Muguruza su Alcaraz: “Dopo Nadal, un altro miracolo del tennis spagnolo”
Garbiñe Muguruza ha inaugurato ufficialmente una nuova fase della sua carriera, entrando nel mondo dirigenziale del tennis come co-direttrice del Mutua Madrid Open. Un ruolo di grande prestigio per una delle figure più rappresentative del tennis spagnolo degli ultimi anni, che in occasione della presentazione ha rilasciato diverse interviste ai media. Tra queste, particolarmente significativa quella concessa a Teledeporte, nella quale l’ex campionessa ha parlato con entusiasmo e ammirazione del simbolo del tennis spagnolo contemporaneo: Carlos Alcaraz.
Le parole di Muguruza trasmettono stupore sincero e profondo rispetto per ciò che il giovane murciano sta realizzando, nonostante la giovanissima età. Un mix di talento, personalità e naturalezza che continua a lasciare senza parole anche chi, come lei, ha vinto i tornei più importanti del mondo:
«Mi tolgo il cappello per tutto quello che sta ottenendo. È difficilissimo fare meglio di ciò che ha fatto quest’anno. Lo vedo estremamente motivato per questo Australian Open, che è l’unico Slam che gli manca. Ma cosa posso dire? Così tanto talento, così giovane, così sfrontato… Come si può essere così bravi, così giovani e così rapidi? Per me è un mistero, soprattutto con quel sorriso e quella naturalezza che ha».
Muguruza ha poi allargato lo sguardo, inserendo Alcaraz in una prospettiva storica che per la Spagna ha un peso enorme: il passaggio di testimone dopo l’era irripetibile di Rafael Nadal. Un ricambio generazionale che sembrava impossibile e che invece si è realizzato in modo quasi naturale:
«È un giocatore unico. Chi avrebbe mai detto che dopo Rafa Nadal sarebbe arrivato Carlos Alcaraz? Siamo tutti increduli. Io sono molto felice che i giovani possano avere un riferimento come lui: non potrebbe essere migliore, è l’ideale».
Parole che assumono un valore ancora più forte perché pronunciate da una tennista che ha lasciato un segno profondo nella storia del tennis femminile, vincendo Roland Garros 2016 e Wimbledon 2017, e che oggi osserva il circuito con uno sguardo più ampio, da dirigente e da ambasciatrice di questo sport.
Francesco Paolo Villarico
TAG: Carlos Alcaraz, Garbine Muguruza
E il gerundio é Fokina Alejandro
L’età del massimo rendimento per cosa ? Lei alla sua età deve ancora raggiungere il picco di rendimento di scrivere corbellerie ad esempio.
Il tennis è uno sport complesso , non è solo atletismo , ci sono studi scientifici che dimostrano che la riduzione della capacità rigenerativa dei tessuti ( cioè il numero di cellule che muore diventa superiore al numero che si genera) cioè il picco va dai 25 ai 35 anni.
Considerato che nel tennis coesistono altre componenti determinanti è plausibile pensare che il picco fisico atletico non coincida con altri picchi,molto probabilmente il picco di gioco è intorno ai 30 anni, per cui la sua è un’eresia a tutto tondo.
Non so, ma secondo me non è solo fortuna.
La fortuna va aiutata…
La scuola spagnola è radicata nel tempo, ha saputo evolversi, moltiplicare le accademie ecc ecc…(Sanchez, Ferrero, Nadal…)…
Anche noi abbiamo saputo creare una struttura organizzativa che sta raccogliendo I frutti oggi ma saprà raccogliere tanti anche in futuro
“La rarità crea il miracolo, la ripetizione lo annulla”.
@ Dr Ivo (#4535339)
@ Kenobi (#4535343)
Era per appoggiare un noto utente.
Ho avuto un debole per la Muguruza, bella, brava, slanciata, è alta 1 metro e 82 centimetri. Si è ritirata troppo presto, forse per infortuni. Garbine non è spagnola, è nata a Caracas (Venezuela), da genitori di origine iberica. Su una cosa non sono d’accordo, Alcaraz non è più “giovanissimo”. Ha 22 anni, quasi 23, l’età del massimo rendimento per un tennista, giovanissimo è chi ha meno di 18 anni. enzo
Futuro distopico.
Alcaraz è il nuovo Nadal, Jodar è il nuovo Munar…fa pure rima 🙂
Effettivamente una fortuna quasi miracolosa trovare subito un fenomeno ancora prima che si ritiri l’altro fenomeno. Non capita tutti i giorni diciamo 🙂
E pensare che Garbine ha solo 32 anni.
Non ha vinto tanto in carriera, in termini quantitativi (10 tornei di singolare), ma tantissimo come vittorie di qualità.
I due SLAM più famosi (WIMBLEDON e PARIGI) poi le WTA FINALS.
Molto bene che ci sia una donna giovane, con grosse responsibilità dirigenziali, nel tennis femminile e maschile.
La Spagna ha davvero goduto di una grandissima botta di… “fortuna” 😉
Dopo Nadal c’è Alcaraz e in futuro Jodar.