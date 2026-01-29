WTA 125 Manila: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

WTA 125 Manila (Filippine 🇵🇭) – Quarti di Finale , cemento
Center – ore 07:00
Tatiana Prozorova
vs Sofia Costoulas Inizio 07:00
WTA Manila 125
Tatiana Prozorova
30
4
6
1
Sofia Costoulas•
15
6
2
2
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tatiana Prozorova
1-1 → 1-2
Sofia Costoulas
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Tatiana Prozorova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Sofia Costoulas
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-2 → 6-2
Tatiana Prozorova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Sofia Costoulas
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-2 → 4-2
Tatiana Prozorova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
Tatiana Prozorova
1-1 → 2-1
Sofia Costoulas
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Tatiana Prozorova
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Sofia Costoulas
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-5 → 4-6
Tatiana Prozorova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 4-5
Sofia Costoulas
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Tatiana Prozorova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
Sofia Costoulas
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
Tatiana Prozorova
1-3 → 2-3
Sofia Costoulas
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Tatiana Prozorova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 1-2
Sofia Costoulas
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
Tatiana Prozorova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
(4) Donna Vekic vs Lin Zhu
Il match deve ancora iniziare
Lanlana Tararudee vs (3) Solana Sierra
Il match deve ancora iniziare
(5) Camila Osorio vs (2) Alexandra Eala Non prima 12:00
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 07:00
Ye-Xin Ma / Mananchaya Sawangkaew vs (3) I-Hsuan Cho / (3) Yi-Tsen Cho Inizio 07:00
WTA Manila 125
Ye-Xin Ma / Mananchaya Sawangkaew
0
3
4
0
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho [3]•
0
6
6
0
Vincitore: Cho / Cho
Servizio
Svolgimento
Set 3
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
Servizio
Svolgimento
Set 2
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 4-6
Tiebreak
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
30-40
30-30
3-5 → 4-5
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
3-4 → 3-5
Ye-Xin Ma / Mananchaya Sawangkaew
2-4 → 3-4
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
2-3 → 2-4
Ye-Xin Ma / Mananchaya Sawangkaew
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-3 → 2-3
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
1-2 → 1-3
Ye-Xin Ma / Mananchaya Sawangkaew
1-1 → 1-2
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
1-0 → 1-1
Ye-Xin Ma / Mananchaya Sawangkaew
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-5 → 3-6
Ye-Xin Ma / Mananchaya Sawangkaew
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-4 → 3-5
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
3-3 → 3-4
Ye-Xin Ma / Mananchaya Sawangkaew
2-3 → 3-3
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
2-2 → 2-3
Ye-Xin Ma / Mananchaya Sawangkaew
1-2 → 2-2
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Ye-Xin Ma / Mananchaya Sawangkaew
0-1 → 1-1
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
0-0 → 0-1
(1) Quinn Gleason / (1) Sabrina Santamaria vs Yu-Yun Li / Sara Saito Non prima 08:00
WTA Manila 125
Quinn Gleason / Sabrina Santamaria [1]
0
5
Yu-Yun Li / Sara Saito•
0
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Yu-Yun Li / Sara Saito
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-1 → 5-2
Quinn Gleason / Sabrina Santamaria
4-1 → 5-1
Yu-Yun Li / Sara Saito
4-0 → 4-1
Quinn Gleason / Sabrina Santamaria
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
3-0 → 4-0
Yu-Yun Li / Sara Saito
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-0 → 3-0
Quinn Gleason / Sabrina Santamaria
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Yu-Yun Li / Sara Saito
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
0-0 → 1-0
/ vs (2) Eudice Chong / (2) En-Shuo Liang
Il match deve ancora iniziare
