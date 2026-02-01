Alcaraz emozionato: “Abbiamo lavorato tutta la preseason pensando all’Australian Open. Ora la mia testa è già a Roland Garros” (Video partita, premiazione e conferenza stampa)

Carlos Alcaraz continua a riscrivere la storia del tennis mondiale. A soli 22 anni, il campione spagnolo ha completato il Career Grand Slam, conquistando anche l’unico titolo che ancora mancava nel suo straordinario palmarès: l’Open de Australia 2026. Lo ha fatto al termine di una finale epica, rimontando Novak Djokovic con il punteggio di 2-6, 6-2, 6-3, 7-5, in una battaglia di altissimo livello tecnico ed emotivo.

Un successo storico, costruito con pazienza, maturità e una forza mentale fuori dal comune, che conferma come il murciano sia ormai il punto di riferimento della nuova era del tennis.

“Questo titolo significa tantissimo per me”

In conferenza stampa, Alcaraz ha raccontato quanto fosse speciale riuscire finalmente a vincere a Melbourne, torneo che negli anni precedenti gli aveva sempre negato il salto definitivo.

“Questo trofeo significa davvero tanto per me. Ogni anno venivo qui con l’obiettivo di vincere, ma non ero mai riuscito ad andare oltre i quarti. Anche quando giocavo bene, qualcosa non funzionava.”

Il lavoro svolto in preseason è stato decisivo: “Durante la preparazione abbiamo lavorato moltissimo con un obiettivo chiaro: l’Australian Open. Sono state tre settimane molto positive, ho visto miglioramenti continui giorno dopo giorno. Questo è ciò che mi rende più orgoglioso.”

Fondamentale anche il supporto del suo team, capace di trasmettergli calma e fiducia nei momenti iniziali del torneo.

Testa già rivolta a Parigi

Nonostante il trionfo, Alcaraz dimostra ancora una volta una mentalità da campione assoluto:

“È un sogno che si realizza, ma la mia testa è già a Roland Garros. Voglio andare torneo per torneo, senza lasciare nulla agli altri.”

Sull’idea di vincere tutti e quattro gli Slam nello stesso anno, resta prudente: “Sarebbe qualcosa di pazzesco, certo che mi piacerebbe. Ma l’unico modo per provarci è pensare uno Slam alla volta.”

“Non voglio essere chiamato leggenda”

Nonostante numeri già clamorosi — sette titoli Slam, decine di tornei vinti e settimane da numero uno — Alcaraz rifiuta qualsiasi etichetta prematura:

“Una leggenda si costruisce nel tempo. Anno dopo anno, con la stessa fame e la stessa ambizione. Vorrei che un giorno, tra cinque o dieci anni, si possa dire che la mia carriera è stata leggendaria.”

Parole che raccontano una maturità sorprendente per un ragazzo di appena 22 anni.

L’omaggio a Djokovic: “È un’ispirazione per tutti”

Il murciano ha voluto rendere un tributo sincero al suo avversario in finale:

“Quello che Novak sta facendo è impressionante. Non solo per il tennis, ma per tutto lo sport. Tornare a giocare una finale Slam a questo livello è qualcosa che ispira chiunque.”

E aggiunge: “Se manterrà questo livello, vincerà ancora tornei importanti. Dipenderà dal fisico, ma è assolutamente pronto per continuare a competere ai massimi livelli.”

Una vittoria che entra nella storia

Il trionfo all’Open de Australia 2026 non è solo un titolo in più. È la consacrazione definitiva di Carlos Alcaraz come il più giovane tennista di sempre a vincere tutti e quattro i tornei del Grande Slam.

A 22 anni, con la fame intatta e una lucidità impressionante, il murciano guarda già avanti. La storia, però, ha appena scritto un nuovo capitolo con il suo nome in copertina.