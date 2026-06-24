Fritz, forfait last minute a Eastbourne. “Con Wimbledon alle porte devo fare la scelta giusta”

Una stagione su erba dolce amara per Taylor Fritz. Lo statunitense ha annunciato il forfait all’ATP 250 di Eastbourne poco prima di scendere in campo per il suo match di esordio nel torneo per un problema all’adduttore. Nel post social che rivela la sua amara decisione, non entra nei particolari quindi non sappiamo se è la stessa area dove già lo scorso anno subì un discreto infortunio. Non è assolutamente il miglior viatico per Wimbledon, visto che lo Slam più prestigioso dell’anno scatta lunedì prossimo a Londra. Fritz era campione in carica ad Eastbourne, e da qua viene anche il rammarico per non poter difendere il titolo. Al suo posto entra il lucky loser Gill, che sfida il connazionale Choinski.

“Purtroppo quest’anno sono costretto a ritirarmi dal torneo di Eastbourne” scrive Fritz nel messaggio social, corredato dalla foto con la coppa alzata nel 2025. “Ho aspettato fino al termine del riscaldamento pre-partita prima di prendere una decisione definitiva, perché desideravo davvero scendere in campo. Non è mai una scelta facile, soprattutto quando riguarda un torneo che per me ha un significato così speciale. Chi mi conosce sa quanto detesti dover rinunciare a un evento”.

“Eastbourne mi ha regalato alcuni dei ricordi più belli della mia carriera in campo e il sostegno ricevuto dai tifosi nel corso degli anni è stato straordinario. È proprio questo a rendere la decisione ancora più difficile. Con Wimbledon ormai alle porte, però, devo fare la scelta che mi offre le migliori possibilità di arrivare al 100% della condizione e di competere al massimo delle mie potenzialità. So che è la decisione giusta, ma questo non la rende meno dolorosa o meno deludente. Mi scuso sinceramente con i tifosi, con il torneo e con tutti coloro che attendevano di vedermi giocare. Ringrazio Eastbourne per avermi sempre fatto sentire a casa e spero di poter tornare presto su questi campi” conclude Fritz.

Unfortunately, I have to withdraw from Eastbourne this year. I waited up until after the match warmup to make the decision today because I really did want to play. This is never an easy decision for me, especially when it involves a tournament that means so much to me. Anyone who… pic.twitter.com/tPAnkfatDr — Taylor Fritz (@Taylor_Fritz97) June 24, 2026

Fritz, n.7 al mondo nell’ultimo ranking, quest’anno ha giocato bene su erba ma ha perso entrambe le finali a Stoccarda (contro Shelton) e poi ad Halle (contro Tiafoe). Sarà un osservato speciale al debutto a Wimbledon per valutare le sue condizioni. Nella parte finale del 2025 e i primi mesi del 2026 ha giocato con una continua infiammazione al ginocchio, ottenendo risultati altalenanti, tanto da affermare di aver valutato seriamente di fermarsi a tempo indeterminato per curarsi, eventualmente anche con un piccolo intervento conservativo, pur di ritrovare la salute ottimale e poter esprimere il massimo del proprio tennis, che l’ha portato nel 2024 in finale a US Open e anche alle Finals, in entrambi i casi battuto da Jannik Sinner. Anche il californiano rientra tra i giocatori vittima di frequenti infortuni e problemi, situazione diventata ormai quasi una costante sul tour.

Mario Cecchi