Challenger 75 Lugano: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. 9 azzurri nelle quali

21/02/2026 22:03 4 commenti
Gabriele Piraino nella foto
SUI Challenger 75 Lugano – Tabellone Principale – hard
(1) Nicolai Budkov Kjaer NOR vs (WC) Henry Bernet SUI
Murphy Cassone USA vs Qualifier
Matej Dodig CRO vs Qualifier
Tom Gentzsch GER vs (7) Timofey Skatov KAZ

(4) Vitaliy Sachko UKR vs Qualifier
Joel Schwaerzler AUT vs Qualifier
Nerman Fatic BIH vs Alejandro Moro Canas ESP
(WC) Dominic Stricker SUI vs (6) Hugo Grenier FRA

(5) Nishesh Basavareddy USA vs (NG) Maxim Mrva CZE
Remy Bertola SUI vs Michael Mmoh USA
Ivan Gakhov RUS vs Saba Purtseladze GEO
Henri Squire GER vs (3) Zsombor Piros HUN

(8) August Holmgren DEN vs Kaichi Uchida JPN
(WC) Mika Brunold SUI vs Qualifier
Marko Topo GER vs Marc-Andrea Huesler SUI
Qualifier vs (2) Daniil Glinka EST

SUI Challenger 75 Lugano – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Petr Brunclik CZE vs (WC) Nicolas Parizzia SUI
Giovanni Oradini ITA vs (10) Gianmarco Ferrari ITA

(2) Alex Rybakov USA vs Johan Nikles SUI
(WC) Dylan Dietrich SUI vs (7) Luca Potenza ITA

(3) Gabriele Piraino ITA vs Oleksandr Ovcharenko UKR
(Alt) Federico Iannaccone ITA vs (11) Petr Nesterov BUL

(4) Jonas Forejtek CZE vs Filippo Romano ITA
(WC) Flynn Thomas SUI vs (8) Rudolf Molleker GER

(5) Mert Alkaya TUR vs (Alt) Niels Visker NED
(WC) Jeffrey Von Der Schulenburg SUI vs (12) Mirza Basic BIH

(6) Federico Arnaboldi ITA vs (Alt) Alex Knaff LUX
Francesco Forti ITA vs (9) Federico Bondioli ITA

Centrale – ore 10:00
Alex Rybakov USA vs Johan Nikles SUI
Dylan Dietrich SUI vs Luca Potenza ITA
Petr Brunclik CZE vs Nicolas Parizzia SUI
Flynn Thomas SUI vs Rudolf Molleker GER
Jonas Forejtek CZE vs Filippo Romano ITA
Jeffrey Von Der Schulenburg SUI vs Mirza Basic BIH

Campo 1 – ore 10:00
Federico Iannaccone ITA vs Petr Nesterov BUL
Gabriele Piraino ITA vs Oleksandr Ovcharenko UKR
Giovanni Oradini ITA vs Gianmarco Ferrari ITA
Federico Arnaboldi ITA vs Alex Knaff LUX
Francesco Forti ITA vs Federico Bondioli ITA
Mert Alkaya TUR vs Niels Visker NED

4 commenti

brizz 21-02-2026 23:13

glinka

budkov

grenier
basavareddy

skatov
schwaerzler
piros
holmgren

 4
MAURO (Guest) 21-02-2026 22:17

Orgia italica nelle qualificazioni.

 3
miky85 21-02-2026 22:15

Grenier

Piros

Budkov
Glinka

Dodig
Q
Bertola
Brunold

 2
Dany 21-02-2026 22:10

BUDKOV

BASAVAREDDY

SACHKO
GLINKA

DODIG
MORO
PIROS
HOLMGREN

 1
