ATP 500 Rio de Janeiro, ATP 250 Delray Beach, WTA 500 Merida, WTA 250 Austin, WTA 125 Oeiras, Midland e Les Sables d’Olonne: I risultati completi con il dettaglio delle Finali e delle Qualificazione (LIVE)

Martina Trevisan nella foto
ATP 500 Rio de Janeiro – Semifinali e Finale – hard
Quadra Guga Kuerten – ore 15:00
Tomas Martin Etcheverry
vs Vit Kopriva
ATP Rio de Janeiro
Tomas Martin Etcheverry [8]
0
4
Vit Kopriva•
0
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Martin Etcheverry
4-4 → 4-5
T. Martin Etcheverry
3-3 → 4-3
T. Martin Etcheverry
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
V. Kopriva
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
T. Martin Etcheverry
1-1 → 2-1
V. Kopriva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
T. Martin Etcheverry
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Constantin Frantzen / Robin Haase vs Joao Fonseca / Marcelo Melo (Non prima 19:30)
Il match deve ancora iniziare
vs (Non prima 22:30)
Il match deve ancora iniziare
Quadra 1 – ore 15:00
Alejandro Tabilo vs Ignacio Buse
ATP Rio de Janeiro
Alejandro Tabilo
0
0
Ignacio Buse
0
0
ATP 250 Delray Beach – Finale – hard
Center Court – ore 19:00
Benjamin Kittay
/ Ryan Seggerman
vs Austin Krajicek
/ Nikola Mektic
Il match deve ancora iniziare
Tommy Paul vs Sebastian Korda (Non prima 22:00)
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Midland (USA) – Finale, cemento (al coperto)
Meredith McGrath Stadium Court – ore 18:00
Hanyu Guo
vs (5) Alina Charaeva
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Oeiras 3 (Portogallo) – Finale, cemento (al coperto)
Court 1 – ore 12:00
(5) Daria Snigur
vs (1) Viktorija Golubic
WTA Oeiras 125 Indoor #2
Viktorija Golubic [1]•
0
3
3
0
Daria Snigur [5]
0
6
6
0
Vincitore: Snigur
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Viktorija Golubic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-5 → 3-6
Daria Snigur
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Viktorija Golubic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 3-4
Viktorija Golubic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Viktorija Golubic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Daria Snigur
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-1 → 1-1
Viktorija Golubic
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Daria Snigur
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Viktorija Golubic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-5 → 3-5
Viktorija Golubic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
Daria Snigur
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 1-4
Viktorija Golubic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
Viktorija Golubic
0-1 → 0-2
WTA 125 Les Sables d’Olonne (Francia) – Finali, cemento (al coperto)
Center Court – ore 13:00
Carol Young Suh Lee
/ Anna Siskova
vs Aliona Bolsova
/ Irene Burillo Inizio 13:00
WTA Les Sables D'Olonne 125
Carol Young Suh Lee / Anna Siskova
0
6
6
0
Aliona Bolsova / Irene Burillo
0
2
3
0
Vincitore: Lee / Siskova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Carol Young Suh Lee / Anna Siskova
5-3 → 6-3
Aliona Bolsova / Irene Burillo
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
5-2 → 5-3
Carol Young Suh Lee / Anna Siskova
5-1 → 5-2
Aliona Bolsova / Irene Burillo
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-1 → 5-1
Carol Young Suh Lee / Anna Siskova
3-1 → 4-1
Aliona Bolsova / Irene Burillo
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-1 → 3-1
Carol Young Suh Lee / Anna Siskova
1-1 → 2-1
Aliona Bolsova / Irene Burillo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Carol Young Suh Lee / Anna Siskova
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Aliona Bolsova / Irene Burillo
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-2 → 6-2
Carol Young Suh Lee / Anna Siskova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-2 → 5-2
Aliona Bolsova / Irene Burillo
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-2 → 4-2
Carol Young Suh Lee / Anna Siskova
2-2 → 3-2
Aliona Bolsova / Irene Burillo
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
2-1 → 2-2
Carol Young Suh Lee / Anna Siskova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-1 → 2-1
Aliona Bolsova / Irene Burillo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Carol Young Suh Lee / Anna Siskova
0-0 → 1-0
(8) Dominika Salkova vs Andrea Lazaro Garcia Non prima 15:00
WTA Les Sables D'Olonne 125
Dominika Salkova [8]•
0
0
Andrea Lazaro Garcia
15
0
WTA 500 Merida – Turno Qualificazione – hard
Estadio – ore 18:00
(1) Shuai Zhang
vs Martina Trevisan Inizio 18:00
Il match deve ancora iniziare
(5) Varvara Lepchenko vs (8) Elina Avanesyan
Il match deve ancora iniziare
Cancha 1 – ore 18:00
(6) Maria Timofeeva
vs (7) Maria Lourdes Carle Inizio 18:00
Il match deve ancora iniziare
Heather Watson vs Lia Karatancheva
Il match deve ancora iniziare
Cancha 2 – ore 18:00
(4) Priscilla Hon vs (12) Cadence Brace Inizio 18:00
Il match deve ancora iniziare
(3) Victoria Jimenez Kasintseva vs Miriana Tona
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 Austin – Turno Qualificazione – hard
Center Court – ore 18:00
(1) Nikola Bartunkova
vs (10) Louisa Chirico Inizio 18:00
Il match deve ancora iniziare
(2) Rebeka Masarova vs Madison Brengle
Il match deve ancora iniziare
Grandstand – ore 18:00
(4) Caroline Dolehide vs (12) Nao Hibino Inizio 18:00
Il match deve ancora iniziare
(5) Yue Yuan vs (8) Whitney Osuigwe
Il match deve ancora iniziare
Court 8 – ore 18:00
(3) Linda Fruhvirtova vs (9) Elizabeth Mandlik Inizio 18:00
Il match deve ancora iniziare
(6) Joanna Garland vs Claire Liu
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Antalya – 1° Turno Qualificazione – terra battuta
Center Court – ore 08:30
Alevtina Ibragimova
vs (8) Polona Hercog Inizio 08:30
Il match deve ancora iniziare
Defne Cirpanli vs (7) Katarina Zavatska
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 08:30
(4) Mia Ristic
vs Darya Astakhova Inizio 08:30
Il match deve ancora iniziare
Deniz Cakil vs (6) Anastasia Zolotareva
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 08:30
(1) Iryna Shymanovich
vs Denislava Glushkova Inizio 08:30
Il match deve ancora iniziare
Ikumi Yamazaki vs (5) Dalila Spiteri
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – ore 08:30
(2) Carolina Alves
vs Martina Colmegna Inizio 08:30
WTA 125 Antalya
Alves
4
6
Colmegna
6
7
Vincitore: Martina Colmegna
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
(3) Amarissa Toth vs Sofia Shapatava
Il match deve ancora iniziare
7 commenti
@ matttia saracino (#4566180)
😳
bene colmegna
nel tennis femminile a livello delle giocatrici italiane siamo nella merda
@ MAURO (#4566143)
Ultimamente mi sembra curioso!
Perché scrivi ciò Mattia?
il tennis e noioso
E dopo Dallas, finale ancora tutta a stelle e strisce a Delray Beach.