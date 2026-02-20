Serena Williams torna ad allenarsi: indizio di rientro o semplice nostalgia? (Video)

Cosa sta succedendo a Serena Williams? È davvero finita la sua carriera oppure c’è ancora spazio per un clamoroso ritorno? La domanda torna d’attualità dopo l’ultimo video pubblicato dalla campionessa americana su TikTok, dove la si vede allenarsi in campo, racchetta alla mano, con un’intensità che ha inevitabilmente acceso le fantasie dei tifosi.

Serena, vincitrice di 23 titoli del Grande Slam, ha più volte ribadito di non avere intenzione di tornare nel circuito. Eppure, sono proprio i suoi segnali social a lasciare aperta qualche porta. Nel video in questione, la statunitense si mostra mentre colpisce da fondo campo, concentrata e sorridente, spiegando che non si allenava così da anni. Una frase che suona quasi come un piccolo indizio.

From earlier today in TikTok. Serena Williams hitting serves pic.twitter.com/zkCWY8nCW3 — José Morgado (@josemorgado) February 20, 2026

Ritorno possibile?

Difficile dire se si tratti semplicemente di un allenamento per piacere personale o di qualcosa di più strutturato. Il tempismo, però, alimenta i sospetti: la stagione nordamericana si avvicina e l’idea di rivederla calcare il cemento dell’Arthur Ashe Stadium la prossima estate è un pensiero che affascina molti appassionati.

Serena continua a ripetere di non voler creare false speranze. Ma nel tennis, e soprattutto con una leggenda come lei, mai dire mai. Il richiamo della competizione, l’energia del pubblico di New York, la possibilità di un ultimo capitolo epico: ingredienti che rendono l’ipotesi di un ritorno tutt’altro che impossibile.

Per ora restano solo suggestioni. Ma quando si parla di Serena Williams, anche un semplice allenamento può trasformarsi in un segnale che fa sognare il mondo intero.





Marco Rossi