ATP 500 Doha, Rio de Janeiro e ATP 250 Delray Beach: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. In campo Sinner e Berrettini (LIVE)

19/02/2026 08:42 Nessun commento
Risultati dal circuito ATP - Foto Getty Images
ARE ATP 500 Doha – Quarti di Finale – hard

Center Court – ore 13:00
Stefanos Tsitsipas GRE vs Andrey Rublev RUS
Il match deve ancora iniziare

Jiri Lehecka CZE vs Arthur Fils FRA

Il match deve ancora iniziare

Carlos Alcaraz ESP vs Karen Khachanov RUS (Non prima 17:30)

Il match deve ancora iniziare

Jakub Mensik CZE vs Jannik Sinner ITA

Il match deve ancora iniziare



Grandstand 1 – ore 13:00
Julian Cash GBR / Lloyd Glasspool GBR vs Quentin Halys FRA / Pierre-Hugues Herbert FRA

Il match deve ancora iniziare

Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR vs Simone Bolelli ITA / Andrea Vavassori ITA (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare









BRA ATP 500 Rio de Janeiro – 2° Turno – hard

Quadra Guga Kuerten – ore 20:30
Tomas Martin Etcheverry ARG vs Vilius Gaubas LTU
Il match deve ancora iniziare

Joao Fonseca BRA vs Ignacio Buse PER (Non prima 23:00)

Il match deve ancora iniziare

Matteo Berrettini ITA vs Dusan Lajovic SRB

Il match deve ancora iniziare



Quadra 1 – ore 20:30
Damir Dzumhur BIH vs Jaime Faria POR

Il match deve ancora iniziare

Jakob Schnaitter GER / Mark Wallner GER vs Gustavo Heide BRA / Luis “Guto” Miguel BRA (Non prima 22:00)

Il match deve ancora iniziare

Guido Andreozzi ARG / Manuel Guinard FRA vs Felipe Meligeni Alves BRA / Marcelo Zormann BRA

Il match deve ancora iniziare




Quadra 2 – ore 20:00
Gustavo Fernandez ARG vs Martin de la Puente ESP
Il match deve ancora iniziare

Tokito Oda JPN vs Daniel Rodrigues BRA

Il match deve ancora iniziare

Sadio Doumbia FRA / Fabien Reboul FRA vs Constantin Frantzen GER / Robin Haase NED (Non prima 22:30)

Il match deve ancora iniziare










USA ATP 250 Delray Beach – 2° Turno – hard

Center Court – ore 17:00
Robert Cash USA / JJ Tracy USA vs Vasil Kirkov USA / Bart Stevens NED
Il match deve ancora iniziare

Learner Tien USA vs Miomir Kecmanovic SRB (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Zachary Svajda USA vs Frances Tiafoe USA (Non prima 20:30)

Il match deve ancora iniziare

Adam Walton AUS vs Tommy Paul USA (Non prima 00:00)

Il match deve ancora iniziare

Taylor Fritz USA vs Rafael Jodar ESP (Non prima 02:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 16:00
Ariel Behar URU / Matthew Romios AUS vs Austin Krajicek USA / Nikola Mektic CRO

Il match deve ancora iniziare

Benjamin Kittay USA / Ryan Seggerman USA vs Miomir Kecmanovic SRB / Brandon Nakashima USA

ATP Delray Beach
Miomir Kecmanovic / Brandon Nakashima
Benjamin Kittay / Ryan Seggerman
Vincitore: Kittay / Seggerman
Mostra dettagli

