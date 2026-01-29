WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Manila: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

Camila Osorio nella foto
WTA 125 Manila (Filippine 🇵🇭) – Quarti di Finale , cemento

Center – ore 07:00
Tatiana Prozorova RUS vs Sofia Costoulas BEL Inizio 07:00
WTA Manila 125
Tatiana Prozorova
30
4
6
1
Sofia Costoulas
15
6
2
2
(4) Donna Vekic CRO vs Lin Zhu CHN

Lanlana Tararudee THA vs (3) Solana Sierra ARG

(5) Camila Osorio COL vs (2) Alexandra Eala PHI Non prima 12:00

Court 1 – ore 07:00
Ye-Xin Ma CHN / Mananchaya Sawangkaew THA vs (3) I-Hsuan Cho TPE / (3) Yi-Tsen Cho TPE Inizio 07:00

WTA Manila 125
Ye-Xin Ma / Mananchaya Sawangkaew
0
3
4
0
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho [3]
0
6
6
0
Vincitore: Cho / Cho
(1) Quinn Gleason USA / (1) Sabrina Santamaria USA vs Yu-Yun Li TPE / Sara Saito JPN Non prima 08:00

WTA Manila 125
Quinn Gleason / Sabrina Santamaria [1]
0
5
Yu-Yun Li / Sara Saito
0
2
it / it vs (2) Eudice Chong HKG / (2) En-Shuo Liang TPE

