Musetti e Sonego al via dell’ATP 250 di Hong Kong 2026: ufficiale l’entry list

Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego inizieranno il loro 2026 all’ATP 250 di Hong Kong, torneo programmato dal 5 all’11 gennaio e che inaugurerà la tournée di inizio stagione. L’evento presenta un tabellone di buon livello, con diversi giocatori stabilmente presenti nei piani alti del ranking ATP.

In cima alla entry list figura proprio Lorenzo Musetti, n.8 del mondo, seguito da Alexander Bublik (n.11), Andrey Rublev (n.16) e Karen Khachanov (n.18). Per l’Italia ci sarà anche Lorenzo Sonego, attualmente n.39 del mondo, che proverà a sfruttare questo primo appuntamento dell’anno per trovare subito ritmo e fiducia.

Musetti, testa di serie numero 1, guiderà un tabellone ricco di qualità, mentre Sonego torna a disputare il torneo asiatico con l’obiettivo di iniziare la nuova stagione nel modo migliore.

Un tabellone equilibrato che promette incontri interessanti sin dai primi turni e che servirà a Musetti e Sonego per testare la condizione in vista dell’imminente Australian Open.

Entry list completa

Lorenzo Musetti 🇮🇹 (8)

Alexander Bublik 🇰🇿 (11)

Andrey Rublev 🇷🇺 (16)

Karen Khachanov 🇷🇺 (18)

Lorenzo Sonego 🇮🇹 (39)

Arthur Fils 🇫🇷 (40)

Gabriel Diallo 🇨🇦 (41)

Alexandre Muller 🇫🇷 (42)

Nuno Borges 🇵🇹 (47)

Fabian Marozsan 🇭🇺 (51)

Miomir Kecmanovic 🇷🇸 (52)

Damir Dzumhur 🇧🇦 (57)

Valentin Royer 🇫🇷 (58)

Tomas Martin Etcheverry 🇦🇷 (60)

Francisco Comesaña 🇦🇷 (61)

Marcos Giron 🇺🇸 (66)

Adrian Mannarino 🇫🇷 (69)

Mariano Navone 🇦🇷 (72)

Marin Cilic 🇭🇷 (75)

Rei Sakamoto 🇯🇵 (176, Next Gen)





Marco Rossi