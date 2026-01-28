Australian Open, in semifinale “i soliti noti”: bookmaker sicuri, Sinner e Alcaraz ancora imbattibili

Per il tennis maschile non è ancora tempo di sorprese. Negli Australian Open sono in semifinale i primi quattro del ranking, come non accadeva dal Roland Garros 2019, ma anche le prime quattro scelte dei bookmaker nella lavagna vincente, con Sinner, Alcaraz e Djokovic nella top-4 per il quarto Slam consecutivo.

Nonostante arrivino tutti grandi nomi, per gli analisti – riporta Agipronews – non c’è storia nelle due sfide di venerdì. Nel match tra Sinner e Djokovic, avanti l’azzurro a 1,07, contro l’8 della vittoria del 10 volte campione a Melboune, ma sconfitto negli ultimi ultimi cinque scontri diretti. Le ultime tre sfide in un Major – tutte in semifinale – hanno visto Jannik imporsi sempre per 3-0, risultato in pole a 1,64 Nettamente avanti anche il numero del mondo, Carlos Alcaraz, offerto a 1,16 contro il finalista 2025 Alexander Zverev, dato a 4,80.

Netta la distanza anche negli antepost per il vincente tra i primi due, che si sono divisi gli ultimi otto grandi appuntamenti, e gli altri: avanti il tris di Sinner a 1,83, fissato a 2,13 il Career Grand Slam di Alcaraz, con il venticinquesimo Slam di Djokovic dato a 15, con Zverev a 21 volte la posta.

Le semifinali – Australian Open 2026

30.01 SF Djokovic (4) 🇷🇸 – Sinner (2) 🇮🇹 4-8 8.79 1.07

30.01 SF Alcaraz (1) 🇪🇸 – Zverev (3) 🇩🇪 6-6 1.18 4.84

tomorrow, 09:30 SF Sabalenka (1) 🇧🇾 – Svitolina (12) 🇺🇦 5-1 1.25 3.99

tomorrow, 11:00 SF Pegula (6) 🇺🇸 – Rybakina (5) 🇰🇿 3-3 2.72 1.45