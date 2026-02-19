Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 500 Doha, Rio de Janeiro e ATP 250 Delray Beach: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. Fils vola in semifinale a Doha, Rublev elimina Tsitsipas e difende il titolo. In campo Sinner e Berrettini (LIVE)

19/02/2026 17:11 9 commenti
Risultati dal circuito ATP - Foto Getty Images
Risultati dal circuito ATP - Foto Getty Images

Giornata ricca di verdetti all’ATP 500 di Doha, dove brillano Arthur Fils e Andrey Rublev, entrambi approdati alle semifinali del torneo qatariota.

Fils torna protagonista dopo l’infortunio
Il giovane francese continua la sua grande settimana e conquista la semifinale superando Jiri Lehecka con un doppio 6-3 in un’ora e 29 minuti. Si tratta del terzo torneo disputato dopo il lungo stop per il serio problema alla schiena, e il rendimento è già di altissimo livello.
Il ritorno di Fils è reso ancora più interessante dall’ingresso nel suo team di Goran Ivanisevic, una collaborazione che potrebbe rappresentare un passaggio chiave nella crescita del talento francese.
In semifinale Fils affronterà il vincente della sfida tra Jannik Sinner e Jakub Mensik.

Rublev troppo solido per Tsitsipas
Nell’altro quarto di finale, il campione in carica Andrey Rublev ha confermato il suo feeling con Doha superando Stefanos Tsitsipas per 6-3 7-6(2) in circa un’ora e mezza di gioco.
Il russo è apparso più solido e costante nei momenti chiave, senza concedere set in tutto il torneo. Una dimostrazione di forza per il difensore del titolo, che ora attende in semifinale il vincente della sfida tra Carlos Alcaraz e Karen Khachanov.

ARE ATP 500 Doha – Quarti di Finale – hard

Center Court – ore 13:00
Stefanos Tsitsipas GRE vs Andrey Rublev RUS
ATP Doha
Stefanos Tsitsipas
3
6
Andrey Rublev [5]
6
7
Vincitore: Rublev
Mostra dettagli

Jiri Lehecka CZE vs Arthur Fils FRA

ATP Doha
Jiri Lehecka [8]
3
3
Arthur Fils
6
6
Vincitore: Fils
Mostra dettagli

Carlos Alcaraz ESP vs Karen Khachanov RUS (Non prima 17:30)

ATP Doha
Carlos Alcaraz [1]
0
0
Karen Khachanov [7]
0
0
Mostra dettagli

Jakub Mensik CZE vs Jannik Sinner ITA

Il match deve ancora iniziare



Grandstand 1 – ore 13:00
Julian Cash GBR / Lloyd Glasspool GBR vs Quentin Halys FRA / Pierre-Hugues Herbert FRA

ATP Doha
Julian Cash / Lloyd Glasspool [1]
6
6
Quentin Halys / Pierre-Hugues Herbert
2
3
Vincitore: Cash / Glasspool
Mostra dettagli

Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR vs Simone Bolelli ITA / Andrea Vavassori ITA (Non prima 15:00)

ATP Doha
Harri Heliovaara / Henry Patten [3]
7
6
Simone Bolelli / Andrea Vavassori
5
4
Vincitore: Heliovaara / Patten
Mostra dettagli









BRA ATP 500 Rio de Janeiro – 2° Turno – hard

Quadra Guga Kuerten – ore 20:30
Tomas Martin Etcheverry ARG vs Vilius Gaubas LTU
Il match deve ancora iniziare

Joao Fonseca BRA vs Ignacio Buse PER (Non prima 23:00)

Il match deve ancora iniziare

Matteo Berrettini ITA vs Dusan Lajovic SRB

Il match deve ancora iniziare



Quadra 1 – ore 20:30
Damir Dzumhur BIH vs Jaime Faria POR

Il match deve ancora iniziare

Jakob Schnaitter GER / Mark Wallner GER vs Gustavo Heide BRA / Luis “Guto” Miguel BRA (Non prima 22:00)

Il match deve ancora iniziare

Guido Andreozzi ARG / Manuel Guinard FRA vs Felipe Meligeni Alves BRA / Marcelo Zormann BRA

Il match deve ancora iniziare




Quadra 2 – ore 20:00
Gustavo Fernandez ARG vs Martin de la Puente ESP
Il match deve ancora iniziare

Tokito Oda JPN vs Daniel Rodrigues BRA

Il match deve ancora iniziare

Sadio Doumbia FRA / Fabien Reboul FRA vs Constantin Frantzen GER / Robin Haase NED (Non prima 22:30)

Il match deve ancora iniziare










USA ATP 250 Delray Beach – 2° Turno – hard

Center Court – ore 17:00
Robert Cash USA / JJ Tracy USA vs Vasil Kirkov USA / Bart Stevens NED
ATP Delray Beach
Robert Cash / JJ Tracy [3]
0
6
0
Vasil Kirkov / Bart Stevens
0
3
0
Mostra dettagli

Learner Tien USA vs Miomir Kecmanovic SRB (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Zachary Svajda USA vs Frances Tiafoe USA (Non prima 20:30)

Il match deve ancora iniziare

Adam Walton AUS vs Tommy Paul USA (Non prima 00:00)

Il match deve ancora iniziare

Taylor Fritz USA vs Rafael Jodar ESP (Non prima 02:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 16:00
Ariel Behar URU / Matthew Romios AUS vs Austin Krajicek USA / Nikola Mektic CRO

ATP Delray Beach
Ariel Behar / Matthew Romios
0
3
0
Austin Krajicek / Nikola Mektic [2]
0
6
0
Mostra dettagli

Benjamin Kittay USA / Ryan Seggerman USA vs Miomir Kecmanovic SRB / Brandon Nakashima USA

ATP Delray Beach
Miomir Kecmanovic / Brandon Nakashima
Benjamin Kittay / Ryan Seggerman
Vincitore: Kittay / Seggerman
Mostra dettagli

TAG:

9 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Il GUEst 19-02-2026 17:22

Scritto da MAURO
Bentornato ARTHURINO.
Speriamo possa giocare una stagione senza infortuni X vedere il suo vero livello e dove potrà collocarsi nella classifica.
Secondo me e’ da Top 10, più fra il 3 ed il 5 che fra l 6 ed il 10

Anche per me almeno da top 10, poi non so, sono curioso anch’io di vedere dove possa arrivare

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Barabba (Guest) 19-02-2026 16:52

Jannik Sinner? Il prossimo top1 ATP.

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
MAURO (Guest) 19-02-2026 16:48

Bentornato ARTHURINO.
Speriamo possa giocare una stagione senza infortuni X vedere il suo vero livello e dove potrà collocarsi nella classifica.
Secondo me e’ da Top 10, più fra il 3 ed il 5 che fra l 6 ed il 10

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Onurb (Guest) 19-02-2026 16:09

Assurdo sky fa vedere la diretta del doppio insignificante con bolelli vavassori….quando c è fils lehecka che stanno giocando…..non ho parole….

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Chump (Guest) 19-02-2026 15:37

Scritto da MAURO

Scritto da MAURO
OT Oggi l’ invincibile Armada ispanica va alla ricerca della prima medaglia olimpica nel magnifico sci alpinismo.
VAMOSSSSSS

Vamosssssssssssssssss

Grandiii!!! Hanno scavalcato un paese nordico come il Brasile! 😮

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giuliano da Viareggio (Guest) 19-02-2026 14:22

Pensavo che il greco fosse tornato….. in realta’ e’ MEDVEDEV CHE E’ RINTRONATO come qualcuno aveva postato ieri….

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
MAURO (Guest) 19-02-2026 14:18

Scritto da MAURO
OT Oggi l’ invincibile Armada ispanica va alla ricerca della prima medaglia olimpica nel magnifico sci alpinismo.
VAMOSSSSSS

Vamosssssssssssssssss

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Halbo24 (Guest) 19-02-2026 14:11

@ MAURO (#4564571)
E chissenefrega

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
MAURO (Guest) 19-02-2026 11:32

OT Oggi l’ invincibile Armada ispanica va alla ricerca della prima medaglia olimpica nel magnifico sci alpinismo.
VAMOSSSSSS

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!