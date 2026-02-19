ATP 500 Doha, Rio de Janeiro e ATP 250 Delray Beach: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. Fils vola in semifinale a Doha, Rublev elimina Tsitsipas e difende il titolo. In campo Sinner e Berrettini (LIVE)

Risultati dal circuito ATP - Foto Getty Images
Giornata ricca di verdetti all’ATP 500 di Doha, dove brillano Arthur Fils e Andrey Rublev, entrambi approdati alle semifinali del torneo qatariota.
Fils torna protagonista dopo l’infortunio
Il giovane francese continua la sua grande settimana e conquista la semifinale superando Jiri Lehecka con un doppio 6-3 in un’ora e 29 minuti. Si tratta del terzo torneo disputato dopo il lungo stop per il serio problema alla schiena, e il rendimento è già di altissimo livello.
Il ritorno di Fils è reso ancora più interessante dall’ingresso nel suo team di Goran Ivanisevic, una collaborazione che potrebbe rappresentare un passaggio chiave nella crescita del talento francese.
In semifinale Fils affronterà il vincente della sfida tra Jannik Sinner e Jakub Mensik.
Rublev troppo solido per Tsitsipas
Nell’altro quarto di finale, il campione in carica Andrey Rublev ha confermato il suo feeling con Doha superando Stefanos Tsitsipas per 6-3 7-6(2) in circa un’ora e mezza di gioco.
Il russo è apparso più solido e costante nei momenti chiave, senza concedere set in tutto il torneo. Una dimostrazione di forza per il difensore del titolo, che ora attende in semifinale il vincente della sfida tra Carlos Alcaraz e Karen Khachanov.
ATP 500 Doha – Quarti di Finale – hard
Center Court – ore 13:00
Stefanos Tsitsipas
vs Andrey Rublev
ATP Doha
Stefanos Tsitsipas
3
6
Andrey Rublev [5]
6
7
Vincitore: Rublev
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
0-3*
1-3*
1*-4
2*-4
ace
2-5*
2-6*
6-6 → 6-7
S. Tsitsipas
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
5-6 → 6-6
A. Rublev
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 5-6
A. Rublev
0-15
df
15-15
30-15
40-15
4-4 → 4-5
S. Tsitsipas
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
2-3 → 3-3
A. Rublev
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
2-2 → 2-3
S. Tsitsipas
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
A. Rublev
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
S. Tsitsipas
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-1 → 1-1
A. Rublev
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Rublev
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
3-4 → 3-5
A. Rublev
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 2-4
S. Tsitsipas
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
1-3 → 2-3
S. Tsitsipas
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
1-1 → 1-2
Jiri Lehecka vs Arthur Fils
ATP Doha
Jiri Lehecka [8]
3
3
Arthur Fils
6
6
Vincitore: Fils
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Lehecka
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
3-5 → 3-6
A. Fils
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
J. Lehecka
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 3-4
A. Fils
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
J. Lehecka
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
A. Fils
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-1 → 1-1
J. Lehecka
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Fils
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
ace
3-5 → 3-6
J. Lehecka
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-5 → 3-5
A. Fils
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-5 → 2-5
J. Lehecka
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-4 → 1-5
A. Fils
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-3 → 1-4
J. Lehecka
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
ace
0-3 → 1-3
A. Fils
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
J. Lehecka
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 0-2
A. Fils
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Carlos Alcaraz vs Karen Khachanov (Non prima 17:30)
ATP Doha
Carlos Alcaraz [1]
0
0
Karen Khachanov [7]
0
0
Jakub Mensik vs Jannik Sinner
Il match deve ancora iniziare
Grandstand 1 – ore 13:00
Julian Cash / Lloyd Glasspool vs Quentin Halys / Pierre-Hugues Herbert
ATP Doha
Julian Cash / Lloyd Glasspool [1]
6
6
Quentin Halys / Pierre-Hugues Herbert
2
3
Vincitore: Cash / Glasspool
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Cash / Glasspool
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 6-3
Q. Halys / Herbert
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-3 → 5-3
J. Cash / Glasspool
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
4-2 → 4-3
Q. Halys / Herbert
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
40-40
3-2 → 4-2
J. Cash / Glasspool
3-1 → 3-2
Q. Halys / Herbert
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
40-40
2-1 → 3-1
J. Cash / Glasspool
1-1 → 2-1
Q. Halys / Herbert
1-0 → 1-1
J. Cash / Glasspool
15-0
15-15
df
30-15
ace
40-15
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Q. Halys / Herbert
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-2 → 6-2
J. Cash / Glasspool
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
4-2 → 5-2
Q. Halys / Herbert
4-1 → 4-2
J. Cash / Glasspool
3-1 → 4-1
Q. Halys / Herbert
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
2-1 → 3-1
J. Cash / Glasspool
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
1-1 → 2-1
Q. Halys / Herbert
1-0 → 1-1
J. Cash / Glasspool
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Harri Heliovaara / Henry Patten vs Simone Bolelli / Andrea Vavassori (Non prima 15:00)
ATP Doha
Harri Heliovaara / Henry Patten [3]
7
6
Simone Bolelli / Andrea Vavassori
5
4
Vincitore: Heliovaara / Patten
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Heliovaara / Patten
5-4 → 6-4
S. Bolelli / Vavassori
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 5-4
H. Heliovaara / Patten
4-3 → 5-3
S. Bolelli / Vavassori
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
4-2 → 4-3
H. Heliovaara / Patten
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
df
3-2 → 4-2
S. Bolelli / Vavassori
3-1 → 3-2
H. Heliovaara / Patten
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
3-0 → 3-1
S. Bolelli / Vavassori
2-0 → 3-0
H. Heliovaara / Patten
1-0 → 2-0
S. Bolelli / Vavassori
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Heliovaara / Patten
6-5 → 7-5
S. Bolelli / Vavassori
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
5-5 → 6-5
H. Heliovaara / Patten
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 5-5
S. Bolelli / Vavassori
4-4 → 4-5
H. Heliovaara / Patten
3-4 → 4-4
S. Bolelli / Vavassori
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-4 → 3-4
H. Heliovaara / Patten
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
1-4 → 2-4
S. Bolelli / Vavassori
1-3 → 1-4
H. Heliovaara / Patten
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
0-3 → 1-3
S. Bolelli / Vavassori
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
0-2 → 0-3
H. Heliovaara / Patten
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
0-1 → 0-2
S. Bolelli / Vavassori
0-0 → 0-1
ATP 500 Rio de Janeiro – 2° Turno – hard
Quadra Guga Kuerten – ore 20:30
Tomas Martin Etcheverry
vs Vilius Gaubas
Il match deve ancora iniziare
Joao Fonseca vs Ignacio Buse (Non prima 23:00)
Il match deve ancora iniziare
Matteo Berrettini vs Dusan Lajovic
Il match deve ancora iniziare
Quadra 1 – ore 20:30
Damir Dzumhur vs Jaime Faria
Il match deve ancora iniziare
Jakob Schnaitter / Mark Wallner vs Gustavo Heide / Luis “Guto” Miguel (Non prima 22:00)
Il match deve ancora iniziare
Guido Andreozzi / Manuel Guinard vs Felipe Meligeni Alves / Marcelo Zormann
Il match deve ancora iniziare
Quadra 2 – ore 20:00
Gustavo Fernandez
vs Martin de la Puente
Il match deve ancora iniziare
Tokito Oda vs Daniel Rodrigues
Il match deve ancora iniziare
Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs Constantin Frantzen / Robin Haase (Non prima 22:30)
Il match deve ancora iniziare
ATP 250 Delray Beach – 2° Turno – hard
Center Court – ore 17:00
Robert Cash
/ JJ Tracy
vs Vasil Kirkov
/ Bart Stevens
ATP Delray Beach
Robert Cash / JJ Tracy [3]•
0
6
0
Vasil Kirkov / Bart Stevens
0
3
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. Kirkov / Stevens
15-0
ace
15-15
df
15-30
df
5-3 → 6-3
V. Kirkov / Stevens
0-15
15-15
15-30
30-30
15-15
15-40
30-40
40-40
3-3 → 4-3
V. Kirkov / Stevens
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
ace
2-2 → 2-3
V. Kirkov / Stevens
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
R. Cash / Tracy
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
0-1 → 1-1
V. Kirkov / Stevens
0-0 → 0-1
Learner Tien vs Miomir Kecmanovic (Non prima 19:00)
Il match deve ancora iniziare
Zachary Svajda vs Frances Tiafoe (Non prima 20:30)
Il match deve ancora iniziare
Adam Walton vs Tommy Paul (Non prima 00:00)
Il match deve ancora iniziare
Taylor Fritz vs Rafael Jodar (Non prima 02:00)
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 16:00
Ariel Behar / Matthew Romios vs Austin Krajicek / Nikola Mektic
ATP Delray Beach
Ariel Behar / Matthew Romios•
0
3
0
Austin Krajicek / Nikola Mektic [2]
0
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Krajicek / Mektic
3-5 → 3-6
A. Behar / Romios
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-5 → 3-5
A. Krajicek / Mektic
2-4 → 2-5
A. Behar / Romios
1-4 → 2-4
A. Krajicek / Mektic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 1-4
A. Behar / Romios
1-2 → 1-3
A. Krajicek / Mektic
1-1 → 1-2
A. Behar / Romios
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
A. Krajicek / Mektic
0-0 → 0-1
Benjamin Kittay / Ryan Seggerman vs Miomir Kecmanovic / Brandon Nakashima
ATP Delray Beach
Miomir Kecmanovic / Brandon Nakashima
Benjamin Kittay / Ryan Seggerman
Vincitore: Kittay / Seggerman
Servizio
Svolgimento
Set 0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anche per me almeno da top 10, poi non so, sono curioso anch’io di vedere dove possa arrivare
Jannik Sinner? Il prossimo top1 ATP.
Bentornato ARTHURINO.
Speriamo possa giocare una stagione senza infortuni X vedere il suo vero livello e dove potrà collocarsi nella classifica.
Secondo me e’ da Top 10, più fra il 3 ed il 5 che fra l 6 ed il 10
Assurdo sky fa vedere la diretta del doppio insignificante con bolelli vavassori….quando c è fils lehecka che stanno giocando…..non ho parole….
Grandiii!!! Hanno scavalcato un paese nordico come il Brasile! 😮
Pensavo che il greco fosse tornato….. in realta’ e’ MEDVEDEV CHE E’ RINTRONATO come qualcuno aveva postato ieri….
Vamosssssssssssssssss
@ MAURO (#4564571)
E chissenefrega
OT Oggi l’ invincibile Armada ispanica va alla ricerca della prima medaglia olimpica nel magnifico sci alpinismo.
VAMOSSSSSS