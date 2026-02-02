Tenerife 1, Vasamì pronto all’esordio stagionale: “Adesso si alza il livello, non vedo l’ora” Piraino vola al secondo turno

La vittoria al primo turno di Gabriele Piraino e la qualificazione in main draw di Andrea Colombo danno il là al Tenerife Challenger 1 degli azzurri. Nella giornata che ha inaugurato il tabellone principale e portato a termine quello cadetto, sui campi in cemento dell’Abama Tennis Academy sono arrivati due successi per i giocatori italiani. Approda al secondo round del torneo Challenger 75 organizzato da MEF Tennis Events il siciliano Piraino, che ha sconfitto Alibek Kachmazov (n. 426 ATP) con lo score di 7-6(2) 6-7(3) 6-2. Ma, nel suo piccolo, la notizia è la prima qualificazione Challenger del ventitreenne Andrea Colombo, che si è regalato una grande gioia battendo lo spagnolo Bruno Pujol Navarro per 4-6 6-4 3-0. Sull’Abama Arena niente da fare per Jacopo Berrettini, sconfitto 6-3 6-2 dal giordano Abdullah Shelbayh, ragazzo dalle grandi potenzialità che proverà a fare un salto di qualità mancato nel 2025. Nella giornata di domani esordio per Jacopo Vasamì, Francesco Maestrelli, Stefano Travaglia e Lorenzo Giustino.

Vasamì: “Contento di ripartire da Tenerife” – Nuovo coach e nuove ambizioni, Jacopo Vasamì è pronto a inaugurare il suo 2026. Dopo una lunga preparazione, il tennista romano ripartirà dal match contro l’americano Dali Blanch (n. 452 ATP), che da prima testa di serie ha superato le qualificazioni. Dopo un incoraggiante 2025, brillante a livello junior con la Top 5 e la vittoria del Trofeo Bonfiglio, e segnato dalle prime vittorie a livello Challenger, Vasamì si è affidato a Filippo Baldi (ex n. 144 ATP) come nuovo coach. “Ho fatto una preparazione lunga e intensa, sono contento di iniziare la stagione in un posto magnifico come Tenerife – le parole di Vasamì, numero 661 del mondo che ha ottenuto la wild card dall’organizzazione -. Lo scorso anno ho vissuto la transizione al circuito, quest’anno giocherò molti più Challenger. Il mio obiettivo è migliorare, il livello si alza ed è un mondo totalmente diverso da quello junior. Sto facendo tante modifiche per fronteggiare alla pari avversari più maturi”. Sul fronte azzurro, domani sarà anche il giorno della prima testa di serie Francesco Maestrelli, pronto a sfidare il transalpino Mathys Erhard. Da numero tre del seeding, Stefano Travaglia se la vedrà contro Sergey Fomin, mentre il numero 4 Lorenzo Giustino affronterà il qualificato Izan Almazan Valiente.

Piraino parte con il piede giusto – Dopo una stagione importante, che lo ha portato a inizio anno al best ranking di numero 341 del mondo, Gabriele Piraino arriva a Tenerife con l’idea di fare bene. Il tennista siculo, questa settimana numero 362 ATP, ha esordito con la vittoria per 7-6(2) 6-7(3) 6-2 su Kachmazov. Allenato da Paolo Cannova, storico coach di Salvatore Caruso, e Daniele Capecchi, qui con lui sull’isola, Piraino ha commentato la prima vittoria Challenger del suo anno: “È stata una partita veramente tosta, era da tanto che non giocavo sul cemento. Quest’anno i primi ITF del 2026 non sono andati come volevo, quindi sono contento di essere riuscito a vincere oggi alzando il livello nel terzo”. Al secondo turno per lui ci sarà il vincente del match tra Fomin e Travaglia; soprattutto in caso di derby italiano, ci sarebbe un test importante per termometrare la propria crescita: “Gli ultimi due anni sono stati importanti per la mia formazione, ho lavorato tanto con Paolo Cannova e Daniele Capecchi. Sono sicuro che a inizio anno scorso una partita così l’avrei persa. La classifica non è perfetta, ma ho fatto passi avanti”.

Risultati di lunedì 2 febbraio

1° turno

Abdullah Shelbayh b. Jacopo Berrettini 6-3 6-2

Pablo Llamas Ruiz (6) b. Benjamin Willwerth (JR) 6-2 6-2

Gabriele Piraino b. Alibek Kachmazov 7-6(2) 6-7(3) 6-2

Turno finale qualificazioni

Dali Blanch (1) b. Benjamin Winter Lopez (9) 7-6(4) 6-3

Izan Almazan Valiente (7) b. Flip Peliwo (2) 3-6 6-3 6-4

Thomas Faurel (3) b. Filip Pieczonka (8) 6-3 6-2

Alejo Sanchez Quilez (4) b. Mario Mansilla Diez 7-6(5) 6-1

Iiro Vasa b. Oscar Weightman (5) 6-1 6-4

Andrea Colombo (11) b. Bruno Pujol Navarro (WC) 4-6 6-4 3-0