Australian Open, in semifinale “i soliti noti”: bookmaker sicuri, Sinner e Alcaraz ancora imbattibili
Per il tennis maschile non è ancora tempo di sorprese. Negli Australian Open sono in semifinale i primi quattro del ranking, come non accadeva dal Roland Garros 2019, ma anche le prime quattro scelte dei bookmaker nella lavagna vincente, con Sinner, Alcaraz e Djokovic nella top-4 per il quarto Slam consecutivo.
Nonostante arrivino tutti grandi nomi, per gli analisti – riporta Agipronews – non c’è storia nelle due sfide di venerdì. Nel match tra Sinner e Djokovic, avanti l’azzurro a 1,07, contro l’8 della vittoria del 10 volte campione a Melboune, ma sconfitto negli ultimi ultimi cinque scontri diretti. Le ultime tre sfide in un Major – tutte in semifinale – hanno visto Jannik imporsi sempre per 3-0, risultato in pole a 1,64 Nettamente avanti anche il numero del mondo, Carlos Alcaraz, offerto a 1,16 contro il finalista 2025 Alexander Zverev, dato a 4,80.
Netta la distanza anche negli antepost per il vincente tra i primi due, che si sono divisi gli ultimi otto grandi appuntamenti, e gli altri: avanti il tris di Sinner a 1,83, fissato a 2,13 il Career Grand Slam di Alcaraz, con il venticinquesimo Slam di Djokovic dato a 15, con Zverev a 21 volte la posta.
Le semifinali – Australian Open 2026
30.01 SF Djokovic (4) 🇷🇸 – Sinner (2) 🇮🇹 4-8 8.79 1.07
30.01 SF Alcaraz (1) 🇪🇸 – Zverev (3) 🇩🇪 6-6 1.18 4.84
tomorrow, 09:30 SF Sabalenka (1) 🇧🇾 – Svitolina (12) 🇺🇦 5-1 1.25 3.99
tomorrow, 11:00 SF Pegula (6) 🇺🇸 – Rybakina (5) 🇰🇿 3-3 2.72 1.45
TAG: Australian Open, Australian Open 2026, Jannik Sinner
Quante chiacchiere…
nel femminile ti sei espresso ad inizio torneo…Mirra ANDREEVA e Belinda BENCIC!
Insomma un veggente!
E le chiacchiere stanno a zero… e tu quanto chiacchieri!
Si 14,30 e 19,30 ora locale Venerdì non farà un caldo apocalittico ma tra la prima e la seconda semifinale ci sarà comunque una bella differenza termica Chi faranno giocare per primi?!? Chi lo sa Io dico Alcaraz e Zverev La sfida clou è quella tra Sinner e Djokovic Per tanti motivi
Che poi le quote dei bookmakers riflettono semplicemente le scommesse.. se nessuno si gioca la finale Zverev Nole, automaticamente le quote salgono
Ti daro’ le ossa della mia mangiata dopo aver vintovla scommessa su Zverev
Rettifico, ore 4,30 e 9,30, sperando la seconda per Sinner, confermato su canale 9
Io due copechi li metto su Nole. ..
La seconda è alle 9,30.
E sicuramente sarà la semi di Jan.
Se fossi uno scommettitore punterei 20 Euro su Zverev . Con 80 Euro una bella mangiata in due e rimane lo 0,80 per la mancia.
Nell’esempio che hai fatto il più anziano (di sei anni) era il favorito, cioè Nadal, quindi il divario nelle quote non avrebbe potuto non riflettere questo fattore. In questo caso invece il favorito è il più giovane e non di poco, 14 anni in meno!
Dovrebbero essere ore 4,30 e 9,00, da stabilire l’ordine. Sinner sarà in chiaro su 9.
Riflette la scarsa opinione che i books hanno di Zverev in finale. Premesso che secondo loro non ci arriva, se per qualche motivo ci arriva la perde. Dall’altro lato, Djokovic, premesso che nemmeno lui arriva in finale, se per qualche motivo ci arriva… Be’ un Nole che sia riuscito ad arrivarci è un Nole che in qualche modo è un po’ più pericoloso di Zverev nella stessa situazione, considerando anche chi sarebbe l’altro finalista per l’uno e per l’altro. Logica tortuosa, ma che può starci
Probabilmente in una finale Zverev Sinner vedrebbero il Tedesco ancora più sfavorito che contro Alcaraz e invece in una finale Zverev Djokovic vedrebbero favorito il Serbo. Se invece Djokovic facesse il miracolo di battere Sinner, a quel punto uno potrebbe dargli uno zinzinino di chanche in più contro Alcaraz (non più di Alcaraz, diciamo salirebbe dal 10 al 20 per cento)
Un semi slam con uno a 1.07 e l’altro quasi a 9, penso nemmeno Nadal Schwartzman del Roland Garros 2020
Si conoscono gli orari delle due semifinali maschili?
Invece è abbastanza logico, Sinner è il primo favorito, per la vittoria finale, se Djokovic prevalesse diventerebbe lui il favorito, o comunque accrescerebbe le sue possibilità, più di Zverev.
@ guido Guest (#4553638)
Le persone che scommettono sul risultato di SF e delle finali, al momento, sono diverse. L algoritmo degli allibratori è in funzione del valore e numero delle giocate, non di chi le fa.
Mi sfugge la logica di queste quote: Zverev ha quasi il doppio delle probabilità di Djokovic di andare in Finale, ma per la vittoria finale è più bassa la quota di Djokovic rispetto a Zverev
Strano che non vengano riportate le fresche parole di Grigios contro Sinner
“Alcaraz devi vincere,organizzo io la festa”
Paradossalmente nel maschile indovino tutti i pronostici, nonostante non lo seguo,e ovviamente pronosticherò anche le semifinali, sfruttamento la mia infallibilità.
Mentre, purtroppo,per fare una giocata sulla semifinale Pegula Rybakina,sto vedendo filmati da almeno 2 ore, elaborando dati, leggendo alcuni passaggi di psicologia applicabile allo sport e altro.
Anche l’altra non la darei per scontata,ma ne parleremo dopo con considerazioni, approfondimenti e giochi a premi.