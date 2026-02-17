ATP 500 Doha ATP, Copertina

Alcaraz riparte con autorità a Doha: «Partita complicata, ma sono contento del livello» (con il programma di domani in campo Sinner)

17/02/2026 21:59 7 commenti
Carlos Alcaraz (foto Getty Images)
Carlos Alcaraz (foto Getty Images)

Carlos Alcaraz torna in campo dopo due settimane di pausa e lo fa con una vittoria solida all’ATP 500 di Doha. Il numero uno del mondo ha superato Arthur Rinderknech in due set, 6-4 7-6, conquistando il pass per gli ottavi di finale e allungando a otto la sua striscia di successi nel 2026.
Dopo il trionfo agli Australian Open, qualche dubbio sulle sue condizioni era naturale, ma lo spagnolo ha subito dimostrato di essere pronto a ripartire. Contro un avversario sempre insidioso nelle prime fasi dei tornei, Alcaraz ha gestito bene i momenti chiave, soprattutto nel secondo set, quando il francese è andato vicino a trascinare la sfida al terzo.

«Ho gestito bene i momenti difficili»
Nel post-partita, lo spagnolo ha analizzato così la sua prestazione: «È stata una partita complicata, la prima lo è sempre. Conosco bene Arthur: è un giocatore pericoloso, soprattutto nei primi turni, uno di quelli che è meglio evitare».
Alcaraz si è detto soddisfatto del livello mostrato: «Sono contento del tennis che ho espresso e di aver superato questa prima barriera. Ho gestito bene i momenti difficili dell’incontro, dove sono rimasto sereno e positivo. Sono felice della vittoria e spero di continuare questa striscia».

Traguardo delle 150 vittorie sul cemento
Il successo contro Rinderknech ha portato Alcaraz a quota 150 vittorie sul cemento nel circuito maggiore, un dato significativo per un giocatore di soli 22 anni.
Un traguardo che conferma la sua completezza: lo spagnolo vanta anche oltre 100 successi sulla terra battuta e decine di vittorie sull’erba, dimostrando di essere competitivo su tutte le superfici.
Ora Alcaraz affronterà un altro francese, Valentin Royer, con l’obiettivo di continuare la sua corsa a Doha e avvicinarsi a un nuovo titolo. Il numero uno del mondo è a quattro vittorie dal trofeo e sembra deciso a non fermarsi.

Center Court – ore 11:30
Marton Fucsovics HUN vs Karen Khachanov RUS
Daniil Medvedev RUS vs Stefanos Tsitsipas GRE (Non prima 13:00)
Alexei Popyrin AUS vs Jannik Sinner ITA (Non prima 17:30)
Carlos Alcaraz ESP vs Valentin Royer FRA

Grandstand 1 – ore 11:30
Simone Bolelli ITA / Andrea Vavassori ITA vs Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO
Arthur Fils FRA vs Quentin Halys FRA
Fabian Marozsan HUN vs Andrey Rublev RUS (Non prima 15:00)
Jakub Mensik CZE vs Zhizhen Zhang CHN (Non prima 16:30)

Grandstand 2 – ore 12:00
Julian Cash GBR / Lloyd Glasspool GBR vs Yuki Bhambri IND / Andre Goransson SWE
Jiri Lehecka CZE vs Zizou Bergs BEL (Non prima 13:30)
Francisco Cabral POR / Lucas Miedler AUT vs Quentin Halys FRA / Pierre-Hugues Herbert FRA
Alexei Popyrin AUS / Stefanos Tsitsipas GRE vs Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR

TAG: , ,

7 commenti

piper 17-02-2026 22:55

@ JannikUberAlles (#4564092)

Scusa, non ho fatto in tempo a leggere il tuo commento, altrimenti non postavo.

 7
piper 17-02-2026 22:53

Scritto da Capixaba
Ovviamente break

No, breakfast andava bene.

 6
JannikUberAlles 17-02-2026 22:53

Scritto da Capixaba
Ovviamente break

Credo che ci stesse bene anche il breakfast…
…si è sbafato questo “poulet au vin rouge”, con gran gusto!

Ahahahah 😀

 5
Capixaba (Guest) 17-02-2026 22:40

Ovviamente break

 4
Capixaba (Guest) 17-02-2026 22:39

Alla faccia dell’autorità la poteva anche perdere. Il francese gli.ha regalato il breakfast nel primo set ed anche il secondo set. Se questa si definisce autorità, ok.

 3
A Ziz & Dou Gaz (Guest) 17-02-2026 22:20

Tutta questa autorità non l’ho vista, tantomeno la comodità. E il francese ha fatto di tutto per non fare niente!

 2
Taxi Driver 17-02-2026 22:03

Comunque in ATP mi sembrano gli avversari dei due cannibali, completamente INADEGUATI

 1
