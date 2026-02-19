ATP 500 Doha, Rio de Janeiro e ATP 250 Delray Beach: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. In campo Sinner e Berrettini (LIVE)

ATP 500 Doha – Quarti di Finale – hard

Il match deve ancora iniziare

Stefanos Tsitsipasvs Andrey Rublev

Jiri Lehecka vs Arthur Fils



Il match deve ancora iniziare

Carlos Alcaraz vs Karen Khachanov (Non prima 17:30)



Il match deve ancora iniziare

Jakub Mensik vs Jannik Sinner



Il match deve ancora iniziare

Grandstand 1 – ore 13:00

Julian Cash / Lloyd Glasspool vs Quentin Halys / Pierre-Hugues Herbert



Il match deve ancora iniziare

Harri Heliovaara / Henry Patten vs Simone Bolelli / Andrea Vavassori (Non prima 15:00)



Il match deve ancora iniziare

ATP 500 Rio de Janeiro – 2° Turno – hard

Il match deve ancora iniziare

Tomas Martin Etcheverryvs Vilius Gaubas

Joao Fonseca vs Ignacio Buse (Non prima 23:00)



Il match deve ancora iniziare

Matteo Berrettini vs Dusan Lajovic



Il match deve ancora iniziare

Quadra 1 – ore 20:30

Damir Dzumhur vs Jaime Faria



Il match deve ancora iniziare

Jakob Schnaitter / Mark Wallner vs Gustavo Heide / Luis “Guto” Miguel (Non prima 22:00)



Il match deve ancora iniziare

Guido Andreozzi / Manuel Guinard vs Felipe Meligeni Alves / Marcelo Zormann



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Gustavo Fernandezvs Martin de la Puente

Tokito Oda vs Daniel Rodrigues



Il match deve ancora iniziare

Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs Constantin Frantzen / Robin Haase (Non prima 22:30)



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Robert Cash/ JJ Tracyvs Vasil Kirkov/ Bart Stevens

Learner Tien vs Miomir Kecmanovic (Non prima 19:00)



Il match deve ancora iniziare

Zachary Svajda vs Frances Tiafoe (Non prima 20:30)



Il match deve ancora iniziare

Adam Walton vs Tommy Paul (Non prima 00:00)



Il match deve ancora iniziare

Taylor Fritz vs Rafael Jodar (Non prima 02:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – ore 16:00

Ariel Behar / Matthew Romios vs Austin Krajicek / Nikola Mektic



Il match deve ancora iniziare

Benjamin Kittay / Ryan Seggerman vs Miomir Kecmanovic / Brandon Nakashima

