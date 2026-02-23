Jannik Sinner sotto accusa? Panatta lo difende, Roger Federer sorprende a Dubai e il torneo di Acapulco rassicura

La sconfitta di Jannik Sinner contro Jakub Mensik a Doha ha scatenato reazioni in tutto il mondo e, inevitabilmente, anche in Italia. C’è chi ha parlato di momento difficile per l’altoatesino, ma a prendere posizione in sua difesa è stato una leggenda del tennis azzurro, Adriano Panatta.

“Crisi? Ma chi lo dice? Ha perso due partite: una contro Novak Djokovic, che è una leggenda, e un’altra contro un ragazzo di 20 anni già numero 16 del mondo. Non si può criticare Sinner per due sconfitte. Nello sport non si vince sempre”, ha dichiarato con fermezza a La Domenica Sportiva. Parole chiare, che ridimensionano il clamore attorno a due ko arrivati comunque contro avversari di altissimo livello.

Hassan, Wawrinka e l’incontro indimenticabile con Federer

Nel frattempo, all’Dubai Tennis Championships 2026, il protagonista emotivo non è stato solo il campo. Benjamin Hassan ha lottato contro Stan Wawrinka, cedendo 7-5 6-3, ma il momento più speciale è arrivato dopo la partita.

Il tennista libanese ha infatti incontrato Roger Federer, presente sugli spalti insieme ai figli. “Non sapevo che stesse guardando il match. L’ho visto solo alla fine e ho sentito la sua aura. Non mi laverò più la mano. Si è avvicinato, mi ha salutato e mi ha detto che avevo giocato bene”, ha raccontato sorridendo.

Federer, otto volte campione a Dubai (record assoluto del torneo), ha così acceso i riflettori su un evento che quest’anno non vede al via Alcaraz, Sinner o Djokovic, ma che continua a vivere anche grazie al fascino delle sue leggende.

Acapulco, sicurezza rafforzata dopo le tensioni in Messico

Preoccupazione, invece, per quanto sta accadendo in Messico dopo la morte di “El Mencho”, leader di uno dei principali cartelli del Paese. L’ondata di violenza ha sollevato dubbi sulla regolare disputa dell’ATP Acapulco 2026.

Gli organizzatori hanno però diffuso un comunicato ufficiale per rassicurare giocatori e pubblico: il torneo si svolgerà regolarmente, con misure di sicurezza rafforzate nelle aree esterne. Il complesso che ospita gli atleti è considerato sicuro, la fase di qualificazione si è disputata senza incidenti e non esiste alcun piano di cancellazione.





Marco Rossi