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Sinner sorride a Hurlingham: “Wimbledon è il torneo più speciale che esista per me”

24/06/2026 18:46 8 commenti
Jannik Sinner (Getty Images)
Jannik Sinner (Getty Images)

Jannik Sinner riparte con buone sensazioni sull’erba. L’azzurro ha battuto Cameron Norrie al Giorgio Armani Tennis Classic, l’esibizione dell’Hurlingham Club di Londra trasmessa in diretta e in chiaro su SuperTennis, trovando un test utile in vista di Wimbledon 2026.

Al termine del match, Sinner ha parlato del significato speciale dei Championships, dove si presenterà da campione in carica. “Vincere Wimbledon l’anno scorso ha significato tanto per me, ma quest’anno sarà un’altra storia. Spero comunque che l’esito sia simile. L’ho sempre detto, è il torneo più speciale che esista per me”, ha dichiarato il numero uno del mondo.

Per Sinner, il match con Norrie è stato soprattutto un’occasione per ritrovare ritmo e adattamento alla superficie. “L’atmosfera è molto bella, fa molto caldo in questi giorni, grazie a chi è venuto. È solo un’esibizione, ma aiuta a trovare la giusta condizione in vista della prossima settimana”, ha aggiunto.

L’azzurro ha poi spiegato come procede il lavoro sull’erba londinese: “Mi sto allenando sull’erba da circa una settimana, mi trovo bene. Ci sono alcune zone in cui il campo è più veloce, e altre meno. Sono tutte situazioni molto utili per preparare le partite ufficiali”.

Sinner avrà l’onore di inaugurare il Centrale nella prima giornata di Wimbledon 2026, come da tradizione riservata al campione in carica. Il test di Hurlingham, pur senza valore ufficiale, ha offerto indicazioni incoraggianti: condizione in crescita, buone sensazioni e la solita ambizione sul prato più importante del mondo.

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8 commenti

Peter Parker 24-06-2026 23:21

Scritto da andrewthefirst
Il prossimo torneo di Wimbledon sarà basato sulla temperatura basale di Sinner!!!

Ahahahah, sfidi il capitano per le battute migliori.

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Nefertiti (Guest) 24-06-2026 21:07

Scritto da Spinoza

Scritto da Nefertiti
OT qualcuno mi sa dire perché alcuni tennisti usano una specie di corpetto/reggipetto sotto la maglietta?
Oggi ho visto Draper e Norrie, altre volte Cobolli

È un sensore che registra svariati parametri durante il gioco

Grazie!

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Spinoza (Guest) 24-06-2026 20:15

Scritto da Nefertiti
OT qualcuno mi sa dire perché alcuni tennisti usano una specie di corpetto/reggipetto sotto la maglietta?
Oggi ho visto Draper e Norrie, altre volte Cobolli

È un sensore che registra svariati parametri durante il gioco

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+1: il capitano
andrewthefirst 24-06-2026 19:47

Il prossimo torneo di Wimbledon sarà basato sulla temperatura basale di Sinner!!!

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+1: Peter Parker
Nefertiti (Guest) 24-06-2026 19:42

OT qualcuno mi sa dire perché alcuni tennisti usano una specie di corpetto/reggipetto sotto la maglietta?
Oggi ho visto Draper e Norrie, altre volte Cobolli

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Spinoza (Guest) 24-06-2026 19:25

Guess who’s back, guess who’s back, guess who’s back…

 3
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MAURO (Guest) 24-06-2026 19:18

Praticamente tutti i giocatori o quasi, considerano il torneo che giocano o si apprestano a giocare come il migliore X vari motivi.
Mi immagino che se dovessero intervistare Sinner alla vigilia dell’ Australian OPEN, direbbe che Melbourne e’ il torneo migliore. .

2
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-1: JannikUberAlles, Gilgamesh, Krik Kroc
JannikUberAlles 24-06-2026 18:55

Credo che i suoi tifosi (come me, che pure adoro anche Carlos ed il bel tennis) abbiano sorriso anche più di lui, che un minimo di concentrazione l’ha pur dovuta impiegare 😉

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+1: il capitano