Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 1000 Dubai, WTA 500 Merida, WTA 250 Austin, WTA 125 Oeiras, Midland e Les Sables d’Olonne: I risultati completi con il dettaglio del Day 7 e del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

21/02/2026 09:28 Nessun commento
Martina Trevisan nella foto
Martina Trevisan nella foto

🇦🇪 WTA 1000 Dubai – Finali – hard

Center Court – ore 13:30
Laura Siegemund GER / Vera Zvonareva RUS vs (5) Gabriela Dabrowski CAN / (5) Luisa Stefani BRA Inizio 13:30
Il match deve ancora iniziare

(7) Elina Svitolina UKR vs (4) Jessica Pegula USA Non prima 16:00

Il match deve ancora iniziare





WTA 125 Midland USA (USA) – Semifinali, cemento (al coperto)

Meredith McGrath Stadium Court – ore 20:00
(8) Mary Stoiana USA vs Hanyu Guo CHN Inizio 20:00
Il match deve ancora iniziare

(5) Alina Charaeva RUS vs (2) Darja Vidmanova CZE

Il match deve ancora iniziare

(1) Sabrina Santamaria USA / (1) Qianhui Tang CHN vs Alana Smith USA / Mary Stoiana USA Non prima 00:00

Il match deve ancora iniziare





WTA 125 Oeiras 3 POR (Portogallo) – Semifinali, cemento (al coperto)

Court 1 – ore 12:00
(3) Suzan Lamens NED vs (5) Daria Snigur UKR Inizio 12:00
Il match deve ancora iniziare

(1) Viktorija Golubic SUI vs Teodora Kostovic SRB

Il match deve ancora iniziare

Carmen Corley USA / Ivana Corley USA vs Viktoria Hruncakova SVK / Gabriela Knutson CZE Non prima 16:00

Il match deve ancora iniziare





WTA 125 Les Sables d’Olonne FRA (Francia) – Semifinali, cemento (al coperto)

Center Court – ore 13:00
Aliona Bolsova ESP / Irene Burillo ESP vs Alicia Barnett GBR / Elixane Lechemia FRA Inizio 13:00
Il match deve ancora iniziare

Alina Korneeva RUS vs (8) Dominika Salkova CZE Non prima 15:00

Il match deve ancora iniziare

Fiona Ferro FRA vs Andrea Lazaro Garcia ESP

Il match deve ancora iniziare






MEX WTA 500 Merida – 1° Turno Qualificazione – hard

Estadio – ore 18:00
(4) Priscilla Hon AUS vs Victoria Rodriguez MEX Inizio 18:00
Il match deve ancora iniziare

Martina Trevisan ITA vs (10) Ana Sofia Sánchez MEX Non prima 19:00

Il match deve ancora iniziare

Marian Gomez Pezuela Cano MEX vs (8) Elina Avanesyan ARM Non prima 21:00

Il match deve ancora iniziare

(2) Diane Parry FRA vs Heather Watson GBR Non prima 23:00

Il match deve ancora iniziare




Cancha 1 – ore 18:00
(1) Shuai Zhang CHN vs Katarzyna Piter POL Inizio 18:00
Il match deve ancora iniziare

(5) Varvara Lepchenko USA vs Katrina Scott USA Non prima 19:00

Il match deve ancora iniziare

Tiphanie Lemaitre FRA vs (7) Maria Lourdes Carle ARG Non prima 21:00

Il match deve ancora iniziare

(3) Victoria Jimenez Kasintseva AND vs Katarina Jokic SRB Non prima 23:00

Il match deve ancora iniziare



Cancha 2 – ore 18:00
Sachia Vickery USA vs (12) Cadence Brace CAN Inizio 18:00

Il match deve ancora iniziare

(6) Maria Timofeeva UZB vs Martina Capurro Taborda ARG Non prima 19:00

Il match deve ancora iniziare

Lia Karatancheva BUL vs (11) Kayla Cross CAN Non prima 21:00

Il match deve ancora iniziare

Miriana Tona ITA vs (9) Hanyu Guo CHN Non prima 23:00

Il match deve ancora iniziare






USA WTA 250 Austin – 1° Turno Qualificazione – hard

Center Court – ore 17:00
Jennifer Brady USA vs (9) Elizabeth Mandlik USA Inizio 17:00
Il match deve ancora iniziare

(4) Caroline Dolehide USA vs Ena Shibahara JPN

Il match deve ancora iniziare

(5) Yue Yuan CHN vs Nadia Elle Valdez USA

Il match deve ancora iniziare

Carmen Andreea Herea ROU vs (8) Whitney Osuigwe USA

Il match deve ancora iniziare




Grandstand – ore 17:00
(1) Nikola Bartunkova CZE vs Mariia Tkacheva RUS Inizio 17:00
Il match deve ancora iniziare

(2) Rebeka Masarova SUI vs Gina Feistel POL

Il match deve ancora iniziare

Gabriela Lee ROU vs (12) Nao Hibino JPN

Il match deve ancora iniziare

Claire Liu USA vs (7) Himeno Sakatsume JPN

Il match deve ancora iniziare




Court 8 – ore 17:00
Emily Appleton GBR vs (10) Louisa Chirico USA Inizio 17:00
Il match deve ancora iniziare

(3) Linda Fruhvirtova CZE vs Anna Rogers USA

Il match deve ancora iniziare

Madison Brengle USA vs (11) Kayla Day USA

Il match deve ancora iniziare

(6) Joanna Garland TPE vs Xiaodi You CHN

Il match deve ancora iniziare

TAG: