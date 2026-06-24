Wimbledon – Qualificazioni: Il programma completo di Giovedì 25 giugno 2026. Bronzetti e Grant ad una vittoria dal Md
Show Court 1 – Ore: 12:00am
O. Tarvet vs S. Sakellaridis
M. Timofeeva vs T. Prozorova
Court 2 – Ore: 12:00am
M. Basing vs R. Bertola
A. Sasnovich vs B. Andreescu
Court 3 – Ore: 12:00am
Y. Zhou vs B. Harris
A. Krueger vs P. Iatcenko
Court 4 – Ore: 12:00am
O. Dodin vs M. Sawangkaew
A. Moro Canas vs S. Kwon
Court 5 – Ore: 12:00am
A. Korneeva vs F. Crawley
V. Gaubas vs D. Lajovic
Court 6 – Ore: 12:00am
H. Tan vs T. Grant
J. Faria vs R. Sakamoto
Court 7 – Ore: 12:00am
C. Tabur vs S. Mochizuki
M. Bolkvadze vs M. Carle
Court 8 – Ore: 12:00am
I. Shymanovich vs K. Sebov
H. Gaston vs M. Echargui
Court 9 – Ore: 12:00am
P. Llamas Ruiz vs T. Boyer
K. Volynets vs L. Jeanjean
Court 10 – Ore: 12:00am
R. Safiullin vs J. Kym
L. Gjorcheska vs L. Bronzetti
Court 11 – Ore: 12:00am
M. McDonald vs C. O’Connell
P. Kudermetova vs C. Werner
Court 13 – Ore: 12:00am
K. Kawa vs K. Day
T. Skatov vs K. Jacquet
Court 14 – Ore: 12:00am
C. Smith vs M. Zheng
D. Semenistaja vs A. Gasanova
Court 16 – Ore: 12:00am
C. Liu vs E. Pridankina
N. Budkov Kjaer vs O. Virtanen
Court 17 – Ore: 12:00am
D. Sweeny vs T. Barrios Vera
X. Wang vs R. Montgomery
Court 18 – Ore: 12:00am
N. Mejia vs T. Schoolkate
R. Sramkova vs L. Zhu
TAG: Wimbledon, Wimbledon 2026
1 commento
Potrebbero farcela entrambe . Incredibile.