Challenger Montevideo, Brisbane 3, Drummondville, Champaign, Kobe e Lyon: I risultati completi con il dettaglio del Day 6 (LIVE)

15/11/2025 08:56 Nessun commento
Liam Broady nella foto - Foto getty images
CHALLENGER: Lyon 2 (Francia 🇫🇷) – Finali, cemento (al coperto)

COURT CENTRAL – ore 11:30
Diego Hidalgo ECU / Patrik Trhac USA vs N.Sriram Balaji IND / Hendrik Jebens GER
ATP Lyon
Diego Hidalgo / Patrik Trhac [1]
0
6
3
N.Sriram Balaji / Hendrik Jebens [2]
0
3
2
Liam Broady GBR vs Jan-Lennard Struff GER (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER: Brisbane 3 (Australia 🇦🇺) – Semifinali, cemento

ATP Brisbane
Tung-Lin Wu
6
7
Hayato Matsuoka
3
6
Vincitore: Wu
ATP Brisbane
Alex Bolt [6]
6
6
Dane Sweeny [7]
3
4
Vincitore: Bolt
ATP Brisbane
Matt Hulme / Kody Pearson
7
3
10
Anirudh Chandrasekar / Reese Stalder [2]
6
6
6
Vincitore: Hulme / Pearson
CHALLENGER: Champaign (USA 🇺🇸) – Semifinali, cemento (al coperto)

The Schwartz Court – ore 18:00
Ryan Seggerman USA / Keegan Smith USA vs Patrick Harper AUS / Shunsuke Mitsui JPN
Il match deve ancora iniziare

Murphy Cassone USA vs Kenta Miyoshi JPN (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare

Cedrik-Marcel Stebe GER vs Stefan Kozlov USA

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER: Drummondville (Canada 🇨🇦) – Semifinali, cemento (al coperto)

Court Central – ore 18:00
Trey Hilderbrand USA / Mac Kiger USA vs Alan Magadan MEX / Karl Poling USA
Il match deve ancora iniziare

Charles Broom GBR vs Duncan Chan CAN (Non prima 19:30)

Il match deve ancora iniziare

Maks Kasnikowski POL vs Daniil Glinka EST

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER: Kobe (Giappone 🇯🇵) – Semifinali, cemento (al coperto)

CENTER COURT – ore 04:00
Neil Oberleitner AUT / Michael Vrbensky CZE vs Pruchya Isaro THA / Niki Kaliyanda Poonacha IND
ATP Kobe
Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha
7
6
4
Neil Oberleitner / Michael Vrbensky [2]
6
7
10
Vincitore: Oberleitner / Vrbensky
Yosuke Watanuki JPN vs Chun-Hsin Tseng TPE

ATP Kobe
Chun-Hsin Tseng [1]
6
2
1
Yosuke Watanuki [4]
2
6
6
Vincitore: Watanuki
Kaichi Uchida JPN vs Elias Ymer SWE

ATP Kobe
Kaichi Uchida
4
6
3
Elias Ymer [7]
6
4
6
Vincitore: Ymer
CHALLENGER: Montevideo (Uruguay 🇺🇾) – Semifinali, terra battuta

Cancha Central – ore 18:30
Gonzalo Escobar ECU / Miguel Reyes-Varela MEX vs Facundo Mena ARG / Rodrigo Pacheco Mendez MEX
Il match deve ancora iniziare

Ignacio Buse PER vs Roman Andres Burruchaga ARG (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare

Cristian Garin CHI vs Tomas Barrios Vera CHI

Il match deve ancora iniziare

TAG: