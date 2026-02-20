Sinner al 90,8% di vittorie dal 2024: numeri da leggenda
Le sconfitte di Jannik Sinner negli ultimi anni sono state rarissime. Proprio per questo, quando arrivano, fanno molto rumore.
Nei quarti di finale dell’ATP 500 di Doha, il numero 2 del ranking mondiale è stato battuto dal ceco Jakub Mensik con il punteggio di 7-6(3) 2-6 6-3, al termine di una partita intensa e combattuta. Per Mensik si tratta della vittoria più importante della carriera, che gli vale l’accesso alla semifinale contro Arthur Fils.
Un evento raro
La sconfitta arriva pochi giorni dopo il ko in semifinale agli Australian Open contro Novak Djokovic. Era da un anno e mezzo che Sinner non perdeva prima della finale in due tornei consecutivi: l’ultima volta era accaduto nel 2024 a Wimbledon e al Masters 1000 di Montreal, in entrambi i casi ai quarti.
Eppure, i numeri dell’azzurro restano impressionanti. Dall’inizio del 2024 il suo bilancio è di 138 vittorie e 14 sconfitte, con una percentuale di successi straordinaria. Un rendimento che si traduce in un incredibile 90,8% di vittorie, superiore persino alla miglior percentuale storica nel circuito maschile, detenuta da Novak Djokovic (83,3%).
Dominio e continuità
Dopo la sconfitta nei quarti di Montreal nel 2024, Sinner ha disputato 19 tornei, raggiungendo la finale in 15 occasioni e conquistando 10 titoli. Le uniche cinque sconfitte in finale sono arrivate contro Carlos Alcaraz, suo grande rivale.
Per questo motivo, il fatto che ora abbia perso due tornei consecutivi prima dell’ultimo atto non è tanto un segnale d’allarme, quanto la conferma di quanto sia stata straordinaria la sua continuità negli ultimi due anni.
A Doha la scena è tutta per Mensik, ma la stagione è lunga. E quando si parla di Sinner, una caduta isolata raramente cambia le gerarchie.
Francesco Paolo Villarico
Sinner è già entrato di prepotenza nella storia del tennis: 4 Slam , 2 finals, 2 Davis da protagonista. Anche Se smettesse domani mattina sarebbe sempre il miglior tennista che l’ Italia abbia mai avuto e i due anni 2024/2025 lo portano tra i grandi di tutti i tempi.
Se per qualche motivo non vi sta simpatico, se vi fa piacere quando perde, se vi scoccia vederlo vincere rassegnatevi. Vincerà ancora e noi continueremo a fare il tifo per lui.
Redazione non vedo pubblicato il mio post
SINNERRRR E’ UN MITO PUNTO E BASTA!
Questo sarebbe solo l’antipasto!
Sinner andrà fuori dalla top-100 dopo gli US Open e poi farà il telecronista per Mediaset alle Finals di Torino.
Tieni conto che qui c’è gente che non ha mai fatto un torneo…
…anzi non ha mai giocato a tennis…
…anzi non ha mai preso in mano una racchetta!
Però hanno visto tutte le partite di Sinner degli ultimi 2 anni e potrebbero allenarlo molto meglio di quello sfigato di Vagnozzi.
Poche considerazioni per chi il tennis l’ha giocato davvero:
1) Jannik sta bene ma non ancora benissimo (è passato poco tempo dallo shock con Spizzirri) fisicamente
2) era inevitabile pagare lo stress della “grave” (per le sue aspettative e non per il risultato in sé) sconfitta di Melbourne
3) Jannik non è mentalmente sereno, come dimostrano le esternazioni (inedite) sul campo in fase di gioco
Le condizioni fisiche e mentali si esternano con i vari errori (anche banali) che non gli riconosciamo.
Probabilmente in presenza di Cahill (che ha più influenza sul suo umore) avrebbe potuto fare qualcosa di meglio, ma comunque al suo attuale livello rischiava davvero una brutta sconfitta con Alcaraz.
Finì male anche l’anno scorso a Halle, dove scaricò le tensioni e delusioni accumulate a Parigi, senza nulla togliere all’ottima prestazione di Bublik.
Qui ha trovato un Mensik che non aveva nulla da perdere e ha tirato “a tutta”, trovando la giusta misura nei momenti giusti, specie con il servizio.
Ricordo che Mensik è il #16 al mondo e non un turista di passaggio.
Ora il nostro Sinner avrà tempo e modo per migliorare la sua forma in vista del prossimo torneo…
…e comunque per noi (sicuramente per me!) e per lui si prospetta una stagione “migliore” (dato che può giocare) di quella del 2025.
Forza J A N N I K !!!!
Aho, ma ci rendiamo conto che stiamo discutendo di un banalissimo torneo 500, un allenamento per i top player
Aho, ma ci rendiamo conto che stiamo discutendo di un banalissimo torneo 500
Visto che è il blog di Sinner cerca di smammare in fretta
Quest’anno non vinciamo nè Roma nè roland garros, nè coppa davis e nè atp finals nel 2026.
ti amo, malgrado non sia gay, in poche parole hai detto tutto
Aspetto trepidante la caduta di Carlitos… Quando gira la DEA BENDATA vedrete che BOTTA !!
Sinner farà sicuramente un check up e troverà di nuovo la grinta e motivazioni!
Sicuramente è stata peggio la finale del Roland Garros rispetto alla finale di Wimbledon dello scorso anno, tra le quali quanto tempo è passato ? E ci siamo dimenticati di come si è risollevato dopo la sconfitta agli U.S. Open ?
Gli stati attuali negativi Jannik Sinner ha sempre dimostrato di girarli a proprio vantaggio senza attendere troppo a lungo, portando tanto dispiacere ai suoi detrattori !
La sconfitta a Melbourne è stata cocente per come è arrivata con tante palle break sprecate da Jannik, mentre Nole, che non è certo un signor nessuno, ha sfruttato al meglio le poche occasioni avute.. la sconfitta a Doha secondo me non conta un fico secco; sono convinto che Sinner abbia programmato una stagione diversa, puntando soprattutto su terra, erba e cemento nordamericano… vedrete che a primavera sarà al top della condizione
Passata la normale delusione a caldo, già oggi dico che Jannik ha tutto il diritto di perdere qualche partita, cambiare, provare, sperimentare.
Gli sportivi non ci devono nulla.
E comunque lui ha già fatto molto più di ciò che avremmo mai osato sognare nel tennis italiano. Anche non dovesse vincere più niente (cosa impossibile) gli siamo grati per le grandi emozioni vissute.
Esattamente. Detto fra l altro con parole semplici e rispettose.
Non é infatti ciò che dici tu. Si parla sempre del momento attuale, non di fine di carriera od altro. E si dice che é distante da Alcaraz e battibile anche da altri, a differenza dello scorso anno. Ora. Mi pare che i fatti lo confermino.
No. Sei tu che lo dici. Ti faccio presente che questo modo di ragionare è lo stesso di chi vuoi criticare. Si chiama fare di tutta l’erba un fascio.
Ci possono e ci devono essere invece spunti critici puntuali e ragionati e anche un po di sana satira e ironia.
Caro Walden a proposito della “COMPETENZA” dello scatenato utente SASUZZO voglio ricordare che alla vigilia del terzo turno di Miami 2024 tra Sinner e O’Connell(allora numero 66 del mondo ma gia’ b.r. 53 ,che aveva eliminato Tiafoe ) aveva definito il tennista australiano un CARNEADE ,un giocatore che lui non aveva mai sentito nominare nemmeno per sbaglio malgrado i mille articoli sul suo addio al tennis che lo avevano portato a lavorare col fratello in un cantiere di rimessaggio barche prima di ritornare al professionismo e che aveva addirittura gia’ incontrato (e battuto) Sinner.
Di che stiamo parlando!
Concordo, Sinner è ancora in rodaggio, le sconfitte nei tornei minori ci stanno. Obiettivo arrivare bene ai due mille americani e provare a vincerne almeno uno. Non ci allarmiamo ragazzi, Sinner ha le spalle larghe ed è un fuoriclasse.
Perchè davvero tu pensi che avrebbe battuto Djokovic? Dai su!
Effettivamente Mensik dopo aver battuto Djokovic in finale un anno fa non ha mantenuto le aspettative e ha perso con gente molto meno forte di lui, e recentmente ha perso da Bergs, andato al terzo con Chokinski(?!?), ha rischiato di uscire al primo turno degli Australian da Carreno…..siate realisti, la sconfitta di ieri è un grande fallimento e un grave sintomo.
Hai capito perfettamente. È così.
Il problema è questa scarsa brillantezza fisica e mentale. Nel biennio 2024-25 è partito fortissimo vincendo gli AO in entrambe le stagioni e inanellando due strisce di vittorie consecutive tutt’altro che disprezzabili. Ha pure dato forfait alla Davis per prepararsi adeguatamente al 2026, spero che intendesse per il Roland Garros a questo punto.
Leggere i commenti di questo forum è uno spasso,ma è un 500 tutto sto dramma, sinner a 10400 punti atp e adesso ci sono 4 mille più Barcellona,sinner è un fuoriclasse assoluto punto ,io sono ancora convinto che prima di Roma potrebbe essere numero 1 al mondo ,se non ci riesce pazienza, lo sport è così sempre forza sinner
Uno che sta fatica di con chiunque? Ma se non ha ancora perso una partita nel 2026? Ha vinto il 250.di Auckland e agli AO è uscito agli ottavi SOLAMENTE per forfait..se no avrebbe battuto pure Djokovic probabilmente ..dove avrebbe faticato? Alle amichevoli delle unite cup? Ma.vava
cioé fatemi capire Sinner deve vincere tutte le gare cioé tutti tornei, non fare sesso, essere un asociale, tornare in Italia come residenza, non fare le pubblicità, andare a Sanremo tutte le sere e anche a Sanremo Giovani e andare al Quirinale ogni volta che fa un ace sennò è un fallito????????
Mai detto che la sua carriera sua finita, né previsto debacles o simili.
Non lo ritengo imbattibile. Nessuno lo é. Non lo ritengo il migliore di tutti. Ne vedo altri superiori a lui per talento e, soprattutto, prospettive.
É vietato?
io non sono affatto preoccupato….nessuno puo essere al top tutta una stagione e credo che in questo perido a jannik non interessi esserlo….
Senza togliere i meriti a chi lo ha sconfitto quest’anno, credo semplicemente che Jannik non sia nelle migliori condizioni generali che ben conosciamo.
Il “Sinner Deluxe” è un altro andare ed è difficilissimo per chiunque, nessuno escluso, batterlo sul campo di tennis.
Ma conoscendo il temperamento del ragazzo, non mi preoccuperei più di tanto; supererà anche questa fase di minore brillantezza !
Questo topic forse ha un senso, che è quello di calmare i bollenti spiriti di trolls e haters che qui pullulano !
Non si può mettere la testa sotto la sabbia di fronte alle esagerazioni e ai commenti spregevoli e bene ha fatto Villarico a ricordare il valore di Jannik Sinner !
Nessuno mette in discussione i numeri, la carriera di Sinner parla da sola. Ma leggere oggi un articolo che snocciola statistiche trionfali, all’indomani della sconfitta contro Mesnik e dopo l’AO, sembra quasi un modo per gettare un po’ di fumo negli occhi. Nessuno sta dicendo che sia un dramma ma rifugiarsi nei numeri serve solo a non vedere che qualcosa, pur piccolo e momentaneo, non sta girando come dovrebbe.
Perdonami ma non ho mai detto ciò che affermi. Non sono un suo fan e non lo tifo. Non credo aoolutamente che sia sul viale del tramonto.
“Non é quel Sinner che citi tu, attualmente é crisi. Che sia la preparazione, la confusione o lo stile di vita, non é più quello. É crisi. Speriamo si riprenda perché così non vincere molto quest’anno. Slam dubito, 1000 dove c’é Alcaraz lo stesso. Ma é battibilissimo anche da altri. Vediamo che succede in seguito.”
“Illuditi pure, non é quello. Non é più il Sinner degli ultimi 2 anni, anche psicologicamente. Almeno in questo momento. Ma non credo che cambierà a breve sul cemento e neppure sulla terra, dove i suoi limiti sono maggiori. Ci sono forse tennisti più famelici ora. Uno é Alcaraz sicuramente, ne sortiranno altri. ”
Evidentemente la sera sei un po’ intorpidito, e non ricordi la mattina dopo cosa hai fatto…
PS: ho già pronte le citazioni anche per tutti gli altri anche di anni fa…
ma poi quel post della redazione secondo cui certi commenti dei soliti noti? ..
la coerenza questa sconosciuta
comunque caro Walden hai ragione, ma sul buon Jannik, ritengo che ci stia un calo fisico/mentale per ogni atleta in ogni sport.
Ricordo Agassi precipitare oltre la 100a posizione e poi ritornare e vincere slam e altro. ci fossero stati i social al tempo… apriti cielo (e la redazione avrebbe ringraziato per il numero di contatti e post)
Il senso di fare questo articolo dopo che ha perso ieri da uno che ultimamente sta facendo fatica con chiunque?
E dopo che ha perso da un quarantenne in uno slam a lui congeniale?
Sembra il blog di Sinner
Numeri notevoli, non c’è che dire.
Purtroppo sia agli AO sia in Qatar Sinner ha trovato due avversari che gli hanno dato troppo filo da torcere. Una cosa interessante è che in entrambe le sconfitte Jannik ha fatto più punti dell’avversario ma ha sottoperformato nei punti caldi, che dovrebbero essere il suo marchio di fabbrica. Pure il bilancio vincenti-unforced pende dalla parte dell’altoatesino. Vediamo come si evolverà la stagione.
Tra i tuoi citati ci sono pure io che non ho detto quanto scrivi. Ho semplicemente detto che Sinner attualmente é distante da Alcaraz ed é in calo fisico e mentale. É una constatazione ed è diverso da ciò che attribuisci. Leggi meglio.
Nessuno mette in dubbio la continuità di Sinner, e poi anche quest’anno non è che uscire in semifinale allo AO è un risultato così negativo.
Negli ultimi due anni ci ha abituato a qualcosa di straordinario.
La cosa che non c’entra niente è il riferimento al record all time di djokovic.
Avrebbe avuto senso se messo a paragone con una o due delle stagioni top di djokovic, visto che i numeri sono simili.
… mi assetto volentieri
Purtroppo per te non puoi dimenticare la sgradita realtà in cui vivi
Caro Villarico, mi spiace farle notare che i suoi numeri non significano nulla, almeno non quanto il parere di alcuni autorevoli contributori di questo sito, i Sigg. Sasuzzo, Nick, Ospite Sgradito, Andrewthefirst i quali sostengono che Sinner sia ormai alla mercè di qualsiasi tennista ed ha la carriera praticamente finita. S’informi e per cortesia, rettifichi quanto da lei scritto, che denuncia, peraltro, l’essere un membro dormiente della Setta…
Il Segretario della Setta
Vaglielo a spiegare ai mononeuroni troglioni
Questi panegirici…
Meraviglioso modo per pensare ad altro e dimenticare la realtà.