Australian Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 13. La finale sarà tra Alcaraz e Djokovic

Australian Open (Australia 🇦🇺) Semifinali, cemento
Australian Open (Australia 🇦🇺) Semifinali, cemento
Rod Laver Arena – Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00)
(WC) O. Gadecki
/ (WC) J. Peers
vs K. Mladenovic
/ M. Guinard
GS Australian Open
O. Gadecki / J. Peers•
0
4
6
1
K. Mladenovic / M. Guinard [16]
0
6
3
0
Vincitore: O. Gadecki / J. Peers
Servizio
Svolgimento
Set 3
O. Gadecki / J. Peers
40-0
0-1
1-1
1-2
2-2
3-2
3-3
3-4
3-5
4-5
4-6
5-6
5-7
6-7
7-7
8-7
9-7
9-8
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
O. Gadecki / J. Peers
5-3 → 6-3
K. Mladenovic / M. Guinard
5-2 → 5-3
O. Gadecki / J. Peers
15-40
0-15
15-15
30-15
40-15
4-2 → 5-2
K. Mladenovic / M. Guinard
4-1 → 4-2
O. Gadecki / J. Peers
3-1 → 4-1
K. Mladenovic / M. Guinard
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-1 → 3-1
O. Gadecki / J. Peers
1-1 → 2-1
K. Mladenovic / M. Guinard
40-40
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
O. Gadecki / J. Peers
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Mladenovic / M. Guinard
30-40
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 4-6
O. Gadecki / J. Peers
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-5 → 4-5
K. Mladenovic / M. Guinard
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
2-5 → 3-5
O. Gadecki / J. Peers
2-4 → 2-5
K. Mladenovic / M. Guinard
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
2-3 → 2-4
O. Gadecki / J. Peers
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-2 → 2-3
K. Mladenovic / M. Guinard
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
1-2 → 2-2
O. Gadecki / J. Peers
0-2 → 1-2
K. Mladenovic / M. Guinard
0-1 → 0-2
O. Gadecki / J. Peers
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
0-0 → 0-1
(1) C. Alcaraz vs (3) A. Zverev
GS Australian Open
C. Alcaraz [1]
6
7
6
6
7
A. Zverev [3]
4
6
7
7
5
Vincitore: C. Alcaraz
Servizio
Svolgimento
Set 5
A. Zverev
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
6-5 → 7-5
C. Alcaraz
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-5 → 4-5
A. Zverev
15-40
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 3-5
A. Zverev
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
C. Alcaraz
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
A. Zverev
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 1-3
C. Alcaraz
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 4
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
2-2*
3*-2
3*-3
30*-40
4-4*
4*-5
4*-6
6-6 → 6-7
C. Alcaraz
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-5 → 5-5
C. Alcaraz
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
C. Alcaraz
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
A. Zverev
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
C. Alcaraz
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
A. Zverev
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
C. Alcaraz
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
2-3*
2-4*
2*-5
2*-6
3-6*
6-6 → 6-7
A. Zverev
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
6-5 → 6-6
A. Zverev
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-4 → 5-5
C. Alcaraz
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
A. Zverev
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
C. Alcaraz
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
A. Zverev
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
C. Alcaraz
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
4-4*
4*-5
5*-5
6-5*
6-6 → 7-6
A. Zverev
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
A. Zverev
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-5 → 4-5
C. Alcaraz
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-5 → 3-5
A. Zverev
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 2-5
C. Alcaraz
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-3 → 2-4
C. Alcaraz
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
C. Alcaraz
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
A. Zverev
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Zverev
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-4 → 5-4
A. Zverev
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
C. Alcaraz
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 1-1
A. Zverev
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
(Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))
Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:30 (locale: 19:30)
(4) N. Djokovic vs (2) J. Sinner
GS Australian Open
N. Djokovic [4]
3
6
4
6
6
J. Sinner [2]
6
3
6
4
4
Vincitore: N. Djokovic
Servizio
Svolgimento
Set 5
N. Djokovic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-4 → 6-4
N. Djokovic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
J. Sinner
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-3 → 4-3
N. Djokovic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
N. Djokovic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 4
N. Djokovic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-4 → 6-4
J. Sinner
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 5-4
N. Djokovic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 5-3
J. Sinner
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-2 → 4-3
J. Sinner
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 3
N. Djokovic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
J. Sinner
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
N. Djokovic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
J. Sinner
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Djokovic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 5-2
J. Sinner
40-A
15-0
30-0
30-15
40-15
4-1 → 4-2
N. Djokovic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
J. Sinner
0-40
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
N. Djokovic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Djokovic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-4 → 2-4
J. Sinner
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
N. Djokovic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-3 → 1-3
Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
K. Thompson
vs (8) Z. Nurlanuly
GS Australian Open
K. Thompson
6
6
4
Z. Nurlanuly [8]
3
7
6
Vincitore: Z. Nurlanuly
Servizio
Svolgimento
Set 3
Z. Nurlanuly
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 4-6
K. Thompson
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
Z. Nurlanuly
0-15
0-30
0-40
30-40
40-40
40-A
1-4 → 2-4
K. Thompson
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-3 → 1-4
Z. Nurlanuly
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-3 → 1-3
K. Thompson
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-2 → 0-3
K. Thompson
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
2-2*
2*-3
2*-4
3-4*
4-4*
4*-5
4*-6
0*-0
6-6 → 6-7
K. Thompson
30-40
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-6 → 6-6
Z. Nurlanuly
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-5 → 5-6
K. Thompson
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Z. Nurlanuly
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-4 → 4-5
Z. Nurlanuly
15-40
0-15
15-15
30-15
40-15
3-3 → 3-4
Z. Nurlanuly
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
K. Thompson
40-0
15-0
15-15
15-30
15-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Z. Nurlanuly
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-2 → 5-3
K. Thompson
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Z. Nurlanuly
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
K. Thompson
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
(13) M. Makarova vs (8) T. Frodin
GS Australian Open
M. Makarova [13]
3
0
T. Frodin [3]
6
6
Vincitore: T. Frodin
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Makarova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-5 → 0-6
T. Frodin
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-4 → 0-5
M. Makarova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-3 → 0-4
T. Frodin
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-2 → 0-3
M. Makarova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Frodin
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
T. Frodin
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
(10) K. Sawashiro vs (3) K. Efremova
GS Australian Open
K. Sawashiro [10]
3
5
K. Efremova [3]
6
7
Vincitore: K. Efremova
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Efremova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
K. Efremova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-3 → 3-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Efremova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 3-6
K. Sawashiro
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-4 → 3-5
K. Efremova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
K. Sawashiro
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-2 → 2-3
K. Sawashiro
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-1 → 2-2
K. Efremova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
K. Sawashiro
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
1-0 → 1-1
K. Efremova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
(1) A. Kovackova / (1) J. Kovackova vs M. Makarova / R. Zolotareva
GS Australian Open
A. Kovackova / J. Kovackova [1]
6
6
M. Makarova / R. Zolotareva [13]
4
4
Vincitore: A. Kovackova / J. Kovackova
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Kovackova / J. Kovackova
5-4 → 6-4
M. Makarova / R. Zolotareva
4-4 → 5-4
A. Kovackova / J. Kovackova
3-4 → 4-4
M. Makarova / R. Zolotareva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-4 → 3-4
A. Kovackova / J. Kovackova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-3 → 2-4
A. Kovackova / J. Kovackova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
A. Kovackova / J. Kovackova
1-2 → 2-2
M. Makarova / R. Zolotareva
0-2 → 1-2
A. Kovackova / J. Kovackova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-1 → 0-2
M. Makarova / R. Zolotareva
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Kovackova / J. Kovackova
5-4 → 6-4
M. Makarova / R. Zolotareva
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
5-3 → 5-4
A. Kovackova / J. Kovackova
4-3 → 5-3
M. Makarova / R. Zolotareva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
4-2 → 4-3
M. Makarova / R. Zolotareva
15-0
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
3-2 → 4-2
M. Makarova / R. Zolotareva
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-2 → 3-2
A. Kovackova / J. Kovackova
0-15
0-30
40-0
15-30
15-40
2-1 → 2-2
M. Makarova / R. Zolotareva
1-1 → 2-1
A. Kovackova / J. Kovackova
1-0 → 1-1
M. Makarova / R. Zolotareva
0-15
0-30
15-0
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Kia Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(1) N. Vink vs (3) G. Sasson
GS Australian Open
N. Vink [1]
6
6
G. Sasson [1]
1
1
Vincitore: N. Vink
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Vink
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-1 → 6-1
G. Sasson
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-1 → 5-1
N. Vink
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-1 → 4-1
N. Vink
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Sasson
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-1 → 6-1
N. Vink
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-1 → 5-1
N. Vink
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-0 → 4-0
G. Sasson
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-0 → 3-0
G. Sasson
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
(1) Y. Kamiji vs (3) X. Li
GS Australian Open
Y. Kamiji [2]
6
2
6
X. Li [3]
3
6
7
Vincitore: X. Li
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
(4) G. Fernandez vs (2) T. Oda
GS Australian Open
G. Fernandez [4]
1
6
T. Oda [2]
6
7
Vincitore: T. Oda
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
0-3*
1-3*
1*-4
1*-5
1-6*
2-6*
6-6 → 6-7
T. Oda
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-4 → 4-5
G. Fernandez
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
T. Oda
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-4 → 3-4
G. Fernandez
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-3 → 2-4
T. Oda
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-3 → 2-3
G. Fernandez
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Fernandez
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-5 → 1-6
T. Oda
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-4 → 1-5
G. Fernandez
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-4 → 1-4
T. Oda
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-3 → 0-4
T. Oda
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
(1) G. Sasson / (1) N. Vink vs (2) H. Davidson / (2) A. Lapthorne
GS Australian Open
G. Sasson / N. Vink [1]
6
6
H. Davidson / A. Lapthorne [2]
3
1
Vincitore: G. Sasson
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Sasson / N. Vink
5-1 → 6-1
H. Davidson / A. Lapthorne
40-40
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
4-1 → 5-1
G. Sasson / N. Vink
40-15
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
4-0 → 4-1
H. Davidson / A. Lapthorne
3-0 → 4-0
G. Sasson / N. Vink
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
H. Davidson / A. Lapthorne
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
G. Sasson / N. Vink
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Davidson / A. Lapthorne
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-3 → 6-3
G. Sasson / N. Vink
4-3 → 5-3
H. Davidson / A. Lapthorne
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
3-3 → 4-3
G. Sasson / N. Vink
2-3 → 3-3
H. Davidson / A. Lapthorne
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
2-2 → 2-3
G. Sasson / N. Vink
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-1 → 2-2
H. Davidson / A. Lapthorne
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
G. Sasson / N. Vink
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 2-0
H. Davidson / A. Lapthorne
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
0-0 → 1-0
(1) X. Li / (1) Z. Wang vs (2) Y. Kamiji / (2) Z. Zhu
(1) D. Caverzaschi / (1) R. Spaargaren vs G. Fernandez / T. Oda
GS Australian Open
D. Caverzaschi / R. Spaargaren [1]
2
1
G. Fernandez / T. Oda [4]
6
6
Vincitore: G. Fernandez
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Caverzaschi / R. Spaargaren
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-5 → 1-6
D. Caverzaschi / R. Spaargaren
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
1-4 → 1-5
G. Fernandez / T. Oda
1-3 → 1-4
D. Caverzaschi / R. Spaargaren
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
G. Fernandez / T. Oda
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
0-2 → 1-2
D. Caverzaschi / R. Spaargaren
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
0-1 → 0-2
D. Caverzaschi / R. Spaargaren
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Caverzaschi / R. Spaargaren
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-5 → 2-6
G. Fernandez / T. Oda
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-5 → 2-5
D. Caverzaschi / R. Spaargaren
0-5 → 1-5
G. Fernandez / T. Oda
0-4 → 0-5
D. Caverzaschi / R. Spaargaren
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-3 → 0-4
G. Fernandez / T. Oda
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
0-2 → 0-3
D. Caverzaschi / R. Spaargaren
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
G. Fernandez / T. Oda
0-0 → 0-1
1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(5) J. Mackenzie vs (3) R. Tabata
GS Australian Open
J. Mackenzie [5]
7
4
6
R. Tabata [1]
6
6
7
Vincitore: R. Tabata
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
3-2*
3-3*
3*-4
3*-5
4-5*
0*-15
4-6*
4*-7
5*-7
6-7*
6-8*
7*-8
7*-9
0-0*
6-6 → 6-7
R. Tabata
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
6-5 → 6-6
J. Mackenzie
0-15
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 6-5
R. Tabata
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 5-5
J. Mackenzie
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 5-4
J. Mackenzie
30-40
0-15
0-30
15-30
15-40
4-2 → 4-3
R. Tabata
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-1 → 4-2
J. Mackenzie
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
R. Tabata
A-40
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
J. Mackenzie
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-0 → 2-1
R. Tabata
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
J. Mackenzie
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Tabata
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 4-6
J. Mackenzie
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-5 → 4-5
R. Tabata
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
J. Mackenzie
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
R. Tabata
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
J. Mackenzie
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
R. Tabata
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
40*-15
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
4-0*
5*-0
5*-1
6-1*
6-2*
6*-3
6-6 → 7-6
R. Tabata
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
J. Mackenzie
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
(4) K. Hance vs (11) K. Chen
GS Australian Open
K. Hance [4]
7
6
K. Chen [5]
6
4
Vincitore: K. Hance
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Chen
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-4 → 5-4
K. Hance
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-3 → 4-4
K. Hance
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-1 → 4-2
K. Chen
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-1 → 4-1
K. Chen
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
K. Hance
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
1-1*
2*-1
3*-1
3-2*
3-3*
4*-3
4*-4
4-5*
5-5*
6*-5
6*-6
6-7*
7-7*
8*-7
6-6 → 7-6
K. Chen
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
5-6 → 6-6
K. Chen
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-5 → 5-5
K. Hance
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-4 → 4-5
K. Chen
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
K. Chen
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
K. Hance
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-0 → 2-1
(7) Z. Sesko vs (2) L. Miguel
GS Australian Open
Z. Sesko [7]
6
7
L. Miguel [2]
2
6
Vincitore: Z. Sesko
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
2*-1
3*-1
3-2*
3-3*
3*-4
4*-4
5-4*
6-4*
6*-5
6-6 → 7-6
Z. Sesko
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-5 → 6-5
L. Miguel
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-4 → 5-5
L. Miguel
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Z. Sesko
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
L. Miguel
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Z. Sesko
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Miguel
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-2 → 6-2
L. Miguel
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-1 → 4-2
L. Miguel
A-40
0-15
15-15
15-30
15-40
2-1 → 3-1
Z. Sesko
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-0 → 2-1
C. Doig / D. Kisimov vs M. Ceban / K. Filaretov
GS Australian Open
C. Doig / D. Kisimov•
0
6
4
1
M. Ceban / K. Filaretov
0
3
6
0
Vincitore: C. Doig / D. Kisimov
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Ceban / K. Filaretov
1-0
1-1
1-2
2-2
2-3
2-4
2-5
2-6
3-6
4-6
5-6
5-7
6-7
6-8
6-9
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Doig / D. Kisimov
4-5 → 4-6
M. Ceban / K. Filaretov
4-4 → 4-5
C. Doig / D. Kisimov
4-3 → 4-4
M. Ceban / K. Filaretov
4-2 → 4-3
C. Doig / D. Kisimov
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
M. Ceban / K. Filaretov
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-2 → 3-2
C. Doig / D. Kisimov
1-2 → 2-2
M. Ceban / K. Filaretov
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-2 → 1-2
C. Doig / D. Kisimov
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
0-1 → 0-2
M. Ceban / K. Filaretov
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Doig / D. Kisimov
5-3 → 6-3
M. Ceban / K. Filaretov
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-2 → 5-3
C. Doig / D. Kisimov
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
M. Ceban / K. Filaretov
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
3-2 → 4-2
C. Doig / D. Kisimov
2-2 → 3-2
M. Ceban / K. Filaretov
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
C. Doig / D. Kisimov
40-40
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
M. Ceban / K. Filaretov
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
1-0 → 1-1
C. Doig / D. Kisimov
0-0 → 1-0
Court 5 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
E. Tupitsyna vs (6) X. Sun
GS Australian Open
E. Tupitsyna
3
7
7
X. Sun [6]
6
5
5
Vincitore: E. Tupitsyna
Servizio
Svolgimento
Set 3
X. Sun
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
6-5 → 7-5
X. Sun
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-5 → 5-5
X. Sun
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
X. Sun
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 2-4
E. Tupitsyna
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
X. Sun
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
X. Sun
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
X. Sun
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
6-5 → 7-5
X. Sun
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
3-4 → 4-4
X. Sun
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 2-4
E. Tupitsyna
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
E. Tupitsyna
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Tupitsyna
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-5 → 3-5
X. Sun
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-5 → 2-5
E. Tupitsyna
40-A
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-4 → 1-5
X. Sun
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 1-4
X. Sun
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
E. Tupitsyna
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
X. Sun
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
(11) Y. Shao vs R. Zolotareva
GS Australian Open
Y. Shao [4]
5
3
R. Zolotareva
7
6
Vincitore: R. Zolotareva
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Shao
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-4 → 3-5
R. Zolotareva
40-15
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-4 → 3-4
R. Zolotareva
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 2-1
Y. Shao
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 2-0
R. Zolotareva
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Zolotareva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
R. Zolotareva
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-4 → 3-4
Y. Shao
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
R. Zolotareva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-2 → 1-2
Y. Shao
30-40
0-15
0-30
15-30
30-30
0-1 → 0-2
R. Zolotareva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
H. Kawanishi / K. Watanabe vs (WC) Y. Ibraimi / (WC) C. Kose
GS Australian Open
H. Kawanishi / K. Watanabe•
0
6
6
0
Y. Ibraimi / C. Kose
0
7
4
1
Vincitore: Y. Ibraimi / C. Kose
Servizio
Svolgimento
Set 3
H. Kawanishi / K. Watanabe
Y. Ibraimi / C. Kose
1-0
2-0
3-0
3-1
4-1
5-1
5-2
6-2
7-2
7-3
7-4
8-4
9-4
9-5
9-6
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Kawanishi / K. Watanabe
5-4 → 6-4
Y. Ibraimi / C. Kose
5-3 → 5-4
Y. Ibraimi / C. Kose
4-3 → 5-3
Y. Ibraimi / C. Kose
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
4-2 → 4-3
H. Kawanishi / K. Watanabe
3-2 → 4-2
Y. Ibraimi / C. Kose
3-1 → 3-2
H. Kawanishi / K. Watanabe
2-1 → 3-1
Y. Ibraimi / C. Kose
1-1 → 2-1
H. Kawanishi / K. Watanabe
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-1 → 1-1
Y. Ibraimi / C. Kose
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
1-1*
1*-2
2*-2
3-2*
3-3*
3*-4
3*-5
4-5*
4-6*
6-6 → 6-7
Y. Ibraimi / C. Kose
6-5 → 6-6
H. Kawanishi / K. Watanabe
5-5 → 6-5
Y. Ibraimi / C. Kose
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
5-4 → 5-5
H. Kawanishi / K. Watanabe
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
Y. Ibraimi / C. Kose
4-3 → 4-4
H. Kawanishi / K. Watanabe
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-2 → 4-3
Y. Ibraimi / C. Kose
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-2 → 4-2
H. Kawanishi / K. Watanabe
2-2 → 3-2
Y. Ibraimi / C. Kose
1-2 → 2-2
H. Kawanishi / K. Watanabe
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-1 → 1-2
Y. Ibraimi / C. Kose
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
H. Kawanishi / K. Watanabe
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
T. Hermanova / D. Zoldakova vs A. Malova / A. Terentyeva
GS Australian Open
T. Hermanova / D. Zoldakova
6
7
A. Malova / A. Terentyeva
4
6
Vincitore: T. Hermanova / D. Zoldakova
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
2-1*
3-1*
4*-1
5*-1
5-2*
6-2*
6*-3
6*-4
6-5*
6-6*
7*-6
6-6 → 7-6
T. Hermanova / D. Zoldakova
5-6 → 6-6
A. Malova / A. Terentyeva
5-5 → 5-6
A. Malova / A. Terentyeva
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-4 → 5-5
A. Malova / A. Terentyeva
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-3 → 5-4
T. Hermanova / D. Zoldakova
4-3 → 5-3
A. Malova / A. Terentyeva
4-2 → 4-3
T. Hermanova / D. Zoldakova
3-2 → 4-2
A. Malova / A. Terentyeva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
3-1 → 3-2
T. Hermanova / D. Zoldakova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
2-1 → 3-1
A. Malova / A. Terentyeva
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
T. Hermanova / D. Zoldakova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
A. Malova / A. Terentyeva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Hermanova / D. Zoldakova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-4 → 6-4
A. Malova / A. Terentyeva
4-4 → 5-4
T. Hermanova / D. Zoldakova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
4-3 → 4-4
A. Malova / A. Terentyeva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
T. Hermanova / D. Zoldakova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
A. Malova / A. Terentyeva
2-2 → 3-2
T. Hermanova / D. Zoldakova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
A. Malova / A. Terentyeva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
T. Hermanova / D. Zoldakova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
A. Malova / A. Terentyeva
0-0 → 0-1
Court 6 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
S. Stosur
/ L. Hewitt
vs D. Hantuchova
/ M. Baghdatis
GS Australian Open
S. Stosur / L. Hewitt
0
6
5
1
D. Hantuchova / M. Baghdatis•
0
2
7
0
Vincitore: S. Stosur
Servizio
Svolgimento
Set 3
D. Hantuchova / M. Baghdatis
D. Hantuchova / M. Baghdatis
1-0
1-1
1-2
1-3
2-3
2-4
3-4
3-5
3-6
3-7
3-8
4-8
4-9
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Hantuchova / M. Baghdatis
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-6 → 5-7
S. Stosur / L. Hewitt
5-5 → 5-6
D. Hantuchova / M. Baghdatis
40-40
15-0
15-15
30-15
40-15
5-4 → 5-5
S. Stosur / L. Hewitt
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
4-4 → 5-4
D. Hantuchova / M. Baghdatis
40-30
15-0
30-0
30-15
40-15
4-3 → 4-4
S. Stosur / L. Hewitt
40-30
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-2 → 4-3
D. Hantuchova / M. Baghdatis
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-2 → 4-2
S. Stosur / L. Hewitt
2-2 → 3-2
D. Hantuchova / M. Baghdatis
2-1 → 2-2
S. Stosur / L. Hewitt
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
1-1 → 2-1
D. Hantuchova / M. Baghdatis
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
S. Stosur / L. Hewitt
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Hantuchova / M. Baghdatis
40-40
0-15
15-30
30-30
40-30
40-40
5-2 → 6-2
S. Stosur / L. Hewitt
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
4-2 → 5-2
D. Hantuchova / M. Baghdatis
4-1 → 4-2
S. Stosur / L. Hewitt
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-1 → 4-1
D. Hantuchova / M. Baghdatis
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-1 → 3-1
S. Stosur / L. Hewitt
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-0 → 2-1
D. Hantuchova / M. Baghdatis
1-0 → 2-0
S. Stosur / L. Hewitt
0-0 → 1-0
A. Molik / P. Rafter vs A. Kerber / M. Safin
(Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))
C. Dellacqua
/ M. Philippoussis
vs A. Petkovic
/ T. Haas
GS Australian Open
C. Dellacqua / M. Philippoussis•
0
3
7
0
A. Petkovic / T. Haas
0
6
5
1
Vincitore: A. Petkovic
Servizio
Svolgimento
Set 3
C. Dellacqua / M. Philippoussis
C. Dellacqua / M. Philippoussis
0-1
0-2
0-3
0-4
0-5
1-5
2-5
2-6
2-7
3-7
3-8
3-9
4-9
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Dellacqua / M. Philippoussis
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
6-5 → 7-5
A. Petkovic / T. Haas
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-5 → 6-5
C. Dellacqua / M. Philippoussis
4-5 → 5-5
C. Dellacqua / M. Philippoussis
4-4 → 4-5
C. Dellacqua / M. Philippoussis
3-4 → 4-4
A. Petkovic / T. Haas
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
C. Dellacqua / M. Philippoussis
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
A. Petkovic / T. Haas
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
2-2 → 2-3
C. Dellacqua / M. Philippoussis
2-1 → 2-2
A. Petkovic / T. Haas
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
2-0 → 2-1
C. Dellacqua / M. Philippoussis
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
1-0 → 2-0
A. Petkovic / T. Haas
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Dellacqua / M. Philippoussis
3-5 → 3-6
A. Petkovic / T. Haas
2-5 → 3-5
C. Dellacqua / M. Philippoussis
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-4 → 2-5
A. Petkovic / T. Haas
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
2-3 → 2-4
C. Dellacqua / M. Philippoussis
40-40
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-3 → 2-3
A. Petkovic / T. Haas
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
1-2 → 1-3
C. Dellacqua / M. Philippoussis
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
A. Petkovic / T. Haas
1-0 → 1-1
C. Dellacqua / M. Philippoussis
0-0 → 1-0
Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(4) A. Kaplan
vs (2) S. Schroder
GS Australian Open
A. Kaplan
1
4
S. Schroder
6
6
Vincitore: S. Schroder
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Kaplan
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
4-5 → 4-6
S. Schroder
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
S. Schroder
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 4-3
A. Kaplan
40-0
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-1 → 4-2
A. Kaplan
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 3-1
S. Schroder
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
A. Kaplan
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Kaplan
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-5 → 1-6
S. Schroder
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-4 → 1-5
A. Kaplan
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-3 → 1-4
A. Kaplan
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
(4) Z. Wang vs D. De Groot
GS Australian Open
Z. Wang [1]
4
6
6
D. De Groot
6
3
7
Vincitore: D. De Groot
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
1*-2
1*-3
1-4*
2-4*
2*-5
3*-5
3-6*
4-6*
4*-7
4*-8
5-8*
6-8*
7*-8
8*-8
8-9*
9-9*
9*-10
6-6 → 6-7
D. De Groot
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
6-5 → 6-6
D. De Groot
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-4 → 5-5
Z. Wang
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
D. De Groot
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Z. Wang
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
4-2 → 4-3
D. De Groot
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-2 → 4-2
Z. Wang
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-1 → 3-2
D. De Groot
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-1 → 3-1
Z. Wang
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Z. Wang
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Z. Wang
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
5-2 → 5-3
D. De Groot
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
4-2 → 5-2
Z. Wang
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-1 → 4-2
D. De Groot
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-1 → 4-1
Z. Wang
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
D. De Groot
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. De Groot
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-5 → 4-5
Z. Wang
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-4 → 3-5
D. De Groot
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-4 → 3-4
Z. Wang
15-40
0-15
0-30
0-40
30-40
2-3 → 2-4
D. De Groot
15-0
15-15
30-15
40-30
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Z. Wang
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
D. De Groot
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
(1) A. Hewett vs (3) M. De la Puente
GS Australian Open
A. Hewett [1]
4
4
M. De la Puente [2]
6
6
Vincitore: M. De la Puente
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Hewett
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
4-4 → 4-5
A. Hewett
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
M. De la Puente
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-3 → 3-3
A. Hewett
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
A. Hewett
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-2 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Hewett
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-4 → 4-5
A. Hewett
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-3 → 3-4
A. Hewett
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
M. De la Puente
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-2 → 2-2
A. Hewett
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
M. Knoesen / A. Shawcross vs L. De Gouveia / A. Lantermann
GS Australian Open
L. De Gouveia / A. Lantermann
6
6
M. Knoesen / A. Shawcross
2
3
Vincitore: L. De Gouveia
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Knoesen / A. Shawcross
5-3 → 6-3
L. De Gouveia / A. Lantermann
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-2 → 5-3
M. Knoesen / A. Shawcross
4-2 → 5-2
L. De Gouveia / A. Lantermann
3-2 → 4-2
M. Knoesen / A. Shawcross
3-1 → 3-2
L. De Gouveia / A. Lantermann
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
3-0 → 3-1
M. Knoesen / A. Shawcross
2-0 → 3-0
L. De Gouveia / A. Lantermann
1-0 → 2-0
M. Knoesen / A. Shawcross
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. De Gouveia / A. Lantermann
5-2 → 6-2
M. Knoesen / A. Shawcross
5-1 → 5-2
L. De Gouveia / A. Lantermann
4-1 → 5-1
M. Knoesen / A. Shawcross
15-0
15-15
30-15
15-30
15-40
3-1 → 4-1
L. De Gouveia / A. Lantermann
3-0 → 3-1
M. Knoesen / A. Shawcross
2-0 → 3-0
L. De Gouveia / A. Lantermann
1-0 → 2-0
M. Knoesen / A. Shawcross
0-15
15-15
15-30
15-40
30-30
30-40
40-40
0-0 → 1-0
(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))
(2) L. Foyster
/ (2) S. Matsuoka
vs (1) L. Gryp
/ (1) L. Heald
GS Australian Open
L. Gryp / L. Heald [1]
3
5
L. Foyster / S. Matsuoka [2]
6
7
Vincitore: L. Foyster
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Gryp / L. Heald
5-6 → 5-7
L. Foyster / S. Matsuoka
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
5-5 → 5-6
L. Gryp / L. Heald
4-5 → 5-5
L. Foyster / S. Matsuoka
4-4 → 4-5
L. Foyster / S. Matsuoka
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
L. Foyster / S. Matsuoka
3-3 → 4-3
L. Gryp / L. Heald
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-2 → 3-3
L. Foyster / S. Matsuoka
2-2 → 3-2
L. Gryp / L. Heald
2-1 → 2-2
L. Foyster / S. Matsuoka
1-1 → 2-1
L. Gryp / L. Heald
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
L. Foyster / S. Matsuoka
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Gryp / L. Heald
3-5 → 3-6
L. Foyster / S. Matsuoka
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
2-5 → 3-5
L. Gryp / L. Heald
2-4 → 2-5
L. Foyster / S. Matsuoka
40-40
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
L. Gryp / L. Heald
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
2-2 → 2-3
L. Foyster / S. Matsuoka
2-1 → 2-2
L. Gryp / L. Heald
1-1 → 2-1
L. Foyster / S. Matsuoka
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
L. Gryp / L. Heald
0-0 → 1-0
