Rafa Nadal torna in Arabia Saudita come ambasciatore alle Next Gen ATP Finals 2025

È passato più di un anno da quando Rafael Nadal ha salutato definitivamente il circuito professionistico, ma il suo legame con il tennis non si è mai interrotto. Anche dopo il ritiro, il campione spagnolo ha mantenuto un ruolo attivo nella promozione dello sport, in particolare nella regione dell’Arabia Saudita, dove ricopre la funzione di ambasciatore tennistico.

Pur trattandosi di un incarico che in passato aveva sollevato alcune critiche, Nadal continua a svolgere questo ruolo con l’obiettivo dichiarato di concentrarsi esclusivamente sullo sviluppo del tennis. Come già avvenuto la scorsa stagione, il maiorchino sarà nuovamente presente alle Next Gen ATP Finals 2025, in programma a Gedda dal 17 al 21 dicembre. L’evento riunirà alcuni dei giovani più promettenti del circuito: Learner Tien, Nishesh Basavareddy, Martín Landaluce, Rafael Jódar, Alexander Blockx, Dino Prižmić, Justin Engel e Nicolai Budkov Kjaer.

“Tornare a Gedda per le Next Gen ATP Finals è qualcosa che attendo con piacere”, ha dichiarato Nadal in un’intervista riportata dal sito ufficiale della ATP. “Ho ricevuto un’accoglienza molto calorosa in Arabia Saudita e avverto una grande energia tennistica”.

Il ruolo del 22 volte campione Slam nella regione è legato alla collaborazione con la Federazione Saudita di Tennis, con l’obiettivo di contribuire alla crescita locale dello sport e di avvicinare le nuove generazioni alla racchetta.

“Come ho detto, il mio obiettivo è ispirare la prossima generazione, sia in Arabia Saudita che nel resto del mondo”, ha spiegato Nadal. “Collaborare con la STF per sviluppare il grande potenziale tennistico della zona, che ha già fatto registrare progressi significativi, è fondamentale. Tornare significa poter osservare questo sviluppo e contribuire al progetto. Sono orgoglioso di aiutare più giovani a prendere in mano una racchetta, competere o semplicemente scoprire una nuova passione”.





Francesco Paolo Villarico