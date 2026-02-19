ATP 500 Doha: Quarti di Finale. Live Jannik Sinner vs Jakub Mensik (LIVE – Sinner quote rasoterra (1,05) contro Mensik: Jannik avanti su Alcaraz per la vittoria finale)

Obiettivo semifinale per Sinner a Doha. L’azzurro, dopo aver dominato contro il ceco Tomas Machac e l’australiano Alexei Popyrin nei primi due turni, affronterà oggi Jakub Menšík. Secondo i betting analyst, Jannik vede già la semifinale: come riportato da Agipronews, il suo successo è proposto a 1,05, mentre la vittoria a sorpresa del ceco si gioca a 9,00. L’italiano finora non ha concesso nemmeno un set ai propri avversari: il terzo 2-0 dell’italiano nei quarti vale 1,27 volte la posta.

ANTEPOST Dopo la semifinale degli Australian Open persa contro Novak Djokovic, Sinner si conferma quindi l’uomo da battere in Qatar. Il primo titolo del 2026 per il numero due al mondo è sceso dall’1,82 dell’ultima rilevazione a 1,75. Lo insegue in quota Carlos Alcaraz: il secondo successo consecutivo dello spagnolo dopo quello di Melbourne è fissato a 2,25. Quote alle stelle invece per Andrey Rublev e Stefanos Tsitsipas, entrambi visti a 25,00.





ATP 500 Doha – Mensik vs Sinner





🎾 ATP 500 Doha – Hard Quarti di Finale 🇨🇿 J. Mensik 0 Vs wins 0 ⏱️ 2° inc. 17:30 🇮🇹 J. Sinner Rank

16 Age

20 Height

196cm Weight

87kg Plays

Right Backhand

Two Pro

2022 Rank

2 Age

24 Height

191cm Weight

77kg Plays

Right Backhand

Two Pro

2018 8/2 YTD W/L 5/1 1 YTD TITLES 0 69/43 CAREER W/L 326/87 2 CAREER TITLES 24 $5.3M PRIZE MONEY $57.5M 🏆 In caso di vittoria affronterà – Fils Lehecka (8)– Fils

Il match deve ancora iniziare



