Wimbledon 2026 - Day 4 Qualificazioni ATP, Copertina, WTA

Wimbledon – Qualificazioni: Il programma completo di Giovedì 25 giugno 2026. Bronzetti e Grant ad una vittoria dal Md

24/06/2026 19:56 1 commento
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998 - Foto getty images
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998 - Foto getty images

Show Court 1 – Ore: 12:00am
O. Tarvet GBR vs S. Sakellaridis GRE
M. Timofeeva UZB vs T. Prozorova IOA

Court 2 – Ore: 12:00am
M. Basing GBR vs R. Bertola SUI
A. Sasnovich IOA vs B. Andreescu CAN

Court 3 – Ore: 12:00am
Y. Zhou CHN vs B. Harris GBR
A. Krueger USA vs P. Iatcenko IOA

Court 4 – Ore: 12:00am
O. Dodin FRA vs M. Sawangkaew THA
A. Moro Canas ESP vs S. Kwon KOR

Court 5 – Ore: 12:00am
A. Korneeva IOA vs F. Crawley USA
V. Gaubas LTU vs D. Lajovic SRB

Court 6 – Ore: 12:00am
H. Tan FRA vs T. Grant ITA
J. Faria POR vs R. Sakamoto JPN

Court 7 – Ore: 12:00am
C. Tabur FRA vs S. Mochizuki JPN
M. Bolkvadze GEO vs M. Carle ARG

Court 8 – Ore: 12:00am
I. Shymanovich IOA vs K. Sebov CAN
H. Gaston FRA vs M. Echargui TUN

Court 9 – Ore: 12:00am
P. Llamas Ruiz ESP vs T. Boyer USA
K. Volynets USA vs L. Jeanjean FRA

Court 10 – Ore: 12:00am
R. Safiullin IOA vs J. Kym SUI
L. Gjorcheska MKD vs L. Bronzetti ITA

Court 11 – Ore: 12:00am
M. McDonald USA vs C. O’Connell AUS
P. Kudermetova UZB vs C. Werner GER

Court 13 – Ore: 12:00am
K. Kawa POL vs K. Day USA
T. Skatov KAZ vs K. Jacquet FRA

Court 14 – Ore: 12:00am
C. Smith USA vs M. Zheng USA
D. Semenistaja LAT vs A. Gasanova IOA

Court 16 – Ore: 12:00am
C. Liu USA vs E. Pridankina IOA
N. Budkov Kjaer NOR vs O. Virtanen FIN

Court 17 – Ore: 12:00am
D. Sweeny AUS vs T. Barrios Vera CHI
X. Wang CHN vs R. Montgomery USA

Court 18 – Ore: 12:00am
N. Mejia COL vs T. Schoolkate AUS
R. Sramkova SVK vs L. Zhu CHN

TAG: ,

1 commento

Az67 (Guest) 24-06-2026 20:03

Potrebbero farcela entrambe . Incredibile.

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!