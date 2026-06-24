Esibizione Hurlingham e Boodles Challenge: I risultati di giornata. Vince Jannik Sinner che batte Norrie con un doppio 63 (con il livescore game a game)

Jannik Sinner torna in campo dopo 27 giorni e lo fa con una prestazione convincente, seppur in un match non ufficiale. L’azzurro ha superato il britannico Cameron Norrie con il punteggio di 6-3 6-3, mostrando buone sensazioni sull’erba.

Il numero uno del mondo ha gestito bene l’incontro, trovando complessivamente tre break ai danni del giocatore di casa e mantenendo sempre il controllo del punteggio.

Un rientro positivo per Sinner, che cercava soprattutto ritmo e fiducia in vista di Wimbledon. Il risultato, identico nei due set, conferma un test utile e incoraggiante nel percorso di avvicinamento ai Championships.

ESIBIZIONE – UOMINI: Boodles Challenge (Regno Unito 🇬🇧), erba

15:30 Rublev A. 🇷🇺 vs Kokkinakis T. 🇦🇺 0-0

17:00 Fils A. 🇫🇷 vs Paul T. 🇺🇸 0-0

18:30 Hurkacz H. 🇵🇱 vs Baez S. 🇦🇷 0-0





Esibizione Hurlingham Sinner Sinner 6 6 Norrie Norrie 3 3 Vincitore: Jannik Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 S. Sinner 5-3 → 6-3 N. Norrie 5-2 → 5-3 S. Sinner 4-2 → 5-2 N. Norrie 3-2 → 4-2 S. Sinner 2-2 → 3-2 N. Norrie 2-1 → 2-2 S. Sinner 1-1 → 2-1 N. Norrie 1-0 → 1-1 S. Sinner 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 N. Norrie 5-3 → 6-3 S. Sinner 4-3 → 5-3 N. Norrie 4-2 → 4-3 S. Sinner 3-2 → 4-2 N. Norrie 3-1 → 3-2 S. Sinner 2-1 → 3-1 N. Norrie 2-0 → 2-1 S. Sinner 1-0 → 2-0 N. Norrie 0-0 → 1-0

15:30 Sinner J. 🇮🇹 vs Norrie C. 🇬🇧

17:00 Khachanov K. 🇷🇺 vs Damm M. 🇺🇸 0-0