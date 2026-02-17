Alcaraz riparte con autorità a Doha: «Partita complicata, ma sono contento del livello» (con il programma di domani in campo Sinner)
Carlos Alcaraz torna in campo dopo due settimane di pausa e lo fa con una vittoria solida all’ATP 500 di Doha. Il numero uno del mondo ha superato Arthur Rinderknech in due set, 6-4 7-6, conquistando il pass per gli ottavi di finale e allungando a otto la sua striscia di successi nel 2026.
Dopo il trionfo agli Australian Open, qualche dubbio sulle sue condizioni era naturale, ma lo spagnolo ha subito dimostrato di essere pronto a ripartire. Contro un avversario sempre insidioso nelle prime fasi dei tornei, Alcaraz ha gestito bene i momenti chiave, soprattutto nel secondo set, quando il francese è andato vicino a trascinare la sfida al terzo.
«Ho gestito bene i momenti difficili»
Nel post-partita, lo spagnolo ha analizzato così la sua prestazione: «È stata una partita complicata, la prima lo è sempre. Conosco bene Arthur: è un giocatore pericoloso, soprattutto nei primi turni, uno di quelli che è meglio evitare».
Alcaraz si è detto soddisfatto del livello mostrato: «Sono contento del tennis che ho espresso e di aver superato questa prima barriera. Ho gestito bene i momenti difficili dell’incontro, dove sono rimasto sereno e positivo. Sono felice della vittoria e spero di continuare questa striscia».
Traguardo delle 150 vittorie sul cemento
Il successo contro Rinderknech ha portato Alcaraz a quota 150 vittorie sul cemento nel circuito maggiore, un dato significativo per un giocatore di soli 22 anni.
Un traguardo che conferma la sua completezza: lo spagnolo vanta anche oltre 100 successi sulla terra battuta e decine di vittorie sull’erba, dimostrando di essere competitivo su tutte le superfici.
Ora Alcaraz affronterà un altro francese, Valentin Royer, con l’obiettivo di continuare la sua corsa a Doha e avvicinarsi a un nuovo titolo. Il numero uno del mondo è a quattro vittorie dal trofeo e sembra deciso a non fermarsi.
Center Court – ore 11:30
Marton Fucsovics vs Karen Khachanov
Daniil Medvedev vs Stefanos Tsitsipas (Non prima 13:00)
Alexei Popyrin vs Jannik Sinner (Non prima 17:30)
Carlos Alcaraz vs Valentin Royer
Grandstand 1 – ore 11:30
Simone Bolelli / Andrea Vavassori vs Marcelo Arevalo / Mate Pavic
Arthur Fils vs Quentin Halys
Fabian Marozsan vs Andrey Rublev (Non prima 15:00)
Jakub Mensik vs Zhizhen Zhang (Non prima 16:30)
Grandstand 2 – ore 12:00
Julian Cash / Lloyd Glasspool vs Yuki Bhambri / Andre Goransson
Jiri Lehecka vs Zizou Bergs (Non prima 13:30)
Francisco Cabral / Lucas Miedler vs Quentin Halys / Pierre-Hugues Herbert
Alexei Popyrin / Stefanos Tsitsipas vs Harri Heliovaara / Henry Patten
TAG: ATP 500 Doha, ATP 500 Doha 2026, Carlos Alcaraz
7 commenti
@ JannikUberAlles (#4564092)
Scusa, non ho fatto in tempo a leggere il tuo commento, altrimenti non postavo.
No, breakfast andava bene.
Credo che ci stesse bene anche il breakfast…
…si è sbafato questo “poulet au vin rouge”, con gran gusto!
Ahahahah 😀
Ovviamente break
Alla faccia dell’autorità la poteva anche perdere. Il francese gli.ha regalato il breakfast nel primo set ed anche il secondo set. Se questa si definisce autorità, ok.
Tutta questa autorità non l’ho vista, tantomeno la comodità. E il francese ha fatto di tutto per non fare niente!
Comunque in ATP mi sembrano gli avversari dei due cannibali, completamente INADEGUATI