ATP 500 Doha, Rio de Janeiro e ATP 250 Delray Beach: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. In campo Sinner e Berrettini (LIVE)
ATP 500 Doha – Quarti di Finale – hard
Center Court – ore 13:00
Stefanos Tsitsipas vs Andrey Rublev
Jiri Lehecka vs Arthur Fils
Carlos Alcaraz vs Karen Khachanov (Non prima 17:30)
Jakub Mensik vs Jannik Sinner
Grandstand 1 – ore 13:00
Julian Cash / Lloyd Glasspool vs Quentin Halys / Pierre-Hugues Herbert
Harri Heliovaara / Henry Patten vs Simone Bolelli / Andrea Vavassori (Non prima 15:00)
ATP 500 Rio de Janeiro – 2° Turno – hard
Quadra Guga Kuerten – ore 20:30
Tomas Martin Etcheverry vs Vilius Gaubas
Joao Fonseca vs Ignacio Buse (Non prima 23:00)
Matteo Berrettini vs Dusan Lajovic
Quadra 1 – ore 20:30
Damir Dzumhur vs Jaime Faria
Jakob Schnaitter / Mark Wallner vs Gustavo Heide / Luis “Guto” Miguel (Non prima 22:00)
Guido Andreozzi / Manuel Guinard vs Felipe Meligeni Alves / Marcelo Zormann
Quadra 2 – ore 20:00
Gustavo Fernandez vs Martin de la Puente
Tokito Oda vs Daniel Rodrigues
Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs Constantin Frantzen / Robin Haase (Non prima 22:30)
ATP 250 Delray Beach – 2° Turno – hard
Center Court – ore 17:00
Robert Cash / JJ Tracy vs Vasil Kirkov / Bart Stevens
Learner Tien vs Miomir Kecmanovic (Non prima 19:00)
Zachary Svajda vs Frances Tiafoe (Non prima 20:30)
Adam Walton vs Tommy Paul (Non prima 00:00)
Taylor Fritz vs Rafael Jodar (Non prima 02:00)
Court 1 – ore 16:00
Ariel Behar / Matthew Romios vs Austin Krajicek / Nikola Mektic
Benjamin Kittay / Ryan Seggerman vs Miomir Kecmanovic / Brandon Nakashima
