Australian Open 2026 - Day 13 ATP, Copertina, WTA

Australian Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 13. La finale sarà tra Alcaraz e Djokovic

30/01/2026 15:40 1.018 commenti
Risultati dagli Australian Open - Foto Getty Images
Risultati dagli Australian Open - Foto Getty Images

Australian Open (Australia 🇦🇺) Semifinali, cemento

Rod Laver Arena – Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00)
(WC) O. Gadecki AUS / (WC) J. Peers AUS vs K. Mladenovic FRA / M. Guinard FRA
GS Australian Open
O. Gadecki / J. Peers
0
4
6
1
K. Mladenovic / M. Guinard [16]
0
6
3
0
Vincitore: O. Gadecki / J. Peers
(1) C. Alcaraz ESP vs (3) A. Zverev GER

GS Australian Open
C. Alcaraz [1]
6
7
6
6
7
A. Zverev [3]
4
6
7
7
5
Vincitore: C. Alcaraz
Australian Open - Semifinali - Chi vincerà?

  • Alcaraz (3-1) (40%, 95 Votes)
  • Alcaraz (3-0) (23%, 54 Votes)
  • Zverev (3-1) (14%, 33 Votes)
  • Zverev (3-2) (14%, 33 Votes)
  • Alcaraz (3-2) (8%, 18 Votes)
  • Zverev (3-0) (1%, 3 Votes)

Total Voters: 236

(Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:30 (locale: 19:30)
(4) N. Djokovic SRB vs (2) J. Sinner ITA

GS Australian Open
N. Djokovic [4]
3
6
4
6
6
J. Sinner [2]
6
3
6
4
4
Vincitore: N. Djokovic
Australian Open - Semifinali - Chi vincerà?

  • Sinner (3-0) (75%, 429 Votes)
  • Sinner (3-1) (18%, 103 Votes)
  • Sinner (3-2) (2%, 13 Votes)
  • Djokovic (3-0) (2%, 11 Votes)
  • Djokovic (3-1) (1%, 7 Votes)
  • Djokovic (3-2) (1%, 6 Votes)

Total Voters: 569

Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
K. Thompson HKG vs (8) Z. Nurlanuly KAZ
GS Australian Open
K. Thompson
6
6
4
Z. Nurlanuly [8]
3
7
6
Vincitore: Z. Nurlanuly
(13) M. Makarova RUS vs (8) T. Frodin USA

GS Australian Open
M. Makarova [13]
3
0
T. Frodin [3]
6
6
Vincitore: T. Frodin
(10) K. Sawashiro JPN vs (3) K. Efremova FRA

GS Australian Open
K. Sawashiro [10]
3
5
K. Efremova [3]
6
7
Vincitore: K. Efremova
(1) A. Kovackova CZE / (1) J. Kovackova CZE vs M. Makarova RUS / R. Zolotareva RUS

GS Australian Open
A. Kovackova / J. Kovackova [1]
6
6
M. Makarova / R. Zolotareva [13]
4
4
Vincitore: A. Kovackova / J. Kovackova
Kia Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(1) N. Vink NED vs (3) G. Sasson ISR

GS Australian Open
N. Vink [1]
6
6
G. Sasson [1]
1
1
Vincitore: N. Vink
(1) Y. Kamiji JPN vs (3) X. Li CHN

GS Australian Open
Y. Kamiji [2]
6
2
6
X. Li [3]
3
6
7
Vincitore: X. Li
(4) G. Fernandez ARG vs (2) T. Oda JPN

GS Australian Open
G. Fernandez [4]
1
6
T. Oda [2]
6
7
Vincitore: T. Oda
(1) G. Sasson ISR / (1) N. Vink NED vs (2) H. Davidson AUS / (2) A. Lapthorne GBR

GS Australian Open
G. Sasson / N. Vink [1]
6
6
H. Davidson / A. Lapthorne [2]
3
1
Vincitore: G. Sasson
(1) X. Li CHN / (1) Z. Wang CHN vs (2) Y. Kamiji JPN / (2) Z. Zhu CHN

(1) D. Caverzaschi ESP / (1) R. Spaargaren NED vs G. Fernandez ARG / T. Oda JPN

GS Australian Open
D. Caverzaschi / R. Spaargaren [1]
2
1
G. Fernandez / T. Oda [4]
6
6
Vincitore: G. Fernandez
1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(5) J. Mackenzie GER vs (3) R. Tabata JPN

GS Australian Open
J. Mackenzie [5]
7
4
6
R. Tabata [1]
6
6
7
Vincitore: R. Tabata
(4) K. Hance USA vs (11) K. Chen TPE

GS Australian Open
K. Hance [4]
7
6
K. Chen [5]
6
4
Vincitore: K. Hance
(7) Z. Sesko SLO vs (2) L. Miguel BRA

GS Australian Open
Z. Sesko [7]
6
7
L. Miguel [2]
2
6
Vincitore: Z. Sesko
C. Doig RSA / D. Kisimov BUL vs M. Ceban GBR / K. Filaretov RUS

GS Australian Open
C. Doig / D. Kisimov
0
6
4
1
M. Ceban / K. Filaretov
0
3
6
0
Vincitore: C. Doig / D. Kisimov
Court 5 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
E. Tupitsyna RUS vs (6) X. Sun CHN

GS Australian Open
E. Tupitsyna
3
7
7
X. Sun [6]
6
5
5
Vincitore: E. Tupitsyna
(11) Y. Shao CHN vs R. Zolotareva RUS

GS Australian Open
Y. Shao [4]
5
3
R. Zolotareva
7
6
Vincitore: R. Zolotareva
H. Kawanishi JPN / K. Watanabe JPN vs (WC) Y. Ibraimi AUS / (WC) C. Kose AUS

GS Australian Open
H. Kawanishi / K. Watanabe
0
6
6
0
Y. Ibraimi / C. Kose
0
7
4
1
Vincitore: Y. Ibraimi / C. Kose
T. Hermanova CZE / D. Zoldakova CZE vs A. Malova RUS / A. Terentyeva RUS

GS Australian Open
T. Hermanova / D. Zoldakova
6
7
A. Malova / A. Terentyeva
4
6
Vincitore: T. Hermanova / D. Zoldakova
Court 6 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
S. Stosur AUS / L. Hewitt AUS vs D. Hantuchova SVK / M. Baghdatis CYP
GS Australian Open
S. Stosur / L. Hewitt
0
6
5
1
D. Hantuchova / M. Baghdatis
0
2
7
0
Vincitore: S. Stosur
A. Molik AUS / P. Rafter AUS vs A. Kerber GER / M. Safin RUS

(Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))
C. Dellacqua AUS / M. Philippoussis AUS vs A. Petkovic GER / T. Haas GER
GS Australian Open
C. Dellacqua / M. Philippoussis
0
3
7
0
A. Petkovic / T. Haas
0
6
5
1
Vincitore: A. Petkovic
Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(4) A. Kaplan TUR vs (2) S. Schroder NED
GS Australian Open
A. Kaplan
1
4
S. Schroder
6
6
Vincitore: S. Schroder
(4) Z. Wang CHN vs D. De Groot NED

GS Australian Open
Z. Wang [1]
4
6
6
D. De Groot
6
3
7
Vincitore: D. De Groot
(1) A. Hewett GBR vs (3) M. De la Puente ESP

GS Australian Open
A. Hewett [1]
4
4
M. De la Puente [2]
6
6
Vincitore: M. De la Puente
M. Knoesen GBR / A. Shawcross AUS vs L. De Gouveia GBR / A. Lantermann BEL

GS Australian Open
L. De Gouveia / A. Lantermann
6
6
M. Knoesen / A. Shawcross
2
3
Vincitore: L. De Gouveia
(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))
(2) L. Foyster GBR / (2) S. Matsuoka JPN vs (1) L. Gryp BEL / (1) L. Heald USA
GS Australian Open
L. Gryp / L. Heald [1]
3
5
L. Foyster / S. Matsuoka [2]
6
7
Vincitore: L. Foyster
Pier no guest 30-01-2026 17:41

Scritto da tinapica

Scritto da Sporadico
A questo punto, più che signorilità, credo che in Jannik ogni tanto affiori una punta di sadismo. Che senso ha illudere per quasi 4 ore un grande campione come il serbo, per poi doverlo abbattere all’ultimo gioco dell’ultimo set? E inoltre: non ci pensi a Carlito?

Sporadicamente le favole si realizzano.
Lei non riesce ad indovinare un pronostico, a breve, medio o lungo termine, neanche sporadicamente.

I pronostici si possono sbagliare ma lui mostra da tempo di non capirne nulla. In uno sport come questo sai,se lo hai davvero seguito,che nulla è deciso tanto meno a questo punto del torneo e con tali interpreti.
Ma si vuole fare il figo e come sempre è dal fico che si casca.

 1018
Gerry (Guest) 30-01-2026 17:34

@ Onurb (#4555422)

Haha il grande Kenobi, quello che non c´azzecca mai

 1017
Krik Kroc 30-01-2026 17:28

Scritto da tinapica

Scritto da Peter

Scritto da Annie
Incominciate a capire la grandezza di Novak??? Il sondaggio ha registrato 6 voti per la vittoria 3 a 2 di Novak su 600 voti totali… 6 illuminati…bellissimo!!!!

Eccala’

Eh, vuoi darle torto?

1%

 1016
Luigi (Guest) 30-01-2026 16:50

incredibile, inimmaginabile, irreale, quasi extraterrestre. Oltre la logica e le leggi fisiologiche. Chapeau!

 1015
Gaz (Guest) 30-01-2026 16:37

Scritto da tinapica

Scritto da Gaz

Scritto da Gaz

Scritto da Gaz
Un boato dello,un campione intramontabile.

dello stadio

e un uomo che sta correndo nudo nel circolo tennis,nei pressi dello stadio, non mi stupirei se fosse individuato come Nick Kyrgios

Inaccettabile. Capisco la gioia,ma lasciarsi andare a queste manifestazioni incontrollate mi pare esagerato.

 1014
Oronzo (Guest) 30-01-2026 16:36

Magico sport il tennis. I 5 set. La gestione delle forze. Il lavoro sulla tecnica. La combinazione tra istinto e volontà. Il controllo della mente. L’accumulo di esperienza. Vince sempre il tennis.

 1013
Onurb (Guest) 30-01-2026 16:31

Scritto da tinapica

Scritto da Ricciola
Ma proprio nessuno si è chiesto cosa ci sia dietro a questa prestazione
assolutamente straordinaria di Nole? Tutto normale? Ha trovato la fonte della giovinezza? A me qualche dubbio sinceramente viene

Allora, mettiamoci d’accordo: tutti e 3 i fantastici 3 hanno tenuto questo livello fino a 38 anni compiuti. Forse NadalParera aveva ancora “solo” 37 anni, ma dei tre era il solo ad aver dovuto convivere con un piede sifulino fin dalla giovinezza.
Quindi: o tutt’e tre si sono sempre bombati riuscendo sempre a farla franca (cosa possibile, ma a questo punto non vedo perché ciò non dovrebbe valere per tutti coloro che da loro le prendevano) o, semplicemente, i fantastici 3 sono i massimi fenomeni apparsi sui campi da tennis in tutta la Storia di questo gioco e bisogna solo ringraziare che abbiano giocato contemporaneamente perché altrimenti ognuno dei tre avrebbe 50 trofei di Tornei Maggiori in bacheca, altro che 20-24(25?)!

Parole sante….e oggi c è stata la dimostrazione….a 39 anni

 1012
tinapica 30-01-2026 16:30

Scritto da Sporadico
A questo punto, più che signorilità, credo che in Jannik ogni tanto affiori una punta di sadismo. Che senso ha illudere per quasi 4 ore un grande campione come il serbo, per poi doverlo abbattere all’ultimo gioco dell’ultimo set? E inoltre: non ci pensi a Carlito?

Sporadicamente le favole si realizzano.
Lei non riesce ad indovinare un pronostico, a breve, medio o lungo termine, neanche sporadicamente.

 1011
tinapica 30-01-2026 16:23

Scritto da tinapica
Giuro, giuro che non era per scaramanzia: veramente credevo impossibile che il più forte di sempre a 39 anni potesse battere Sinner.
Ma alle volte le favole diventano realtà.
Mi spiace per voi, veramente.
Adesso in finale, mi aspetto un Giocovic sanguinario e mi aspetto che i commenti di questa comunità, bella e divertente nella sua varietà, con la sola eccezione giustificata di Mauro, faccia all’unanimità il tifo per il più forte di sempre.
Immenso, incredibile, irreale Nole!

Specifico perché mi rendo conto di aver scritto male: non è che Mauro non sia bello e divertente al pari nostro, è che è il solo ad aver piena giustificazione per tifare AlcarazGarfia.

 1010
tinapica 30-01-2026 16:21

Scritto da Andreas Seppi
Ricordatevi che nole non ha giocato ottavi e quarti, facile così

Più facile, probabilmente.
Facile in assoluto, anche no.

 1009
Paul440 (Guest) 30-01-2026 16:20

Stavolta deluso da Jannik. Gran peccato.

 1008
tinapica 30-01-2026 16:18

Scritto da Gaz

Scritto da Gaz

Scritto da Gaz
Un boato dello,un campione intramontabile.

dello stadio

e un uomo che sta correndo nudo nel circolo tennis,nei pressi dello stadio, non mi stupirei se fosse individuato come Nick Kyrgios

😀

 1007
tinapica 30-01-2026 16:16

Scritto da luigi
che figura di merda perdere con uno di 40 anni

Ancor più maleodorante quella che fa Lei a scrivere queste scemenze volgari.
Ci vada Lei in campo a battere il Leone di Serbia: se è già troppo in là cogl’anni (spero colga l’assonanza) ci si adopererà in modo di farle bere l’elisir di giovinezza.
Poi però scende in campo e batte Giocovic.

 1006
Peter (Guest) 30-01-2026 16:13

Scritto da tinapica

Scritto da Peter

Scritto da Annie
Incominciate a capire la grandezza di Novak??? Il sondaggio ha registrato 6 voti per la vittoria 3 a 2 di Novak su 600 voti totali… 6 illuminati…bellissimo!!!!

Eccala’

Eh, vuoi darle torto?

Lo so che sono illuminati,ma sono deluso e incazzato di brutto e non contro Jannik che poverino ha fatto il possibile ma c’è qualcosa che non quadra.Questa sconfitta di Jannik non mi convince.

 1005
Supporter dei poeti estinti (Guest) 30-01-2026 16:13

Scritto da Pinco
Sinner è in caduta libera. Non bastano delle finals insulse per tenere il passo. Non ci sono segni di miglioramento. Lo spagnolo invece ha trovato la chiave e ora oltre a prendersi il grande slam, rischia pure di farlo per intero in questo 2026
ALCARAZ INNARRIVABILE

E chissene frega

 1004
Peter (Guest) 30-01-2026 16:11

Scritto da Peter

Scritto da Betafasan
Spero un miliardo di volte che vinca NOLE IL TITOLO!!!

Spero un miliardo di volte il contrario

Anche perché se Djokovic dovesse perdere in finale e come se Jannik non avesse perso in semifinale.

 1003
tinapica 30-01-2026 16:10

Scritto da Peter

Scritto da Annie
Incominciate a capire la grandezza di Novak??? Il sondaggio ha registrato 6 voti per la vittoria 3 a 2 di Novak su 600 voti totali… 6 illuminati…bellissimo!!!!

Eccala’

Eh, vuoi darle torto?

 1002
Peter (Guest) 30-01-2026 16:09

Scritto da Betafasan
Spero un miliardo di volte che vinca NOLE IL TITOLO!!!

Spero un miliardo di volte il contrario

 1001
