaume Munar
ESP, 05-05-1997
1235
Punti
25
Tornei
37
Best: 23
▲
3
Sebastian Korda
USA, 05-07-2000
1220
Punti
26
Tornei
38
Best: 33
▲
3
Gabriel Diallo
CAN, 24-09-2001
1175
Punti
26
Tornei
39
Best: 10
▼
-3
Denis Shapovalov
CAN, 15-04-1999
1160
Punti
23
Tornei
40
Best: 40
▲
2
Alejandro Tabilo
CHI, 02-06-1997
1138
Punti
29
Tornei
41
Best: 41
▲
8
Jenson Brooksby
USA, 26-10-2000
1135
Punti
23
Tornei
42
Best: 19
▲
2
Grigor Dimitrov
BUL, 16-05-1991
1105
Punti
18
Tornei
43
Best: 3
▼
-13
Stefanos Tsitsipas
GRE, 12-08-1998
1085
Punti
22
Tornei
44
Best: 30
▼
-1
Alex Michelsen
USA, 25-08-2004
1085
Punti
26
Tornei
45
Best: 19
▲
2
Alexei Popyrin
AUS, 05-08-1999
1050
Punti
27
Tornei
46
Best: 36
▲
4
Fabian Marozsan
HUN, 08-10-1999
1040
Punti
24
Tornei
47
Best: 39
▼
-1
Zizou Bergs
BEL, 03-06-1999
1030
Punti
26
Tornei
48
Best: 48
▲
3
Adrian Mannarino
FRA, 29-06-1988
1025
Punti
26
Tornei
49
Best: 30
▼
-1
Nuno Borges
POR, 19-02-1997
1020
Punti
29
Tornei
50
Best: 22
▼
-18
Tomas Machac
CZE, 13-10-2000
1010
Punti
21
Tornei
51
Best: 3
▼
-6
Marin Cilic
CRO, 28-09-1988
990
Punti
21
Tornei
52
Best: 52
▲
11
Terence Atmane
FRA, 09-01-2002
958
Punti
25
Tornei
53
Best: 18
▼
-1
Sebastian Baez
ARG, 28-12-2000
940
Punti
29
Tornei
54
Best: 29
▲
4
Giovanni Mpetshi Perricard
FRA, 08-07-2003
930
Punti
31
Tornei
55
Best: 44
▼
-2
Daniel Altmaier
GER, 12-09-1998
921
Punti
31
Tornei
56
Best: 49
▼
-1
Marton Fucsovics
HUN, 08-02-1992
916
Punti
20
Tornei
57
Best: 55
▼
-1
Kamil Majchrzak
POL, 13-01-1996
895
Punti
21
Tornei
58
Best: 42
▲
26
Miomir Kecmanovic
SRB, 31-08-1999
875
Punti
31
Tornei
59
Best: 22
▲
2
Botic van de Zandschulp
NED, 04-10-1995
873
Punti
23
Tornei
60
Best: 54
▼
-6
Valentin Royer
FRA, 29-05-2001
872
Punti
31
Tornei
61
Best: 35
▲
3
Lorenzo Sonego
ITA, 11-05-1995
850
Punti
25
Tornei
62
Best: 62
▲
3
Vit Kopriva
CZE, 15-06-1997
848
Punti
29
Tornei
63
Best: 63
▲
3
Ignacio Buse
PER, 25-03-2004
848
Punti
24
Tornei
64
Best: 23
▼
-4
Damir Dzumhur
BIH, 20-05-1992
840
Punti
31
Tornei
65
Best: 45
▲
16
Yannick Hanfmann
GER, 13-11-1991
835
Punti
22
Tornei
66
Best: 6
▼
-9
Matteo Berrettini
ITA, 12-04-1996
820
Punti
20
Tornei
67
Best: 43
▼
-8
Camilo Ugo Carabelli
ARG, 17-06-1999
790
Punti
29
Tornei
68
Best: 17
▲
1
Reilly Opelka
USA, 28-08-1997
786
Punti
25
Tornei
69
Best: 43
▼
-7
Marcos Giron
USA, 24-07-1993
780
Punti
29
Tornei
70
Best: 70
--
0
Juan Manuel Cerundolo
ARG, 15-11-2001
778
Punti
27
Tornei
71
Best: 6
▲
2
Hubert Hurkacz
POL, 11-02-1997
775
Punti
20
Tornei
72
Best: 54
▲
3
Aleksandar Kovacevic
USA, 29-08-1998
771
Punti
33
Tornei
73
Best: 64
▼
-1
Ethan Quinn
USA, 12-03-2004
761
Punti
24
Tornei
74
Best: 74
▲
2
Thiago Agustin Tirante
ARG, 10-04-2001
756
Punti
30
Tornei
75
Best: 75
▲
4
Emilio Nava
USA, 02-12-2001
753
Punti
30
Tornei
76
Best: 58
▼
-2
Arthur Cazaux
FRA, 23-08-2002
741
Punti
19
Tornei
77
Best: 59
▼
-6
Raphael Collignon
BEL, 13-01-2002
733
Punti
21
Tornei
78
Best: 67
▼
-11
Eliot Spizzirri
USA, 23-12-2001
731
Punti
26
Tornei
79
Best: 29
▼
-2
Mariano Navone
ARG, 27-02-2001
725
Punti
30
Tornei
80
Best: 21
--
0
Jan-Lennard Struff
GER, 25-04-1990
719
Punti
28
Tornei
81
Best: 38
▼
-3
Alexandre Muller
FRA, 01-02-1997
715
Punti
27
Tornei
82
Best: 54
--
0
Francisco Comesana
ARG, 06-10-2000
694
Punti
25
Tornei
83
Best: 80
--
0
James Duckworth
AUS, 21-01-1992
691
Punti
29
Tornei
84
Best: 76
▲
2
Filip Misolic
AUT, 08-08-2001
671
Punti
25
Tornei
85
Best: 29
▲
3
Matteo Arnaldi
ITA, 22-02-2001
665
Punti
22
Tornei
86
Best: 71
▲
3
Jesper de Jong
NED, 31-05-2000
665
Punti
23
Tornei
87
Best: 49
▲
3
Jacob Fearnley
GBR, 15-07-2001
662
Punti
28
Tornei
88
Best: 45
▲
4
Alexander Shevchenko
KAZ, 29-11-2000
659
Punti
26
Tornei
89
Best: 78
▲
2
Aleksandar Vukic
AUS, 06-04-1996
656
Punti
28
Tornei
90
Best: 17
▲
3
Cristian Garin
CHI, 30-05-1996
656
Punti
22
Tornei
91
Best: 74
▼
-4
Adam Walton
AUS, 17-04-1999
650
Punti
28
Tornei
92
Best: 3
▲
7
Stan Wawrinka
SUI, 28-03-1985
649
Punti
24
Tornei
93
Best: 9
▼
-8
Roberto Bautista Agut
ESP, 14-04-1988
645
Punti
23
Tornei
94
Best: 63
▲
16
Mattia Bellucci
ITA, 01-06-2001
640
Punti
26
Tornei
95
Best: 95
▲
8
Patrick Kypson
USA, 28-10-1999
640
Punti
21
Tornei
96
Best: 58
▼
-1
Hugo Gaston
FRA, 26-09-2000
631
Punti
30
Tornei
97
Best: 94
▼
-3
Alexander Blockx
BEL, 08-04-2005
626
Punti
26
Tornei
98
Best: 96
▼
-2
Roman Andres Burruchaga
ARG, 23-01-2002
617
Punti
27
Tornei
99
Best: 98
▼
-1
Zachary Svajda
USA, 29-11-2002
614
Punti
19
Tornei
100
Best: 83
▼
-3
Carlos Taberner
ESP, 08-08-1997
608
Punti
23
Tornei
101
Best: 101
▲
6
Vilius Gaubas
LTU, 29-12-2004
603
Punti
27
Tornei
102
Best: 46
▼
-34
Quentin Halys
FRA, 26-10-1996
600
Punti
31
Tornei
103
Best: 103
▲
11
Rafael Jodar
ESP, 17-09-2006
594
Punti
20
Tornei
104
Best: 101
▲
2
Adolfo Daniel Vallejo
PAR, 28-04-2004
593
Punti
29
Tornei
105
Best: 63
▼
-5
Luca Van Assche
FRA, 11-05-2004
590
Punti
24
Tornei
106
Best: 47
▼
-5
Pedro Martinez
ESP, 26-04-1997
586
Punti
32
Tornei
107
Best: 89
▲
17
Pablo Carreno Busta
ESP, 12-07-1991
578
Punti
25
Tornei
108
Best: 37
▲
24
Sebastian Ofner
AUT, 12-05-1996
571
Punti
23
Tornei
109
Best: 86
▲
14
Dalibor Svrcina
CZE, 02-10-2002
569
Punti
23
Tornei
110
Best: 57
▼
-8
Hamad Medjedovic
SRB, 18-07-2003
565
Punti
20
Tornei
111
Best: 42
▼
-7
Benjamin Bonzi
FRA, 09-06-1996
564
Punti
22
Tornei
112
Best: 112
▲
30
Yibing Wu
CHN, 14-10-1999
559
Punti
14
Tornei
113
Best: 113
▲
17
Sho Shimabukuro
JPN, 30-07-1997
554
Punti
24
Tornei
114
Best: 108
▼
-3
Francesco Maestrelli
ITA, 21-12-2002
553
Punti
28
Tornei
115
Best: 107
▼
-3
Tomas Barrios Vera
CHI, 10-12-1997
551
Punti
30
Tornei
116
Best: 26
▼
-3
Jordan Thompson
AUS, 20-04-1994
548
Punti
22
Tornei
117
Best: 62
▼
-2
Rinky Hijikata
AUS, 23-02-2001
547
Punti
29
Tornei
118
Best: 95
▼
-10
Tristan Schoolkate
AUS, 26-02-2001
547
Punti
29
Tornei
119
Best: 115
▲
1
Dino Prizmic
CRO, 05-08-2005
541
Punti
14
Tornei
120
Best: 23
▼
-4
Dusan Lajovic
SRB, 30-06-1990
535
Punti
29
Tornei
121
Best: 102
▲
6
Elmer Moller
DEN, 09-07-2003
534
Punti
24
Tornei
122
Best: 121
▼
-1
Jan Choinski
GBR, 10-06-1996
530
Punti
26
Tornei
123
Best: 123
▲
2
Coleman Wong
HKG, 06-06-2004
528
Punti
22
Tornei
124
Best: 120
▼
-2
Titouan Droguet
FRA, 15-06-2001
528
Punti
27
Tornei
125
Best: 125
▲
12
Andrea Pellegrino
ITA, 23-03-1997
510
Punti
21
Tornei
126
Best: 37
▼
-7
Mackenzie McDonald
USA, 16-04-1995
498
Punti
24
Tornei
127
Best: 77
▼
-22
Christopher O\'Connell
AUS, 03-06-1994
493
Punti
25
Tornei
128
Best: 91
▲
3
Otto Virtanen
FIN, 21-06-2001
487
Punti
19
Tornei
129
Best: 125
▼
-1
Martin Damm
USA, 30-09-2003
477
Punti
23
Tornei
130
Best: 92
▼
-13
Shintaro Mochizuki
JPN, 02-06-2003
474
Punti
25
Tornei
131
Best: 131
▲
2
Dane Sweeny
AUS, 12-02-2001
468
Punti
29
Tornei
132
Best: 112
▲
2
Marco Trungelliti
ARG, 31-01-1990
465
Punti
22
Tornei
133
Best: 16
▲
2
Nikoloz Basilashvili
GEO, 23-02-1992
464
Punti
21
Tornei
134
Best: 134
▲
2
Jack Pinnington Jones
GBR, 30-03-2003
456
Punti
16
Tornei
135
Best: 67
▼
-26
Luca Nardi
ITA, 06-08-2003
454
Punti
23
Tornei
136
Best: 133
▲
2
Colton Smith
USA, 05-03-2003
446
Punti
19
Tornei
137
Best: 137
▲
2
Chris Rodesch
LUX, 18-07-2001
446
Punti
21
Tornei
138
Best: 134
▲
3
Moez Echargui
TUN, 10-01-1993
435
Punti
29
Tornei
139
Best: 139
▲
4
Daniel Merida
ESP, 26-09-2004
432
Punti
26
Tornei
140
Best: 118
▲
4
Francesco Passaro
ITA, 01-01-1900
431
Punti
27
Tornei
141
Best: 64
▲
5
Yunchaokete Bu
CHN, 19-01-2002
424
Punti
22
Tornei
142
Best: 142
▲
38
Zsombor Piros
HUN, 13-10-1999
416
Punti
14
Tornei
143
Best: 7
▼
-17
David Goffin
BEL, 07-12-1990
415
Punti
23
Tornei
144
Best: 83
▲
4
Chun-Hsin Tseng
TPE, 08-08-2001
414
Punti
22
Tornei
145
Best: 145
▲
4
Michael Zheng
USA, 27-01-2004
414
Punti
14
Tornei
146
Best: 12
▼
-17
Borna Coric
CRO, 14-11-1996
413
Punti
12
Tornei
147
Best: 113
--
0
Liam Draxl
CAN, 05-12-2001
412
Punti
21
Tornei
148
Best: 6
▲
22
Gael Monfils
FRA, 01-09-1986
410
Punti
19
Tornei
149
Best: 102
▲
1
Kyrian Jacquet
FRA, 11-05-2001
407
Punti
19
Tornei
150
Best: 132
▲
4
Nicolai Budkov Kjaer
NOR, 01-09-2006
407
Punti
28
Tornei
151
Best: 101
▼
-11
Billy Harris
GBR, 25-01-1995
406
Punti
29
Tornei
152
Best: 31
--
0
Lloyd Harris
RSA, 24-02-1997
399
Punti
17
Tornei
153
Best: 151
--
0
Giulio Zeppieri
ITA, 07-12-2001
397
Punti
24
Tornei
154
Best: 96
▲
1
Nicolas Jarry
CHI, 11-10-1995
391
Punti
21
Tornei
155
Best: 110
▲
1
Martin Landaluce
ESP, 08-01-2006
391
Punti
26
Tornei
156
Best: 147
▼
-5
Guy Den Ouden
NED, 08-04-2002
391
Punti
15
Tornei
157
Best: 126
▲
25
Pierre-Hugues Herbert
FRA, 18-03-1991
388
Punti
21
Tornei
158
Best: 109
--
0
Lukas Klein
SVK, 22-03-1998
386
Punti
19
Tornei
159
Best: 157
▼
-2
Rei Sakamoto
JPN, 24-06-2006
382
Punti
23
Tornei
160
Best: 145
--
0
Mark Lajal
EST, 12-05-2003
379
Punti
26
Tornei
161
Best: 156
--
0
Arthur Gea
FRA, 02-01-2005
377
Punti
28
Tornei
162
Best: 142
▲
6
Ugo Blanchet
FRA, 05-01-1999
375
Punti
26
Tornei
163
Best: 115
▼
-18
Jaime Faria
POR, 06-08-2003
375
Punti
21
Tornei
164
Best: 79
▲
1
Hugo Dellien
BOL, 16-06-1993
375
Punti
24
Tornei
165
Best: 159
▼
-3
Luka Mikrut
CRO, 16-04-2004
371
Punti
24
Tornei
166
Best: 60
▼
-3
Stefano Travaglia
ITA, 18-12-1991
370
Punti
28
Tornei
167
Best: 125
▼
-8
Alex Bolt
AUS, 05-01-1993
369
Punti
17
Tornei
168
Best: 49
▼
-4
Roberto Carballes Baena
ESP, 23-03-1993
368
Punti
24
Tornei
169
Best: 149
▲
3
Henrique Rocha
POR, 06-04-2004
364
Punti
27
Tornei
170
Best: 24
▼
-1
Yoshihito Nishioka
JPN, 27-09-1995
361
Punti
23
Tornei
171
Best: 125
▼
-4
Matteo Gigante
ITA, 04-01-2002
360
Punti
16
Tornei
172
Best: 117
▲
1
Leandro Riedi
SUI, 27-01-2002
356
Punti
12
Tornei
173
Best: 152
▲
1
Arthur Fery
GBR, 12-07-2002
355
Punti
16
Tornei
174
Best: 105
▲
16
Elias Ymer
SWE, 10-04-1996
352
Punti
28
Tornei
175
Best: 147
--
0
Yosuke Watanuki
JPN, 12-04-1998
349
Punti
19
Tornei
176
Best: 167
▼
-5
Daniil Glinka
EST, 12-05-2000
349
Punti
28
Tornei
177
Best: 87
▼
-1
Jurij Rodionov
AUT, 16-05-1999
348
Punti
27
Tornei
178
Best: 103
▼
-1
Harold Mayot
FRA, 04-02-2002
347
Punti
22
Tornei
179
Best: 170
▲
4
Alex Barrena
ARG, 10-10-2002
347
Punti
28
Tornei
180
Best: 123
▼
-1
Jerome Kym
SUI, 12-02-2003
342
Punti
17
Tornei
181
Best: 168
--
0
Nicolas Mejia
COL, 11-02-2000
338
Punti
30
Tornei
182
Best: 105
▲
6
Daniel Elahi Galan
COL, 18-06-1996
337
Punti
22
Tornei
183
Best: 183
▲
40
Federico Cina
ITA, 30-03-2007
335
Punti
27
Tornei
184
Best: 174
--
0
Jay Clarke
GBR, 27-07-1998
333
Punti
31
Tornei
185
Best: 133
▲
2
Federico Agustin Gomez
ARG, 26-11-1996
331
Punti
24
Tornei
186
Best: 125
▼
-8
Juan Pablo Ficovich
ARG, 24-01-1997
330
Punti
23
Tornei
187
Best: 184
▲
13
Clement Chidekh
FRA, 13-01-2001
330
Punti
33
Tornei
188
Best: 164
▼
-3
Vitaliy Sachko
UKR, 14-07-1997
329
Punti
23
Tornei
189
Best: 17
▲
2
Bernard Tomic
AUS, 21-10-1992
323
Punti
33
Tornei
190
Best: 190
▲
5
Clement Tabur
FRA, 24-01-2000
318
Punti
24
Tornei
191
Best: 123
▲
1
Timofey Skatov
KAZ, 21-01-2001
318
Punti
32
Tornei
192
Best: 180
▲
1
Justin Engel
GER, 01-10-2007
315
Punti
31
Tornei
193
Best: 131
▲
1
Pablo Llamas Ruiz
ESP, 13-10-2002
314
Punti
19
Tornei
194
Best: 72
▲
2
Borna Gojo
CRO, 27-02-1998
311
Punti
17
Tornei
195
Best: 95
▲
2
Hugo Grenier
FRA, 23-03-1996
310
Punti
28
Tornei
196
Best: 183
▲
2
Oliver Crawford
GBR, 30-04-1999
309
Punti
29
Tornei
197
Best: 175
▲
2
Zdenek Kolar
CZE, 09-10-1996
308
Punti
33
Tornei
198
Best: 99
▼
-12
Nishesh Basavareddy
USA, 02-05-2005
306
Punti
21
Tornei
199
Best: 36
▼
-10
Roman Safiullin
RUS, 07-08-1997
303
Punti
16
Tornei
200
Best: 38
▲
2
Alex Molcan
SVK, 01-12-1997
302
Punti
19
Tornei
201
Best: 144
--
0
August Holmgren
DEN, 22-04-1998
301
Punti
21
Tornei
202
Best: 21
▲
1
Daniel Evans
GBR, 23-05-1990
300
Punti
17
Tornei
203
Best: 194
▲
1
Dan Added
FRA, 13-04-1999
295
Punti
31
Tornei
204
Best: 127
▲
3
Lorenzo Giustino
ITA, 10-09-1991
292
Punti
37
Tornei
205
Best: 187
▲
3
Joao Lucas Reis Da Silva
BRA, 26-03-2000
291
Punti
31
Tornei
206
Best: 27
▼
-88
Laslo Djere
SRB, 02-06-1995
288
Punti
24
Tornei
207
Best: 175
▼
-2
Alvaro Guillen Meza
ECU, 02-01-2003
287
Punti
30
Tornei
208
Best: 200
▲
2
George Loffhagen
GBR, 19-04-2001
281
Punti
24
Tornei
209
Best: 201
▲
2
Gilles Arnaud Bailly
BEL, 19-09-2005
280
Punti
27
Tornei
210
Best: 208
▲
2
Juan Carlos Prado Angelo
BOL, 06-03-2005
279
Punti
29
Tornei
211
Best: 184
▼
-2
Luka Pavlovic
FRA, 30-03-2000
276
Punti
19
Tornei
212
Best: 212
▲
2
Remy Bertola
SUI, 31-08-1998
273
Punti
29
Tornei
213
Best: 205
▲
2
Gonzalo Bueno
PER, 03-04-2004
273
Punti
35
Tornei
214
Best: 214
▲
28
Joel Schwaerzler
AUT, 27-01-2006
272
Punti
25
Tornei
215
Best: 215
▲
15
Matej Dodig
CRO, 19-07-2005
271
Punti
30
Tornei
216
Best: 216
--
0
Lautaro Midon
ARG, 29-03-2004
271
Punti
32
Tornei
217
Best: 63
▼
-11
Jason Kubler
AUS, 19-05-1993
270
Punti
15
Tornei
218
Best: 106
▲
1
Tristan Boyer
USA, 21-04-2001
268
Punti
27
Tornei
219
Best: 153
▲
2
Alexis Galarneau
CAN, 02-03-1999
265
Punti
24
Tornei
220
Best: 118
▲
4
Thiago Seyboth Wild
BRA, 10-03-2000
262
Punti
21
Tornei
221
Best: 161
▲
8
Marc-Andrea Huesler
SUI, 24-06-1996
262
Punti
20
Tornei
222
Best: 220
▲
3
Yi Zhou
CHN, 14-03-2005
261
Punti
28
Tornei
223
Best: 214
▲
3
Ilia Simakin
RUS, 27-10-2003
260
Punti
22
Tornei
224
Best: 220
▼
-4
Stefanos Sakellaridis
GRE, 13-09-2004
253
Punti
24
Tornei
225
Best: 16
▼
-8
Marco Cecchinato
ITA, 30-09-1992
251
Punti
23
Tornei
226
Best: 131
▲
5
Genaro Alberto Olivieri
ARG, 04-08-1998
249
Punti
32
Tornei
227
Best: 158
▲
5
Yu Hsiou Hsu
TPE, 02-04-1999
247
Punti
27
Tornei
228
Best: 177
▲
5
Andrea Collarini
ARG, 31-01-1992
244
Punti
32
Tornei
229
Best: 99
▼
-63
Brandon Holt
USA, 06-04-1998
243
Punti
24
Tornei
230
Best: 157
▼
-3
Lukas Neumayer
AUT, 06-09-2002
243
Punti
24
Tornei
231
Best: 164
▼
-18
James McCabe
AUS, 05-07-2003
241
Punti
25
Tornei
232
Best: 138
▼
-10
Thiago Monteiro
BRA, 31-05-1994
240
Punti
25
Tornei
233
Best: 191
▼
-5
Nerman Fatic
BIH, 24-10-1994
239
Punti
19
Tornei
234
Best: 170
▲
1
Dmitry Popko
KAZ, 24-10-1996
239
Punti
22
Tornei
235
Best: 235
▲
6
Marko Topo
GER, 13-09-2003
239
Punti
23
Tornei
236
Best: 236
▲
1
Andres Andrade
ECU, 14-12-1998
239
Punti
28
Tornei
237
Best: 185
▼
-1
Santiago Rodriguez Taverna
ARG, 16-07-1999
238
Punti
37
Tornei
238
Best: 186
▲
40
Facundo Diaz Acosta
ARG, 15-12-2000
236
Punti
20
Tornei
239
Best: 217
▲
15
Edas Butvilas
LTU, 23-07-2004
235
Punti
27
Tornei
240
Best: 168
--
0
Frederico Ferreira Silva
POR, 18-03-1995
233
Punti
25
Tornei
241
Best: 147
▲
2
Kaichi Uchida
JPN, 23-08-1994
233
Punti
31
Tornei
242
Best: 142
▲
3
Alejandro Moro Canas
ESP, 07-12-2000
231
Punti
28
Tornei
243
Best: 123
▼
-9
Ryan Peniston
GBR, 10-11-1995
229
Punti
25
Tornei
244
Best: 243
▲
2
Toby Samuel
GBR, 06-09-2002
228
Punti
21
Tornei
245
Best: 235
▼
-7
Max Houkes
NED, 03-07-2000
228
Punti
28
Tornei
246
Best: 245
▲
1
Tom Gentzsch
GER, 05-09-2003
227
Punti
34
Tornei
247
Best: 196
▼
-3
Rio Noguchi
JPN, 28-12-1998
225
Punti
26
Tornei
248
Best: 145
▼
-9
Felipe Meligeni Alves
BRA, 19-02-1998
223
Punti
11
Tornei
249
Best: 212
▲
2
Johannus Monday
GBR, 22-01-2002
221
Punti
25
Tornei
250
Best: 97
▲
2
Kimmer Coppejans
BEL, 07-02-1994
221
Punti
29
Tornei
251
Best: 142
▲
2
Ivan Gakhov
RUS, 04-11-1996
221
Punti
33
Tornei
252
Best: 210
▼
-4
Filip Cristian Jianu
ROU, 18-09-2001
219
Punti
38
Tornei
253
Best: 253
▲
47
Felix Gill
GBR, 01-06-2002
216
Punti
24
Tornei
254
Best: 197
▲
2
Pol Martin Tiffon
ESP, 30-07-1999
215
Punti
21
Tornei
255
Best: 159
▼
-5
Mitchell Krueger
USA, 12-01-1994
214
Punti
20
Tornei
256
Best: 248
▼
-7
Henri Squire
GER, 27-09-2000
211
Punti
27
Tornei
257
Best: 241
--
0
Daniel Michalski
POL, 11-01-2000
210
Punti
26
Tornei
258
Best: 253
--
0
Pedro Boscardin Dias
BRA, 28-01-2003
209
Punti
30
Tornei
259
Best: 182
▲
7
Mikhail Kukushkin
KAZ, 26-12-1987
207
Punti
23
Tornei
260
Best: 235
▲
1
Charles Broom
GBR, 24-04-1998
206
Punti
24
Tornei
261
Best: 47
▲
1
Juncheng Shang
CHN, 02-02-2005
205
Punti
16
Tornei
262
Best: 31
▲
1
Zhizhen Zhang
CHN, 16-10-1996
205
Punti
15
Tornei
263
Best: 78
▲
1
Nicolas Kicker
ARG, 16-08-1992
204
Punti
29
Tornei
264
Best: 158
▲
1
Dimitar Kuzmanov
BUL, 28-07-1993
204
Punti
31
Tornei
265
Best: 201
▲
2
Fajing Sun
CHN, 03-10-1996
202
Punti
21
Tornei
266
Best: 193
▲
2
Sascha Gueymard Wayenburg
FRA, 01-08-2003
202
Punti
30
Tornei
267
Best: 260
▲
3
Tiago Pereira
POR, 20-06-2004
201
Punti
39
Tornei
268
Best: 268
▲
4
Florent Bax
FRA, 16-06-1999
197
Punti
26
Tornei
269
Best: 108
▲
2
Franco Agamenone
ITA, 15-04-1993
196
Punti
25
Tornei
270
Best: 259
▼
-11
Stefan Kozlov
USA, 01-02-1998
195
Punti
16
Tornei
271
Best: 271
▲
4
Nikolas Sanchez Izquierdo
ESP, 15-03-1999
195
Punti
33
Tornei
272
Best: 264
▼
-3
Andres Martin
USA, 07-07-2001
193
Punti
27
Tornei
273
Best: 192
▲
31
Gauthier Onclin
BEL, 01-01-1900
192
Punti
29
Tornei
274
Best: 237
--
0
Saba Purtseladze
GEO, 20-08-2001
192
Punti
32
Tornei
275
Best: 172
▼
-20
Murphy Cassone
USA, 16-08-2002
191
Punti
27
Tornei
276
Best: 276
▲
12
Petr Brunclik
CZE, 17-07-2006
190
Punti
25
Tornei
277
Best: 276
▼
-1
Harry Wendelken
GBR, 18-12-2001
190
Punti
28
Tornei
278
Best: 278
▲
25
Miguel Damas
ESP, 21-12-1999
190
Punti
33
Tornei
279
Best: 277
▼
-2
Guido Ivan Justo
ARG, 17-12-1997
188
Punti
29
Tornei
280
Best: 168
▼
-1
Murkel Dellien
BOL, 16-09-1997
186
Punti
32
Tornei
281
Best: 242
▼
-1
Juan Pablo Varillas
PER, 06-10-1995
185
Punti
22
Tornei
282
Best: 233
▲
4
Sumit Nagal
IND, 16-08-1997
185
Punti
24
Tornei
283
Best: 93
▼
-2
Liam Broady
GBR, 04-01-1994
183
Punti
27
Tornei
284
Best: 4
▼
-2
Kei Nishikori
JPN, 29-12-1989
182
Punti
14
Tornei
285
Best: 78
▼
-2
Yasutaka Uchiyama
JPN, 05-08-1992
182
Punti
21
Tornei
286
Best: 284
▼
-2
Adrian Boitan
ROU, 11-07-1999
182
Punti
28
Tornei
287
Best: 273
▼
-14
Darwin Blanch
USA, 28-09-2007
181
Punti
23
Tornei
288
Best: 187
▲
1
Benjamin Hassan
LBN, 04-02-1995
180
Punti
27
Tornei
289
Best: 289
▲
2
Lilian Marmousez
FRA, 03-01-2002
179
Punti
23
Tornei
290
Best: 171
▲
3
Beibit Zhukayev
KAZ, 12-10-2000
178
Punti
25
Tornei
291
Best: 291
▲
20
Diego Dedura
GER, 01-01-1900
176
Punti
27
Tornei
292
Best: 275
▲
2
Matheus Pucinelli De Almeida
BRA, 01-04-2001
176
Punti
27
Tornei
293
Best: 263
▼
-6
Eliakim Coulibaly
CIV, 05-05-2002
175
Punti
23
Tornei
294
Best: 80
▲
2
Norbert Gombos
SVK, 13-08-1990
175
Punti
24
Tornei
295
Best: 290
▲
2
Robin Bertrand
FRA, 15-03-2003
175
Punti
39
Tornei
296
Best: 279
▼
-11
Andrej Nedic
BIH, 16-10-2004
174
Punti
20
Tornei
297
Best: 212
▲
2
Michael Geerts
BEL, 17-01-1995
174
Punti
34
Tornei
298
Best: 298
▲
7
Gianluca Cadenasso
ITA, 29-09-2004
173
Punti
24
Tornei
299
Best: 288
▼
-9
Fabrizio Andaloro
ITA, 31-01-2001
172
Punti
22
Tornei
300
Best: 196
▼
-82
Rodrigo Pacheco Mendez
MEX, 25-04-2005
170
Punti
33
Tornei
301
Best: 225
▼
-41
Gustavo Heide
BRA, 28-02-2002
169
Punti
11
Tornei
302
Best: 298
▼
-1
Jacopo Berrettini
ITA, 27-11-1998
169
Punti
21
Tornei
303
Best: 181
▼
-1
Daniel Rincon
ESP, 07-01-2003
169
Punti
24
Tornei
304
Best: 261
▼
-9
Alex Rybakov
USA, 27-01-1997
167
Punti
24
Tornei
305
Best: 305
▲
18
Maxim Mrva
CZE, 02-08-2007
166
Punti
26
Tornei
306
Best: 306
--
0
Keegan Smith
USA, 23-06-1998
166
Punti
26
Tornei
307
Best: 258
▲
3
Igor Marcondes
BRA, 16-06-1997
165
Punti
22
Tornei
308
Best: 302
▼
-1
Akira Santillan
JPN, 22-05-1997
164
Punti
29
Tornei
309
Best: 254
▼
-1
Mats Rosenkranz
GER, 23-08-1998
164
Punti
29
Tornei
310
Best: 180
▼
-1
Paul Jubb
GBR, 31-10-1999
163
Punti
25
Tornei
311
Best: 311
▲
10
Max Basing
GBR, 02-10-2002
161
Punti
18
Tornei
312
Best: 177
▲
34
Duje Ajdukovic
CRO, 05-02-2001
161
Punti
26
Tornei
313
Best: 287
▼
-21
Hynek Barton
CZE, 05-04-2004
160
Punti
24
Tornei
314
Best: 301
▼
-2
Maximus Jones
THA, 05-09-2004
159
Punti
26
Tornei
315
Best: 248
▲
9
Geoffrey Blancaneaux
FRA, 08-08-1998
158
Punti
28
Tornei
316
Best: 116
▼
-2
Calvin Hemery
FRA, 28-01-1995
157
Punti
25
Tornei
317
Best: 302
▼
-2
Renta Tokuda
JPN, 29-03-1998
157
Punti
27
Tornei
318
Best: 240
▼
-2
Matias Soto
CHI, 27-04-1999
157
Punti
30
Tornei
319
Best: 181
▼
-2
Abdullah Shelbayh
JOR, 16-11-2003
156
Punti
22
Tornei
320
Best: 299
▼
-2
Sandro Kopp
AUT, 26-05-2000
156
Punti
27
Tornei
321
Best: 319
▼
-2
Daniel Dutra da Silva
BRA, 05-07-1988
156
Punti
35
Tornei
322
Best: 267
▼
-24
Petr Bar Biryukov
RUS, 28-02-2002
155
Punti
31
Tornei
323
Best: 315
▼
-3
Cedrik-Marcel Stebe
GER, 09-10-1990
154
Punti
15
Tornei
324
Best: 307
▼
-2
Philip Henning
RSA, 10-11-2000
154
Punti
21
Tornei
325
Best: 279
--
0
Garrett Johns
USA, 17-12-2000
153
Punti
34
Tornei
326
Best: 267
▲
24
Matteo Martineau
FRA, 16-01-1999
151
Punti
29
Tornei
327
Best: 324
--
0
Oliver Tarvet
GBR, 29-10-2003
150
Punti
11
Tornei
328
Best: 278
--
0
Tyler Zink
USA, 01-01-1900
150
Punti
29
Tornei
329
Best: 323
▼
-3
Sergey Fomin
UZB, 01-02-2001
150
Punti
30
Tornei
330
Best: 249
▼
-17
Mathys Erhard
FRA, 26-10-2001
148
Punti
31
Tornei
331
Best: 293
▲
28
Maks Kasnikowski
POL, 06-07-2003
147
Punti
18
Tornei
332
Best: 252
▼
-2
Tom Paris
FRA, 02-09-2002
146
Punti
20
Tornei
333
Best: 331
▼
-2
Franco Roncadelli
URU, 06-02-2000
146
Punti
27
Tornei
334
Best: 283
▲
14
Juan Bautista Torres
ARG, 02-04-2002
146
Punti
31
Tornei
335
Best: 170
▼
-3
James Trotter
JPN, 01-01-1900
145
Punti
19
Tornei
336
Best: 208
▼
-3
Facundo Mena
ARG, 22-09-1992
145
Punti
25
Tornei
337
Best: 304
▼
-3
Giles Hussey
GBR, 26-05-1997
145
Punti
29
Tornei
338
Best: 336
▲
2
Antoine Ghibaudo
FRA, 25-01-2005
144
Punti
19
Tornei
339
Best: 162
▼
-4
Hady Habib
LBN, 21-08-1998
143
Punti
21
Tornei
340
Best: 340
▲
5
Juan Manuel La Serna
ARG, 05-02-2004
143
Punti
21
Tornei
341
Best: 336
▼
-5
Sean Cuenin
FRA, 16-02-2004
143
Punti
22
Tornei
342
Best: 52
▼
-5
Soonwoo Kwon
KOR, 02-12-1997
142
Punti
10
Tornei
343
Best: 127
▼
-5
Jelle Sels
NED, 10-08-1995
142
Punti
26
Tornei
344
Best: 268
▼
-5
Gonzalo Villanueva
ARG, 13-01-1995
141
Punti
33
Tornei
345
Best: 240
▼
-4
Patrick Zahraj
GER, 17-07-1999
140
Punti
27
Tornei
346
Best: 335
▼
-4
Martin Krumich
CZE, 26-12-2002
140
Punti
28
Tornei
347
Best: 344
▼
-3
Florian Broska
GER, 01-01-1998
139
Punti
20
Tornei
348
Best: 332
▲
9
Raul Brancaccio
ITA, 04-05-1997
139
Punti
26
Tornei
349
Best: 202
▲
24
Dominic Stricker
SUI, 16-08-2002
138
Punti
16
Tornei
350
Best: 347
▼
-3
Sanhui Shin
KOR, 18-03-1997
138
Punti
28
Tornei
351
Best: 260
▼
-8
Carlos Sanchez Jover
ESP, 21-07-2000
138
Punti
29
Tornei
352
Best: 158
▲
18
Tung-Lin Wu
TPE, 12-05-1998
137
Punti
24
Tornei
353
Best: 353
▲
29
Daniel Milavsky
USA, 12-09-2001
137
Punti
27
Tornei
354
Best: 243
▼
-5
Marat Sharipov
RUS, 09-10-2002
137
Punti
27
Tornei
355
Best: 307
▼
-4
Oleg Prihodko
UKR, 03-10-1997
136
Punti
22
Tornei
356
Best: 356
▲
4
Jonas Forejtek
CZE, 10-03-2001
135
Punti
20
Tornei
357
Best: 341
▼
-2
Gabriele Piraino
ITA, 12-11-2003
135
Punti
22
Tornei
358
Best: 352
▼
-6
Stefan Dostanic
USA, 04-11-2001
133
Punti
12
Tornei
359
Best: 228
▼
-6
Michael Mmoh
USA, 10-01-1998
133
Punti
15
Tornei
360
Best: 181
▲
9
Yuta Shimizu
JPN, 09-06-1999
133
Punti
21
Tornei
361
Best: 361
▲
4
Viacheslav Bielinskyi
UKR, 02-12-2003
132
Punti
20
Tornei
362
Best: 237
▲
28
Alastair Gray
GBR, 22-06-1998
132
Punti
21
Tornei
363
Best: 356
▼
-7
Ioannis Xilas
GRE, 12-05-2001
132
Punti
23
Tornei
364
Best: 330
▲
35
Cezar Cretu
ROU, 24-04-2001
130
Punti
23
Tornei
365
Best: 339
▼
-4
Andre Ilagan
USA, 16-11-2000
130
Punti
30
Tornei
366
Best: 153
▼
-4
Denis Yevseyev
KAZ, 22-05-1993
130
Punti
30
Tornei
367
Best: 116
▼
-1
Marc Polmans
AUS, 02-05-1997
128
Punti
24
Tornei
368
Best: 360
▼
-1
Hayato Matsuoka
JPN, 15-01-2005
128
Punti
29
Tornei
369
Best: 368
▼
-1
Raphael Perot
FRA, 30-06-2001
127
Punti
20
Tornei
370
Best: 263
▲
1
Christoph Negritu
GER, 21-03-1994
127
Punti
27
Tornei
371
Best: 160
▲
1
Li Tu
AUS, 27-05-1996
126
Punti
16
Tornei
372
Best: 289
▼
-18
Adria Soriano Barrera
COL, 02-06-1999
126
Punti
19
Tornei
373
Best: 211
▲
1
Javier Barranco Cosano
ESP, 17-11-1998
126
Punti
21
Tornei
374
Best: 336
▼
-10
Hamish Stewart
GBR, 30-07-1999
126
Punti
23
Tornei
375
Best: 165
--
0
Richard Gasquet
FRA, 18-06-1986
125
Punti
3
Tornei
376
Best: 345
--
0
Inaki Montes-De La Torre
ESP, 03-10-2002
125
Punti
23
Tornei
377
Best: 366
▲
6
Max Alcala Gurri
ESP, 11-09-2002
125
Punti
28
Tornei
378
Best: 378
▲
7
Yanki Erel
TUR, 25-09-2000
124
Punti
20
Tornei
379
Best: 320
--
0
Pedro Sakamoto
BRA, 29-06-1993
124
Punti
24
Tornei
380
Best: 375
▲
1
Mert Alkaya
TUR, 14-06-2000
124
Punti
25
Tornei
381
Best: 377
▲
3
David Jorda Sanchis
ESP, 14-06-1994
124
Punti
31
Tornei
382
Best: 382
▲
38
Buvaysar Gadamauri
BEL, 10-07-2000
122
Punti
29
Tornei
383
Best: 383
▲
4
Dan Martin
CAN, 09-05-1999
121
Punti
26
Tornei
384
Best: 289
▲
77
Mika Brunold
SUI, 02-10-2004
121
Punti
18
Tornei
385
Best: 183
▲
7
Federico Arnaboldi
ITA, 18-06-2000
121
Punti
24
Tornei
386
Best: 55
▲
2
Facundo Bagnis
ARG, 27-02-1990
120
Punti
11
Tornei
387
Best: 29
▲
2
Christopher Eubanks
USA, 05-05-1996
120
Punti
17
Tornei
388
Best: 257
▼
-2
Mili Poljicak
CRO, 13-07-2004
120
Punti
24
Tornei
389
Best: 389
▲
2
Carlo Alberto Caniato
ITA, 31-10-2005
119
Punti
22
Tornei
390
Best: 295
▲
4
Corentin Denolly
FRA, 06-06-1997
119
Punti
26
Tornei
391
Best: 19
▲
4
Albert Ramos-Vinolas
ESP, 17-01-1988
118
Punti
13
Tornei
392
Best: 208
▲
4
Aziz Dougaz
TUN, 26-03-1997
118
Punti
14
Tornei
393
Best: 393
▲
4
Moise Kouame
FRA, 06-03-2009
118
Punti
19
Tornei
394
Best: 394
▲
7
Olle Wallin
SWE, 22-10-2001
118
Punti
29
Tornei
395
Best: 395
▲
36
Stefan Palosi
ROU, 28-01-2000
118
Punti
29
Tornei
396
Best: 358
▼
-38
Trevor Svajda
USA, 20-04-2006
117
Punti
11
Tornei
397
Best: 357
▲
7
Andrea Picchione
ITA, 01-01-1900
117
Punti
20
Tornei
398
Best: 318
▲
5
Oriol Roca Batalla
ESP, 30-04-1993
117
Punti
20
Tornei
399
Best: 399
▲
6
Luca Castelnuovo
SUI, 29-01-1997
117
Punti
23
Tornei
400
Best: 346
▼
-7
Kasidit Samrej
THA, 20-01-2001
117
Punti
28
Tornei
401
Best: 347
▲
6
Samir Banerjee
USA, 02-10-2003
116
Punti
11
Tornei
402
Best: 50
▼
-39
Pavel Kotov
RUS, 18-11-1998
116
Punti
14
Tornei
403
Best: 403
▲
48
Lui Maxted
GBR, 01-01-1900
116
Punti
16
Tornei
404
Best: 361
▼
-24
Hyeon Chung
KOR, 19-05-1996
116
Punti
22
Tornei
405
Best: 405
▲
12
Thomas Faurel
FRA, 01-01-1900
116
Punti
27
Tornei
406
Best: 397
▲
6
Arthur Weber
FRA, 09-05-1992
115
Punti
17
Tornei
407
Best: 334
▲
6
Kilian Feldbausch
SUI, 07-09-2005
115
Punti
21
Tornei
408
Best: 221
▼
-10
Hernan Casanova
ARG, 06-02-1994
115
Punti
21
Tornei
409
Best: 383
▲
5
Aidan McHugh
GBR, 09-07-2000
115
Punti
22
Tornei
410
Best: 315
▼
-10
Alfredo Perez
USA, 22-05-1997
115
Punti
24
Tornei
411
Best: 321
▲
7
Robert Strombachs
LAT, 15-09-1999
115
Punti
25
Tornei
412
Best: 412
▲
3
Alex Martinez
ESP, 19-03-2001
115
Punti
27
Tornei
413
Best: 409
▼
-2
Michele Ribecai
ITA, 04-02-2003
115
Punti
30
Tornei
414
Best: 207
▲
25
Arthur Bouquier
FRA, 25-12-2000
113
Punti
19
Tornei
415
Best: 176
▲
14
Daniel Masur
GER, 06-11-1994
113
Punti
19
Tornei
416
Best: 385
▼
-7
Aryan Shah
IND, 21-11-2005
113
Punti
26
Tornei
417
Best: 417
▲
4
Braden Shick
USA, 24-10-2003
112
Punti
17
Tornei
418
Best: 418
▲
75
Andrea Guerrieri
ITA, 03-12-1998
112
Punti
19
Tornei
419
Best: 39
▲
3
Radu Albot
MDA, 11-11-1989
112
Punti
22
Tornei
420
Best: 409
▼
-10
Alex Hernandez
MEX, 23-06-1999
112
Punti
27
Tornei
421
Best: 244
▲
38
Lucas Poullain
FRA, 05-12-1995
112
Punti
28
Tornei
422
Best: 121
▲
1
Stefano Napolitano
ITA, 11-04-1995
111
Punti
18
Tornei
423
Best: 281
▼
-4
Jie Cui
CHN, 24-01-1998
111
Punti
23
Tornei
424
Best: 424
▲
3
Cyril Vandermeersch
FRA, 06-05-1999
111
Punti
25
Tornei
425
Best: 357
▲
3
Luca Potenza
ITA, 28-07-2000
111
Punti
28
Tornei
426
Best: 229
▼
-20
Marek Gengel
CZE, 17-09-1995
110
Punti
27
Tornei
427
Best: 299
▲
3
Vadym Ursu
UKR, 01-01-1997
110
Punti
29
Tornei
428
Best: 319
▼
-3
Patrick Maloney
USA, 09-02-2000
109
Punti
21
Tornei
429
Best: 177
▼
-52
Omar Jasika
AUS, 18-05-1997
109
Punti
26
Tornei
430
Best: 342
▲
3
Luciano Emanuel Ambrogi
ARG, 19-11-2003
108
Punti
28
Tornei
431
Best: 347
▲
3
Rudolf Molleker
GER, 26-10-2000
107
Punti
23
Tornei
432
Best: 426
▲
42
Tommaso Compagnucci
ITA, 01-01-1900
107
Punti
24
Tornei
433
Best: 421
▲
2
Hikaru Shiraishi
JPN, 22-05-2000
107
Punti
27
Tornei
434
Best: 433
▲
13
Dali Blanch
USA, 05-03-2003
107
Punti
28
Tornei
435
Best: 211
▲
2
Roberto Cid Subervi
DOM, 30-08-1993
106
Punti
11
Tornei
436
Best: 381
▲
2
Stuart Parker
GBR, 30-07-1997
106
Punti
17
Tornei
437
Best: 358
▲
3
Svyatoslav Gulin
RUS, 04-12-2002
106
Punti
21
Tornei
438
Best: 438
▲
6
Juan Estevez
ARG, 22-09-2005
106
Punti
27
Tornei
439
Best: 415
▲
4
Lorenzo Carboni
ITA, 27-02-2006
106
Punti
28
Tornei
440
Best: 382
▲
5
Federico Bondioli
ITA, 16-05-2005
106
Punti
32
Tornei
441
Best: 441
▲
12
Eduardo Ribeiro
BRA, 17-03-1998
105
Punti
20
Tornei
442
Best: 438
▲
8
Andrew Fenty
USA, 01-01-1900
105
Punti
27
Tornei
443
Best: 318
▼
-7
Christian Langmo
USA, 01-06-1996
105
Punti
31
Tornei
444
Best: 136
▼
-3
Alexey Vatutin
RUS, 27-10-1992
104
Punti
22
Tornei
445
Best: 445
▲
20
Jack Loge
BEL, 16-11-2004
104
Punti
30
Tornei
446
Best: 58
▼
-44
Taro Daniel
JPN, 27-01-1993
103
Punti
16
Tornei
447
Best: 388
▼
-15
Karan Singh
IND, 30-06-2003
103
Punti
26
Tornei
448
Best: 167
▲
54
Laurent Lokoli
FRA, 18-10-1994
102
Punti
16
Tornei
449
Best: 356
▲
5
Milos Karol
SVK, 13-12-2002
102
Punti
21
Tornei
450
Best: 384
▼
-24
Neil Oberleitner
AUT, 05-08-1999
102
Punti
24
Tornei
451
Best: 161
▲
4
Alibek Kachmazov
RUS, 17-08-2002
101
Punti
10
Tornei
452
Best: 416
--
0
Etienne Donnet
FRA, 16-02-2001
101
Punti
15
Tornei
453
Best: 93
▼
-124
Andrej Martin
SVK, 20-09-1989
101
Punti
17
Tornei
454
Best: 383
▲
2
Lukas Pokorny
SVK, 28-02-2002
101
Punti
18
Tornei
455
Best: 222
▼
-13
Viktor Durasovic
NOR, 19-03-1997
100
Punti
23
Tornei
456
Best: 287
▼
-10
Marvin Moeller
GER, 18-01-1999
100
Punti
28
Tornei
457
Best: 339
▲
3
Andrey Chepelev
RUS, 02-08-1998
100
Punti
35
Tornei
458
Best: 454
▲
4
Edward Winter
AUS, 15-09-2004
99
Punti
20
Tornei
459
Best: 459
▲
30
Manas Dhamne
IND, 29-12-2007
99
Punti
26
Tornei
460
Best: 368
▼
-12
Alexander Binda
ITA, 22-09-2001
99
Punti
29
Tornei
461
Best: 219
▼
-37
Nicolas Alvarez Varona
ESP, 18-05-2001
98
Punti
17
Tornei
462
Best: 428
▲
8
Valerio Aboian
ARG, 14-06-2002
98
Punti
17
Tornei
463
Best: 387
▼
-47
Mariano Kestelboim
ARG, 06-02-1996
98
Punti
22
Tornei
464
Best: 460
--
0
Pietro Fellin
ITA, 02-08-2001
98
Punti
25
Tornei
465
Best: 404
▼
-7
Cannon Kingsley
USA, 06-05-2001
97
Punti
21
Tornei
466
Best: 417
--
0
Max Wiskandt
GER, 01-02-2002
97
Punti
22
Tornei
467
Best: 455
--
0
James Story
GBR, 05-03-2001
97
Punti
25
Tornei
468
Best: 387
--
0
Gianmarco Ferrari
ITA, 04-10-2000
97
Punti
27
Tornei
469
Best: 270
▼
-20
Blake Ellis
AUS, 06-01-1999
95
Punti
8
Tornei
470
Best: 470
▲
1
Ognjen Milic
SRB, 01-01-1900
95
Punti
17
Tornei
471
Best: 206
▼
-14
Antoine Escoffier
FRA, 29-02-1992
95
Punti
19
Tornei
472
Best: 465
--
0
Dhakshineswar Suresh
IND, 29-03-2000
94
Punti
12
Tornei
473
Best: 373
--
0
Bor Artnak
SLO, 04-06-2004
94
Punti
17
Tornei
474
Best: 299
▼
-66
Gastao Elias
POR, 24-11-1990
94
Punti
19
Tornei
475
Best: 306
▼
-12
Blaise Bicknell
JAM, 26-11-2001
94
Punti
21
Tornei
476
Best: 430
▼
-7
Erik Arutiunian
BLR, 19-10-2004
93
Punti
20
Tornei
477
Best: 384
▲
22
Petr Nesterov
BUL, 07-03-2003
93
Punti
24
Tornei
478
Best: 353
▼
-3
Henry Searle
GBR, 29-03-2006
93
Punti
24
Tornei
479
Best: 449
▼
-2
Takuya Kumasaka
JPN, 12-10-1998
93
Punti
24
Tornei
480
Best: 74
▲
17
Mirza Basic
BIH, 12-07-1991
91
Punti
16
Tornei
481
Best: 459
▼
-3
Nikolay Vylegzhanin
RUS, 18-04-2000
91
Punti
22
Tornei
482
Best: 473
▼
-2
Eero Vasa
FIN, 01-02-1997
91
Punti
24
Tornei
483
Best: 161
▼
-4
Filip Peliwo
POL, 30-01-1994
91
Punti
29
Tornei
484
Best: 470
▼
-8
Filippo Moroni
ITA, 01-02-2001
90
Punti
15
Tornei
485
Best: 226
▼
-4
Yan Bai
CHN, 21-05-1989
89
Punti
12
Tornei
486
Best: 486
▲
1
Carl Emil Overbeck
DEN, 01-01-1900
89
Punti
19
Tornei
487
Best: 467
▼
-4
Carlos Lopez Montagud
ESP, 06-07-2000
89
Punti
26
Tornei
488
Best: 476
▼
-4
Dusan Obradovic
SRB, 23-03-2001
89
Punti
30
Tornei
489
Best: 458
▼
-4
Jay Friend
JPN, 22-12-2003
88
Punti
12
Tornei
490
Best: 288
▲
6
Jakub Paul
SUI, 22-03-1999
88
Punti
12
Tornei
491
Best: 37
▼
-5
Bernabe Zapata Miralles
ESP, 12-01-1997
88
Punti
16
Tornei
492
Best: 315
▼
-1
Enrico Dalla Valle
ITA, 21-03-1998
88
Punti
16
Tornei
493
Best: 474
▲
1
Tsung-Hao Huang
TPE, 22-11-1999
88
Punti
24
Tornei
494
Best: 466
▲
1
Joao Eduardo Schiessl
BRA, 19-08-2004
88
Punti
26
Tornei
495
Best: 314
▼
-5
Moerani Bouzige
AUS, 13-07-1999
88
Punti
32
Tornei
496
Best: 433
▼
-4
Aristotelis Thanos
GRE, 07-04-2001
87
Punti
17
Tornei
497
Best: 455
▼
-15
Olaf Pieczkowski
POL, 01-04-2004
87
Punti
20
Tornei
498
Best: 498
▲
62
Robin Catry
FRA, 06-03-2002
85
Punti
19
Tornei
499
Best: 238
▲
11
Yusuke Takahashi
JPN, 17-10-1997
85
Punti
23
Tornei
500
Best: 500
--
0
Samuele Pieri
ITA, 28-02-2002
85
Punti
29
Tornei
501
Best: 457
--
0
Jake Delaney
AUS, 14-05-1997
85
Punti
30
Tornei
502
Best: 479
▲
4
Henry Bernet
SUI, 25-01-2007
84
Punti
14
Tornei
503
Best: 372
▼
-15
Giovanni Fonio
ITA, 07-05-1998
84
Punti
20
Tornei
504
Best: 421
▼
-1
Philip Sekulic
AUS, 05-09-2003
84
Punti
21
Tornei
505
Best: 340
▲
63
Masamichi Imamura
JPN, 23-11-1998
84
Punti
25
Tornei
506
Best: 364
▼
-8
Hiroki Moriya
JPN, 16-10-1990
83
Punti
16
Tornei
507
Best: 504
▼
-3
Tomasz Berkieta
POL, 21-07-2006
83
Punti
22
Tornei
508
Best: 508
▲
5
Sergio Callejon Hernando
ESP, 16-09-2004
83
Punti
25
Tornei
509
Best: 507
▼
-2
Quinn Vandecasteele
USA, 01-09-2002
83
Punti
27
Tornei
510
Best: 484
▼
-2
Tristan McCormick
USA, 01-04-1999
83
Punti
32
Tornei
511
Best: 429
--
0
Tadeas Paroulek
CZE, 30-12-1999
81
Punti
23
Tornei
512
Best: 316
--
0
Mateus Alves
BRA, 23-01-2001
81
Punti
25
Tornei
513
Best: 491
▲
1
Nicolas Arseneault
CAN, 18-01-2007
80
Punti
17
Tornei
514
Best: 483
▲
1
Yuki Mochizuki
JPN, 23-11-1997
80
Punti
20
Tornei
515
Best: 448
▲
2
Branko Djuric
SRB, 10-02-2005
80
Punti
22
Tornei
516
Best: 457
▲
2
Vladyslav Orlov
UKR, 17-05-1995
80
Punti
24
Tornei
517
Best: 449
▲
17
Maxim Zhukov
RUS, 30-01-2005
79
Punti
22
Tornei
518
Best: 418
▲
1
Mae Malige
FRA, 29-03-2006
79
Punti
24
Tornei
519
Best: 402
▲
1
Matthew Dellavedova
AUS, 30-05-2000
79
Punti
33
Tornei
520
Best: 518
▲
1
Shunsuke Mitsui
JPN, 20-05-2002
78
Punti
15
Tornei
521
Best: 280
▲
1
Dominik Palan
CZE, 30-09-2000
78
Punti
21
Tornei
522
Best: 424
▲
2
Lorenzo Joaquin Rodriguez
ARG, 29-09-1999
78
Punti
26
Tornei
523
Best: 513
▲
2
Stefan Adrian Andreescu
ROU, 24-12-2001
78
Punti
27
Tornei
524
Best: 424
▲
2
Ryan Nijboer
NED, 28-07-1999
78
Punti
30
Tornei
525
Best: 463
▲
2
Pedro Vives Marcos
ESP, 13-04-2001
77
Punti
10
Tornei
526
Best: 468
▲
2
Ryuki Matsuda
JPN, 28-12-1999
77
Punti
21
Tornei
527
Best: 483
▲
2
Justin Boulais
CAN, 20-10-2001
77
Punti
21
Tornei
528
Best: 503
▼
-23
Mees Rottgering
NED, 07-07-2007
77
Punti
22
Tornei
529
Best: 523
▲
1
Arthur Nagel
FRA, 14-04-2003
77
Punti
27
Tornei
530
Best: 318
▼
-21
Alex Marti Pujolras
ESP, 10-02-1999
76
Punti
20
Tornei
531
Best: 285
▼
-15
Alexander Weis
ITA, 24-04-1997
76
Punti
21
Tornei
532
Best: 451
▼
-1
Eric Vanshelboim
UKR, 15-07-2001
76
Punti
27
Tornei
533
Best: 532
▼
-1
Max Schoenhaus
GER, 01-01-1900
75
Punti
15
Tornei
534
Best: 395
▲
42
Tibo Colson
BEL, 12-07-2000
75
Punti
20
Tornei
535
Best: 229
▼
-12
Mukund Sasikumar
IND, 14-01-1997
75
Punti
21
Tornei
536
Best: 535
▼
-1
Tai Sach
AUS, 16-09-2002
75
Punti
24
Tornei
537
Best: 143
▼
-159
Federico Coria
ARG, 09-03-1992
74
Punti
9
Tornei
538
Best: 536
▼
-2
Joshua Sheehy
USA, 28-01-1997
74
Punti
11
Tornei
539
Best: 356
▲
6
Maxime Chazal
FRA, 24-04-1993
74
Punti
18
Tornei
540
Best: 535
▼
-3
Ivan Marrero Curbelo
ESP, 27-09-1998
74
Punti
20
Tornei
541
Best: 541
▲
8
Filippo Romano
ITA, 07-07-2005
74
Punti
22
Tornei
542
Best: 542
▲
24
Joaquin Aguilar Cardozo
URU, 08-04-2005
74
Punti
22
Tornei
543
Best: 540
▼
-3
Pavle Marinkov
AUS, 04-02-2006
74
Punti
25
Tornei
544
Best: 296
▼
-5
Oleksandr Ovcharenko
UKR, 17-10-2001
74
Punti
25
Tornei
545
Best: 433
▲
1
Maxime Janvier
FRA, 18-10-1996
74
Punti
26
Tornei
546
Best: 458
▼
-4
Maxwell Mckennon
USA, 17-05-2002
73
Punti
25
Tornei
547
Best: 525
▼
-9
Fares Zakaria
EGY, 13-05-2001
72
Punti
24
Tornei
548
Best: 548
▲
2
Lucio Ratti
ARG, 27-01-2004
72
Punti
24
Tornei
549
Best: 519
▲
3
Amr Elsayed
EGY, 04-03-1999
72
Punti
28
Tornei
550
Best: 550
▲
79
Jacopo Vasami
ITA, 01-01-1900
71
Punti
12
Tornei
551
Best: 477
▼
-4
Peter Fajta
HUN, 23-05-2002
71
Punti
19
Tornei
552
Best: 537
▼
-1
Georgii Kravchenko
UKR, 28-07-2000
71
Punti
24
Tornei
553
Best: 424
▼
-9
Kokoro Isomura
JPN, 22-01-2003
71
Punti
29
Tornei
554
Best: 496
▲
8
Niels Visker
NED, 05-10-2001
71
Punti
29
Tornei
555
Best: 410
▼
-2
Stefan Popovic
SRB, 25-05-2003
71
Punti
34
Tornei
556
Best: 181
▼
-2
Tristan Lamasine
FRA, 05-03-1993
70
Punti
13
Tornei
557
Best: 500
▼
-2
Elmar Ejupovic
GER, 01-02-1993
70
Punti
13
Tornei
558
Best: 493
▲
39
Alejo Sanchez Quilez
ESP, 25-06-2005
70
Punti
20
Tornei
559
Best: 256
▼
-2
Johan Nikles
SUI, 23-03-1997
70
Punti
21
Tornei
560
Best: 316
▼
-17
Alberto Barroso Campos
ESP, 04-06-1996
70
Punti
25
Tornei
561
Best: 552
▼
-3
Igor Gimenez
BRA, 20-02-2000
70
Punti
27
Tornei
562
Best: 555
▼
-3
Reda Bennani
MAR, 01-01-1900
69
Punti
15
Tornei
563
Best: 555
▼
-2
Sebastian Sorger
AUT, 19-12-2005
69
Punti
26
Tornei
564
Best: 462
▲
6
Constantin Bittoun Kouzmine
FRA, 04-01-1999
69
Punti
37
Tornei
565
Best: 509
▼
-1
Radu Mihai Papoe
ROU, 28-08-2002
68
Punti
16
Tornei
566
Best: 395
▼
-10
Alafia Ayeni
USA, 10-08-1999
68
Punti
17
Tornei
567
Best: 277
▼
-2
Michael Vrbensky
CZE, 26-12-1999
68
Punti
17
Tornei
568
Best: 438
▲
13
Ergi Kirkin
TUR, 27-01-1999
68
Punti
18
Tornei
569
Best: 438
▼
-2
Woobin Shin
KOR, 20-01-2004
68
Punti
22
Tornei
570
Best: 542
▼
-7
Karl Poling
USA, 04-08-1999
68
Punti
27
Tornei
571
Best: 99
▲
1
Alexander Ritschard
SUI, 24-03-1994
67
Punti
10
Tornei
572
Best: 78
▼
-39
Renzo Olivo
ARG, 15-03-1992
67
Punti
15
Tornei
573
Best: 541
▲
1
Arda Azkara
TUR, 14-03-2003
67
Punti
15
Tornei
574
Best: 509
▲
1
Manuel Mazza
ITA, 16-04-1999
67
Punti
19
Tornei
575
Best: 448
▼
-27
Aleksandre Bakshi
GEO, 15-07-1997
67
Punti
19
Tornei
576
Best: 576
▲
2
Carlos Maria Zarate
ARG, 01-01-1900
67
Punti
24
Tornei
577
Best: 577
▲
2
Massimo Giunta
ITA, 09-07-2004
67
Punti
28
Tornei
578
Best: 578
▲
2
Sergi Perez Contri
ESP, 20-01-1998
67
Punti
30
Tornei
579
Best: 436
▼
-10
Sebastian Gima
ROU, 17-05-2002
67
Punti
31
Tornei
580
Best: 545
▲
6
Filip Jeff Planinsek
SLO, 29-06-2001
66
Punti
19
Tornei
581
Best: 465
▲
10
Egor Agafonov
RUS, 05-09-2002
66
Punti
19
Tornei
582
Best: 485
▲
10
Digvijaypratap Singh
IND, 02-06-2000
66
Punti
23
Tornei
583
Best: 477
--
0
Kirill Kivattsev
RUS, 10-10-1997
66
Punti
32
Tornei
584
Best: 469
--
0
Juan Sebastian Gomez
COL, 05-03-1992
65
Punti
9
Tornei
585
Best: 191
--
0
Dragos Nicolae Madaras
SWE, 12-09-1997
65
Punti
11
Tornei
586
Best: 439
▼
-9
Oleksii Krutykh
UKR, 10-03-2000
65
Punti
20
Tornei
587
Best: 334
▲
6
Leo Borg
SWE, 15-05-2003
65
Punti
25
Tornei
588
Best: 517
▼
-1
Nino Ehrenschneider
GER, 31-03-2001
65
Punti
25
Tornei
589
Best: 588
▼
-1
Matthew William Donald
CZE, 08-11-2004
65
Punti
27
Tornei
590
Best: 524
▼
-1
Bruno Kuzuhara
USA, 01-04-2004
65
Punti
32
Tornei
591
Best: 432
▲
39
Iliyan Radulov
BUL, 11-06-2005
64
Punti
13
Tornei
592
Best: 579
▼
-2
Alan Fernando Rubio Fierros
MEX, 03-02-1999
64
Punti
17
Tornei
593
Best: 548
▲
1
Paulo Andre Saraiva Dos Santos
BRA, 23-06-2000
64
Punti
27
Tornei
594
Best: 560
▼
-12
Taha Baadi
MAR, 19-07-2001
64
Punti
28
Tornei
595
Best: 451
--
0
Dan Alexandru Tomescu
ROU, 30-03-1999
63
Punti
11
Tornei
596
Best: 313
▼
-23
Ricardas Berankis
LTU, 21-06-1990
63
Punti
12
Tornei
597
Best: 591
▼
-1
Koki Matsuda
JPN, 31-10-2000
63
Punti
18
Tornei
598
Best: 579
--
0
Michal Krajci
SVK, 14-01-2005
63
Punti
25
Tornei
599
Best: 599
▲
51
Francesco Forti
ITA, 26-07-1999
62
Punti
18
Tornei
600
Best: 544
--
0
Adhithya Ganesan
USA, 24-10-2005
62
Punti
20
Tornei
601
Best: 595
▲
8
S D Prajwal Dev
IND, 27-05-1996
62
Punti
24
Tornei
602
Best: 564
▲
24
Louis Wessels
GER, 27-08-1998
62
Punti
29
Tornei
603
Best: 431
▲
3
Gerard Campana Lee
KOR, 01-10-2004
62
Punti
30
Tornei
604
Best: 284
▼
-33
Emil Ruusuvuori
FIN, 02-04-1999
61
Punti
16
Tornei
605
Best: 605
▲
10
Alec Deckers
NED, 01-01-1900
61
Punti
17
Tornei
606
Best: 395
▼
-4
Rigele Te
CHN, 09-10-1997
61
Punti
19
Tornei
607
Best: 566
▼
-4
Miguel Tobon
COL, 01-01-1900
61
Punti
20
Tornei
608
Best: 608
▲
45
Semen Pankin
RUS, 04-09-1999
61
Punti
21
Tornei
609
Best: 602
▼
-5
Pawit Sornlaksup
THA, 24-08-1999
61
Punti
22
Tornei
610
Best: 508
▼
-5
Loann Massard
FRA, 27-07-2005
61
Punti
24
Tornei
611
Best: 601
▼
-10
Felix Balshaw
FRA, 15-06-2006
61
Punti
25
Tornei
612
Best: 548
▼
-5
Nick Hardt
DOM, 20-09-2000
60
Punti
17
Tornei
613
Best: 402
▼
-5
Gabriele Pennaforti
ITA, 14-09-2000
60
Punti
20
Tornei
614
Best: 496
▼
-4
Denis Klok
RUS, 26-05-1998
60
Punti
26
Tornei
615
Best: 351
▼
-4
Nicholas David Ionel
ROU, 12-10-2002
60
Punti
29
Tornei
616
Best: 128
▼
-4
Andrea Vavassori
ITA, 05-05-1995
59
Punti
4
Tornei
617
Best: 533
▼
-4
Luis Carlos Alvarez
MEX, 03-09-2004
59
Punti
10
Tornei
618
Best: 285
▼
-4
Aidan Mayo
USA, 14-05-2003
59
Punti
15
Tornei
619
Best: 447
▲
12
Kuan-Yi Lee
TPE, 09-09-1996
59
Punti
23
Tornei
620
Best: 613
▼
-2
Yassine Dlimi
MAR, 05-05-2003
58
Punti
15
Tornei
621
Best: 545
▼
-1
Damien Wenger
SUI, 17-03-2000
58
Punti
17
Tornei
622
Best: 604
▼
-1
Andres Santamarta Roig
ESP, 01-01-1900
58
Punti
17
Tornei
623
Best: 622
▼
-1
Karol Filar
POL, 31-08-1998
58
Punti
20
Tornei
624
Best: 575
▲
1
Mario Gonzalez Fernandez
ESP, 28-04-2002
58
Punti
27
Tornei
625
Best: 603
▲
2
Aziz Ouakaa
TUN, 07-08-1999
58
Punti
39
Tornei
626
Best: 622
▲
2
Mate Valkusz
HUN, 13-08-1998
57
Punti
8
Tornei
627
Best: 627
▲
105
Cesar Bouchelaghem
FRA, 28-06-2004
57
Punti
15
Tornei
628
Best: 447
▲
105
Anton Matusevich
GBR, 30-05-2001
57
Punti
17
Tornei
629
Best: 515
▼
-13
Emilien Demanet
BEL, 25-04-2005
57
Punti
25
Tornei
630
Best: 470
▼
-6
Imanol Lopez Morillo
ESP, 18-11-1999
57
Punti
25
Tornei
631
Best: 631
▲
38
Giuseppe La Vela
ITA, 16-10-2000
57
Punti
25
Tornei
632
Best: 502
▼
-15
Adrian Oetzbach
GER, 29-10-1997
57
Punti
25
Tornei
633
Best: 107
▼
-1
Nicolas Moreno De Alboran
USA, 14-07-1997
56
Punti
6
Tornei
634
Best: 535
▼
-1
Kenta Miyoshi
JPN, 16-03-2004
56
Punti
10
Tornei
635
Best: 617
--
0
Lorenzo Sciahbasi
ITA, 04-11-2005
56
Punti
18
Tornei
636
Best: 628
▼
-2
Yuta Kawahashi
JPN, 26-01-1998
56
Punti
18
Tornei
637
Best: 629
--
0
Juan Cruz Martin Manzano
ITA, 15-12-2004
56
Punti
20
Tornei
638
Best: 638
--
0
William Grant
USA, 13-02-2001
56
Punti
27
Tornei
639
Best: 339
▼
-40
Govind Nanda
USA, 17-02-2001
55
Punti
10
Tornei
640
Best: 639
▼
-1
Daniel Siniakov
CZE, 01-01-1900
55
Punti
12
Tornei
641
Best: 279
▼
-1
Jakub Nicod
CZE, 21-07-2004
55
Punti
13
Tornei
642
Best: 290
▼
-23
Shintaro Imai
JPN, 07-09-1993
55
Punti
14
Tornei
643
Best: 618
▲
4
Santiago De La Fuente
ARG, 06-02-2002
55
Punti
18
Tornei
644
Best: 486
▲
37
Alex Knaff
LUX, 26-11-1997
55
Punti
19
Tornei
645
Best: 527
▼
-3
Ye Cong Mo
CHN, 26-06-2000
55
Punti
21
Tornei
646
Best: 520
▼
-23
Dominik Kellovsky
CZE, 24-07-1996
55
Punti
21
Tornei
647
Best: 627
▼
-4
Ryan Fishback
USA, 27-04-2002
55
Punti
28
Tornei
648
Best: 563
▼
-4
Andrew Paulson
CZE, 16-11-2001
54
Punti
8
Tornei
649
Best: 638
▼
-3
Yusuke Kusuhara
JPN, 09-08-1997
54
Punti
15
Tornei
650
Best: 650
▲
8
Luca Staeheli
SUI, 08-03-2000
54
Punti
17
Tornei
651
Best: 443
▼
-3
Federico Iannaccone
ITA, 26-03-1999
54
Punti
25
Tornei
652
Best: 540
▲
3
Giovanni Oradini
ITA, 14-09-1997
54
Punti
30
Tornei
653
Best: 538
▼
-4
Johan Alexander Rodriguez
COL, 26-09-2003
53
Punti
9
Tornei
654
Best: 625
▼
-3
Igor Kudriashov
RUS, 27-09-2003
53
Punti
19
Tornei
655
Best: 526
▼
-1
Maxence Beauge
FRA, 08-06-2000
53
Punti
22
Tornei
656
Best: 584
--
0
Kyle Kang
USA, 27-01-2005
52
Punti
9
Tornei
657
Best: 546
--
0
Aidan Kim
USA, 24-11-2004
52
Punti
10
Tornei
658
Best: 258
▲
5
Karue Sell
BRA, 13-11-1993
52
Punti
12
Tornei
659
Best: 308
--
0
Toby Kodat
USA, 13-01-2003
52
Punti
17
Tornei
660
Best: 399
▼
-19
Dennis Novak
AUT, 28-08-1993
52
Punti
17
Tornei
661
Best: 605
▲
23
Mitsuki Wei Kang Leong
MAS, 06-08-2004
52
Punti
28
Tornei
662
Best: 661
▼
-1
Duncan Chan
CAN, 01-01-1900
51
Punti
7
Tornei
663
Best: 569
▲
1
James Watt
NZL, 09-06-2000
51
Punti
13
Tornei
664
Best: 664
▲
1
Cruz Hewitt
AUS, 11-12-2008
51
Punti
15
Tornei
665
Best: 523
▼
-13
Facundo Juarez
ITA, 23-09-1997
51
Punti
18
Tornei
666
Best: 657
--
0
Jan Kumstat
CZE, 01-01-1900
51
Punti
19
Tornei
667
Best: 667
▲
1
Timofei Derepasko
RUS, 01-01-1900
51
Punti
20
Tornei
668
Best: 385
▼
-127
Maximilian Neuchrist
AUT, 22-07-1991
51
Punti
20
Tornei
669
Best: 652
▼
-2
Radu David Turcanu
ROU, 01-01-1900
51
Punti
21
Tornei
670
Best: 450
▲
2
Yurii Dzhavakian
UKR, 07-05-1993
51
Punti
33
Tornei
671
Best: 522
▲
2
Michael Agwi
IRL, 04-09-2003
50
Punti
16
Tornei
672
Best: 672
▲
2
Tiago Torres
POR, 01-01-1900
50
Punti
16
Tornei
673
Best: 557
▲
2
John Echeverria
ESP, 30-11-2001
50
Punti
20
Tornei
674
Best: 674
▲
2
Marcel Zielinski
POL, 27-10-2000
50
Punti
22
Tornei
675
Best: 647
▼
-4
Nicolas Tepmahc
FRA, 23-05-2001
50
Punti
27
Tornei
676
Best: 676
▲
64
Mika Petkovic
GER, 29-12-2006
50
Punti
28
Tornei
677
Best: 675
▲
1
Dimitris Sakellaridis
GRE, 30-04-2006
50
Punti
45
Tornei
678
Best: 678
▲
1
Pierluigi Basile
ITA, 01-01-1900
49
Punti
13
Tornei
679
Best: 327
▲
1
Naoki Nakagawa
JPN, 19-11-1996
49
Punti
14
Tornei
680
Best: 616
▲
2
Sidharth Rawat
IND, 21-04-1993
49
Punti
21
Tornei
681
Best: 654
▼
-4
Chase Ferguson
AUS, 02-01-1999
49
Punti
23
Tornei
682
Best: 682
▲
7
Michael Bassem Sobhy
EGY, 07-05-2004
49
Punti
23
Tornei
683
Best: 681
--
0
Ryan Dickerson
USA, 08-05-1997
49
Punti
23
Tornei
684
Best: 575
▼
-14
Luca Castagnola
ITA, 14-06-2002
49
Punti
26
Tornei
685
Best: 362
--
0
Tim Handel
GER, 18-10-1996
49
Punti
28
Tornei
686
Best: 227
▲
1
Khumoyun Sultanov
UZB, 27-10-1998
48
Punti
15
Tornei
687
Best: 675
▼
-1
Matisse Bobichon
FRA, 01-01-1900
48
Punti
16
Tornei
688
Best: 505
▼
-28
Stijn Slump
NED, 21-01-1999
48
Punti
19
Tornei
689
Best: 620
▲
1
Ben Jones
GBR, 19-05-1998
48
Punti
27
Tornei
690
Best: 151
▲
1
Enzo Couacaud
FRA, 01-03-1995
47
Punti
6
Tornei
691
Best: 80
▲
1
Jozef Kovalik
SVK, 04-11-1992
47
Punti
12
Tornei
692
Best: 460
▲
1
Arthur Reymond
FRA, 02-04-1999
47
Punti
17
Tornei
693
Best: 456
▼
-5
Alessandro Pecci
ITA, 23-03-2001
47
Punti
17
Tornei
694
Best: 624
▲
6
Yaroslav Demin
RUS, 30-08-2005
47
Punti
20
Tornei
695
Best: 680
--
0
Abel Forger
NED, 25-07-2005
47
Punti
21
Tornei
696
Best: 668
▲
7
Pierre Delage
FRA, 22-01-2001
47
Punti
22
Tornei
697
Best: 684
▲
19
Ali Yazdani
IRI, 09-09-2003
47
Punti
25
Tornei
698
Best: 698
▲
20
Yanis Ghazouani Durand
FRA, 04-07-2000
47
Punti
25
Tornei
699
Best: 660
▼
-3
Cooper Williams
USA, 17-06-2005
46
Punti
7
Tornei
700
Best: 230
▼
-3
Max Hans Rehberg
GER, 13-09-2003
46
Punti
7
Tornei
701
Best: 701
▲
49
Ilya Ivashka
BLR, 24-02-1994
46
Punti
12
Tornei
702
Best: 698
▼
-4
Daniel Antonio Nunez
CHI, 01-01-1900
46
Punti
18
Tornei
703
Best: 588
▼
-4
Yuta Kikuchi
JPN, 27-09-1999
46
Punti
19
Tornei
704
Best: 702
▼
-2
Bruno Fernandez
BRA, 01-01-1900
46
Punti
21
Tornei
705
Best: 549
▼
-1
Tianhui Zhang
CHN, 19-02-2006
46
Punti
23
Tornei
706
Best: 705
▼
-1
Toufik Sahtali
ALG, 01-01-1900
46
Punti
27
Tornei
707
Best: 686
▼
-1
Leo Vithoontien
JPN, 18-08-1999
46
Punti
28
Tornei
708
Best: 407
▼
-1
Kyle Edmund
GBR, 08-01-1995
45
Punti
7
Tornei
709
Best: 708
▼
-1
Pablo Martinez Gomez
ESP, 01-01-1900
45
Punti
9
Tornei
710
Best: 690
▼
-1
Kaylan Bigun
USA, 23-05-2006
45
Punti
17
Tornei
711
Best: 710
▼
-1
Sora Fukuda
JPN, 01-01-1900
45
Punti
18
Tornei
712
Best: 546
▼
-1
Uisung Park
KOR, 27-09-2000
45
Punti
18
Tornei
713
Best: 710
--
0
Gabriel Ghetu
ROU, 07-11-2007
45
Punti
20
Tornei
714
Best: 689
▲
1
Rodrigo Alujas
MEX, 26-08-2002
45
Punti
24
Tornei
715
Best: 594
▲
2
Strong Kirchheimer
USA, 26-04-1995
45
Punti
28
Tornei
716
Best: 716
▲
132
Peter Makk
HUN, 01-01-1900
44
Punti
14
Tornei
717
Best: 488
▲
28
Peter Bertran
DOM, 05-03-1996
44
Punti
14
Tornei
718
Best: 591
▼
-4
Millen Hurrion
GBR, 22-06-1999
44
Punti
21
Tornei
719
Best: 656
▲
5
Maik Steiner
GER, 19-06-1994
44
Punti
24
Tornei
720
Best: 694
▲
8
Maxence Bertimon
FRA, 20-09-1999
44
Punti
25
Tornei
721
Best: 14
▼
-2
Aslan Karatsev
RUS, 04-09-1993
43
Punti
6
Tornei
722
Best: 642
▼
-1
Pedro Rodrigues
BRA, 05-04-2006
43
Punti
12
Tornei
723
Best: 278
▼
-1
Lucas Gerch
GER, 20-12-1994
43
Punti
14
Tornei
724
Best: 614
▼
-30
Alejandro Manzanera Pertusa
ESP, 08-04-2003
43
Punti
17
Tornei
725
Best: 725
▲
59
Karlis Ozolins
LAT, 15-06-2002
43
Punti
18
Tornei
726
Best: 720
▲
37
Adrien Gobat
FRA, 10-07-2001
43
Punti
20
Tornei
727
Best: 716
▼
-4
Marlon Vankan
GER, 27-08-2000
43
Punti
21
Tornei
728
Best: 62
▼
-3
Kenny De Schepper
FRA, 29-05-1987
43
Punti
22
Tornei
729
Best: 622
▼
-3
Amaury Raynel
FRA, 29-06-2002
43
Punti
24
Tornei
730
Best: 725
▼
-3
Josip Simundza
CRO, 20-12-2004
43
Punti
25
Tornei
731
Best: 731
▲
264
Gavin Young
USA, 01-01-1900
42
Punti
9
Tornei
732
Best: 520
▼
-2
Conner Huertas del Pino
PER, 20-12-1995
42
Punti
9
Tornei
733
Best: 673
▼
-13
Blu Baker
GBR, 28-08-2001
42
Punti
11
Tornei
734
Best: 659
▼
-3
JiSung Nam
KOR, 15-08-1993
42
Punti
13
Tornei
735
Best: 732
▼
-1
Matyas Cerny
CZE, 15-10-2001
42
Punti
18
Tornei
736
Best: 578
▼
-24
Jose Pereira
BRA, 26-01-1991
42
Punti
18
Tornei
737
Best: 340
▼
-1
Colin Sinclair
NMI, 19-12-1994
42
Punti
22
Tornei
738
Best: 691
▼
-1
Matthew Summers
GBR, 25-09-1998
42
Punti
23
Tornei
739
Best: 738
▼
-1
Matteo Covato
ITA, 01-01-1900
42
Punti
25
Tornei
740
Best: 688
▲
14
Yanaki Milev
BUL, 15-04-2004
42
Punti
26
Tornei
741
Best: 632
▼
-2
Guillaume Dalmasso
FRA, 14-10-2002
42
Punti
26
Tornei
742
Best: 476
▼
-13
Ignacio Monzon
ARG, 05-01-1998
42
Punti
26
Tornei
743
Best: 439
▲
1
Samuel Vincent Ruggeri
ITA, 22-05-2002
41
Punti
13
Tornei
744
Best: 515
▼
-108
Felix Corwin
USA, 26-05-1996
41
Punti
18
Tornei
745
Best: 704
▲
19
Mwendwa Mbithi
USA, 10-01-1998
41
Punti
21
Tornei
746
Best: 746
--
0
Alejandro Juan Mano
ESP, 14-01-2005
41
Punti
23
Tornei
747
Best: 563
--
0
Evan Zhu
USA, 15-08-1998
41
Punti
24
Tornei
748
Best: 546
▼
-7
Diego Augusto Barreto Sanchez
ESP, 18-04-2002
41
Punti
28
Tornei
749
Best: 605
▲
30
Leonardo Rossi
ITA, 05-08-2002
41
Punti
30
Tornei
750
Best: 45
▼
-2
Maximilian Marterer
GER, 15-06-1995
40
Punti
2
Tornei
751
Best: 633
▼
-2
Nick Kyrgios
AUS, 27-04-1995
40
Punti
6
Tornei
752
Best: 606
▲
7
Alexis Gautier
FRA, 07-04-1997
40
Punti
9
Tornei
753
Best: 447
▼
-1
Tomas Farjat
ARG, 15-02-2001
40
Punti
18
Tornei
754
Best: 694
▼
-3
Daniil Ostapenkov
BLR, 08-05-2003
40
Punti
18
Tornei
755
Best: 742
▲
10
Leo Raquillet
FRA, 04-10-2005
40
Punti
20
Tornei
756
Best: 700
▼
-3
Kai Wehnelt
GER, 27-11-1995
40
Punti
24
Tornei
757
Best: 757
▲
11
Amir Omarkhanov
KAZ, 17-11-2007
40
Punti
25
Tornei
758
Best: 437
▼
-3
Michiel De Krom
NED, 27-06-1998
40
Punti
26
Tornei
759
Best: 754
▼
-3
Samuel Heredia
COL, 07-06-2006
40
Punti
28
Tornei
760
Best: 756
▼
-2
Pierre Yves Bailly
BEL, 01-01-1900
39
Punti
7
Tornei
761
Best: 666
▼
-18
Tuncay Duran
TUR, 02-06-2004
39
Punti
11
Tornei
762
Best: 760
▼
-2
Matyas Fuele
HUN, 22-12-1998
39
Punti
15
Tornei
763
Best: 429
▼
-2
Alvin Nicholas Tudorica
CAN, 13-02-2002
39
Punti
17
Tornei
764
Best: 409
▼
-2
Juan Carlos Aguilar
CAN, 20-11-1998
39
Punti
18
Tornei
765
Best: 753
▲
1
Matt Kuhar
USA, 17-06-1996
39
Punti
24
Tornei
766
Best: 766
▲
1
Samuel Alejandro Linde Palacios
COL, 01-01-1900
39
Punti
26
Tornei
767
Best: 760
▲
2
Fryderyk Lechno-Wasiutynski
POL, 20-03-2005
38
Punti
8
Tornei
768
Best: 595
▲
2
Theo Papamalamis
FRA, 09-01-2006
38
Punti
13
Tornei
769
Best: 520
▼
-34
Emile Hudd
GBR, 27-05-2000
38
Punti
17
Tornei
770
Best: 640
▼
-69
Axel Garcian
FRA, 07-06-2002
38
Punti
19
Tornei
771
Best: 552
▲
1
Keisuke Saitoh
JPN, 29-04-2001
38
Punti
19
Tornei
772
Best: 403
▲
1
Lorenzo Rottoli
ITA, 19-02-2002
38
Punti
20
Tornei
773
Best: 636
▲
1
Aleksandr Braynin
UKR, 29-08-1999
38
Punti
28
Tornei
774
Best: 774
▲
1
Maximo Zeitune
ARG, 01-01-1900
37
Punti
19
Tornei
775
Best: 364
▲
1
Mikalai Haliak
BLR, 14-08-1998
37
Punti
20
Tornei
776
Best: 764
▲
9
Daniel De Jonge
NED, 17-08-1999
37
Punti
22
Tornei
777
Best: 699
--
0
Martin Van Der Meerschen
BEL, 14-06-2000
37
Punti
22
Tornei
778
Best: 729
--
0
Tomas Curras Abasolo
ESP, 02-05-2000
37
Punti
26
Tornei
779
Best: 628
▼
-117
Alexander Donski
BUL, 01-08-1998
36
Punti
8
Tornei
780
Best: 780
--
0
Jack Anthrop
USA, 01-01-1900
36
Punti
9
Tornei
781
Best: 781
--
0
Karim Bennani
MAR, 01-01-1900
36
Punti
11
Tornei
782
Best: 673
▲
20
Gustavo Ribeiro De Almeida
BRA, 19-04-2006
36
Punti
13
Tornei
783
Best: 780
▼
-1
Ivan Ivanov
BUL, 01-01-1900
36
Punti
14
Tornei
784
Best: 265
▼
-1
Evgenii Tiurnev
RUS, 08-04-1997
36
Punti
14
Tornei
785
Best: 655
▲
2
Thanapet Chanta
THA, 09-09-1999
36
Punti
21
Tornei
786
Best: 675
▲
11
Francisco Rocha
POR, 04-10-1999
36
Punti
25
Tornei
787
Best: 768
▲
12
Oscar Jose Gutierrez
ESP, 25-04-1993
36
Punti
29
Tornei
788
Best: 788
▲
2
Lucas Andrade Da Silva
BRA, 01-01-1900
35
Punti
4
Tornei
789
Best: 752
▲
2
Oscar Weightman
GBR, 19-11-2001
35
Punti
6
Tornei
790
Best: 790
▲
2
Roger Pascual Ferra
ESP, 01-01-1900
35
Punti
9
Tornei
791
Best: 400
▲
2
Kris Van Wyk
RSA, 29-09-1996
35
Punti
17
Tornei
792
Best: 509
▲
2
Alec Beckley
RSA, 18-06-2001
35
Punti
18
Tornei
793
Best: 530
▲
2
M Rifki Fitriadi
INA, 23-01-1999
35
Punti
19
Tornei
794
Best: 716
▼
-6
Wilson Leite
BRA, 06-11-1991
35
Punti
22
Tornei
795
Best: 786
▲
1
Benjamin Torrealba
CHI, 23-06-2005
35
Punti
23
Tornei
796
Best: 709
▲
2
Iannis Miletich
ITA, 27-08-2005
35
Punti
25
Tornei
797
Best: 773
▼
-8
Melios Efstathiou
CYP, 02-03-1999
35
Punti
25
Tornei
798
Best: 659
▲
2
Wishaya Trongcharoenchaikul
THA, 08-04-1995
35
Punti
30
Tornei
799
Best: 799
▲
2
Nikita Bilozertsev
UKR, 01-01-1900
34
Punti
9
Tornei
800
Best: 800
▲
162
Oskar Brostrom Poulsen
DEN, 01-01-1900
34
Punti
11
Tornei
801
Best: 451
▲
6
Marko Miladinovic
SRB, 07-12-2000
34
Punti
12
Tornei
802
Best: 744
▼
-31
Attila Boros
HUN, 22-12-2003
34
Punti
17
Tornei
803
Best: 637
--
0
Linang Xiao
CHN, 18-03-2000
34
Punti
19
Tornei
804
Best: 601
--
0
Bautista Vilicich
ARG, 05-10-2001
34
Punti
19
Tornei
805
Best: 805
▲
7
Jorge Plans
ESP, 01-01-1900
34
Punti
22
Tornei
806
Best: 805
▼
-1
Izan Almazan Valiente
ESP, 01-01-1900
34
Punti
22
Tornei
807
Best: 144
▼
-65
Cem Ilkel
TUR, 21-08-1995
33
Punti
7
Tornei
808
Best: 682
▼
-2
Albert Pedrico Kravtsov
ESP, 12-06-2005
33
Punti
8
Tornei
809
Best: 808
▼
-1
Dong Ju Kim
KOR, 01-01-1900
33
Punti
11
Tornei
810
Best: 553
▼
-1
Pedro Rodenas
ESP, 30-03-2004
33
Punti
12
Tornei
811
Best: 130
--
0
Duckhee Lee
KOR, 29-05-1998
33
Punti
21
Tornei
812
Best: 390
▲
2
Pedro Araujo
POR, 26-03-2002
33
Punti
22
Tornei
813
Best: 813
▲
2
Axel Nefve
USA, 22-07-2000
33
Punti
23
Tornei
814
Best: 773
▲
2
Artur Kukasian
RUS, 21-03-2004
33
Punti
24
Tornei
815
Best: 815
▲
12
Romain Faucon
BEL, 04-09-2002
33
Punti
26
Tornei
816
Best: 763
▲
1
Dragos Nicolae Cazacu
ROU, 10-02-2004
33
Punti
31
Tornei
817
Best: 48
▼
-60
Constant Lestienne
FRA, 23-05-1992
32
Punti
6
Tornei
818
Best: 814
--
0
Petros Tsitsipas
GRE, 27-07-2000
32
Punti
17
Tornei
819
Best: 819
--
0
Luca Preda
ROU, 01-01-1900
32
Punti
18
Tornei
820
Best: 717
--
0
Alan Magadan
MEX, 26-05-2001
32
Punti
20
Tornei
821
Best: 770
▼
-35
Victor Lilov
USA, 11-02-2004
32
Punti
20
Tornei
822
Best: 756
▼
-9
Ignacio Parisca Romera
VEN, 20-08-2005
32
Punti
21
Tornei
823
Best: 745
--
0
Taiyo Yamanaka
JPN, 05-09-2001
32
Punti
23
Tornei
824
Best: 635
▲
1
John Sperle
GER, 30-01-2002
32
Punti
25
Tornei
825
Best: 666
▲
1
Niccolo Catini
ITA, 09-12-1997
32
Punti
27
Tornei
826
Best: 688
▲
9
Alexandre Aubriot
FRA, 06-06-1999
32
Punti
30
Tornei
827
Best: 65
▲
1
Egor Gerasimov
BLR, 11-11-1992
31
Punti
12
Tornei
828
Best: 828
▲
10
Matt Ponchet
FRA, 22-06-2004
31
Punti
13
Tornei
829
Best: 801
--
0
Alejandro Turriziani Alvarez
ESP, 12-02-2003
31
Punti
17
Tornei
830
Best: 820
--
0
Nikola Slavic
SWE, 01-01-1900
31
Punti
19
Tornei
831
Best: 758
▼
-10
Shinji Hazawa
JPN, 12-04-1999
31
Punti
20
Tornei
832
Best: 751
▼
-10
Joshua Charlton
AUS, 01-01-1900
31
Punti
20
Tornei
833
Best: 812
▼
-1
Maximilian Homberg
GER, 25-01-2003
31
Punti
20
Tornei
834
Best: 820
▼
-1
Michel Hopp
GER, 01-01-1900
31
Punti
20
Tornei
835
Best: 824
▼
-4
Yannik Kelm
GER, 01-01-1900
31
Punti
21
Tornei
836
Best: 733
▼
-12
Fausto Tabacco
ITA, 01-01-1900
31
Punti
23
Tornei
837
Best: 716
▼
-3
Dinko Dinev
BUL, 13-02-2004
31
Punti
27
Tornei
838
Best: 687
▼
-2
Samir Hamza Reguig
ALG, 19-01-2002
31
Punti
31
Tornei
839
Best: 839
▲
25
Thijs Boogaard
NED, 05-07-2008
30
Punti
6
Tornei
840
Best: 837
▼
-3
Ryan Colby
USA, 01-01-1900
30
Punti
9
Tornei
841
Best: 839
▼
-2
Pavel Lagutin
RUS, 01-01-1900
30
Punti
11
Tornei
842
Best: 826
▼
-2
Gian Luca Tanner
SUI, 12-01-2001
30
Punti
12
Tornei
843
Best: 810
▼
-2
Kristijan Juhas
SRB, 04-06-2001
30
Punti
13
Tornei
844
Best: 842
▼
-2
Natan Rodrigues
BRA, 02-02-2002
30
Punti
16
Tornei
845
Best: 814
▼
-2
Jeffrey Von Der Schulenburg
SUI, 13-02-2002
30
Punti
18
Tornei
846
Best: 811
▼
-2
Thiago Cigarran
ARG, 26-03-2000
30
Punti
23
Tornei
847
Best: 785
▼
-2
Amit Vales
ISR, 07-06-2005
30
Punti
24
Tornei
848
Best: 501
▼
-203
Christian Sigsgaard
DEN, 14-03-1997
29
Punti
9
Tornei
849
Best: 352
▼
-3
Gregoire Barrere
FRA, 16-02-1994
29
Punti
10
Tornei
850
Best: 840
▼
-3
Arklon Huertas Del Pino Cordova
PER, 16-07-1994
29
Punti
10
Tornei
851
Best: 849
▼
-2
Manish Sureshkumar
IND, 13-08-1999
29
Punti
16
Tornei
852
Best: 821
▼
-2
Vincent Marysko
GER, 04-02-2006
29
Punti
18
Tornei
853
Best: 841
▼
-2
Rafael Izquierdo Luque
ESP, 10-01-2000
29
Punti
18
Tornei
854
Best: 854
▲
8
John Hallquist Lithen
SWE, 03-12-2001
29
Punti
25
Tornei
855
Best: 847
▼
-2
Patrick Schoen
SUI, 04-05-2005
28
Punti
9
Tornei
856
Best: 854
▼
-2
Hoyoung Roh
KOR, 01-01-1900
28
Punti
10
Tornei
857
Best: 479
▲
42
Jacob Bradshaw
AUS, 23-10-2002
28
Punti
10
Tornei
858
Best: 855
▼
-3
Marc Van Der Merwe
RSA, 01-01-1900
28
Punti
10
Tornei
859
Best: 823
▲
8
Luca Wiedenmann
GER, 01-01-1900
28
Punti
12
Tornei
860
Best: 856
▼
-4
Jack Kennedy
USA, 01-01-1900
28
Punti
13
Tornei
861
Best: 597
▼
-2
Julio Cesar Porras
ARG, 25-02-1998
28
Punti
14
Tornei
862
Best: 694
▼
-4
Xiaofei Wang
CHN, 10-01-2003
28
Punti
14
Tornei
863
Best: 599
▲
6
Giorgio Tabacco
ITA, 06-08-2003
28
Punti
15
Tornei
864
Best: 607
▼
-3
Jacob Brumm
USA, 30-11-1998
28
Punti
24
Tornei
865
Best: 653
▼
-2
Taisei Ichikawa
JPN, 21-12-2000
28
Punti
26
Tornei
866
Best: 838
--
0
Luca Pow
GBR, 01-02-2005
27
Punti
8
Tornei
867
Best: 852
▼
-10
Scott Jones
AUS, 01-01-1900
27
Punti
13
Tornei
868
Best: 861
--
0
Andreja Petrovic
NOR, 01-02-2000
27
Punti
14
Tornei
869
Best: 869
▲
1
Charlie Robertson
GBR, 01-01-1900
27
Punti
15
Tornei
870
Best: 860
▲
1
Jumpei Yamasaki
JPN, 02-07-1997
27
Punti
17
Tornei
871
Best: 740
▲
1
Lautaro Agustin Falabella
ARG, 19-01-1998
27
Punti
18
Tornei
872
Best: 736
▲
1
Jakub Filip
CZE, 25-09-2005
27
Punti
20
Tornei
873
Best: 873
▲
8
Joao Victor Couto Loureiro
BRA, 01-01-1900
27
Punti
20
Tornei
874
Best: 792
--
0
Mert Naci Turker
TUR, 16-08-1998
27
Punti
20
Tornei
875
Best: 774
--
0
Nitin Kumar Sinha
IND, 20-02-1999
27
Punti
22
Tornei
876
Best: 830
▲
17
Carles Hernandez
ESP, 25-04-2001
27
Punti
22
Tornei
877
Best: 876
▼
-1
Emon Van Loben Sels
USA, 01-01-1900
26
Punti
6
Tornei
878
Best: 24
▼
-13
Martin Klizan
SVK, 11-07-1989
26
Punti
6
Tornei
879
Best: 787
▼
-1
Kalin Ivanovski
MKD, 11-05-2004
26
Punti
11
Tornei
880
Best: 395
▲
9
Tiago Cacao
POR, 28-02-1998
26
Punti
13
Tornei
881
Best: 852
▼
-2
Ivan Nedelko
RUS, 12-05-1986
26
Punti
14
Tornei
882
Best: 738
▼
-2
Lorenzo Bocchi
ITA, 29-11-1997
26
Punti
16
Tornei
883
Best: 417
▼
-31
Ajeet Rai
NZL, 18-01-1999
26
Punti
17
Tornei
884
Best: 655
▼
-24
Noah Schachter
USA, 06-09-1999
26
Punti
20
Tornei
885
Best: 878
▼
-2
Andrea Fiorentini
ITA, 02-02-2001
26
Punti
27
Tornei
886
Best: 669
▼
-2
Kosuke Ogura
JPN, 09-02-1996
26
Punti
27
Tornei
887
Best: 139
▼
-2
Thanasi Kokkinakis
AUS, 10-04-1996
25
Punti
4
Tornei
888
Best: 858
▼
-12
Manuel Plunger
ITA, 13-07-2002
25
Punti
5
Tornei
889
Best: 850
▼
-3
Nicolas Ian Kotzen
USA, 22-03-2003
25
Punti
6
Tornei
890
Best: 50
▼
-3
Mikael Ymer
SWE, 09-09-1998
25
Punti
7
Tornei
891
Best: 712
▼
-3
Aoran Wang
CHN, 05-02-1997
25
Punti
9
Tornei
892
Best: 742
▼
-2
Aleksandr Lobanov
RUS, 01-04-2001
25
Punti
13
Tornei
893
Best: 776
▼
-2
Daisuke Sumizawa
JPN, 31-01-1999
25
Punti
16
Tornei
894
Best: 892
▼
-2
Anas Mazdrashki
BUL, 01-01-1900
25
Punti
19
Tornei
895
Best: 784
▼
-13
Stefano D\'Agostino
ITA, 03-11-2003
25
Punti
20
Tornei
896
Best: 881
▲
22
Evan Bynoe
USA, 27-05-1999
25
Punti
23
Tornei
897
Best: 894
▼
-3
Finn Murgett
GBR, 01-01-1900
25
Punti
25
Tornei
898
Best: 832
▼
-3
Seydina Andre
SEN, 08-08-2003
25
Punti
27
Tornei
899
Best: 714
▼
-3
Niklas Schell
GER, 03-01-1999
25
Punti
27
Tornei
900
Best: 479
▼
-2
Ilya Snitari
MDA, 20-03-2002
24
Punti
8
Tornei
901
Best: 845
▼
-1
Shunsuke Nakagawa
JPN, 07-03-2000
24
Punti
12
Tornei
902
Best: 902
--
0
Tomas Serrano Luis
POR, 01-01-1900
24
Punti
21
Tornei
903
Best: 894
--
0
Marcus Walters
GBR, 03-04-1998
24
Punti
21
Tornei
904
Best: 904
--
0
Nicolas Zanellato
BRA, 22-01-2002
24
Punti
21
Tornei
905
Best: 851
--
0
Nicolas Jadoun
FRA, 09-08-2002
24
Punti
28
Tornei
906
Best: 906
--
0
Matthew Forbes
USA, 01-01-1900
23
Punti
7
Tornei
907
Best: 907
--
0
Theodore Dean
USA, 01-01-1900
23
Punti
7
Tornei
908
Best: 451
--
0
Pedro Cachin
ARG, 12-04-1995
23
Punti
7
Tornei
909
Best: 909
--
0
Calvin Mueller
GER, 01-01-1900
23
Punti
11
Tornei
910
Best: 910
--
0
Anton Shepp
NZL, 01-01-1900
23
Punti
12
Tornei
911
Best: 901
▼
-10
Enzo Kohlmann De Freitas
BRA, 01-01-1900
23
Punti
13
Tornei
912
Best: 912
--
0
Marc Majdandzic
GER, 01-01-1900
23
Punti
16
Tornei
913
Best: 911
▼
-2
Kasra Rahmani
IRI, 01-01-1900
23
Punti
17
Tornei
914
Best: 913
▼
-1
Benjamin Pietri
FRA, 01-01-1900
23
Punti
18
Tornei
915
Best: 914
▼
-1
Nikolai Barsukov
GER, 01-01-1900
23
Punti
18
Tornei
916
Best: 791
▼
-1
Nikita Mashtakov
UKR, 18-03-1999
23
Punti
21
Tornei
917
Best: 837
--
0
Marko Maksimovic
SRB, 12-02-2006
23
Punti
22
Tornei
918
Best: 561
▼
-2
Fermin Tenti
ARG, 14-06-1997
23
Punti
23
Tornei
919
Best: 735
--
0
Ezekiel Clark
USA, 19-07-1998
23
Punti
25
Tornei
920
Best: 888
▲
1
Paul Inchauspe
FRA, 25-02-2004
22
Punti
5
Tornei
921
Best: 620
▼
-24
Trey Hilderbrand
USA, 15-05-2000
22
Punti
6
Tornei
922
Best: 714
--
0
Isaiah Strode
USA, 15-09-1997
22
Punti
11
Tornei
923
Best: 911
--
0
Salvador Price
COL, 19-02-2005
22
Punti
14
Tornei
924
Best: 536
--
0
Ryotaro Taguchi
JPN, 30-06-2000
22
Punti
15
Tornei
925
Best: 839
--
0
Yaojie Zeng
CHN, 30-01-2002
22
Punti
15
Tornei
926
Best: 769
--
0
Miles Jones
USA, 26-12-2000
22
Punti
16
Tornei
927
Best: 883
--
0
Fernando Cavallo
ARG, 13-12-2005
22
Punti
18
Tornei
928
Best: 928
--
0
Adan Freire Da Silva
FRA, 01-01-1900
22
Punti
20
Tornei
929
Best: 610
▲
1
Dev Javia
IND, 16-03-2002
22
Punti
21
Tornei
930
Best: 833
▲
1
Jesse Delaney
AUS, 14-11-1998
22
Punti
25
Tornei
931
Best: 830
▲
1
Mihai Razvan Marinescu
ROU, 09-09-2001
22
Punti
29
Tornei
932
Best: 794
▲
1
Grigoriy Lomakin
KAZ, 18-03-1998
22
Punti
34
Tornei
933
Best: 898
▲
1
Zoran Ludoski
SRB, 16-06-2005
21
Punti
4
Tornei
934
Best: 666
▲
2
Rudy Quan
USA, 21-02-2006
21
Punti
9
Tornei
935
Best: 411
▲
2
Micah Braswell
USA, 04-11-2001
21
Punti
10
Tornei
936
Best: 925
▲
2
Stijn Paardekooper
NED, 29-08-2003
21
Punti
12
Tornei
937
Best: 478
▲
2
Lucas Bouquet
FRA, 05-08-1997
21
Punti
12
Tornei
938
Best: 866
▲
2
Juan Sebastian Osorio
COL, 14-10-1997
21
Punti
16
Tornei
939
Best: 929
▼
-10
Daniele Rapagnetta
ITA, 03-12-2006
21
Punti
21
Tornei
940
Best: 826
▲
2
Benjamin Thomas George
CAN, 20-12-2002
21
Punti
21
Tornei
941
Best: 941
▲
3
Lorenzo Angelini
ITA, 01-01-1900
21
Punti
24
Tornei
942
Best: 912
▲
13
Michael Zhu
USA, 12-08-1992
21
Punti
29
Tornei
943
Best: 943
▲
2
Andrew Johnson
USA, 01-01-1900
20
Punti
5
Tornei
944
Best: 759
▼
-9
Pablo Masjuan Ginel
ESP, 01-01-1900
20
Punti
8
Tornei
945
Best: 945
▲
1
Spencer Johnson
USA, 01-01-1900
20
Punti
8
Tornei
946
Best: 233
▲
1
Yun seong Chung
KOR, 27-03-1998
20
Punti
10
Tornei
947
Best: 947
▲
1
Ryo Tabata
JPN, 01-01-1900
20
Punti
12
Tornei
948
Best: 927
▲
1
Qian Sun
CHN, 12-07-2001
20
Punti
18
Tornei
949
Best: 949
▲
1
Gabriele Bosio
ITA, 25-11-2000
20
Punti
18
Tornei
950
Best: 886
--
0
Brian Bozemoj
NED, 30-11-2003
20
Punti
19
Tornei
951
Best: 880
▲
3
Kristjan Tamm
EST, 16-06-1998
20
Punti
19
Tornei
952
Best: 749
▼
-11
Alexander Klintcharov
NZL, 25-08-1996
20
Punti
19
Tornei
953
Best: 733
▼
-1
Naoya Honda
JPN, 01-01-1900
20
Punti
20
Tornei
954
Best: 940
▼
-1
Younes Lalami
MAR, 18-04-2001
20
Punti
21
Tornei
955
Best: 912
▼
-12
Gabriele Maria Noce
ITA, 29-10-1995
20
Punti
22
Tornei
956
Best: 390
▲
1
David Pichler
AUT, 19-02-1996
19
Punti
3
Tornei
957
Best: 638
▲
1
Johannes Ingildsen
DEN, 01-07-1997
19
Punti
4
Tornei
958
Best: 773
▲
1
Ozan Baris
USA, 31-03-2004
19
Punti
7
Tornei
959
Best: 959
▲
1
Taym Al Azmeh
GER, 01-01-1900
19
Punti
8
Tornei
960
Best: 960
▲
1
Aleksa Ciric
SRB, 01-01-1900
19