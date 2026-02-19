ATP 500 Doha: Quarti di Finale. Live Jannik Sinner vs Jakub Mensik (LIVE – Sinner quote rasoterra (1,05) contro Mensik: Jannik avanti su Alcaraz per la vittoria finale)
Obiettivo semifinale per Sinner a Doha. L’azzurro, dopo aver dominato contro il ceco Tomas Machac e l’australiano Alexei Popyrin nei primi due turni, affronterà oggi Jakub Menšík. Secondo i betting analyst, Jannik vede già la semifinale: come riportato da Agipronews, il suo successo è proposto a 1,05, mentre la vittoria a sorpresa del ceco si gioca a 9,00. L’italiano finora non ha concesso nemmeno un set ai propri avversari: il terzo 2-0 dell’italiano nei quarti vale 1,27 volte la posta.
ANTEPOST Dopo la semifinale degli Australian Open persa contro Novak Djokovic, Sinner si conferma quindi l’uomo da battere in Qatar. Il primo titolo del 2026 per il numero due al mondo è sceso dall’1,82 dell’ultima rilevazione a 1,75. Lo insegue in quota Carlos Alcaraz: il secondo successo consecutivo dello spagnolo dopo quello di Melbourne è fissato a 2,25. Quote alle stelle invece per Andrey Rublev e Stefanos Tsitsipas, entrambi visti a 25,00.
0
16
20
196cm
87kg
Right
Two
2022
2
24
191cm
77kg
Right
Two
2018
TAG: ATP 500 Doha, ATP 500 Doha 2026, Jannik Sinner
@ Aquila. (#4564659)
Invece secondo me sarà un match per niente scontato. Sinner, post batosta AO, e’ ancora da verificare.
Si rinvia al post seguente che non ammette malintesi:
Appunto qualche tifoso “maligno” ipotizza un sentimento di “vendetta” da parte di Sinner per il “WO” concesso a Djokovic da Mensik nell’ultimo Slam…
…ma sono gli stessi che pensano male quando vedono il vicino rientrare a casa con una donna diversa dalla moglie 😉
@ Aquila. (#4564659)
Non hai capito che io e Antoniov giochiamo a fare gli scaramantici.
E visto che l’ultima volta ha portato male….
Non mi associo per niente, le quote sono fatte da professionisti che non regalano denaro, poi la matematica non è mai al 100% e ogni tanto succede l’imprevedibile, in quell’incontro non hanno tenuto in considerazione un Sinner sofferente per le partite precedenti, si pensava che recuperasse, ma invece abbiamo visto un Sinner in condizione atletiche penose, dall’altra parte un Djokovic fresco e riposato…..Oggi si incontrano due atleti nelle stesse condizioni fisiche. La quota rasoterra è giusta
Peter (Guest)53
Scritto da Just is Back
Scritto da Peter
Ricordo una volta che Camila era in Canada per un 1000 e lo vinse alla grande stracciando una dietro l’ altra le più forti del momento con un gioco alla Sinner ,diciamo.
Particolare troppo importante e non trascurabile : suo padre non era presente e non dico nient’altro.
Ma perché scrivi certe cose… Riguardalo il Toronto che ha vinto… Brava, ma non scrivere castronerie…
Prima di polemizzare,criticare informati meglio.
Innanzitutto il torneo si era svolto non a Toronto ma a Montreal nel 2021.
Risultati: 1/32 Giorgi-Mertens 2-0
1/16 Giorgi- Podoroska 2-0
1/8 Giorgi- P.Kvitova 2-0
1/4 Giorgi- C.Gauff 2-0
Semifinale Giorgi-Pegula 2-1
Finale Giorgi-Ka.Pliskova 2-0
Ho detto castronerie?
ReplicaQuota 0 19-02-2026 09:27
Le statistiche valgono anche sul singolo incontro perché mettono in evidenza i punti di forza e di debolezza ma certamente sono molto indicative sul lungo periodo. Ad esempio nelle 52 settimane Mensik ha la più alta percentuale sugli Ace ed è tra i primi cinque per punti con la prima ma ha una bassa percentuale di prime (quarantaquattresimo con il 58.7%). In più, tra i primi 50 è ultimo sui punti con la seconda (48.3%). Tradotto, se non mette la prima con la seconda va in grossa difficoltà. In risposta invece è un giocatore di medio livello e si colloca in tutte le statistiche intorno al venticinquesimo posto.. Conclusione, come altri big server si regge molto con il servizio ma sul palleggio non vale la sua classifica…ovviamente, vista l’età e il margine di miglioramento può progredire nel futuro..
I 2 non hanno MAI giocato prima e questo piace poco a Sinner.
L’azzurro cercherà di mettere pressione sulla 2° del ceco.
Partita molto interessante, è la prima volta che lo affronta e non so cosa aspettarmi, bisogna stare attenti. Forza Jannik in bocca al lupo!
In vista dell’incontro provo a fare un confronto tecnico tra i 2 campioni:
– nelle ultime 52 settimane: Sinner (W/L) 89,2% e Mensik 66,7%
– performance rate: Sinner 9 e Mensik 7,73
– serve: 8,27 vs 8,67
– return: 8,20 vs 6,82
– FH: 8,80 vs 6,98
– BH: 8,54 vs 6,96
Potete notare che il ceco risulta migliore (ma di poco) solo nel servizio. Poi Jannik va molto meglio.
I dati sono riferiti a 52 settimane.
Riferimento:
https://www.atptour.com/en/stats/tdi-leaderboard?timeFrame=average52Week&versusRank=all&surface=all&sortBy=Performance&sortOrder=dsc
Ieri due gocce di Popyrin prima di cena.
Stasera due cucchiaini di Mensik durante il pasto.
Un Sinner chirurgico.
Bravo Antoniov, che l’ultimo articolo sulle quote rasoterra di Sinner parlava di Sinner dato a 1,07 contro Nole. Sciò Sciò
Che iella per me !
Match previsto per le 19:00 di stasera e io potrò seguirlo al massimo sino alle 19:30 😡
Quello di stasera sarà comunque per Jannik un match più tosto dei due precedenti e quindi dovrà impegnarsi innalzando il proprio livello di gioco.
Sciò Sciò alle quote rasoterra …