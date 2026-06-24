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Esibizione Hurlingham e Boodles Challenge: I risultati di giornata. Vince Jannik Sinner che batte Norrie con un doppio 63 (con il livescore game a game)

24/06/2026 16:30 27 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images

Jannik Sinner torna in campo dopo 27 giorni e lo fa con una prestazione convincente, seppur in un match non ufficiale. L’azzurro ha superato il britannico Cameron Norrie con il punteggio di 6-3 6-3, mostrando buone sensazioni sull’erba.
Il numero uno del mondo ha gestito bene l’incontro, trovando complessivamente tre break ai danni del giocatore di casa e mantenendo sempre il controllo del punteggio.
Un rientro positivo per Sinner, che cercava soprattutto ritmo e fiducia in vista di Wimbledon. Il risultato, identico nei due set, conferma un test utile e incoraggiante nel percorso di avvicinamento ai Championships.

ESIBIZIONE – UOMINI: Boodles Challenge (Regno Unito 🇬🇧), erba
15:30 Rublev A. 🇷🇺 vs Kokkinakis T. 🇦🇺 0-0
17:00 Fils A. 🇫🇷 vs Paul T. 🇺🇸 0-0
18:30 Hurkacz H. 🇵🇱 vs Baez S. 🇦🇷 0-0



ESIBIZIONE – UOMINI: Hurlingham (Regno Unito 🇬🇧), erba
15:30 Sinner J. 🇮🇹 vs Norrie C. 🇬🇧
Esibizione Hurlingham
Sinner
6
6
Norrie
3
3
Vincitore: Jannik Sinner
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17:00 Khachanov K. 🇷🇺 vs Damm M. 🇺🇸 0-0

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27 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

robdes12 24-06-2026 18:35

Scritto da Lily
Da questa partita non si può ricavare nulla o quasi, ma ho sempre l’impressione che Sinner, per un giocatore del suo livello, faccia stranamente fatica a convertire i break/chiudere i punti decisivi. Può sembrare strano da dire viste le percentuali, ma in realtà gli servono quasi sempre 3/4 palle prima di andare in buca, sia quando è in controllo sia quando è con le spalle al muro. è una cosa che si porta dietro da sempre e che quest’anno gli è costato entrambe le sconfitte slam: contro Djokovic non c’è da spiegare, ma anche contro Cerundolo ha avuto molti break non sfruttati con nonchalance ma che se ne avesse fatto anche solo uno la partita si sarebbe accorciata di quei dieci minuti necessari a farlo vincere. Questa è una cosa su cui deve lavorare sicuramente.
La seconda sono i suoi nervi. Facile essere di ghiaccio quando ti va tutto bene, ma a me sembra che quando invece sia con le spalle al muro…smette di importarli. Alcaraz, Djokovic, Nadal hanno invece ha cazzima di lottare fino all’ultimo in qualunque situazione. Alcaraz in Australia sembrava un uomo in missione. In Sinner quell’atteggiamento non l’ho mai visto, quando dice “vediamo cosa succede” lo intende davvero.

Ancor non sei tu paga di riandar i sempiterni calli? (Giacomo, perdonami). Ma è mai possibile che si tiri fuori questa baggianata? Sembra quasi che gli altri ottengano il break appena abbiano uno straccio di palla per farlo. Ti faccio notare, se non te ne fossi accorta, che nel tennis maschile esiste un fondamentale molto efficace chiamato servizio. Lo stesso Feder o la stessa Williams ne hanno annullate a bizzeffe di palle break nella loro carriera con quel colpo. Ma siccome non mi sembri molto accorta, spero almeno che tu abbia la diligenza di leggere le statistiche riportate da chi è più organizzato di me. Dovresti esserti accorta che ti sei sbagliata completamente.

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FabioR (Guest) 24-06-2026 18:23

@ Lily (#4642284)

Quindi ricapitolando…se non vince tutte le partite 6/0 6/0 6/0 è uno a cui importa pippa se vince o perde perché tanto vede come va. Be cmq finora direi che il vediamo come va non è andato malissimissimo.

 26
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Giampi 24-06-2026 18:17

Scritto da Lily
Da questa partita non si può ricavare nulla o quasi, ma ho sempre l’impressione che Sinner, per un giocatore del suo livello, faccia stranamente fatica a convertire i break/chiudere i punti decisivi. Può sembrare strano da dire viste le percentuali, ma in realtà gli servono quasi sempre 3/4 palle prima di andare in buca, sia quando è in controllo sia quando è con le spalle al muro. è una cosa che si porta dietro da sempre e che quest’anno gli è costato entrambe le sconfitte slam: contro Djokovic non c’è da spiegare, ma anche contro Cerundolo ha avuto molti break non sfruttati con nonchalance ma che se ne avesse fatto anche solo uno la partita si sarebbe accorciata di quei dieci minuti necessari a farlo vincere. Questa è una cosa su cui deve lavorare sicuramente.
La seconda sono i suoi nervi. Facile essere di ghiaccio quando ti va tutto bene, ma a me sembra che quando invece sia con le spalle al muro…smette di importarli. Alcaraz, Djokovic, Nadal hanno invece ha cazzima di lottare fino all’ultimo in qualunque situazione. Alcaraz in Australia sembrava un uomo in missione. In Sinner quell’atteggiamento non l’ho mai visto, quando dice “vediamo cosa succede” lo intende davvero.

Quello che è bello degli haters è che anche quando provano a fare dei ragionamenti si rivelano grossolani. Sinner, nelle 52 settimane, è secondo per percentuale di palle break convertite e in generale con il 43% di conversioni è n.37 all time, Alcaraz n.60 e Federer n.94…invece nei punti under pressure leader nelle 52 settimana è primo..ritenta sarai più fortunata…

 25
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guido Guest 24-06-2026 17:36

Scritto da fate come il koala se non vi vuole non provate a ucciderla: mettetevi a dormire (
Ma Jannik deve fare solo questa partita o altre nei prossimi giorni?

altro che “altre”: ne deve fare sette da lunedì prossimo a domenica 12

 24
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andrewthefirst 24-06-2026 17:09

meno male! Forse darà il via libera per il giuoco del tennis in inghilterra! Speriamo che il caldo non aumenti o salta tutto!

 23
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-1: robdes12
compagno di cella di Becker (Guest) 24-06-2026 17:01

Scritto da JannikUberAlles

Scritto da compagno di cella di Becker

Scritto da JannikUberAlles
Impressionante il continuo movimento degli spettatori sulle tribune, un “vai e vieni” mai visto neanche alla “sagra della salamella”…
…con una totale mancanza di rispetto nei confronti dei giocatori, alle prese con degli sfondi ingannevoli…
…però resta obbligatorio il “Total White” nell’abbigliamento dei tennisti: viva le tradizioni!!!

boooh questo al contrario secondo me dimostra che se vogliono possono giocare ugualmente senza doversi lamentare se uno al terzo anello si tocca un orecchio

Appunto il livello è stato piuttosto basso con molti errori banali, ma forse anche tu eri distratto come questo pubblico che con il tennis c’entra davvero poco!

bravissimo

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zedarioz 24-06-2026 16:58

@ Lily (#4642284)

A 24 anni è già uno dei giocatori più vincenti della storia del tennis. Meno male che non converte le palle break e non ha cazzimma. Altrimenti farebbe il grande slam tutti gli anni, sai che noia.

 21
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+1: Sonj, Inox, Scaino, robdes12
JannikUberAlles 24-06-2026 16:56

Scritto da compagno di cella di Becker

Scritto da JannikUberAlles
Impressionante il continuo movimento degli spettatori sulle tribune, un “vai e vieni” mai visto neanche alla “sagra della salamella”…
…con una totale mancanza di rispetto nei confronti dei giocatori, alle prese con degli sfondi ingannevoli…
…però resta obbligatorio il “Total White” nell’abbigliamento dei tennisti: viva le tradizioni!!!

boooh questo al contrario secondo me dimostra che se vogliono possono giocare ugualmente senza doversi lamentare se uno al terzo anello si tocca un orecchio

Appunto il livello è stato piuttosto basso con molti errori banali, ma forse anche tu eri distratto come questo pubblico che con il tennis c’entra davvero poco!

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zedarioz 24-06-2026 16:55

Buona sgambata di Sinner, bene al servizio e abbastanza reattivo in uscita. Buon modo per ritrovare feeling con la superficie.

 19
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Inox 24-06-2026 16:45

@ Lily (#4642284)

Altra vittima del caldo..

 18
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+1: Scaino, robdes12
compagno di cella di Becker (Guest) 24-06-2026 16:40

mi pare abbiano risparmiato anche sui giudici di linea di fondocampo

 17
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compagno di cella di Becker (Guest) 24-06-2026 16:32

Scritto da Tonino
Mamma mia che brutte riprese, una sola telecamera fissa durante il gioco che viene ripreso in verticale dietro le spalle dei giocatori e poi la palla che non si riesce a vedere, insomma una fatica e soprattutto una esibizione che meritava di meglio…

si dai abbastanza male… mi sembra anche nessun replay e zero primi piani più fatta per il pubblico sul posto che altro..in ogni caso partita soporifera

 16
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compagno di cella di Becker (Guest) 24-06-2026 16:30

Scritto da JannikUberAlles
Impressionante il continuo movimento degli spettatori sulle tribune, un “vai e vieni” mai visto neanche alla “sagra della salamella”…
…con una totale mancanza di rispetto nei confronti dei giocatori, alle prese con degli sfondi ingannevoli…
…però resta obbligatorio il “Total White” nell’abbigliamento dei tennisti: viva le tradizioni!!!

boooh questo al contrario secondo me dimostra che se vogliono possono giocare ugualmente senza doversi lamentare se uno al terzo anello si tocca un orecchio

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Tonino (Guest) 24-06-2026 16:28

Mamma mia che brutte riprese, una sola telecamera fissa durante il gioco che viene ripreso in verticale dietro le spalle dei giocatori e poi la palla che non si riesce a vedere, insomma una fatica e soprattutto una esibizione che meritava di meglio…

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Lily (Guest) 24-06-2026 16:28

Da questa partita non si può ricavare nulla o quasi, ma ho sempre l’impressione che Sinner, per un giocatore del suo livello, faccia stranamente fatica a convertire i break/chiudere i punti decisivi. Può sembrare strano da dire viste le percentuali, ma in realtà gli servono quasi sempre 3/4 palle prima di andare in buca, sia quando è in controllo sia quando è con le spalle al muro. è una cosa che si porta dietro da sempre e che quest’anno gli è costato entrambe le sconfitte slam: contro Djokovic non c’è da spiegare, ma anche contro Cerundolo ha avuto molti break non sfruttati con nonchalance ma che se ne avesse fatto anche solo uno la partita si sarebbe accorciata di quei dieci minuti necessari a farlo vincere. Questa è una cosa su cui deve lavorare sicuramente.
La seconda sono i suoi nervi. Facile essere di ghiaccio quando ti va tutto bene, ma a me sembra che quando invece sia con le spalle al muro…smette di importarli. Alcaraz, Djokovic, Nadal hanno invece ha cazzima di lottare fino all’ultimo in qualunque situazione. Alcaraz in Australia sembrava un uomo in missione. In Sinner quell’atteggiamento non l’ho mai visto, quando dice “vediamo cosa succede” lo intende davvero.

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-1: Inox, Leo67, JannikUberAlles, Sonj, Scaino, Giampi, robdes12
JannikUberAlles 24-06-2026 16:25

Impressionante il continuo movimento degli spettatori sulle tribune, un “vai e vieni” mai visto neanche alla “sagra della salamella”…

…con una totale mancanza di rispetto nei confronti dei giocatori, alle prese con degli sfondi ingannevoli…

…però resta obbligatorio il “Total White” nell’abbigliamento dei tennisti: viva le tradizioni!!!

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fate come il koala se non vi vuole non provate a ucciderla: mettetevi a dormire ( (Guest) 24-06-2026 16:15

Ma Jannik deve fare solo questa partita o altre nei prossimi giorni?

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Tatiana (Guest) 24-06-2026 16:11

Scritto da Meera
In prospettiva Wimbledon, un appunto a tutti quelli che hanno polemizzato/complottato/propagandando sul convertirsi all’ecologismo perché Sinner è uscito: quella attuale è una vera ondata di calore, non i 27/28° di quel giorno, caldo ma non così caldo da rivoluzionare il tennis per fare un favore a lui.
Sono curiosa se le temperature restassero così alte che scusa verrà trovata

Non capisco se tu ritenga che il riscaldamento globale sia una fantasia complottista o meno.

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+1: Inox
Inox 24-06-2026 16:07

@ Meera (#4642266)

.. scusa dde che?

 9
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Meera (Guest) 24-06-2026 15:55

In prospettiva Wimbledon, un appunto a tutti quelli che hanno polemizzato/complottato/propagandando sul convertirsi all’ecologismo perché Sinner è uscito: quella attuale è una vera ondata di calore, non i 27/28° di quel giorno, caldo ma non così caldo da rivoluzionare il tennis per fare un favore a lui.
Sono curiosa se le temperature restassero così alte che scusa verrà trovata

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-1: Inox, Sonj, Carota Senior, Leo67, Scaino, robdes12
Inox 24-06-2026 15:35

Ci siamo se non è caccia alla volpe poco ci manca..

 7
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Trap 24-06-2026 15:08

@ JOA20 (#4642240)

Grazie !

 6
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JOA20 (Guest) 24-06-2026 14:58

Scritto da Trap
@ no Sinner no Party (#4642173)
Dove si puo vedere ?

SuperTennis

 5
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Trap 24-06-2026 14:17

@ no Sinner no Party (#4642173)

Dove si puo vedere ?

 4
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Inox 24-06-2026 13:32

Scritto da no Sinner no Party
Non vedo l’ora di guardare Jannik, al microscopio!

.. cavoli non sapevo si fosse così rimpicciolito

 3
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+1: Carota Senior
no Sinner no Party (Guest) 24-06-2026 12:17

Non vedo l’ora di guardare Jannik, al microscopio!

 2
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Annie3 24-06-2026 11:50

Ma Novak si è cancellato? Vedo Damm al suo posto: problemi fisici?

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