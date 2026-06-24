Wimbledon – Qualificazioni: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Bronzetti e Grant a un passo dal main draw: si fermano Guerrieri, Travaglia, Cinà, Nardi, Pellegrino e Stefanini

Tyra Caterina Grant ITA, 12.03.2008
Wimbledon, Bronzetti al turno decisivo delle qualificazioni
Lucia Bronzetti è a una sola vittoria dal tabellone principale di Wimbledon 2026. La riminese ha superato la lituana Justina Mikulskyte con il punteggio di 6-3 6-3 in un’ora e 41 minuti, staccando il pass per l’ultimo turno delle qualificazioni.
Una prova convincente per l’azzurra, apparsa in netta crescita rispetto al match d’esordio. Nel primo set Bronzetti ha saputo non perdere lucidità dopo il break subito nel quinto game, reagendo con personalità e trovando poi anche il doppio break ai danni della rivale.
Nel secondo parziale Lucia ha controllato meglio il gioco, mostrando maggiore fluidità nei colpi e una gestione più sicura dei momenti importanti. Il 6-3 6-3 finale conferma una vittoria solida e preziosa.
Ora Bronzetti proverà a entrare per il quinto anno consecutivo nel main draw dei Championships. Nel turno decisivo affronterà Lina Gjorcheska, più indietro in classifica rispetto all’azzurra.
Sulla carta Lucia partirà favorita, ma servirà un’altra prestazione attenta per completare il percorso e conquistare un posto nel tabellone principale di Wimbledon.
Wimbledon, Guerrieri si ferma al secondo turno delle qualificazioni
Si interrompe al secondo turno il cammino di Andrea Guerrieri nelle qualificazioni di Wimbledon 2026. L’azzurro è stato sconfitto dal francese Kyrian Jacquet con il punteggio di 7-6(9) 6-4 dopo quasi un’ora e quarantacinque minuti di gioco.
Il momento decisivo della partita è arrivato nel tie-break del primo set, combattutissimo e chiuso dal transalpino per 11 punti a 9. Un parziale che ha spostato l’inerzia del match dalla parte di Jacquet.
Nel secondo set Guerrieri ha provato a restare agganciato, ma il francese ha saputo sfruttare meglio i momenti di confusione dell’italiano, chiudendo la frazione per 6-4 e conquistando il passaggio al turno decisivo.
Jacquet si giocherà ora l’accesso al tabellone principale contro il kazako Timofey Skatov. Per Guerrieri resta il rimpianto di un’occasione importante.
Wimbledon, si fermano Cinà, Nardi, Pellegrino e Stefanini nelle qualificazioni
Federico Cinà rimanda l’appuntamento con il tabellone principale di Wimbledon. Il teenager palermitano, ai primi passi in carriera sull’erba, si è arreso al secondo turno delle qualificazioni al francese Hugo Gaston, numero 5 del seeding, con il punteggio di 7-5 6-4 in un’ora e 30 minuti di gioco.
Si ferma al secondo turno anche Luca Nardi. Il pesarese, numero 169 del mondo, è stato battuto dal finlandese Otto Virtanen, giocatore molto pericoloso su questa superficie, con un doppio 6-4 in un’ora e 5 minuti. Virtanen si giocherà ora l’accesso al main draw contro il vincente della sfida tra Nikolai Budkov Kjaer e Matej Dodig.
Per Nardi il prossimo impegno sarà il Challenger 75 di Milano, dove sono attesi anche Stefano Travaglia, eliminato anche lui al secondo turno delle qualificazioni londinesi, Francesco Passaro e Marco Cecchinato.
Niente da fare anche per Andrea Pellegrino, testa di serie numero 17 del tabellone cadetto. Il pugliese, numero 131 ATP, è stato sconfitto nettamente dallo statunitense Tristan Boyer, numero 193 del mondo, con il punteggio di 6-2 6-1 in poco più di un’ora. Boyer affronterà ora uno tra Pablo Llamas Ruiz e Paul Martin Tiffon per un posto nel tabellone principale.
Tra le donne si interrompe il cammino di Lucrezia Stefanini, battuta dalla polacca Katarzyna Kawa, testa di serie numero 14, con il punteggio di 6-4 2-6 6-2.
Giornata quindi amara per i colori azzurri a Roehampton, con diversi italiani fermati al secondo turno delle qualificazioni dei Championships.
Wimbledon, Grant a un passo dal main draw: Travaglia si ferma al secondo turno
Tyra Caterina Grant è a un passo dal tabellone principale di Wimbledon 2026. L’italo-americana ha superato il secondo turno delle qualificazioni battendo Joanna Garland, numero 188 del mondo, con il punteggio di 6-4 6-4 in un’ora e 35 minuti di gioco.
Una partita gestita con grande maturità dalla classe 2008, brava a fare la differenza nei momenti più importanti. Nel primo set il passaggio chiave è arrivato nel nono game, quando Grant ha strappato il servizio a zero all’avversaria, chiudendo poi il parziale nel game successivo.
Nel secondo set l’azzurra è rimasta concentrata anche dopo l’interruzione dovuta a un problema tecnico legato al caldo torrido. Alla ripresa ha mantenuto il break di vantaggio e ha chiuso la partita senza tremare.
Ora Grant andrà a caccia del suo primo main draw Slam. Nel turno decisivo affronterà la francese Harmony Tan, numero 199 del ranking, che ha battuto la wildcard britannica Esther Adeshina con un netto 6-2 6-2.
Si ferma invece Stefano Travaglia, sconfitto al secondo turno delle qualificazioni dal cinese Yi Zhou con il punteggio di 7-6 6-4 in un’ora e 29 minuti.
Il momento decisivo è arrivato nel tie-break del primo set, quando Travaglia ha avuto cinque set point consecutivi, tutti annullati da Zhou. Il cinese ha poi conquistato il parziale e nel secondo set ha continuato a servire con solidità, chiudendo 6-4 e spegnendo le speranze dell’azzurro.
Wimbledon
Londra, Regno Unito · 24 Giugno 2026
☀
23°C
Soleggiato e molto caldo · Picco 36°C
CIELO
Soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata
PIOGGIA
Assente nelle ore indicate
CAMPO
Erba
Andamento della giornata — 24 Giugno
08:00
☀
21°
09:00
☀
24°
10:00
☀
26°
11:00
☀
29°
12:00
☀
32°
13:00
☀
34°
14:00
☀
35°
15:00
☀
36°
17:00
☀
36°
22:00
☀
29°
⚠ Allerta rossa calore estremo su Greater London dalle 09:00 BST: attenzione alle ore centrali
🎾 Programma del giorno — 24 Giugno
🎾
Wimbledon · Qualificazioni
2° Turno Qualificazione · Erba
WIM Q2
☀ Soleggiato
✅ Asciutto
🔥 Molto caldo
⚠ Allerta rossa
🎾 Quali Q2
🌿 Erba
Show Court 1 – Ore: 12:00am
D. Evans vs T. Schoolkate
Slam Wimbledon
D. Evans
5
0
T. Schoolkate [28]
7
6
Vincitore: T. Schoolkate
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Evans
15-0
30-15
40-15
40-30
40-A
40-40
40-A
0-5 → 0-6
D. Evans
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Evans
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
5-6 → 5-7
T. Schoolkate
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
D. Evans
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-5 → 5-5
D. Evans
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
D. Evans
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
T. Schoolkate
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 0-3
T. Schoolkate
None-None
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
E. Andreeva
vs K. Day
Slam Wimbledon
E. Andreeva
2
2
K. Day [32]
6
6
Vincitore: K. Day
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Day
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-5 → 2-6
E. Andreeva
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-5 → 2-5
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Day
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-5 → 2-6
E. Andreeva
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
E. Andreeva
None-None
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
J. Faria
vs L. Pavlovic
Slam Wimbledon
J. Faria [2]
6
6
L. Pavlovic
4
4
Vincitore: J. Faria
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Pavlovic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 4-3
J. Faria
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
J. Faria
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
L. Pavlovic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
L. Pavlovic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Pavlovic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
L. Pavlovic
None-None
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
B. Andreescu
vs J. Teichmann
Slam Wimbledon
B. Andreescu
6
6
6
J. Teichmann [24]
7
1
4
Vincitore: B. Andreescu
Servizio
Svolgimento
Set 3
B. Andreescu
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-4 → 6-4
J. Teichmann
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-1 → 5-2
B. Andreescu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-1 → 5-1
J. Teichmann
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-1 → 4-1
B. Andreescu
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
J. Teichmann
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Andreescu
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None-None*
0*-1
0*-2
0-3*
0-4*
1*-4
2*-4
2-5*
2-6*
3*-6
4*-6
6-6 → 6-7
B. Andreescu
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-6 → 6-6
J. Teichmann
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
J. Teichmann
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-4 → 3-4
J. Teichmann
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
J. Teichmann
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
B. Andreescu
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
J. Teichmann
None-None
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Court 2 – Ore: 12:00am
Z. Piros vs B. Harris
Slam Wimbledon
Z. Piros
4
4
B. Harris [23]
6
6
Vincitore: B. Harris
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Harris
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-5 → 4-6
B. Harris
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Z. Piros
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-0 → 2-1
B. Harris
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Harris
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
Z. Piros
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-5 → 4-5
B. Harris
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-4 → 3-5
Z. Piros
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-4 → 3-4
Z. Piros
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-3 → 2-3
B. Harris
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-2 → 1-3
Z. Piros
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-1 → 1-2
A. Korneeva
vs A. Lazaro Garcia
Slam Wimbledon
A. Korneeva [3]
6
6
7
A. Lazaro Garcia
2
7
5
Vincitore: A. Korneeva
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Lazaro Garcia
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
6-5 → 7-5
A. Lazaro Garcia
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 5-5
A. Korneeva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-4 → 5-4
A. Lazaro Garcia
4-3 → 4-4
A. Lazaro Garcia
3-2 → 3-3
A. Lazaro Garcia
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
A. Lazaro Garcia
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
A. Korneeva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
1*-0
1*-1
2-1*
3-1*
3*-2
4*-2
4-3*
4-4*
4*-5
5*-5
5-6*
6-6 → 6-7
A. Lazaro Garcia
5-5 → 6-5
A. Korneeva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-5 → 5-5
A. Lazaro Garcia
3-5 → 4-5
A. Korneeva
0-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A. Lazaro Garcia
1-1 → 1-2
A. Lazaro Garcia
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Lazaro Garcia
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-2 → 5-2
A. Korneeva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-1 → 4-2
A. Lazaro Garcia
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-1 → 4-1
A. Lazaro Garcia
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 2-1
A. Lazaro Garcia
None-None
0-15
0-30
15-30
15-40
0-0 → 1-0
V. Gaubas
vs H. Searle
Slam Wimbledon
V. Gaubas [14]
7
7
H. Searle
6
6
Vincitore: V. Gaubas
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
0*-1
1*-1
2-1*
3-1*
4*-1
5*-1
5-2*
5-3*
6*-3
6*-4
6-5*
6-6 → 7-6
V. Gaubas
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
6-5 → 6-6
H. Searle
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-5 → 6-5
H. Searle
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
V. Gaubas
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
H. Searle
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
V. Gaubas
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
V. Gaubas
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None*-None
0-1*
1-1*
1*-2
2*-2
3-2*
3-3*
4*-3
4*-4
5-4*
5-5*
6*-5
6-6 → 7-6
V. Gaubas
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 6-5
H. Searle
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
H. Searle
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
V. Gaubas
None-None
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
M. Timofeeva
vs V. Podrez
Slam Wimbledon
M. Timofeeva [1]
6
6
V. Podrez
4
2
Vincitore: M. Timofeeva
Servizio
Svolgimento
Set 2
V. Podrez
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
M. Timofeeva
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-1 → 3-2
M. Timofeeva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. Podrez
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
5-4 → 6-4
M. Timofeeva
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-3 → 5-4
V. Podrez
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-2 → 5-3
M. Timofeeva
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Court 3 – Ore: 12:00am
E. Adeshina
vs H. Tan
Slam Wimbledon
E. Adeshina
2
2
H. Tan
6
6
Vincitore: H. Tan
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Adeshina
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
2-5 → 2-6
E. Adeshina
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-3 → 2-4
H. Tan
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-3 → 2-3
E. Adeshina
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-2 → 1-3
H. Tan
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Adeshina
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-5 → 2-6
E. Adeshina
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
E. Adeshina
15-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-3 → 1-3
H. Tan
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
P. Jubb
vs T. Barrios Vera
Slam Wimbledon
P. Jubb
4
6
1
T. Barrios Vera [20]
6
3
6
Vincitore: T. Barrios Vera
Servizio
Svolgimento
Set 3
T. Barrios Vera
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-5 → 1-6
T. Barrios Vera
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Barrios Vera
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
T. Barrios Vera
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-1 → 3-1
P. Jubb
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-0 → 2-1
T. Barrios Vera
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Barrios Vera
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 4-6
P. Jubb
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-5 → 4-5
P. Jubb
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-2 → 2-3
P. Jubb
None-None
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
C. Rodesch
vs D. Lajovic
Slam Wimbledon
C. Rodesch
2
4
D. Lajovic [22]
6
6
Vincitore: D. Lajovic
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Lajovic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-5 → 4-6
C. Rodesch
0-15
15-15
30-15
30-30
40-40
A-40
3-5 → 4-5
D. Lajovic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 3-5
C. Rodesch
0-15
0-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 1-2
D. Lajovic
0-15
15-15
30-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
1-0 → 1-1
C. Rodesch
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Rodesch
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-3 → 1-4
C. Rodesch
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
1-1 → 1-2
C. Rodesch
None-None
0-15
0-30
15-30
15-40
0-0 → 0-1
T. Prozorova
vs H. Watson
Slam Wimbledon
T. Prozorova
7
3
5
H. Watson
5
6
7
Vincitore: H. Watson
Servizio
Svolgimento
Set 3
H. Watson
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-6 → 5-7
T. Prozorova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-5 → 5-6
H. Watson
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
T. Prozorova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
H. Watson
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 2-2
T. Prozorova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-2 → 1-2
H. Watson
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Watson
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 3-6
T. Prozorova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-4 → 3-5
T. Prozorova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-2 → 3-3
T. Prozorova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
H. Watson
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Watson
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-5 → 6-5
T. Prozorova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
H. Watson
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
H. Watson
None-None
15-0
30-0
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Court 4 – Ore: 12:00am
M. Basing
vs T. Gentzsch
Slam Wimbledon
M. Basing
7
6
T. Gentzsch
5
2
Vincitore: M. Basing
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Gentzsch
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-2 → 6-2
T. Gentzsch
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-2 → 4-2
T. Gentzsch
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
2-1 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Gentzsch
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 3-5
T. Gentzsch
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
M. Basing
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
2-2 → 3-2
T. Gentzsch
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
T. Gentzsch
15-0
30-0
40-0
40-15
40-40
A-40
1-0 → 1-1
M. Basing
None-None
30-30
40-30
40-40
A-40
30-15
0-0 → 1-0
M. McDonald
vs R. Carballes Baena
Slam Wimbledon
M. McDonald [13]
6
6
R. Carballes Baena
4
4
Vincitore: M. McDonald
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Carballes Baena
5-3 → 5-4
M. McDonald
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-3 → 5-3
R. Carballes Baena
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Carballes Baena
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-3 → 5-4
R. Carballes Baena
4-2 → 4-3
M. McDonald
30-0
30-15
30-30
30-40
A-40
3-2 → 4-2
R. Carballes Baena
2-2 → 3-2
M. McDonald
15-0
30-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
R. Carballes Baena
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
1-1 → 1-2
R. Carballes Baena
None-None
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
A. Gasanova
vs E. Jones
Slam Wimbledon
A. Gasanova
5
6
6
E. Jones [29]
7
4
3
Vincitore: A. Gasanova
Servizio
Svolgimento
Set 3
E. Jones
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-1 → 5-2
A. Gasanova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-1 → 5-1
E. Jones
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-0 → 4-1
E. Jones
15-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Gasanova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-4 → 6-4
E. Jones
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 5-4
A. Gasanova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 5-3
A. Gasanova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-0 → 4-0
E. Jones
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Gasanova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-4 → 2-4
E. Jones
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
R. Montgomery
vs E. Kalieva
Slam Wimbledon
R. Montgomery
6
6
E. Kalieva [31]
2
2
Vincitore: R. Montgomery
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Kalieva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
R. Montgomery
0-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
E. Kalieva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 2-1
E. Kalieva
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Montgomery
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-2 → 6-2
E. Kalieva
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-2 → 5-2
E. Kalieva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
Court 5 – Ore: 12:00am
J. Garland
vs T. Grant
Slam Wimbledon
J. Garland
4
4
T. Grant
6
6
Vincitore: T. Grant
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Grant
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
J. Garland
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-4 → 3-4
J. Garland
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 1-2
T. Grant
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
J. Garland
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Grant
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 4-6
T. Grant
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
T. Grant
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
B. Tomic
vs C. O’Connell
Slam Wimbledon
B. Tomic
4
4
C. O\'Connell [32]
6
6
Vincitore: C. O Connell
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Tomic
None-None
0-15
15-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
L. Nardi
vs O. Virtanen
ATP London
Luca Nardi
4
4
Otto Virtanen
6
6
Vincitore: Otto Virtanen
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Nardi
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-4 → 4-5
O. Virtanen
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
O. Virtanen
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-1 → 3-1
L. Nardi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
O. Virtanen
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-5 → 4-6
L. Nardi
15-0
15-15
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
L. Nardi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
A. Sasnovich
vs S. Hunter
Slam Wimbledon
A. Sasnovich [15]
5
6
7
S. Hunter
7
1
5
Vincitore: A. Sasnovich
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Hunter
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
6-5 → 7-5
A. Sasnovich
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
S. Hunter
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-1 → 4-2
A. Sasnovich
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
S. Hunter
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Hunter
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-1 → 6-1
S. Hunter
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-1 → 4-1
S. Hunter
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Sasnovich
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
5-6 → 5-7
S. Hunter
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-5 → 5-6
S. Hunter
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-5 → 4-5
A. Sasnovich
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-3 → 2-4
S. Hunter
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-2 → 2-2
Court 6 – Ore: 12:00am
A. Galarneau
vs O. Tarvet
Slam Wimbledon
A. Galarneau
5
2
O. Tarvet
7
6
Vincitore: O. Tarvet
Servizio
Svolgimento
Set 2
O. Tarvet
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-5 → 2-6
A. Galarneau
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-3 → 1-4
A. Galarneau
0-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 1-2
A. Galarneau
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
O. Tarvet
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-3 → 3-3
A. Galarneau
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
1-3 → 2-3
O. Tarvet
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
A. Galarneau
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 1-2
O. Tarvet
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 0-2
A. Galarneau
None-None
15-0
15-15
15-30
15-40
0-0 → 0-1
H. Gaston
vs F. Cina
Slam Wimbledon
H. Gaston [5]
7
6
F. Cina
5
4
Vincitore: H. Gaston
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Cina
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
A-40
3-1 → 3-2
H. Gaston
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Gaston
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
6-5 → 7-5
H. Gaston
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-4 → 5-5
H. Gaston
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
J. Mikulskyte
vs L. Bronzetti
Slam Wimbledon
J. Mikulskyte
3
3
L. Bronzetti [20]
6
6
Vincitore: L. Bronzetti
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Mikulskyte
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-5 → 3-6
L. Bronzetti
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
J. Mikulskyte
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-3 → 3-4
J. Mikulskyte
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
L. Bronzetti
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 1-1
J. Mikulskyte
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Mikulskyte
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-4 → 3-5
L. Bronzetti
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
J. Mikulskyte
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
3-2 → 3-3
L. Bronzetti
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 3-2
L. Bronzetti
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
J. Mikulskyte
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
K. Volynets
vs E. Yaneva
Slam Wimbledon
K. Volynets [5]
6
6
E. Yaneva
1
4
Vincitore: K. Volynets
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Yaneva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-4 → 6-4
K. Volynets
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-4 → 5-4
K. Volynets
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-3 → 3-4
K. Volynets
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-0 → 3-0
K. Volynets
0-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Volynets
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
K. Volynets
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
E. Yaneva
None-None
15-0
30-0
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Court 7 – Ore: 12:00am
N. Mejia vs G. Heide
Slam Wimbledon
N. Mejia
6
6
G. Heide
4
3
Vincitore: N. Mejia
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Mejia
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
G. Heide
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
N. Mejia
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Heide
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
5-4 → 6-4
N. Mejia
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
N. Mejia
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
N. Mejia
None-None
15-0
30-0
40-0
15-30
0-0 → 1-0
E. Pridankina
vs S. Lamens
Slam Wimbledon
E. Pridankina
7
4
6
S. Lamens [27]
5
6
3
Vincitore: E. Pridankina
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Lamens
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
5-2 → 5-3
E. Pridankina
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-2 → 5-2
S. Lamens
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
S. Lamens
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
E. Pridankina
15-0
15-15
15-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Lamens
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-4 → 3-5
E. Pridankina
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-4 → 3-4
S. Lamens
0-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
S. Lamens
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Pridankina
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
E. Pridankina
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
S. Lamens
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
D. Semenistaja
vs N. Hibino
Slam Wimbledon
D. Semenistaja [6]
6
1
6
N. Hibino
4
6
2
Vincitore: D. Semenistaja
Servizio
Svolgimento
Set 3
N. Hibino
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
N. Hibino
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Hibino
15-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-5 → 1-6
N. Hibino
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
N. Hibino
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-2 → 0-3
D. Semenistaja
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Hibino
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-4 → 5-4
D. Semenistaja
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
N. Hibino
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
D. Semenistaja
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
N. Hibino
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
M. Bolkvadze
vs H. Kinoshita
Slam Wimbledon
M. Bolkvadze
6
6
H. Kinoshita
3
2
Vincitore: M. Bolkvadze
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Bolkvadze
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
5-1 → 5-2
H. Kinoshita
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-1 → 5-1
H. Kinoshita
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 1-1
M. Bolkvadze
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Kinoshita
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
A-40
2-2 → 2-3
M. Bolkvadze
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-1 → 2-2
Court 8 – Ore: 12:00am
I. Shymanovich
vs G. Minnen
Slam Wimbledon
I. Shymanovich
6
6
G. Minnen
4
2
Vincitore: I. Shymanovich
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Minnen
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-2 → 5-2
G. Minnen
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
I. Shymanovich
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 6-4
G. Minnen
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
5-3 → 5-4
I. Shymanovich
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
G. Minnen
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-1 → 3-2
I. Shymanovich
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-0 → 3-1
G. Minnen
0-15
0-30
0-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-0 → 3-0
D. Sweeny
vs D. Blanch
Slam Wimbledon
D. Sweeny [11]
•
30
2
7
4
D. Blanch
0
6
6
0
Vincitore: D. Sweeny per ritiro
Servizio
Svolgimento
Set 3
D. Sweeny
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
0*-1
1*-1
2-1*
3*-2
3*-3
4-4*
5*-4
5*-5
6-5*
6-6*
7*-6
7*-7
8-7*
6-6 → 7-6
D. Sweeny
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
6-5 → 6-6
D. Blanch
15-15
15-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 1-4
D. Blanch
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
D. Blanch
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Sweeny
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-5 → 2-6
D. Sweeny
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-3 → 2-4
D. Blanch
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
D. Blanch
None-None
15-0
15-30
15-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
S. Kwon
vs A. Gea
Slam Wimbledon
S. Kwon
5
6
6
A. Gea [18]
7
3
4
Vincitore: S. Kwon
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Gea
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-3 → 5-4
S. Kwon
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-2 → 5-3
A. Gea
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
4-2 → 5-2
S. Kwon
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
S. Kwon
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
S. Kwon
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 2-0
A. Gea
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Kwon
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 6-3
A. Gea
0-15
15-15
15-30
15-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
4-3 → 5-3
S. Kwon
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-2 → 4-3
A. Gea
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
S. Kwon
0-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
A. Gea
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-0 → 3-1
A. Gea
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
S. Kwon
0-15
15-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Gea
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-6 → 5-7
S. Kwon
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
5-5 → 5-6
A. Gea
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
5-4 → 5-5
A. Gea
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
S. Kwon
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
4-2 → 4-3
A. Gea
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
S. Kwon
None-None
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
P. Iatcenko
vs Z. Bai
Slam Wimbledon
P. Iatcenko
7
6
Z. Bai
6
2
Vincitore: P. Iatcenko
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Iatcenko
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-2 → 6-2
Z. Bai
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-2 → 5-2
Z. Bai
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-2 → 3-2
P. Iatcenko
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-1 → 2-2
P. Iatcenko
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Z. Bai
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None*-None
0-1*
1-1*
2*-1
3*-1
4-1*
4-2*
4*-3
5*-3
6-3*
6-4*
6*-5
6*-6
7-6*
7-7*
8*-7
6-6 → 7-6
Z. Bai
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
6-5 → 6-6
Z. Bai
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-4 → 4-4
Z. Bai
15-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Z. Bai
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
P. Iatcenko
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Z. Bai
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 1-1
P. Iatcenko
None-None
0-15
0-30
0-40
15-40
0-0 → 0-1
Court 9 – Ore: 12:00am
S. Travaglia
vs Y. Zhou
Slam Wimbledon
S. Travaglia [16]
6
4
Y. Zhou
7
6
Vincitore: Y. Zhou
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Travaglia
15-0
15-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Y. Zhou
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None-None*
1*-0
2*-0
3-0*
3*-2
4*-2
5-2*
6-2*
6*-3
6*-4
6-5*
6-6*
7*-6
7*-7
7-8*
6-6 → 6-7
Y. Zhou
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 4-5
Y. Zhou
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
J. Riera
vs F. Crawley
Slam Wimbledon
J. Riera
2
6
6
F. Crawley
6
3
7
Vincitore: F. Crawley
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
None-None*
0*-1
0*-2
0-3*
0-4*
0*-5
0*-6
0-8*
0*-9
1*-9
6-6 → 6-7
F. Crawley
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-5 → 5-6
J. Riera
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
F. Crawley
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
J. Riera
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-3 → 4-4
F. Crawley
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
F. Crawley
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-2 → 3-2
J. Riera
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-1 → 2-2
F. Crawley
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-0 → 2-1
J. Riera
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Crawley
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-2 → 4-2
F. Crawley
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Crawley
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-5 → 2-6
J. Riera
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-5 → 2-5
F. Crawley
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-4 → 1-5
J. Riera
15-0
30-0
40-15
40-30
40-40
40-A
A-40
0-2 → 1-2
F. Crawley
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
J. Riera
None-None
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
0-0 → 0-1
A. Moro Canas
vs H. Mayot
Slam Wimbledon
A. Moro Canas
6
7
H. Mayot
3
6
Vincitore: A. Moro Canas
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
1*-0
2*-0
3-0*
4-0*
4*-1
4*-2
4-3*
5-3*
6*-3
6-6 → 7-6
H. Mayot
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-5 → 5-6
H. Mayot
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
A. Moro Canas
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
H. Mayot
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
A. Moro Canas
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
H. Mayot
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Mayot
15-0
30-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
A. Moro Canas
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
H. Mayot
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
A. Moro Canas
None-None
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
P. Kudermetova
vs C. Ngounoue
Slam Wimbledon
P. Kudermetova [11]
6
6
C. Ngounoue
1
2
Vincitore: P. Kudermetova
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Kudermetova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-2 → 6-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Kudermetova
0-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-1 → 4-1
C. Ngounoue
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
3-0 → 3-1
Court 10 – Ore: 12:00am
R. Bertola vs J. Rodionov
Slam Wimbledon
R. Bertola
4
7
6
J. Rodionov [30]
6
6
2
Vincitore: R. Bertola
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Rodionov
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None*-None
1-0*
2-0*
2*-1
3*-1
4-1*
4-2*
4*-3
5*-3
6-3*
6-4*
6-6 → 7-6
J. Rodionov
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
R. Bertola
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
R. Bertola
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
J. Rodionov
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Rodionov
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
4-3 → 4-4
B. Gojo
vs C. Smith
Slam Wimbledon
B. Gojo
4
4
C. Smith
6
6
Vincitore: C. Smith
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Smith
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 3-5
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Gojo
None-None
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
F. Jorge
vs L. Gjorcheska
Slam Wimbledon
F. Jorge
7
2
1
L. Gjorcheska
5
6
6
Vincitore: L. Gjorcheska
Servizio
Svolgimento
Set 3
F. Jorge
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-3 → 1-4
F. Jorge
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-2 → 0-3
L. Gjorcheska
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 0-2
F. Jorge
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Jorge
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-4 → 2-5
L. Gjorcheska
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-3 → 1-3
L. Gjorcheska
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
F. Jorge
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Gjorcheska
0-15
0-30
15-30
15-40
40-40
A-40
40-40
40-A
6-5 → 7-5
L. Gjorcheska
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
F. Jorge
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-3 → 3-4
F. Jorge
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
F. Jorge
None-None
0-15
0-30
15-30
30-30
0-0 → 1-0
C. Werner
vs A. Charaeva
Slam Wimbledon
C. Werner
7
4
0
A. Charaeva [22]
5
6
6
Vincitore: A. Charaeva
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Charaeva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
0-5 → 0-6
C. Werner
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-2 → 0-3
C. Werner
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Charaeva
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 4-6
C. Werner
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
A. Charaeva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-5 → 3-5
C. Werner
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-4 → 2-5
A. Charaeva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-3 → 2-4
C. Werner
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-2 → 2-3
C. Werner
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
A. Charaeva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
C. Werner
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Charaeva
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 5-5
C. Werner
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-4 → 3-4
A. Charaeva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-3 → 2-4
C. Werner
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 2-3
A. Charaeva
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-3 → 1-3
A. Charaeva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
C. Werner
None-None
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Court 12 – Ore: 12:00am
G. Onclin
vs S. Mochizuki
Slam Wimbledon
G. Onclin
2
6
3
S. Mochizuki [21]
6
4
6
Vincitore: S. Mochizuki
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Mochizuki
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-4 → 3-4
G. Onclin
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-4 → 2-4
G. Onclin
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
0-3 → 1-3
S. Mochizuki
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Onclin
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 6-4
G. Onclin
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
4-1 → 4-2
S. Mochizuki
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-0 → 4-1
G. Onclin
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-0 → 4-0
G. Onclin
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
S. Mochizuki
0-15
0-30
15-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Mochizuki
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
S. Mochizuki
None-None
40-30
0-15
15-0
0-0 → 0-1
K. Kawa
vs L. Stefanini
Slam Wimbledon
K. Kawa [14]
6
2
6
L. Stefanini
4
6
2
Vincitore: K. Kawa
Servizio
Svolgimento
Set 3
L. Stefanini
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Kawa
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-5 → 2-6
K. Kawa
15-0
30-0
40-15
40-30
40-40
40-A
1-4 → 1-5
L. Stefanini
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-3 → 1-4
K. Kawa
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Stefanini
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
K. Kawa
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
L. Stefanini
None-None
15-0
15-15
30-15
40-15
0-0 → 0-1
A. Dougaz
vs R. Sakamoto
Slam Wimbledon
A. Dougaz
4
4
R. Sakamoto [27]
6
6
Vincitore: R. Sakamoto
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Sakamoto
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 4-6
R. Sakamoto
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-2 → 3-3
A. Dougaz
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
R. Sakamoto
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
A. Dougaz
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Sakamoto
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
A. Dougaz
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
0-2 → 1-2
R. Sakamoto
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
A. Dougaz
None-None
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
A. Krueger
vs M. Hontama
Slam Wimbledon
A. Krueger [2]
6
5
6
M. Hontama
3
7
3
Vincitore: A. Krueger
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Hontama
15-0
15-15
15-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-0 → 3-0
A. Krueger
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Hontama
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 5-6
A. Krueger
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-4 → 5-5
A. Krueger
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 5-3
M. Hontama
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-3 → 2-3
A. Krueger
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
M. Hontama
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-2 → 1-2
A. Krueger
15-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
M. Hontama
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Krueger
15-15
30-15
30-30
40-30
A-40
5-3 → 6-3
M. Hontama
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-2 → 5-3
M. Hontama
0-15
0-30
0-40
30-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
M. Hontama
15-0
30-0
30-15
30-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Court 13 – Ore: 12:00am
K. Sebov
vs N. Noha Akugue
Slam Wimbledon
K. Sebov
6
5
7
N. Noha Akugue
4
7
5
Servizio
Svolgimento
Set 3
N. Noha Akugue
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-5 → 4-5
K. Sebov
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-5 → 3-5
K. Sebov
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-3 → 2-4
N. Noha Akugue
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
N. Noha Akugue
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 2-1
N. Noha Akugue
15-0
40-0
30-0
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Sebov
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-6 → 5-7
N. Noha Akugue
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
K. Sebov
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
N. Noha Akugue
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
3-3 → 3-4
K. Sebov
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
K. Sebov
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Noha Akugue
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
K. Sebov
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-2 → 3-3
N. Noha Akugue
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 3-2
K. Smith
vs M. Echargui
ATP London
Keegan Smith
4
6
6
Moez Echargui [29]
6
3
7
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
3-1*
4*-1
4*-2
4-3*
4-4*
4*-5
4*-6
4-7*
4-8*
4*-9
5*-9
6-9*
6-6 → 6-7
M. Echargui
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
M. Echargui
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Smith
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
A-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Echargui
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 3-5
M. Echargui
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
N. Budkov Kjaer
vs M. Dodig
Slam Wimbledon
N. Budkov Kjaer [8]
6
7
M. Dodig
2
6
Vincitore: N. Budkov Kjaer
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
0*-1
0*-2
1-2*
1-3*
2*-3
3*-3
4-3*
5-3*
5*-4
6*-4
6-6 → 7-6
N. Budkov Kjaer
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-6 → 6-6
M. Dodig
0-15
15-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-5 → 5-6
N. Budkov Kjaer
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 5-5
N. Budkov Kjaer
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
N. Budkov Kjaer
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
A-40
0-3 → 1-3
M. Dodig
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Dodig
None-None
15-0
15-15
30-15
0-0 → 0-1
M. Carle
vs J. Vandromme
Slam Wimbledon
M. Carle
7
4
3
J. Vandromme
6
6
6
Vincitore: J. Vandromme
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Carle
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-5 → 3-6
J. Vandromme
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
M. Carle
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 2-3
J. Vandromme
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
J. Vandromme
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Carle
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-4 → 4-5
J. Vandromme
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
4-3 → 4-4
J. Vandromme
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-3 → 3-3
M. Carle
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None-None*
1*-0
1*-1
2-1*
3-1*
4*-1
5*-1
6-1*
6-6 → 7-6
M. Carle
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-6 → 6-6
J. Vandromme
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-5 → 5-6
M. Carle
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
J. Vandromme
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
M. Carle
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-3 → 3-3
J. Vandromme
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
M. Carle
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
J. Vandromme
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
M. Carle
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
J. Vandromme
None-None
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Court 14 – Ore: 12:00am
M. Sawangkaew vs M. Stoiana
Slam Wimbledon
M. Sawangkaew
2
6
7
M. Stoiana [25]
6
4
5
Vincitore: M. Sawangkaew
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Stoiana
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
5-5 → 6-5
M. Stoiana
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
M. Sawangkaew
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
M. Sawangkaew
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 1-1
M. Stoiana
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Sawangkaew
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
M. Stoiana
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-4 → 5-4
M. Sawangkaew
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-3 → 4-4
M. Stoiana
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-2 → 4-3
M. Sawangkaew
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
4-1 → 4-2
M. Stoiana
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-0 → 3-0
M. Stoiana
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Stoiana
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
M. Sawangkaew
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 1-1
M. Stoiana
None-None
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
30-15
40-30
0-0 → 1-0
L. Djere
vs M. Zheng
Slam Wimbledon
L. Djere
5
3
M. Zheng [26]
7
6
Vincitore: M. Zheng
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Zheng
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
L. Djere
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-2 → 3-3
M. Zheng
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-2 → 3-2
L. Djere
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Djere
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-6 → 5-7
L. Djere
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 5-5
L. Djere
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
M. Zheng
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
L. Djere
15-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 2-0
T. Boyer
vs A. Pellegrino
Slam Wimbledon
T. Boyer
6
6
A. Pellegrino [17]
2
1
Vincitore: T. Boyer
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Pellegrino
0-15
0-30
15-30
15-40
40-40
40-A
3-1 → 4-1
A. Pellegrino
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
T. Boyer
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Pellegrino
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-2 → 5-2
T. Boyer
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
A. Pellegrino
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-0 → 2-1
T. Boyer
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
A. Pellegrino
None-None
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
E. Gorgodze
vs L. Jeanjean
Slam Wimbledon
E. Gorgodze
3
2
L. Jeanjean [23]
6
6
Vincitore: L. Jeanjean
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Gorgodze
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-2 → 0-3
E. Gorgodze
0-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Gorgodze
0-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-5 → 3-5
L. Jeanjean
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-5 → 2-5
L. Jeanjean
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Court 15 – Ore: 12:00am
L. Sun vs O. Dodin
Slam Wimbledon
L. Sun [9]
6
6
O. Dodin
7
7
Vincitore: O. Dodin
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None*-None
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
3-2*
3-3*
3*-4
4*-4
4-5*
4-6*
5*-6
6-6 → 6-7
O. Dodin
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
6-5 → 6-6
O. Dodin
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
4-5 → 5-5
O. Dodin
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
L. Sun
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None-None*
0*-1
1*-1
1-2*
1-3*
2*-3
2*-4
3-4*
4-4*
4*-5
5*-5
6-6*
6*-7
7*-7
8-7*
8-8*
8*-9
9*-9
10-9*
10-10*
10*-11
6-6 → 6-7
L. Sun
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
5-6 → 6-6
O. Dodin
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-5 → 5-6
O. Dodin
0-15
0-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
L. Sun
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
O. Dodin
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
O. Dodin
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
J. Kym
vs A. Holmgren
Slam Wimbledon
J. Kym
6
6
A. Holmgren [24]
4
3
Vincitore: J. Kym
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Holmgren
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-3 → 5-3
J. Kym
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
A. Holmgren
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Kym
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
2-2 → 3-2
J. Kym
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
J. Kym
None-None
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
P. Llamas Ruiz
vs P. Martin Tiffon
Slam Wimbledon
P. Llamas Ruiz [7]
6
6
P. Martin Tiffon
4
2
Vincitore: P. Llamas Ruiz
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Martin Tiffon
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-2 → 5-2
P. Martin Tiffon
3-1 → 3-2
P. Martin Tiffon
2-0 → 2-1
P. Martin Tiffon
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Llamas Ruiz
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 6-4
P. Martin Tiffon
5-3 → 5-4
P. Martin Tiffon
3-3 → 4-3
P. Llamas Ruiz
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-3 → 3-3
P. Martin Tiffon
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
P. Llamas Ruiz
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
P. Martin Tiffon
1-1 → 1-2
P. Martin Tiffon
0-0 → 0-1
T. Rakotomanga Rajaonah
vs L. Zhu
Slam Wimbledon
T. Rakotomanga Rajaonah
2
3
L. Zhu [30]
6
6
Vincitore: L. Zhu
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Rakotomanga Rajaonah
3-5 → 3-6
T. Rakotomanga Rajaonah
3-3 → 3-4
L. Zhu
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
T. Rakotomanga Rajaonah
15-0
15-15
30-15
30-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
L. Zhu
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 2-2
T. Rakotomanga Rajaonah
1-1 → 1-2
T. Rakotomanga Rajaonah
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Rakotomanga Rajaonah
1-5 → 2-5
T. Rakotomanga Rajaonah
1-3 → 1-4
T. Rakotomanga Rajaonah
1-1 → 1-2
T. Rakotomanga Rajaonah
None-None
15-0
30-0
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Court 17 – Ore: 12:00am
Y. Bu vs C. Tabur
Slam Wimbledon
Y. Bu [3]
7
6
4
C. Tabur
5
7
6
Vincitore: C. Tabur
Servizio
Svolgimento
Set 3
C. Tabur
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-5 → 3-5
C. Tabur
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-4 → 1-5
Y. Bu
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
1-3 → 1-4
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
0*-1
0*-2
1-2*
1-3*
1*-4
2*-4
3-4*
3-5*
3*-6
4*-6
6-6 → 6-7
Y. Bu
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-6 → 6-6
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Bu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 5-5
Y. Bu
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
C. Tabur
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-2 → 1-2
Y. Bu
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
R. Safiullin
vs K. Coppejans
Slam Wimbledon
R. Safiullin [15]
7
7
K. Coppejans
6
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Coppejans
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-5 → 6-5
K. Coppejans
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
15-0*
30-0*
30-15*
30-30*
40-30*
A-30*
None-30*
6-6 → 7-6
K. Coppejans
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-5 → 5-5
K. Coppejans
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-1 → 3-1
A. Guerrieri
vs K. Jacquet
Slam Wimbledon
A. Guerrieri
6
4
K. Jacquet [25]
7
6
Vincitore: K. Jacquet
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Guerrieri
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None-None*
1*-0
2*-0
2-1*
2-2*
2*-3
3*-3
3-4*
4-4*
5*-4
5*-5
6-5*
6-6*
6*-7
7*-7
7-8*
8-8*
9*-8
9*-9
9-10*
6-6 → 6-7
A. Guerrieri
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
5-6 → 6-6
K. Jacquet
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
A. Guerrieri
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
2-3 → 3-3
A. Guerrieri
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-1 → 2-2
K. Jacquet
None-None
15-15
15-30
15-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
X. Wang
vs M. Bassols Ribera
Slam Wimbledon
X. Wang [4]
0
6
1
0
M. Bassols Ribera
•
0
3
6
4
Vincitore: M. Bassols Ribera per ritiro
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Bassols Ribera
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
M. Bassols Ribera
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Bassols Ribera
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-4 → 1-5
X. Wang
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-4 → 1-4
M. Bassols Ribera
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-3 → 0-4
M. Bassols Ribera
0-1 → 0-2
X. Wang
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Bassols Ribera
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-3 → 6-3
X. Wang
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 5-3
M. Bassols Ribera
4-2 → 4-3
X. Wang
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-1 → 4-2
M. Bassols Ribera
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-0 → 4-1
X. Wang
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-0 → 4-0
M. Bassols Ribera
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-0 → 3-0
X. Wang
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
M. Bassols Ribera
None-None
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Court 18 – Ore: 12:00am
F. Coria
vs S. Sakellaridis
Slam Wimbledon
F. Coria
3
4
S. Sakellaridis [31]
6
6
Vincitore: S. Sakellaridis
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Coria
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Sakellaridis
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-5 → 3-6
F. Coria
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-5 → 3-5
F. Coria
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-4 → 2-4
F. Coria
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-3 → 1-3
F. Coria
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
K. Quevedo
vs C. Liu
Slam Wimbledon
K. Quevedo [7]
4
4
C. Liu
6
6
Vincitore: C. Liu
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Liu
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
K. Quevedo
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-4 → 4-5
K. Quevedo
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 4-3
K. Quevedo
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Liu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 4-6
K. Quevedo
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 3-4
K. Quevedo
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 2-3
C. Liu
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
C. Liu
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
K. Quevedo
None-None
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
E. Ymer
vs T. Skatov
Slam Wimbledon
E. Ymer
4
1
T. Skatov
6
6
Vincitore: T. Skatov
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Skatov
0-15
0-30
0-40
30-40
40-40
A-40
0-3 → 0-4
E. Ymer
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-2 → 0-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Skatov
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
T. Skatov
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
T. Skatov
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
R. Sramkova
vs T. Kostovic
Slam Wimbledon
R. Sramkova [16]
6
6
4
T. Kostovic
4
7
6
Vincitore: T. Kostovic
Servizio
Svolgimento
Set 3
T. Kostovic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
R. Sramkova
15-15
15-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
R. Sramkova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
0*-1
1*-1
2-1*
3-1*
3*-2
4*-2
4-3*
4-4*
4*-5
4*-6
6-6 → 6-7
R. Sramkova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-6 → 6-6
T. Kostovic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 5-6
T. Kostovic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 4-5
R. Sramkova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
T. Kostovic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
R. Sramkova
0-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
T. Kostovic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
R. Sramkova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-1 → 2-2
T. Kostovic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Sramkova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
T. Kostovic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
T. Kostovic
None-None
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
0-0 → 0-1
Insomma una mietitura fuori stagione!!!!
Avevo pronosticato Nardi nei primi 50 entro fine anno.
Forza Luca, non abbiamo più molto tempo.
Se non funziona la cura Furlan, getto la spugna.
Essendo ingegnere da 51 anni, posso dire che non sono d’accordo con lei. Del resto il fatto di essere ingegnere non da automaticamente una patente di intelligenza. E concordo con Walden sui danni che hanno fatto gli ingegneri a Genova
beh dai…deve compiere 23 anni….il tempo ancora c’è
cara vecchia caporetto….mi mancava….
Fortuna che ci sono Bronzetti e Grant a tenere alta la bandiera italiana, anche se non riponevo grandi speranze sul fronte maschile fin dall’inizio.
Altro che surriscaldamento globale! Noi si deve monitorare il surriscaldamento sinneriano!
@ Krik Kroc (#4642371)
Per la prima volta sono d’accordo con te e questo mi preoccupa…
Percepito 40 quindi non ti meravigliare.
In soldoni si fermano tutti tranne la Grant, una caporetto.
Su Sky c’è un canale (Sky Sport Mix) col commento in inglese.
Fra 30-40 anni il mondo intero sarà bruciato, e voi vi preoccupate del tennis
@ magilla (#4642347)
Ventenne? Magari …
Dove si vede le quali,link
@ Chik67 (#4642348)
La temperatura percepita è un dato numerico misurabile e certo
E infatti si chiama “percepita”.
Complimenti alla Grant, grande speranza del tennis femminile vista la crisi di Paolini. Tolta lei, parecchio deludenti queste quali
Mica ha preso un ciliegio ma un nespolo e i frutti sono quelli…
Era ora..ubi Maior minor cessat, fattene una ragione..
@ Golden Shark (#4642346)
La Grant ha il fisico giusto per affrontare certi impegni. Ha tanta potenza che spesso fatica a controllare e la spinge a strafare. Con la maturazione, imparerà a controllarla e allora uscirà fuori alla grande. Il mio naso non fallisce. enzo
Cinà purtroppo è “gracilino”, non regge la distanza. Puoi avere il miglior staff del mondo, ma se non hai il fisico adatto a sopportare certi sforzi, non c’è niente da fare. Dispiace, ma è la realtà. La sconfitta di oggi, non è una sorpresa enzo
La temperatura percepita è un dato numerico misurabile e certo, nulla di aleatorio, una formula matematica che tiene conto di temperatura dell’aria, umidità e velocità del vento e che misura la capacità del corpo di mantenere la sua temperatura standard in maniera più efficace del dato della sola temperatura.
All’ interno di un campo da tennis è misurabile con buona precisione, precisione non diversa da quella delle variabili che la compongono.
e Comunque è piu facile prendere una giocatrice matura gia impostata e fare piccole correzioni tecniche e psicologiche….che prendere un 20enne completamente da reimpostare…ma è ancora è troppo presto….
Se Grant becca lo spot giusto …
ah….dimenticata ironia!!!!
… potresti non leggere nemmeno questo…
non è detto che Furlan faccia miracoli, se dall’altra parte con ci sta la testa per recepire… Nardi Nardi… troppo bello girare il mondo con la tua dolce metà, chi se ne importa del tennis… Furlan scappa va prenditi un giocatore con la G maiuscola
Sui punti 2-3 concordo con te con ottima pace del disagiato che crede di essere in corte di UAZzazione e che dava torto a entrambi e ragione a un altro utente (tralasciamo il “come”, assai rancoroso e supponente, visto che sul “cosa” l’opinione nostra e la loro si equivalgono anche se il poveretto pensa di seguire il tennis da più tempo di noi…. Ahimè penso proprio sia il contrario…).
Sul punto 1 inve e sono in disaccordo con te parzialmente. Nell’ordine sono in disaccordo su
A) Lo staff è secondo me di alto livello: non è colpa loro se Federico è ancora “gracilino” sulla tenuta.
B) Il gioco veloce è nelle sue corde perché su cemento performa meglio che si terrà.
Invece concordo quando dici che
C) oggi ha fatto pena sui fondamentali su cui è più carente e sui quali aveva lavorato migliorandoli ma che oggi hanno mostrato ancora lacune
PS per onorare il tuo commento ho deciso di commentare a mia volta. Per un po’ leggerò soltanto. Perché? Se lo dicessi po leggetrestiggere
Nardi ha perso 6-4 6-4
Giornataccia per i nostri a Wimbledon
I frutti di Furlan quando si cominceranno a intravedere?
Sto bene ma, sinceramente, non avevo capito la battuta.
Memento semper: la mamma degli …. e’ sempre incinta, ovvero, gli …… non mancano mai. Inutile arrabbiarsi, dai loro solo soddisfazione. Alla sera guardano i pollici versi e se la ridono. Ignorali! Starai meglio tu e peggio loro.
Nardi 4-6 4-3
Qualsiasi misurazione richiede l’accettazione di uno standard e ogni standard lavora su delle situazioni medie rispetto alle quali ognuno si trova un po’ distante, non c’è nulla di strano.
Quella che andrebbe misurato è il peso delle palline, la velocità e rpm medi dei vari colpi per rapportarli con quelli di 5, 10, 15, 20, 30 anni fa, per capire l’energia cinetica impressa ad oggi mediamente e da lì risalire allo sforzo medio del tennista per unità di tempo.
Tutti dati che ci sono da qualche parte ma difficili da ottenere.
Se è per questo ci sarebbero molti “esperti” che, oltre che non parlarne, non la praticassero proprio, visto i danni che hanno provocato alla mia città…
Qualche giorno fa l’amico Detuqueridapresencia sosteneva che Cinà abbi alle spalle uno staff di alto livello. Sarà, ma a me qualche dubbio dovuto a ciò che vedo da mesi mi sta venendo.
1. In queste sue partite si è vista la scarsa abitudine al gioco veloce, ed il livello approssimativo della battuta e della risposta, con Cadenasso è andata bene perché aveva un avversario a sua volta alla prima armi e in cattive condizioni fisiche, come mi è stato confermato, contro Gaston, che ha messo un 42 % di prime non è quasi mai riuscito a metterlo in difficoltà in risposta, giocando una delle peggiori partite alla battuta che abbia mai visto;
2 . Continuo a pensare che abbia problemi di tenuta, in un set di un’ora arriva senza energie ;
3. Se aveva l’aspettativa di venire a W, perché, invece di sfiancarsi in tornei sulla tb, non si è fatto un Challenger?
Per ora mi fermo qui.
troppo solido gaston e troppo inesperto su questa superficie cina…il transalpino ogni tanto mostra che è uno dei tanti talenti transalpini che non ce l’hanno fatta…..
per i nostri oggi giornata complicata…ecco perche sotto ho scritto che con travaglia s’è persa la nostra piu grande speranza per un terzo turno.speriamo in un miracolo….almeno uno!
@ walden (#4642280)
Una miglior conoscenza della sintassi sarebbe auspicabile, visto che di ingegneria è meglio che lei non parli.
cina ha perso il 1 ora quasi il 2 con gaston che ha messo il 42% di prime nel primo… bo..
Ed ecco che il giovane Samurai Shintaro approda al turno decisivo.
Che il periodo difficile sia alle spalle?
@ magilla (#4642287)
.. vabbè dai @ magilla (#4642287)
.. non prendertela si stava sincerando delle tue condizioni visto il caldo ahahah
😆 😆 😆
Set semiosceno al servizio di Cinà, Gaston ringrazia e porta a casa….
ma non capisci le battute?….ci sono le q e state qua a parlare di congetture pro o contro sinner?…ma state bene?
Speriamo che la Stefanini se la Kawa..
Riesco comunque ancora a divertirmi alle tue battute, stai attento potresti però ritrovarti a tifare davvero per Jannik
Ahahahah
Scommetto che era uno di quelli che “il Ponte Morandi non sarebbe mai caduto”.
Ma stai bene?
Ci è andato solo una volta nel 1969
Sinner è stato il primo a dire che la giornata era calda ma non a livelli insopportabili. Comunque, per la cronaca, il 28 Maggio a Parigi è stata raggiunta una temperatura di 32° effettivi pari a 36° percepiti. Il fatto che che avesse completato e vinto 5 Master 1000 di seguito è stato il motivo principale del crollo fisico e nervoso di Jannik. Contro il quale registro un ingiustificato livore. Chissà cosa gli avrebbero detto se avesse saltato Roma. Invece ha riportato la coppa in Italia dopo 50 anni.
Quello che molti di noi percepiscono è la tua innata simpatia, equiparata alla sabbia nelle mutande.
Vuoi dire che ne senti 36 ma in realtà ono 40 gradi.
ma sinner sta giocando le qualifiche?….mi sono perso qualcosa?
Hai già detto molto…..
Anche negli anni 80. Si ricorda un Ivan Lendl camuffato da Tuareg con una tendina di stoffa fissata al cappellino a proteggere il collo. Il tutto con molto meno sensazionalismo rispetto a oggi.
In prospettiva Wimbledon per Sinner che qui sarà davvero con l’acqua alla gola, un appunto a tutti quelli che hanno polemizzato/complottato/propagandando sul convertirsi all’ecologismo perché Sinner è uscito: quella attuale è una vera ondata di calore, non i 27/28° di quel giorno, caldo ma non così caldo da rivoluzionare il tennis per fare un favore a lui.
Sono curiosa se le temperature restassero così alte che scusa verrà trovata
Grande vittoria di Remigione (anche se proprio gigante di statura fisica non è), il Rossocrociato.
Assolutamente contro pronostico.
Se riesce a portare un rovescio monomane in più nel tabellone principale vado a Lugano a strombazzare dalla gioia per le vie della città ceresia (o ceresa?)!
Poi leggerete della solita italianità volgarmente caciarona che va ad inquinare il nitore elvetico, forse con annesso fermo di Polizia cantonale…
Forza Remigio!
La Tan rispetto al suo ranking è un mezzo fenomeno sull’erba…difficile per Tyra, ma potrebbe farcela.
travaglia aveva l’incontro piu semplice per gli ometti…..ha avuto un buco nero nel finale del tie break (con 4 set point buttati) e inizio secondo set e l’ha pagato caro. La Garland fino poche settimane fa non era lontana dalle 100 per cui un bel risultato per la Grant
La mia impressione è che la Grant in questo slam faccia davvero tanta strada… e non aggiungo altro per scaramanzia
Chissà se il caldo avrebbe messo fuori uso anche i giudici di linea umani.
Il Cinese, a dispetto della classifica, per me era favorito su Stetone ed ha purtroppo fatto rispettare il pronostico.
La ragazza invece giocava contro una a me ignota, tant’è che continuavo a derubricarla qual omonima della cantante madre di Liza Minnelli, che però tanto scarsa non doveva essere per aver tanto fatta faticare la Nostra.
Quindi sì: brava Caterina!
@ tinapica (#4642234)
Veda, io, essendo ingegnere (da ormai 52 anni), sono abituato a ragionare in termini di dati numerici misurabili, certi nell’ambito di un certo intervallo di errori di misura.
La temperatura “percepita”, secondo i suoi fautori, si baserebbe su una combinazione di temperature (bulbo secco e bulbo umido), umidità relativa, pressione atmosferica, ventilazione, fattori fisiologici.
Cioè un indice puramente arbitrario che può variare da un posto ad un altro a distanza di pochi metri, da una persona ad un’altra.
Cioè non vale nulla.
@ Non tennista (#4642231)
NON TENNISTA di sicuro….ma cazzone certamente
Io non tifo particolarmente Sinner (per carità: contro Fritz, Rublev…perfino Cobolli…mille volte meglio Sinner) ed è risaputo, qui tra di noi.
Sulla questione degli inviti distribuiti quest’anno non ho certo risparmiate critiche all’organizzazione di Uuimbeldon ( 😉 … chi lo sa si riconoscerà) arrivando, io, ad affermare che il solo Torneo Maggiore rimasto per fortuna ancora al di fuori delle leggi della spettacolarizzazione che pretende i grandi nomi in lizza ad ogni costo sia il Roland Garros (che infatti neanche mi sognai di criticare quando fecero giocare Sinner sotto la canicola contro Cerundolo perché se un torneo è all’aperto tale deve restare).
Ma portare l’avversione verso il Sud Tirolese al punto da affermare (perfino preventivamente) che quel che si fa per salvaguardare la salute di chiunque scenda in campo lo si faccia per favorire Sinner francamente è troppo: Lei soffre evidentemente di una ossessione maniacale avversa al Sud Tirolese. Ciò non è cosa buona.
Brava Tyra che si giocherà l’accesso al MD con la francese Tan.
Accidenti a Steto che ha sprecato vari set point nel primo parziale…
@ Dario (#4642238)
Effettivamente qui c’è qualcosa di sospetto, spaventoso, quasi sovrannaturale in questo legame tra Sinner ed il carro di Helios che lo insegue impietosamente.
C’è di buono che il torneo è settimana prossima perché se fosse stata questa (come era un tempo) probabilmente Sinner ne avrebbe pagato il fio.
I media inglesi spiegano la situazione in modo un po’ diverso. La sospensione è stata dovuta sì al caldo, ma più precisamente al fatto che le alte temperature abbiano causato problemi all’impianto elettrico che a loro volta hanno messo fuori uso il sistema automatico di line calling. Non è stata questione di condizioni ritenute pericolose per i giocatori.
Le cronache di oggi riportano 39° a Londra. Percepiti o reali (evito di ripetere le considerazioni che ho già espresse qui sotto), sempre trentanove, non trenta, gradi sono!
Comunque in Australia Panatta ci andava solo, quando era costretto, con la Nazionale, spesso in stagioni diverse dall’estate australe…
Dove va Sinner arriva la canicola storica.
@ Scaino (#4642214)
Premesso che da quando c’è questa “temperatura percepita” io l’ho sempre detestata perché spesso per fare sensazione i mezzi di informazione sparano titoloni su presunti 40° per poi specificare solo nel corpo dell’articolo che si tratta di temperatura percepita, immagino che esista un metro ben preciso per calcolare, partendo dai due parametri da Lei enunciati, la cosiddetta temperatura percepita.
Sarà il solito, onnipresente, algoritmo…
I regolamenti di salute e sicurezza per chi scende in campo ne terranno conto, immagino.
Clicca qui per visualizzarlo.
Voglio vedere se quest’anno al tour de france fermeranno qualche tappa per il caldo eccessivo.
Tutto preparato per aiutare Sinner a rivincere wimbledon
andrewthefirst 24-06-2026 14:33
la TPS (Temperatura Percepita da Sinner) è finalmente entrata in vigore!!
HAHAHA, hai perfettamente ragione! 🌡
la TPS (Temperatura Percepita da Sinner) è finalmente entrata in vigore!!
Certo che certi commenti da … non si possono leggere. Il problema del surriscaldamento del pianeta è globale….hanno fatto benissimo a sospendere s Wimbledon
@ Scaino (#4642214)
Quanto dura la sospensione…Ad oltranza?
Credevo la heat rule avesse una durata definita.
Se non si conosce il significato di gradi percepiti la colpa non è di chi ha scritto l’articolo.
Ma che cosa vuol dire 36 gradi “percepiti”?
O ci sono o non ci sono 36°.
Un’altra cosa è dire X°, Y% di umidità.
Percepito per percepito io mi percepisco una miscela di Einstein, Mozart, Caravaggio, Dante, Alessandro Magno al loro massimo.
Oh bravissimi a sospendere tutto, comunque il caldo estremo è un problema sempre più serio in tutto il mondo.
Si arriverà a fare solo tornei indoor se non vogliono ci scappi il morto.
Si arriverà entro 10 anni a giocare indoor anche d’estate, a meno che non vogliano vedere i cadaveri o i match che finiscono per sfinimento dei giocatori.
Clicca qui per visualizzarlo.
Ai tempi di Panatta si giocava, in Australia, con 40 gradi e massacrati dalle mosche. Oggi 30 gradi diventano caldo “estremo”….
Se avesse fatto lo stesso a Parigi, oggi avremmo un Career Gran Slam in più…
Ormai il clima atmosferico è questo e bisogna prendere i giusti accorgimenti
Caldo record a Londra, più che a Nairobi, quando ci vivevo io non esisteva proprio l’estate.
Match sospesi,ma tra le 12 e le 15 non credo che cambi molto la situazione.
Suicidio Travaglia…. già visto 200 volte!
Incontri fermi per IL CALDO! …36 gradi percepiti
primo set buttato da travaglia…..4 set poin di cui 3 al suo servizio non sfruttati…..SGRUNT!!!!!
Forza Andrea!