Jessica Pegula domina a Dubai: travolta Elina Svitolina e terzo WTA 1000 in carriera (Video)

Jessica Pegula torna sul trono di un WTA 1000 a un anno e mezzo dall’ultimo successo e lo fa con un’autorità impressionante. La statunitense, numero cinque del mondo, ha conquistato il titolo a WTA 1000 Dubai superando nettamente Elina Svitolina con il punteggio di 6-2, 6-4 in una finale mai realmente in discussione.

Per Pegula si tratta del terzo titolo di categoria 1000 dopo i trionfi in Canada nel 2023 e 2024, nonché del decimo trofeo in carriera. Un successo che la avvicina sensibilmente al quarto posto del ranking WTA: resta quinta, ma ora distante appena 35 punti dalla connazionale Coco Gauff.

Una finale senza storia

Il match è stato a senso unico sin dai primi scambi. Svitolina, reduce dalla maratona di oltre tre ore contro Gauff in semifinale, è apparsa fisicamente provata, meno brillante e priva della consueta intensità. Pegula ne ha approfittato immediatamente, strappando il servizio in apertura e volando rapidamente sul 4-1. Il primo set si è chiuso 6-2 in appena 34 minuti, fotografia perfetta della superiorità mostrata dalla newyorkese.

Nel secondo parziale la ucraina ha provato a reagire, aggrappandosi all’orgoglio e trovando maggiore solidità nei primi game. Tuttavia, nel quinto gioco è arrivato il break decisivo: Pegula, più fresca e lucida, ha preso nuovamente il controllo della situazione senza più voltarsi indietro.

Pur con qualche tentativo di resistenza da parte di Svitolina, la statunitense ha gestito con grande maturità il vantaggio, mantenendo alta la concentrazione fino al 6-4 conclusivo.

Continuità premiata

Il titolo di Dubai è il giusto riconoscimento per un periodo di straordinaria regolarità. Pegula aveva raggiunto le semifinali in sei tornei consecutivi e alla settima occasione è arrivata la vittoria. Un percorso costruito con solidità, tennis aggressivo e pochissimi passaggi a vuoto.

Nel corso della settimana ha dovuto lottare nei quarti contro Clara Tauson (6-3, 2-6, 6-4) e rimontare Amanda Anisimova in semifinale (1-6, 6-4, 6-3), dimostrando carattere oltre che qualità tecniche.

A 31 anni, Pegula sta vivendo una delle fasi migliori della sua carriera. Arriverà ora alla doppia tappa americana sul cemento, tra Indian Wells e Miami, con un titolo pesante in tasca e la convinzione di poter ambire ai massimi traguardi. In questo stato di forma, è difficile non inserirla tra le principali candidate ai prossimi grandi appuntamenti della stagione.





Marco Rossi