Le rivelazioni del 2025? Per L’Equipe sono Fonseca, Vacherot, Tien, Royer e Atmane

Con la Final 8 di Davis Cup andata in archivio con un nuovo trionfo dell’Italia, la stagione 2025 può dirsi conclusa nonostante sia ancora attivo il tour Challenger. Inizia il tempo dei bilanci di un’annata che al maschile è stata stradominata dal duo Alcaraz – Sinner, bravi a spartirsi equamente gli Slam, con il plus per Jannik della vittoria a Torino alle ATP Finals. Prima di iniziare una serie di articoli con il bilancio di Livetennis di una stagione interessante e ricchissima di temi, oltre che di successi per il nostro tennis, proponiamo una riflessione dell’autorevole L’Equipe, sempre molto attento al tennis. Secondo il quotidiano francese il 2025 ha visto l’esplosione di cinque giocatori, le rivelazioni dell’anno: Joao Fonseca, Valentin Vacherot, Learner Tien, Valentin Royer e Terence Atmane.

Fonseca dopo il successo alle Next Gen ATP a fine 2024 ha fatto il primo “botto” battendo Rublev agli Australian Open e quindi vincendo poco dopo il primo torneo in carriera all’ATP 250 di Buenos Aires, forte di colpi poderosi. In ottobre anche il successo al 500 di Basilea, risultati che l’hanno portato dal n.113 di gennaio al n.24 di fine anno. Negli Slam terzo turno a Roland Garros e Wimbledon. Secondo il quotidiano parigino, il prossimo step per il 19enne di Rio sarà puntare dritto alla top 10, già dal 2026.

“L’impresa folle”, e come altro definire l’incredibile successo di Vacherot nell’altrettanto folle Masters 1000 di Shanghai, un torneo talmente fuori dagli schemi da entra dritto nei libri di storia. Vincere un mille partendo come “Alternate” è qualcosa che sfugge ogni logica, ma poi il monegasco è stato bravo a confermare il livello di gioco clamoroso mostrato in Cina anche a Basilea e poi a Parigi indoor. Da n.162 a n.31 il balzo per il 27enne è stato enorme. Riuscirà a confermarsi anche nel 2026?

Tien ha incantato per il suo tennis geometrico e tattico, riuscendo a irretire molti tennisti di grande livello e battere in stagione Medvedev, Zverev, Shelton, Rublev e Musetti. A Pechino la sua corsa è stata fermata in finale solo da un Sinner troppo forte, poi all’ultimo tuffo a Metz l’americano ha vinto il primo torneo in carriera. Forte dei consigli di Michael Chang, due gambe instancabili e una lucidità da campione, Learner sta “imparando” a diventare grande, e le aspettative per lui nel 2026 saranno molto importanti. È passato da n.120 a n.28, e la scalata sembra appena iniziata.

La quarta rivelazione per L’Equipe guarda in casa, Royer, definito l’infaticabile. In effetti ha giocato moltissimo, ben 92 partite considerando anche i Challenger, e proprio con due titoli a Kigali la sua stagione è decollata, con un balzo in classifica dal n.203 di gennaio al 58 attuale. Una scelta un po’ casereccia, ma certamente Royer è cresciuto moltissimo. Si confermerà a questo livello nel 2026, giocando prevalentemente tornei ATP?

Atmane è un gran del personaggio e tennista. In Italia è diventato quasi più famoso per aver regalato a Sinner, il giorno del compleanno di Jannik, una preziosa carta della sua sterminata collezione Pokemon appena prima di affrontarlo in campo. Un piccolo grande gesto di un tennista coi fiocchi a livello tecnico, classico prodotto di qualità della scuola transalpina, brava a non castrare mai la diversità. La semifinale a Cincinnati è stata la perla di un anno che l’ha portato dal n.165 all’attuale 65. Personaggio bizzarro, con lui in campo non ci si annoia mai, e non è poco.

Marco Mazzoni