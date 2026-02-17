Alcaraz riparte con autorità a Doha: «Partita complicata, ma sono contento del livello» (con il programma di domani in campo Sinner)

Carlos Alcaraz torna in campo dopo due settimane di pausa e lo fa con una vittoria solida all’ATP 500 di Doha. Il numero uno del mondo ha superato Arthur Rinderknech in due set, 6-4 7-6, conquistando il pass per gli ottavi di finale e allungando a otto la sua striscia di successi nel 2026.

Dopo il trionfo agli Australian Open, qualche dubbio sulle sue condizioni era naturale, ma lo spagnolo ha subito dimostrato di essere pronto a ripartire. Contro un avversario sempre insidioso nelle prime fasi dei tornei, Alcaraz ha gestito bene i momenti chiave, soprattutto nel secondo set, quando il francese è andato vicino a trascinare la sfida al terzo.

«Ho gestito bene i momenti difficili»

Nel post-partita, lo spagnolo ha analizzato così la sua prestazione: «È stata una partita complicata, la prima lo è sempre. Conosco bene Arthur: è un giocatore pericoloso, soprattutto nei primi turni, uno di quelli che è meglio evitare».

Alcaraz si è detto soddisfatto del livello mostrato: «Sono contento del tennis che ho espresso e di aver superato questa prima barriera. Ho gestito bene i momenti difficili dell’incontro, dove sono rimasto sereno e positivo. Sono felice della vittoria e spero di continuare questa striscia».

Traguardo delle 150 vittorie sul cemento

Il successo contro Rinderknech ha portato Alcaraz a quota 150 vittorie sul cemento nel circuito maggiore, un dato significativo per un giocatore di soli 22 anni.

Un traguardo che conferma la sua completezza: lo spagnolo vanta anche oltre 100 successi sulla terra battuta e decine di vittorie sull’erba, dimostrando di essere competitivo su tutte le superfici.

Ora Alcaraz affronterà un altro francese, Valentin Royer, con l’obiettivo di continuare la sua corsa a Doha e avvicinarsi a un nuovo titolo. Il numero uno del mondo è a quattro vittorie dal trofeo e sembra deciso a non fermarsi.

Center Court – ore 11:30

Marton Fucsovics vs Karen Khachanov

Daniil Medvedev vs Stefanos Tsitsipas (Non prima 13:00)

Alexei Popyrin vs Jannik Sinner (Non prima 17:30)

Carlos Alcaraz vs Valentin Royer

Grandstand 1 – ore 11:30

Simone Bolelli / Andrea Vavassori vs Marcelo Arevalo / Mate Pavic

Arthur Fils vs Quentin Halys

Fabian Marozsan vs Andrey Rublev (Non prima 15:00)

Jakub Mensik vs Zhizhen Zhang (Non prima 16:30)

Grandstand 2 – ore 12:00

Julian Cash / Lloyd Glasspool vs Yuki Bhambri / Andre Goransson

Jiri Lehecka vs Zizou Bergs (Non prima 13:30)

Francisco Cabral / Lucas Miedler vs Quentin Halys / Pierre-Hugues Herbert

Alexei Popyrin / Stefanos Tsitsipas vs Harri Heliovaara / Henry Patten