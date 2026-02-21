WTA 1000 Dubai, WTA 500 Merida, WTA 250 Austin, WTA 125 Oeiras, Midland e Les Sables d’Olonne: I risultati completi con il dettaglio del Day 7 e del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)
🇦🇪 WTA 1000 Dubai – Finali – hard
Center Court – ore 13:30
Laura Siegemund / Vera Zvonareva vs (5) Gabriela Dabrowski / (5) Luisa Stefani Inizio 13:30
(7) Elina Svitolina vs (4) Jessica Pegula Non prima 16:00
WTA 125 Midland (USA) – Semifinali, cemento (al coperto)
Meredith McGrath Stadium Court – ore 20:00
(8) Mary Stoiana vs Hanyu Guo Inizio 20:00
(5) Alina Charaeva vs (2) Darja Vidmanova
(1) Sabrina Santamaria / (1) Qianhui Tang vs Alana Smith / Mary Stoiana Non prima 00:00
WTA 125 Oeiras 3 (Portogallo) – Semifinali, cemento (al coperto)
Court 1 – ore 12:00
(3) Suzan Lamens vs (5) Daria Snigur Inizio 12:00
(1) Viktorija Golubic vs Teodora Kostovic
Carmen Corley / Ivana Corley vs Viktoria Hruncakova / Gabriela Knutson Non prima 16:00
WTA 125 Les Sables d’Olonne (Francia) – Semifinali, cemento (al coperto)
Center Court – ore 13:00
Aliona Bolsova / Irene Burillo vs Alicia Barnett / Elixane Lechemia Inizio 13:00
Alina Korneeva vs (8) Dominika Salkova Non prima 15:00
Fiona Ferro vs Andrea Lazaro Garcia
WTA 500 Merida – 1° Turno Qualificazione – hard
Estadio – ore 18:00
(4) Priscilla Hon vs Victoria Rodriguez Inizio 18:00
Martina Trevisan vs (10) Ana Sofia Sánchez Non prima 19:00
Marian Gomez Pezuela Cano vs (8) Elina Avanesyan Non prima 21:00
(2) Diane Parry vs Heather Watson Non prima 23:00
Cancha 1 – ore 18:00
(1) Shuai Zhang vs Katarzyna Piter Inizio 18:00
(5) Varvara Lepchenko vs Katrina Scott Non prima 19:00
Tiphanie Lemaitre vs (7) Maria Lourdes Carle Non prima 21:00
(3) Victoria Jimenez Kasintseva vs Katarina Jokic Non prima 23:00
Cancha 2 – ore 18:00
Sachia Vickery vs (12) Cadence Brace Inizio 18:00
(6) Maria Timofeeva vs Martina Capurro Taborda Non prima 19:00
Lia Karatancheva vs (11) Kayla Cross Non prima 21:00
Miriana Tona vs (9) Hanyu Guo Non prima 23:00
WTA 250 Austin – 1° Turno Qualificazione – hard
Center Court – ore 17:00
Jennifer Brady vs (9) Elizabeth Mandlik Inizio 17:00
(4) Caroline Dolehide vs Ena Shibahara
(5) Yue Yuan vs Nadia Elle Valdez
Carmen Andreea Herea vs (8) Whitney Osuigwe
Grandstand – ore 17:00
(1) Nikola Bartunkova vs Mariia Tkacheva Inizio 17:00
(2) Rebeka Masarova vs Gina Feistel
Gabriela Lee vs (12) Nao Hibino
Claire Liu vs (7) Himeno Sakatsume
Court 8 – ore 17:00
Emily Appleton vs (10) Louisa Chirico Inizio 17:00
(3) Linda Fruhvirtova vs Anna Rogers
Madison Brengle vs (11) Kayla Day
(6) Joanna Garland vs Xiaodi You
TAG: Circuito WTA
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit