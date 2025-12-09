Sabalenka: “Non è giusto che una donna affronti un uomo biologico”

L’evento esibizione “La Battaglia dei Sessi”, che vedrà fronteggiarsi Nick Kyrgios e Aryna Sabalenka, è ancora lontano dal disputarsi, ma la tensione e le discussioni intorno al match hanno già preso il sopravvento. I due tennisti sono infatti apparsi insieme in un’intervista rilasciata a Piers Morgan Uncensored, affrontando temi sportivi… e altri decisamente più delicati.

Il momento più controverso è arrivato quando Sabalenka, numero uno del mondo, ha espresso con molta chiarezza la propria posizione riguardo alla partecipazione di atlete trans nei tornei femminili.

Sabalenka: “Biologicamente hanno un vantaggio enorme”

La campionessa bielorussa non ha usato mezzi termini quando le è stato chiesto cosa pensasse di una possibile apertura della WTA alle atlete trans.

“È un tema complicato. Non ho nulla contro di loro, ma hanno un vantaggio enorme rispetto alle altre donne. Non è giusto che una donna debba affrontare un uomo biologico. È ingiusto. Noi donne abbiamo lavorato tutta la vita per arrivare ai nostri limiti, e affrontare un uomo è un’altra cosa. Biologicamente è più forte. Non sono d’accordo con questo tipo di situazioni.”

Le sue parole non hanno tardato a far discutere, soprattutto perché arrivano in un periodo in cui il dibattito internazionale su inclusione e sport femminile è particolarmente acceso.

A complicare il quadro, Sabalenka ha anche replicato alle dichiarazioni della collega Marta Kostyuk, che aveva attribuito la sua potenza fisica a presunti livelli più alti di testosterone:

“Sento solo scuse. È divertente. Lei dice queste cose, ma io sono semplicemente più forte e probabilmente ho più muscoli di lei.”

Kyrgios concorda… ma resta più cauto

Nick Kyrgios, che affiancherà Sabalenka nell’evento esibizione, ha confermato di trovarsi sulla stessa lunghezza d’onda, pur evitando di entrare a fondo nel dibattito. Il suo intervento è stato prudente ma chiaro: “Conosco Aryna e so che è una giocatrice pericolosa, che ha fiducia nelle sue capacità. Io darò tutto. Ho avuto sconfitte dure, ma questa sarebbe la più pesante di tutte.”

Verso la “Battaglia dei Sessi”

Oltre alla polemica, i due hanno anche commentato il loro atteso confronto:

Kyrgios ha sottolineato la potenza del servizio di Sabalenka: “Il suo servizio è migliore di quello di molti uomini. Il nostro obiettivo è far crescere il tennis.”

Sabalenka, invece, ha riconosciuto i limiti fisici rispetto ai colleghi maschi:

“Se giocassimo in condizioni normali, sarebbe molto difficile competere contro uomini. Sono fisicamente più forti. Magari potrei batterne alcuni intorno al numero 1000, qualcuno che non abbia un grande servizio.”





Francesco Paolo Villarico