Challenger St. Brieuc, Lugano, Pune e Tigre: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

22/02/2026 10:10
Luca Potenza nella foto - Foto Antonio Burruni
Luca Potenza nella foto - Foto Antonio Burruni

CHALLENGER Lugano (Svizzera 🇨🇭) – 1° Turno Qualificazione, cemento (al coperto)

Centrale – ore 10:00
Alex Rybakov USA vs Johan Nikles SUI
ATP Lugano
Alex Rybakov [2]
3
6
6
Johan Nikles
6
4
2
Vincitore: Rybakov
Mostra dettagli

Dylan Dietrich SUI vs Luca Potenza ITA

ATP Lugano
Dylan Dietrich
7
6
Luca Potenza [7]
6
4
Vincitore: Dietrich
Mostra dettagli

Petr Brunclik CZE vs Nicolas Parizzia SUI

ATP Lugano
Petr Brunclik [1]
15
2
Nicolas Parizzia
15
2
Mostra dettagli

Flynn Thomas SUI vs Rudolf Molleker GER

Il match deve ancora iniziare

Jonas Forejtek CZE vs Filippo Romano ITA

Il match deve ancora iniziare

Jeffrey Von Der Schulenburg SUI vs Mirza Basic BIH

Il match deve ancora iniziare



Campo 1 – ore 10:00
Federico Iannaccone ITA vs Petr Nesterov BUL

ATP Lugano
Federico Iannaccone
6
2
5
Petr Nesterov [11]
3
6
7
Vincitore: Nesterov
Mostra dettagli

Gabriele Piraino ITA vs Oleksandr Ovcharenko UKR

ATP Lugano
Gabriele Piraino [3]
0
3
6
3
Oleksandr Ovcharenko
0
6
2
2
Mostra dettagli

Giovanni Oradini ITA vs Gianmarco Ferrari ITA

Il match deve ancora iniziare

Federico Arnaboldi ITA vs Alex Knaff LUX

Il match deve ancora iniziare

Francesco Forti ITA vs Federico Bondioli ITA

Il match deve ancora iniziare

Mert Alkaya TUR vs Niels Visker NED

Il match deve ancora iniziare






CHALLENGER Pune (India 🇮🇳) – 1° Turno Qualificazione, cemento

Centre Court – ore 05:30
Takuya Kumasaka JPN vs Sidharth Rawat IND
ATP Pune
Sidharth Rawat
4
4
Takuya Kumasaka [7]
6
6
Vincitore: Kumasaka
Mostra dettagli

S D Prajwal Dev IND vs Luca Castelnuovo SUI

ATP Pune
Luca Castelnuovo [5]
3
4
S D Prajwal Dev
6
6
Vincitore: Dev
Mostra dettagli

Masamichi Imamura JPN vs Caheer Warik IND

ATP Pune
Caheer Warik
3
0
Masamichi Imamura [11]
6
6
Vincitore: Imamura
Mostra dettagli

Siddhant Banthia IND vs Yusuke Takahashi JPN

ATP Pune
Siddhant Banthia
6
4
Yusuke Takahashi [10]
7
6
Vincitore: Takahashi
Mostra dettagli




Court 1 – ore 05:30
Digvijaypratap Singh IND vs Mukund Sasikumar IND
ATP Pune
Digvijaypratap Singh
7
7
Mukund Sasikumar [12]
5
6
Vincitore: Singh
Mostra dettagli

Maks Kasnikowski POL vs Timofei Derepasko RUS

ATP Pune
Maks Kasnikowski [1]
7
6
Timofei Derepasko
6
2
Vincitore: Kasnikowski
Mostra dettagli

Ryuki Matsuda JPN vs Tsung-Hao Huang TPE

ATP Pune
Ryuki Matsuda
6
3
Tsung-Hao Huang [8]
7
6
Vincitore: Huang
Mostra dettagli

Alexander Binda ITA vs Manish Sureshkumar IND

ATP Pune
Alexander Binda [6]
6
7
Manish Sureshkumar
2
6
Vincitore: Binda
Mostra dettagli




Court 2 – ore 05:30
Tung-Lin Wu TPE vs Kokoro Isomura JPN
ATP Pune
Tung-Lin Wu [2]
6
6
Kokoro Isomura
1
4
Vincitore: Wu
Mostra dettagli

Egor Agafonov RUS vs Philip Sekulic AUS

ATP Pune
Egor Agafonov
7
6
Philip Sekulic [9]
6
0
Vincitore: Agafonov
Mostra dettagli

Hyeon Chung KOR vs Mitsuki Wei Kang Leong MAS

ATP Pune
Hyeon Chung [4]
3
6
0
Mitsuki Wei Kang Leong
6
1
6
Vincitore: Leong
Mostra dettagli

David Jorda Sanchis ESP vs Alexander Donski BUL

ATP Pune
David Jorda Sanchis [3]
0
6
6
Alexander Donski
6
4
4
Vincitore: Jorda Sanchis
Mostra dettagli






CHALLENGER Saint Brieuc (Francia 🇫🇷) – 1° Turno Qualificazione, cemento (al coperto)

Court Steredenn – ore 10:00
Antoine Ghibaudo FRA vs Loann Massard FRA
ATP St. Brieuc
Antoine Ghibaudo [5]
1
7
6
Loann Massard
6
5
3
Vincitore: Ghibaudo
Mostra dettagli

Constantin Bittoun Kouzmine FRA vs Cyril Vandermeersch FRA (Non prima 12:30)

ATP St. Brieuc
Constantin Bittoun Kouzmine
6
6
Cyril Vandermeersch [9]
0
2
Vincitore: Bittoun Kouzmine
Mostra dettagli

Michael Vrbensky CZE vs Laurent Lokoli FRA

ATP St. Brieuc
Michael Vrbensky
30
7
0
Laurent Lokoli [12]
30
6
1
Mostra dettagli

Daniel Jade FRA vs Jakub Paul SUI (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare

Arthur Nagel FRA vs Lucas Poullain FRA

Il match deve ancora iniziare

Tom Paris FRA vs Robin Catry FRA (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare



Court Mairie de Saint-Brieuc – ore 10:00
Timeo Trufelli FRA vs Eero Vasa FIN

ATP St. Brieuc
Timeo Trufelli
6
3
6
Eero Vasa [10]
3
6
3
Vincitore: Trufelli
Mostra dettagli

Philip Henning RSA vs Victor Barrere FRA

ATP St. Brieuc
Philip Henning [2]
6
6
Victor Barrere
2
2
Vincitore: Henning
Mostra dettagli

Florian Broska GER vs Adrien Gobat FRA

ATP St. Brieuc
Florian Broska [6]
6
7
Adrien Gobat
3
6
Vincitore: Broska
Mostra dettagli

Keegan Smith USA vs Max Hans Rehberg GER (Non prima 16:00)

ATP St. Brieuc
Keegan Smith [1]
0
0
Max Hans Rehberg
0
0
Mostra dettagli

Arthur Reymond FRA vs Buvaysar Gadamauri BEL

Il match deve ancora iniziare

James Trotter JPN vs Maxime Janvier FRA

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Tigre 2 (Argentina 🇦🇷) – 1° Turno Qualificazione, terra battuta

Cancha Central – ore 15:00
Luciano Emanuel Ambrogi ARG vs Bruno Fernandez BRA
Il match deve ancora iniziare

Valerio Aboian ARG vs Maximo Zeitune ARG

Il match deve ancora iniziare

Mariano Kestelboim ARG vs Ezequiel Monferrer ARG

Il match deve ancora iniziare



Cancha 2 – ore 14:00
Agustin Libre ARG vs Lucio Ratti ARG

ATP Tigre
Agustin Libre
30
2
2
Lucio Ratti [9]
30
6
4
Mostra dettagli

Eduardo Ribeiro BRA vs Thiago Cigarran ARG

Il match deve ancora iniziare

Mateo Del Pino ARG vs Joao Eduardo Schiessl BRA

Il match deve ancora iniziare

Valentin Basel ARG vs Lorenzo Joaquin Rodriguez ARG

Il match deve ancora iniziare

Nicolas Bruna CHI vs Joaquin Aguilar Cardozo URU

Il match deve ancora iniziare



Cancha 3 – ore 14:00
Diego Dedura GER vs Nicolas Zanellato BRA

ATP Tigre
Diego Dedura [1]
15
7
0
Nicolas Zanellato
0
6
0
Mostra dettagli

Tomas Martinez ARG vs Jose Pereira BRA

Il match deve ancora iniziare

Conner Huertas del Pino PER vs Santiago De La Fuente ARG

Il match deve ancora iniziare

Stefan Palosi ROU vs Joel Navarro ARG

Il match deve ancora iniziare

