Sinner sorride a Hurlingham: “Wimbledon è il torneo più speciale che esista per me”

Jannik Sinner riparte con buone sensazioni sull’erba. L’azzurro ha battuto Cameron Norrie al Giorgio Armani Tennis Classic, l’esibizione dell’Hurlingham Club di Londra trasmessa in diretta e in chiaro su SuperTennis, trovando un test utile in vista di Wimbledon 2026.

Al termine del match, Sinner ha parlato del significato speciale dei Championships, dove si presenterà da campione in carica. “Vincere Wimbledon l’anno scorso ha significato tanto per me, ma quest’anno sarà un’altra storia. Spero comunque che l’esito sia simile. L’ho sempre detto, è il torneo più speciale che esista per me”, ha dichiarato il numero uno del mondo.

Per Sinner, il match con Norrie è stato soprattutto un’occasione per ritrovare ritmo e adattamento alla superficie. “L’atmosfera è molto bella, fa molto caldo in questi giorni, grazie a chi è venuto. È solo un’esibizione, ma aiuta a trovare la giusta condizione in vista della prossima settimana”, ha aggiunto.

L’azzurro ha poi spiegato come procede il lavoro sull’erba londinese: “Mi sto allenando sull’erba da circa una settimana, mi trovo bene. Ci sono alcune zone in cui il campo è più veloce, e altre meno. Sono tutte situazioni molto utili per preparare le partite ufficiali”.

Sinner avrà l’onore di inaugurare il Centrale nella prima giornata di Wimbledon 2026, come da tradizione riservata al campione in carica. Il test di Hurlingham, pur senza valore ufficiale, ha offerto indicazioni incoraggianti: condizione in crescita, buone sensazioni e la solita ambizione sul prato più importante del mondo.