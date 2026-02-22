Presente la Paolini Copertina, WTA

WTA 500 Merida: Il Tabellone Principale. Jasmine Paolini ottiene una wild card. Sarà la testa di serie n.1

22/02/2026 08:34 25 commenti
Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images
MEX WTA 500 Merida – Tabellone Principale – hard
(1/WC) Jasmine Paolini ITA vs Bye
(WC) Sloane Stephens USA vs Renata Zarazua MEX
(WC) Katie Boulter GBR vs Beatriz Haddad Maia BRA
Camila Osorio COL vs (6) Janice Tjen INA

(3) Ann Li USA vs Bye
Qualifier vs Zeynep Sonmez TUR
Cristina Bucsa ESP vs Donna Vekic CRO
(WC) Marina Stakusic CAN vs (5) Dayana Yastremska UKR

(7) Jessica Bouzas Maneiro ESP vs Qualifier
Magdalena Frech POL vs Qualifier
Emiliana Arango COL vs Anastasia Potapova AUT
Bye vs (4) Marie Bouzkova CZE

(8) Magda Linette POL vs Tatjana Maria GER
Qualifier vs Yulia Putintseva KAZ
Qualifier vs Qualifier
Bye vs (2) Emma Navarro USA

25 commenti. Lasciane uno!

Rafan96 22-02-2026 15:02

Navarro

Tjen

Vekic
Potapova

Paolini
Li
Frech
Linette

 25
Laura (Guest) 22-02-2026 14:42

Bisogna che si svegli un po Jasmine

 24
MATTEO 22-02-2026 14:41

Navarro

Vekic

Paolini
Bouzkova

Tjen
Li
Bouzas
Linette

 23
brunodalla 22-02-2026 14:34

PAOLINI

POTAPOVA

SONMEZ
LINETTE

TJEN
BUCSA
FRECH
NAVARRO

 22
AndrewLaco94 22-02-2026 13:46

NAVARRO

BOULTER

SONMEZ
FRECH

STEPHENS
STAKUSIC
ARANGO
Q

 21
Alejandro90 22-02-2026 13:44

TJEN

PUTINTSEVA

LI
BOUZKOVA

PAOLINI
VEKIC
BOUZAS
NAVARRO

 20
patrick 22-02-2026 13:40

LI

NAVARRO

PAOLINI
BOUZKOVA

TJEN
YASTREMSKA
FRECH
LINETTE

 19
BLUETIGER1985 22-02-2026 13:34

NAVARRO

VEKIC

PAOLINI
FRECH

TJEN
LI
BOUZKOVA
PUTINTSEVA

 18
OspiteSgradito (Guest) 22-02-2026 13:25

Un 500 piú modesto di questo penso di non averlo mai visto.

 17
Luod 22-02-2026 13:08

Navarro

Li

Paolini
Bouzkova

Tjen
Yastremska
Frech
Putintseva

 16
stefano2 22-02-2026 12:42

PAOLINI

NAVARRO

LI
BOUZKOVA

TJEN
VEKIC
BOUZAS
LINETTE

 15
SoFarAway 22-02-2026 12:35

PAOLINI

NAVARRO

LI
BOUZKOVA

TJEN
YASTREMSKA
FRECH
PUTINTSEVA

 14
l Occhio di Sauron 22-02-2026 12:29

PAOLINI

POTAPOVA

YASTREMSKA
NAVARRO

TJEN
LI
BOUZAS
PUTINTSEVA

 13
Taxi Driver 22-02-2026 12:26

La Navarro è proprio buona

 12
Maury 22-02-2026 11:59

PAOLINI

BOUZKOVA

YASTREMSKA
NAVARRO

HADDAD
LI
BOUZAS
LINETTE

 11
fabio 22-02-2026 11:57

IL VEGGENTE 2026
Wta Merida
Orario Scadenza prono…Lunedì 23 Febbraio ore 21

 10
Lollo99 22-02-2026 11:46

Paolini

Arango

Sonmez
Navarro

Boulter
Vekic
Frech
Putintseva

 9
brizz 22-02-2026 11:44

paolini

navarro

Li
bouzkova

tjen
yamstremska
bouzas
linette

 8
Lilly 22-02-2026 11:27

Navarro

Paolini

Yastremska
Bouzkova

Tjen
Li
Frech
Putintseva

 7
Federico (Guest) 22-02-2026 10:17

Per come sta performance, Jasmine rischia già al secondo turno

 6
miky85 22-02-2026 10:09

Navarro

Paolini

Li
Arango

Tjen
Yastremska
Q
Putintseva

 5
Betafasan 22-02-2026 09:49

Se non arriva in finale qui …si mette male

 4
romanu79 22-02-2026 09:46

PAOLINI

NAVARRO

YASTREMSKA
POTAPOVA

TJEN
LI
FRECH
LINETTE

 3
vanangel 22-02-2026 08:48

Bouzas

Li

Paolini
Navarro

Osorio
Yastremska
Bouzkova
Maria

 2
Tomax (Guest) 22-02-2026 08:44

Che spot sfigato per il basso livello del torneo

 1
