Challenger Montevideo, Brisbane 3, Drummondville, Champaign, Kobe e Lyon: I risultati completi con il dettaglio del Day 6 (LIVE)

CHALLENGER: Lyon 2 (Francia 🇫🇷) – Finali, cemento (al coperto)
COURT CENTRAL – ore 11:30
Diego Hidalgo
/ Patrik Trhac
vs N.Sriram Balaji
/ Hendrik Jebens
ATP Lyon
Diego Hidalgo / Patrik Trhac [1]•
0
6
3
N.Sriram Balaji / Hendrik Jebens [2]
0
3
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Balaji / Jebens
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
3-1 → 3-2
D. Hidalgo / Trhac
2-1 → 3-1
N. Balaji / Jebens
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
D. Hidalgo / Trhac
0-1 → 1-1
N. Balaji / Jebens
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Hidalgo / Trhac
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 6-3
N. Balaji / Jebens
4-3 → 5-3
D. Hidalgo / Trhac
3-3 → 4-3
N. Balaji / Jebens
3-2 → 3-3
D. Hidalgo / Trhac
2-2 → 3-2
N. Balaji / Jebens
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
D. Hidalgo / Trhac
1-1 → 2-1
N. Balaji / Jebens
1-0 → 1-1
D. Hidalgo / Trhac
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
Liam Broady vs Jan-Lennard Struff (Non prima 14:00)
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER: Brisbane 3 (Australia 🇦🇺) – Semifinali, cemento
ATP Brisbane
Tung-Lin Wu
6
7
Hayato Matsuoka
3
6
Vincitore: Wu
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
4-0*
4*-1
4*-2
5-2*
5-3*
5*-4
6*-4
6-6 → 7-6
H. Matsuoka
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-5 → 5-6
T. Wu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
H. Matsuoka
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
H. Matsuoka
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
2-2 → 2-3
T. Wu
15-0
15-15
df
30-15
ace
30-30
30-40
2-1 → 2-2
T. Wu
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Wu
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
H. Matsuoka
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
5-2 → 5-3
T. Wu
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
4-2 → 5-2
H. Matsuoka
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-1 → 4-2
H. Matsuoka
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-0 → 3-1
T. Wu
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
H. Matsuoka
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
T. Wu
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
ATP Brisbane
Alex Bolt [6]
6
6
Dane Sweeny [7]
3
4
Vincitore: Bolt
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Bolt
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 6-4
D. Sweeny
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
5-3 → 5-4
D. Sweeny
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
D. Sweeny
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
D. Sweeny
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 2-1
A. Bolt
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
ace
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Bolt
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
ace
40-30
5-3 → 6-3
D. Sweeny
15-0
30-15
40-15
40-30
40-40
df
A-40
40-40
40-A
4-3 → 5-3
A. Bolt
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
3-3 → 4-3
A. Bolt
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-2 → 3-2
D. Sweeny
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
D. Sweeny
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
A. Bolt
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
ATP Brisbane
Matt Hulme / Kody Pearson
7
3
10
Anirudh Chandrasekar / Reese Stalder [2]
6
6
6
Vincitore: Hulme / Pearson
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Hulme / Pearson
1-0
2-0
3-0
3-1
4-1
4-2
5-2
6-2
6-3
df
6-4
7-4
8-4
9-4
9-5
9-6
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Chandrasekar / Stalder
3-5 → 3-6
M. Hulme / Pearson
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-5 → 3-5
A. Chandrasekar / Stalder
2-4 → 2-5
M. Hulme / Pearson
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
1-4 → 2-4
A. Chandrasekar / Stalder
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 1-4
M. Hulme / Pearson
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-3 → 1-3
A. Chandrasekar / Stalder
0-2 → 0-3
M. Hulme / Pearson
0-1 → 0-2
A. Chandrasekar / Stalder
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
2*-1
ace
3*-1
4-1*
4-2*
4*-3
5*-3
6-3*
6-4*
6*-5
6-6 → 7-6
A. Chandrasekar / Stalder
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
6-5 → 6-6
M. Hulme / Pearson
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
ace
5-5 → 6-5
A. Chandrasekar / Stalder
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
5-4 → 5-5
M. Hulme / Pearson
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
5-3 → 5-4
A. Chandrasekar / Stalder
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
5-2 → 5-3
M. Hulme / Pearson
4-2 → 5-2
A. Chandrasekar / Stalder
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
4-1 → 4-2
M. Hulme / Pearson
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
3-1 → 4-1
A. Chandrasekar / Stalder
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-1 → 3-1
M. Hulme / Pearson
1-1 → 2-1
A. Chandrasekar / Stalder
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
M. Hulme / Pearson
0-0 → 1-0
CHALLENGER: Champaign (USA 🇺🇸) – Semifinali, cemento (al coperto)
The Schwartz Court – ore 18:00
Ryan Seggerman
/ Keegan Smith
vs Patrick Harper
/ Shunsuke Mitsui
Il match deve ancora iniziare
Murphy Cassone vs Kenta Miyoshi (Non prima 21:00)
Il match deve ancora iniziare
Cedrik-Marcel Stebe vs Stefan Kozlov
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER: Drummondville (Canada 🇨🇦) – Semifinali, cemento (al coperto)
Court Central – ore 18:00
Trey Hilderbrand
/ Mac Kiger
vs Alan Magadan
/ Karl Poling
Il match deve ancora iniziare
Charles Broom vs Duncan Chan (Non prima 19:30)
Il match deve ancora iniziare
Maks Kasnikowski vs Daniil Glinka
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER: Kobe (Giappone 🇯🇵) – Semifinali, cemento (al coperto)
CENTER COURT – ore 04:00
Neil Oberleitner
/ Michael Vrbensky
vs Pruchya Isaro
/ Niki Kaliyanda Poonacha
ATP Kobe
Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha
7
6
4
Neil Oberleitner / Michael Vrbensky [2]
6
7
10
Vincitore: Oberleitner / Vrbensky
Servizio
Svolgimento
Set 3
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
0-1
1-1
1-2
2-2
2-3
2-4
3-4
3-5
3-6
4-6
4-7
4-8
4-9
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
1-1*
df
1*-2
2*-2
3-2*
4-2*
df
4*-3
5*-3
ace
5-4*
df
5-5*
5*-6
6*-6
7-6*
7-7*
7*-8
8*-8
8-9*
6-6 → 6-7
N. Oberleitner / Vrbensky
6-5 → 6-6
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
5-5 → 6-5
N. Oberleitner / Vrbensky
0-15
df
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
5-4 → 5-5
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-3 → 5-4
N. Oberleitner / Vrbensky
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
4-3 → 5-3
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
N. Oberleitner / Vrbensky
3-2 → 3-3
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
2-2 → 3-2
N. Oberleitner / Vrbensky
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
2-1 → 2-2
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
1-1 → 2-1
N. Oberleitner / Vrbensky
1-0 → 1-1
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
0-15
df
15-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
4-0*
5*-0
df
6*-0
6-1*
6-6 → 7-6
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
5-6 → 6-6
N. Oberleitner / Vrbensky
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 5-6
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
4-5 → 5-5
N. Oberleitner / Vrbensky
4-4 → 4-5
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
3-4 → 4-4
N. Oberleitner / Vrbensky
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
3-3 → 3-4
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
2-3 → 3-3
N. Oberleitner / Vrbensky
15-0
30-0
ace
30-15
df
30-30
40-30
2-2 → 2-3
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
1-2 → 2-2
N. Oberleitner / Vrbensky
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
40-40
ace
1-1 → 1-2
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
0-1 → 1-1
N. Oberleitner / Vrbensky
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
Yosuke Watanuki vs Chun-Hsin Tseng
ATP Kobe
Chun-Hsin Tseng [1]
6
2
1
Yosuke Watanuki [4]
2
6
6
Vincitore: Watanuki
Servizio
Svolgimento
Set 3
Y. Watanuki
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
1-3 → 1-4
C. Tseng
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-3 → 1-3
C. Tseng
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Watanuki
0-15
df
0-30
df
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
1-5 → 2-5
C. Tseng
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
40-40
40-A
1-4 → 1-5
Y. Watanuki
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
ace
1-3 → 1-4
Y. Watanuki
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Y. Watanuki
0-15
15-15
ace
30-15
ace
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Watanuki
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
ace
ace
5-1 → 5-2
C. Tseng
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
40-40
A-40
4-1 → 5-1
Y. Watanuki
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-1 → 4-1
Y. Watanuki
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Y. Watanuki
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Kaichi Uchida vs Elias Ymer
ATP Kobe
Kaichi Uchida
4
6
3
Elias Ymer [7]
6
4
6
Vincitore: Ymer
Servizio
Svolgimento
Set 3
E. Ymer
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-5 → 3-6
E. Ymer
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
K. Uchida
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
2-3 → 3-3
K. Uchida
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
1-2 → 2-2
E. Ymer
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
K. Uchida
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
0-1 → 1-1
E. Ymer
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Uchida
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
E. Ymer
0-15
15-15
ace
15-30
15-40
30-40
ace
2-2 → 3-2
K. Uchida
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
K. Uchida
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Uchida
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
df
4-5 → 4-6
K. Uchida
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-2 → 3-3
E. Ymer
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 3-2
E. Ymer
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
E. Ymer
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
0-0 → 0-1
CHALLENGER: Montevideo (Uruguay 🇺🇾) – Semifinali, terra battuta
Cancha Central – ore 18:30
Gonzalo Escobar
/ Miguel Reyes-Varela
vs Facundo Mena
/ Rodrigo Pacheco Mendez
Il match deve ancora iniziare
Ignacio Buse vs Roman Andres Burruchaga (Non prima 21:00)
Il match deve ancora iniziare
Cristian Garin vs Tomas Barrios Vera
Il match deve ancora iniziare
