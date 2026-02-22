Circuito ATP-WTA ATP, Copertina, WTA

ATP 500 Rio de Janeiro, ATP 250 Delray Beach, WTA 500 Merida, WTA 250 Austin, WTA 125 Oeiras, Midland e Les Sables d’Olonne: I risultati completi con il dettaglio delle Finali e delle Qualificazione (LIVE)

Martina Trevisan nella foto

BRA ATP 500 Rio de Janeiro – Semifinali e Finale – hard

Quadra Guga Kuerten – ore 15:00
Tomas Martin Etcheverry ARG vs Vit Kopriva CZE
ATP Rio de Janeiro
Tomas Martin Etcheverry [8]
0
4
Vit Kopriva
0
5
Constantin Frantzen GER / Robin Haase NED vs Joao Fonseca BRA / Marcelo Melo BRA (Non prima 19:30)

Il match deve ancora iniziare

it vs it (Non prima 22:30)

Il match deve ancora iniziare



Quadra 1 – ore 15:00
Alejandro Tabilo CHI vs Ignacio Buse PER

ATP Rio de Janeiro
Alejandro Tabilo
0
0
Ignacio Buse
0
0
USA ATP 250 Delray Beach – Finale – hard

Center Court – ore 19:00
Benjamin Kittay USA / Ryan Seggerman USA vs Austin Krajicek USA / Nikola Mektic CRO
Il match deve ancora iniziare

Tommy Paul USA vs Sebastian Korda USA (Non prima 22:00)

Il match deve ancora iniziare






WTA 125 Midland USA (USA) – Finale, cemento (al coperto)

Meredith McGrath Stadium Court – ore 18:00
Hanyu Guo CHN vs (5) Alina Charaeva RUS
Il match deve ancora iniziare





WTA 125 Oeiras 3 POR (Portogallo) – Finale, cemento (al coperto)

Court 1 – ore 12:00
(5) Daria Snigur UKR vs (1) Viktorija Golubic SUI
WTA Oeiras 125 Indoor #2
Viktorija Golubic [1]
0
3
3
0
Daria Snigur [5]
0
6
6
0
Vincitore: Snigur
WTA 125 Les Sables d’Olonne FRA (Francia) – Finali, cemento (al coperto)

Center Court – ore 13:00
Carol Young Suh Lee USA / Anna Siskova CZE vs Aliona Bolsova ESP / Irene Burillo ESP Inizio 13:00
WTA Les Sables D'Olonne 125
Carol Young Suh Lee / Anna Siskova
0
6
6
0
Aliona Bolsova / Irene Burillo
0
2
3
0
Vincitore: Lee / Siskova
(8) Dominika Salkova CZE vs Andrea Lazaro Garcia ESP Non prima 15:00

WTA Les Sables D'Olonne 125
Dominika Salkova [8]
0
0
Andrea Lazaro Garcia
15
0
MEX WTA 500 Merida – Turno Qualificazione – hard

Estadio – ore 18:00
(1) Shuai Zhang CHN vs Martina Trevisan ITA Inizio 18:00
Il match deve ancora iniziare

(5) Varvara Lepchenko USA vs (8) Elina Avanesyan ARM

Il match deve ancora iniziare




Cancha 1 – ore 18:00
(6) Maria Timofeeva UZB vs (7) Maria Lourdes Carle ARG Inizio 18:00
Il match deve ancora iniziare

Heather Watson GBR vs Lia Karatancheva BUL

Il match deve ancora iniziare



Cancha 2 – ore 18:00
(4) Priscilla Hon AUS vs (12) Cadence Brace CAN Inizio 18:00

Il match deve ancora iniziare

(3) Victoria Jimenez Kasintseva AND vs Miriana Tona ITA

Il match deve ancora iniziare






USA WTA 250 Austin – Turno Qualificazione – hard

Center Court – ore 18:00
(1) Nikola Bartunkova CZE vs (10) Louisa Chirico USA Inizio 18:00
Il match deve ancora iniziare

(2) Rebeka Masarova SUI vs Madison Brengle USA

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 18:00
(4) Caroline Dolehide USA vs (12) Nao Hibino JPN Inizio 18:00

Il match deve ancora iniziare

(5) Yue Yuan CHN vs (8) Whitney Osuigwe USA

Il match deve ancora iniziare



Court 8 – ore 18:00
(3) Linda Fruhvirtova CZE vs (9) Elizabeth Mandlik USA Inizio 18:00

Il match deve ancora iniziare

(6) Joanna Garland TPE vs Claire Liu USA

Il match deve ancora iniziare






TUR WTA 125 Antalya – 1° Turno Qualificazione – terra battuta

Center Court – ore 08:30
Alevtina Ibragimova RUS vs (8) Polona Hercog SLO Inizio 08:30
Il match deve ancora iniziare

Defne Cirpanli TUR vs (7) Katarina Zavatska UKR

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 08:30
(4) Mia Ristic SRB vs Darya Astakhova RUS Inizio 08:30
Il match deve ancora iniziare

Deniz Cakil TUR vs (6) Anastasia Zolotareva RUS

Il match deve ancora iniziare




Court 3 – ore 08:30
(1) Iryna Shymanovich BLR vs Denislava Glushkova BUL Inizio 08:30
Il match deve ancora iniziare

Ikumi Yamazaki JPN vs (5) Dalila Spiteri ITA

Il match deve ancora iniziare




Court 5 – ore 08:30
(2) Carolina Alves BRA vs Martina Colmegna ITA Inizio 08:30
WTA 125 Antalya
Alves
4
6
Colmegna
6
7
Vincitore: Martina Colmegna
(3) Amarissa Toth HUN vs Sofia Shapatava GEO

Il match deve ancora iniziare

7 commenti

piper 22-02-2026 13:49

@ matttia saracino (#4566180)

😳

 7
mattia saracino 22-02-2026 12:48

bene colmegna

 6
matttia saracino (Guest) 22-02-2026 11:51

nel tennis femminile a livello delle giocatrici italiane siamo nella merda

 5
piper 22-02-2026 11:35

@ MAURO (#4566143)

Ultimamente mi sembra curioso!

 4
MAURO (Guest) 22-02-2026 11:05

Scritto da matttia saracino
il tennis e noioso

Perché scrivi ciò Mattia?

 3
matttia saracino (Guest) 22-02-2026 11:02

il tennis e noioso

 2
MAURO (Guest) 22-02-2026 10:13

E dopo Dallas, finale ancora tutta a stelle e strisce a Delray Beach.

 1
