WTA 500 Merida: Il Tabellone Principale. Jasmine Paolini ottiene una wild card. Sarà la testa di serie n.1
WTA 500 Merida – Tabellone Principale – hard
(1/WC) Jasmine Paolini vs Bye
(WC) Sloane Stephens vs Renata Zarazua
(WC) Katie Boulter vs Beatriz Haddad Maia
Camila Osorio vs (6) Janice Tjen
(3) Ann Li vs Bye
Qualifier vs Zeynep Sonmez
Cristina Bucsa vs Donna Vekic
(WC) Marina Stakusic vs (5) Dayana Yastremska
(7) Jessica Bouzas Maneiro vs Qualifier
Magdalena Frech vs Qualifier
Emiliana Arango vs Anastasia Potapova
Bye vs (4) Marie Bouzkova
(8) Magda Linette vs Tatjana Maria
Qualifier vs Yulia Putintseva
Qualifier vs Qualifier
Bye vs (2) Emma Navarro
TAG: Jasmine Paolini, WTA 500 Merida, WTA 500 Merida 2026
Navarro
Tjen
Vekic
Potapova
Paolini
Li
Frech
Linette
Bisogna che si svegli un po Jasmine
Navarro
Vekic
Paolini
Bouzkova
Tjen
Li
Bouzas
Linette
PAOLINI
POTAPOVA
SONMEZ
LINETTE
TJEN
BUCSA
FRECH
NAVARRO
NAVARRO
BOULTER
SONMEZ
FRECH
STEPHENS
STAKUSIC
ARANGO
Q
TJEN
PUTINTSEVA
LI
BOUZKOVA
PAOLINI
VEKIC
BOUZAS
NAVARRO
LI
NAVARRO
PAOLINI
BOUZKOVA
TJEN
YASTREMSKA
FRECH
LINETTE
NAVARRO
VEKIC
PAOLINI
FRECH
TJEN
LI
BOUZKOVA
PUTINTSEVA
Un 500 piú modesto di questo penso di non averlo mai visto.
Navarro
Li
Paolini
Bouzkova
Tjen
Yastremska
Frech
Putintseva
PAOLINI
NAVARRO
LI
BOUZKOVA
TJEN
VEKIC
BOUZAS
LINETTE
PAOLINI
NAVARRO
LI
BOUZKOVA
TJEN
YASTREMSKA
FRECH
PUTINTSEVA
PAOLINI
POTAPOVA
YASTREMSKA
NAVARRO
TJEN
LI
BOUZAS
PUTINTSEVA
La Navarro è proprio buona
PAOLINI
BOUZKOVA
YASTREMSKA
NAVARRO
HADDAD
LI
BOUZAS
LINETTE
IL VEGGENTE 2026
Wta Merida
Orario Scadenza prono…Lunedì 23 Febbraio ore 21
Paolini
Arango
Sonmez
Navarro
Boulter
Vekic
Frech
Putintseva
paolini
navarro
Li
bouzkova
tjen
yamstremska
bouzas
linette
Navarro
Paolini
Yastremska
Bouzkova
Tjen
Li
Frech
Putintseva
Per come sta performance, Jasmine rischia già al secondo turno
Navarro
Paolini
Li
Arango
Tjen
Yastremska
Q
Putintseva
Se non arriva in finale qui …si mette male
PAOLINI
NAVARRO
YASTREMSKA
POTAPOVA
TJEN
LI
FRECH
LINETTE
Bouzas
Li
Paolini
Navarro
Osorio
Yastremska
Bouzkova
Maria
Che spot sfigato per il basso livello del torneo