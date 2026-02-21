Challenger 75 Lugano: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. 9 azzurri nelle quali
Challenger 75 Lugano – Tabellone Principale – hard
(1) Nicolai Budkov Kjaer vs (WC) Henry Bernet
Murphy Cassone vs Qualifier
Matej Dodig vs Qualifier
Tom Gentzsch vs (7) Timofey Skatov
(4) Vitaliy Sachko vs Qualifier
Joel Schwaerzler vs Qualifier
Nerman Fatic vs Alejandro Moro Canas
(WC) Dominic Stricker vs (6) Hugo Grenier
(5) Nishesh Basavareddy vs (NG) Maxim Mrva
Remy Bertola vs Michael Mmoh
Ivan Gakhov vs Saba Purtseladze
Henri Squire vs (3) Zsombor Piros
(8) August Holmgren vs Kaichi Uchida
(WC) Mika Brunold vs Qualifier
Marko Topo vs Marc-Andrea Huesler
Qualifier vs (2) Daniil Glinka
Challenger 75 Lugano – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Petr Brunclik vs (WC) Nicolas Parizzia
Giovanni Oradini vs (10) Gianmarco Ferrari
(2) Alex Rybakov vs Johan Nikles
(WC) Dylan Dietrich vs (7) Luca Potenza
(3) Gabriele Piraino vs Oleksandr Ovcharenko
(Alt) Federico Iannaccone vs (11) Petr Nesterov
(4) Jonas Forejtek vs Filippo Romano
(WC) Flynn Thomas vs (8) Rudolf Molleker
(5) Mert Alkaya vs (Alt) Niels Visker
(WC) Jeffrey Von Der Schulenburg vs (12) Mirza Basic
(6) Federico Arnaboldi vs (Alt) Alex Knaff
Francesco Forti vs (9) Federico Bondioli
Centrale – ore 10:00
Alex Rybakov vs Johan Nikles
Dylan Dietrich vs Luca Potenza
Petr Brunclik vs Nicolas Parizzia
Flynn Thomas vs Rudolf Molleker
Jonas Forejtek vs Filippo Romano
Jeffrey Von Der Schulenburg vs Mirza Basic
Campo 1 – ore 10:00
Federico Iannaccone vs Petr Nesterov
Gabriele Piraino vs Oleksandr Ovcharenko
Giovanni Oradini vs Gianmarco Ferrari
Federico Arnaboldi vs Alex Knaff
Francesco Forti vs Federico Bondioli
Mert Alkaya vs Niels Visker
TAG: Circuito Challenger
4 commenti
glinka
budkov
grenier
basavareddy
skatov
schwaerzler
piros
holmgren
Orgia italica nelle qualificazioni.
Grenier
Piros
Budkov
Glinka
Dodig
Q
Bertola
Brunold
BUDKOV
BASAVAREDDY
SACHKO
GLINKA
DODIG
MORO
PIROS
HOLMGREN