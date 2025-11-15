ATP Finals 2025 - Torino ATP, Copertina

ATP Finals 2025 – Torino: I risultati completi delle Semifinali. In campo Jannik Sinner (LIVE)

15/11/2025 09:55 33 commenti
Jannik Sinner nella foto (foto Brigitte Grassotti)
Jannik Sinner nella foto (foto Brigitte Grassotti)

ATP Finals

Torino 🇮🇹 • cemento (al coperto) – Semifinali 🏆 🎾

Inalpi Arena, Torino — indoor

Finals
Indoor Hard

Città
Torino 🇮🇹
Superficie
Cemento (indoor)

Inalpi Arena – ore 12:00
Simone Bolelli ITA / Andrea Vavassori ITA vs Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR

ATP Turin
Simone Bolelli / Andrea Vavassori [7]
40
1
Harri Heliovaara / Henry Patten [2]
15
3
Mostra dettagli

Jannik Sinner ITA vs Alex de Minaur AUS (Non prima 14:30)

Il match deve ancora iniziare

Joe Salisbury GBR / Neal Skupski GBR vs Julian Cash GBR / Lloyd Glasspool GBR (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Carlos Alcaraz ESP vs Felix Auger-Aliassime CAN (Non prima 20:30)

Il match deve ancora iniziare

🏆 JIMMY CONNORS GROUP
| Pos | Player | Note | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W% |
| — | —————– | ————— | ——— | ——- | —— | ——– | ——- |
| 1 | C. Alcaraz 🇪🇸 | QUALIFICATO | 3-0 | 6-1 | 85.71% | 44-28 | 61.11% |
| 2 | A. de Minaur 🇦🇺 | QUALIFICATO | 1-2 | 3-4 | 42.86% | 37-39 | 48.68% |
| 3 | T. Fritz 🇺🇸 | | 1-2 | 3-4 | 42.86% | 36-39 | 48.00% |
| 4 | L. Musetti 🇮🇹 | | 1-2 | 2-5 | 28.57% | 29-40 | 42.03% |

🏆 BJORN BORG GROUP
| Pos | Player | Note | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W% |
| — | ———————– | ————— | ——— | ——- | ——- | ——– | ——- |
| 1 | J. Sinner 🇮🇹 | QUALIFICATO | 3-0 | 6-0 | 100.00% | 38-22 | 63.33% |
| 2 | F. Auger-Aliassime 🇨🇦 | QUALIFICATO | 2-1 | 4-3 | 57.14% | 37-40 | 48.05% |
| 3 | A. Zverev 🇩🇪 | | 1-2 | 2-4 | 33.33% | 30-34 | 46.88% |
| 4 | B. Shelton 🇺🇸 | | 0-3 | 1-6 | 14.29% | 35-44 | 44.30% |

🏆 PETER FLEMING GROUP
| Pos | Pair | Note | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W% |
| — | ————————————— | ————— | ——— | ——- | —— | ——– | ——- |
| 1 | S. Bolelli 🇮🇹 / A. Vavassori 🇮🇹 | QUALIFICATI | 2-1 | 5-2 | 71.43% | 38-30 | 55.88% |
| 2 | J. Cash 🇬🇧 / L. Glasspool 🇬🇧 | QUALIFICATI | 2-1 | 4-2 | 66.67% | 34-29 | 53.97% |
| 3 | M. Granollers 🇪🇸 / H. Zeballos 🇦🇷 | | 1-2 | 2-5 | 28.57% | 29-36 | 44.62% |
| 4 | K. Krawietz 🇩🇪 / T. Puetz 🇩🇪 | | 1-2 | 3-5 | 37.50% | 30-36 | 45.45% |

🏆 JOHN MCENROE GROUP
| Pos | Pair | Note | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W% |
| — | ———————————– | ————— | ——— | ——- | —— | ——– | ——- |
| 1 | J. Salisbury 🇬🇧 / N. Skupski 🇬🇧 | QUALIFICATI | 3-0 | 6-1 | 85.71% | 37-28 | 56.92% |
| 2 | H. Heliovaara 🇫🇮 / H. Patten 🇬🇧 | QUALIFICATI | 2-1 | 5-2 | 71.43% | 37-27 | 57.81% |
| 3 | M. Arevalo 🇸🇻 / M. Pavic 🇭🇷 | | 1-2 | 2-5 | 28.57% | 30-39 | 43.48% |
| 4 | C. Harrison 🇺🇸 / E. King 🇺🇸 | | 0-3 | 1-6 | 14.29% | 29-39 | 42.65% |

TAG: , , , ,

33 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Kenobi 15-11-2025 12:30

Mi sembra di essere tornati indietro di qualche mese con i tocchi fantasma e le invasioni di campo del nostro duo.

 33
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Maxiclimb (Guest) 15-11-2025 12:09

Scritto da Pippolivetennis

Per quanto riguarda il nostro Jannik…come si dice in questi casi: non c’è 12 senza 13…

Tennisticamente ineccepibile, chi può pensarla diversamente sono gli scaramantici o gli…statistici.

Perché statisticamente più giocano contro e maggiori sono le probabilità che almeno una volta Demon riesca a spuntarla.
Oggi Alex è deresponsabilizzato al massimo e arriva da una qualificazione insperata, dopo essere stato emotivamente sotto un treno dopo la partita con Musetti.
Per Jannik è più routine, ma resta una partita importante e potenzialmente insidiosa, in cui è meglio risparmiare energie ed evitare di farsi trascinare al terzo.
Non penso proprio che lo sottovaluterà, nonostante i precedenti.

Io non sono per nulla scaramantico, comunque ho la sensazione che nella loro carriera prima o poi Alex riuscirà a battere Jannik, ma non penso succederà oggi.

 32
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Pippolivetennis
Giampi 15-11-2025 12:00

Scritto da Pippolivetennis

Scritto da antoniov

Scritto da Pippolivetennis
Interessante vedere il confronto Alcaraz – Aliassime. Perchè sicuramente il canadese, degli 8, sembra quello che rispetto al passato ha fatto un salto maggiore, e come ho già detto, il 2026 sarà un anno indicativo in questo senso. Il confronto con Alcaraz è interessante perchè per battere Aliassime lo spagnolo non dovrà presentarsi in campo con una versione light di se stesso e si capiranno molte cose in vista della finale.
Per quanto riguarda il nostro Jannik…come si dice in questi casi: non c’è 12 senza 13…

Caro Pippo, ti stimo come forumista di Livetennis e leggo con interesse i tuoi interventi, tuttavia vorrei evidenziare (non si tratterebbe né del primo né dell’ultimo esempio) che un paio di mesi fa un mio assistito, titolare di uno stabilimento balneare, mi ha riferito che un suo abituale cliente da oltre 20 anni, cui riservava da tempo ombrellone e sdraio in prima fila, aveva sempre pagato il dovuto con estrema puntualità e precisione ma, dopo la stagione estiva 2025, detto cliente si è inopinatamente dileguato lasciando inevaso addirittura anche il conto delle consumazioni
Pertanto, io uno Sciò Sciò per la partita odierna di Jannik lo lancio … in ogni caso e senza esitazione

Antoniov, grazie per le belle parole nei miei confronti.
Anche io leggo sempre volentieri i tuoi commenti.
Capisco ciò che intendi e tu poi tranquillamente fare tutti gli sciò scio che desideri. Anzi, sono il primo io a invitarti a farlo.
Sei il nostro sciamano apotropaico ufficiale…ahahahahah
Scherzi a parte, anche io sono scaramantico, ma nei confronti di Sinner solo ed esclusivamente per altri aspetti.
Per quanto concerne il gioco e i ridultati oramai da quando ha raggiunto la prima posizione, da quando ha vinto uno Slam, non mi preoccupa più quell’aspetto..
Per me un ragazzo come lui vince sempre quando entra in campo.
La sua compostezza, la sua educazione, il suo rispetto per l’avversario sono già una vittoria.
In tempi non sospetti pronosticavo dai 3 ai 5 Slam in carriera e la posizione n.1 per poche settimane.
È andato ben oltre e siamo ancora nel primo terzo della carriera.
Lui è un vincente come persona a prescindere dal risultato.
Seguo una scuola tennis e ai miei ragazzi spiego sempre che la parte più importante di una partita è la stretta di mano finale, perché noi, come scuola dobbiamo in primis formare ragazzi seri educati e rispettosi, poi dobbiamo formare buoni sportivi e infine dei buoni tennisti.
Io sono il primo tifoso della persona Sinner.
Il resto viene dopo.
Per questo mi permetto ogni tanto qualche battuta (sui risultati) poco apprezzata da alcuni per questioni di scaramanzia.

È sufficiente dire che è l’unico (ecco ieri lo ha fatto Aliassime ) che guarda e sorride ai bambini, che sono pure pazienti oncologici, che l’accompagnano in campo. Alcuni sono talmente indifferenti che se ci fosse un robot al posto del bambino neanche se ne accorgerebbero..

 31
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Pippolivetennis, Aquila., antoniov
Pippolivetennis 15-11-2025 11:45

Scritto da antoniov

Scritto da Pippolivetennis
Interessante vedere il confronto Alcaraz – Aliassime. Perchè sicuramente il canadese, degli 8, sembra quello che rispetto al passato ha fatto un salto maggiore, e come ho già detto, il 2026 sarà un anno indicativo in questo senso. Il confronto con Alcaraz è interessante perchè per battere Aliassime lo spagnolo non dovrà presentarsi in campo con una versione light di se stesso e si capiranno molte cose in vista della finale.
Per quanto riguarda il nostro Jannik…come si dice in questi casi: non c’è 12 senza 13…

Caro Pippo, ti stimo come forumista di Livetennis e leggo con interesse i tuoi interventi, tuttavia vorrei evidenziare (non si tratterebbe né del primo né dell’ultimo esempio) che un paio di mesi fa un mio assistito, titolare di uno stabilimento balneare, mi ha riferito che un suo abituale cliente da oltre 20 anni, cui riservava da tempo ombrellone e sdraio in prima fila, aveva sempre pagato il dovuto con estrema puntualità e precisione ma, dopo la stagione estiva 2025, detto cliente si è inopinatamente dileguato lasciando inevaso addirittura anche il conto delle consumazioni
Pertanto, io uno Sciò Sciò per la partita odierna di Jannik lo lancio … in ogni caso e senza esitazione

Antoniov, grazie per le belle parole nei miei confronti.
Anche io leggo sempre volentieri i tuoi commenti.
Capisco ciò che intendi e tu poi tranquillamente fare tutti gli sciò scio che desideri. Anzi, sono il primo io a invitarti a farlo.
Sei il nostro sciamano apotropaico ufficiale…ahahahahah
Scherzi a parte, anche io sono scaramantico, ma nei confronti di Sinner solo ed esclusivamente per altri aspetti.
Per quanto concerne il gioco e i ridultati oramai da quando ha raggiunto la prima posizione, da quando ha vinto uno Slam, non mi preoccupa più quell’aspetto..
Per me un ragazzo come lui vince sempre quando entra in campo.
La sua compostezza, la sua educazione, il suo rispetto per l’avversario sono già una vittoria.
In tempi non sospetti pronosticavo dai 3 ai 5 Slam in carriera e la posizione n.1 per poche settimane.
È andato ben oltre e siamo ancora nel primo terzo della carriera.
Lui è un vincente come persona a prescindere dal risultato.
Seguo una scuola tennis e ai miei ragazzi spiego sempre che la parte più importante di una partita è la stretta di mano finale, perché noi, come scuola dobbiamo in primis formare ragazzi seri educati e rispettosi, poi dobbiamo formare buoni sportivi e infine dei buoni tennisti.
Io sono il primo tifoso della persona Sinner.
Il resto viene dopo.
Per questo mi permetto ogni tanto qualche battuta (sui risultati) poco apprezzata da alcuni per questioni di scaramanzia.

 30
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Aquila., antoniov
Onurb (Guest) 15-11-2025 11:38

Io ho biglietti di tutte e 2 le semifinali, adesso sinner si sta allenando con particolare insistenza sul servizio

 29
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 15-11-2025 11:37
28
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
di Pablito ce n’è uno…… (Guest) 15-11-2025 11:36

Scritto da Betafasan
Classifica atp 1992:
https://photos.app.goo.gl/5v7XkJ2ErMCC4kp98
Courier
Edberg
Sampras
Ivanisevic
Becker
Chang
Korda
Lendl
Non ci sono paragoni!

beh, anche il nono non scherzava eh

 27
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Betafasan
piper 15-11-2025 11:32

@ Giampi (#4523733)

È ma infatti ho scritto: “non so se al livello dei primi 2” in tal caso non sarebbe in effetti il 3° incomodo.

 26
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giampi 15-11-2025 11:13

Scritto da piper

Scritto da Roberto Eusebi
Vi chiedo. Felix può diventare il terzo incomodo almeno sul veloce? Anni fa era una promessa che continuava a perdere finali. Poi è entrato in una misteriosa crisi che lo ha fatto smarrire un po’ per strada ed ora sono mesi che gioca sempre meglio. Qui a Torino fino all’infortunio ha giocato alla pari con Jan – come a Parigi nel 1000 – e ha battuto Sascha in uno scontro diretto per la semifinale. Il suo tallone d’Achille è sempre stata la mancanza di solidità mentale. Oggi da quel punto di vista mi sembra uno dei migliori. Sono curioso di vederlo stasera con Alvarez e soprattutto nel 2026. Pare avere tutto, fisico, tennis, testa, per avvicinarsi molto ai FAB2. Tra i Top10 mi sembra quello più attrezzato. Magari nel 2026 rientrerà nei ranghi, ma non mi stupirebbe per niente crescesse ancora.

Per me si, può davvero diventere il 3° incomodo, non so se proprio al livello dei primi 2 ma se così non fosse, non troppo distante, di sicuro non con lo stesso divario che ha ora Zverev da Alcaraz e Sinner.
Mia personale classifica per il 2026 dei primi 4: Jannik, Carlitos, Felix e Lollo M.

Non ci sono terzi incomodi..al massimo qualcuno, qualche volta, in qualche partita, per qualche circostanza avversa, in modo accidentale, può battere i primi due..poi magari, se si gioca sulla sabbia, nello spazio, sul ghiaccio, in fondo al mare i valori potrebbero essere stravolti…

 25
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Inox, Aquila.
Inox 15-11-2025 11:09

@ piper (#4523726)

Pink Floyd The Trial

 24
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: piper
Betafasan 15-11-2025 11:02

Classifica atp 1992:

https://photos.app.goo.gl/5v7XkJ2ErMCC4kp98
Courier
Edberg
Sampras
Ivanisevic
Becker
Chang
Korda
Lendl

Non ci sono paragoni!

 23
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Scolaretto
-1: Boga88
piper 15-11-2025 11:02

Scritto da antoniov

Scritto da Pippolivetennis
Interessante vedere il confronto Alcaraz – Aliassime. Perchè sicuramente il canadese, degli 8, sembra quello che rispetto al passato ha fatto un salto maggiore, e come ho già detto, il 2026 sarà un anno indicativo in questo senso. Il confronto con Alcaraz è interessante perchè per battere Aliassime lo spagnolo non dovrà presentarsi in campo con una versione light di se stesso e si capiranno molte cose in vista della finale.
Per quanto riguarda il nostro Jannik…come si dice in questi casi: non c’è 12 senza 13…

Caro Pippo, ti stimo come forumista di Livetennis e leggo con interesse i tuoi interventi, tuttavia vorrei evidenziare (non si tratterebbe né del primo né dell’ultimo esempio) che un paio di mesi fa un mio assistito, titolare di uno stabilimento balneare, si è lamentato del fatto che un suo abituale cliente da oltre 20 anni, cui riservava da tempo ombrellone e sdraio in prima fila, aveva sempre pagato il dovuto con estrema puntualità e precisione, ma dopo la stagione estiva 2025, detto cliente si è dileguato lasciando inevaso addirittura anche il conto delle consumazioni
Pertanto, io uno Sciò Sciò per la partita odierna di Jannik lo lancio … in ogni caso

Crazy, toys in the attic he is crazy. [cit.]

 22
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Inox
Just is Back 15-11-2025 10:54

Scritto da piper

Scritto da Just is Back
Mmm, ci riprovo… Oggi 6-2/ 6-1 per Jannik… Dopo il 6-4 6-3 preso, spero sinceramente, di andarci solo vicino… Le scommesse sono il lato oscuro della previsione. Che la forza sia con me, ma soprattutto con JS

Ma scusa hai impegni alle 15:00/15?

Ahahah, stavolta no… O meglio solo il mio divano

 21
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Silvy__89 (Guest) 15-11-2025 10:52

Va beh la partita di Sinner è abbastanza scontata, Alex come sempre darà tutto, ci proverà ma alla fine arriverà la tredicesima sconfitta

 20
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Betafasan 15-11-2025 10:51

Spiace constatare il livello basso dei semifinalisti…ma questo hanno prodotto gli ultimi anni di ATP…rivedo la top ten di 12 anni fa ,oggi misero paragone!

 19
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
antoniov 15-11-2025 10:50

Scritto da Pippolivetennis
Interessante vedere il confronto Alcaraz – Aliassime. Perchè sicuramente il canadese, degli 8, sembra quello che rispetto al passato ha fatto un salto maggiore, e come ho già detto, il 2026 sarà un anno indicativo in questo senso. Il confronto con Alcaraz è interessante perchè per battere Aliassime lo spagnolo non dovrà presentarsi in campo con una versione light di se stesso e si capiranno molte cose in vista della finale.
Per quanto riguarda il nostro Jannik…come si dice in questi casi: non c’è 12 senza 13…

Caro Pippo, ti stimo come forumista di Livetennis e leggo con interesse i tuoi interventi, tuttavia vorrei evidenziare (non si tratterebbe né del primo né dell’ultimo esempio) che un paio di mesi fa un mio assistito, titolare di uno stabilimento balneare, mi ha riferito che un suo abituale cliente da oltre 20 anni, cui riservava da tempo ombrellone e sdraio in prima fila, aveva sempre pagato il dovuto con estrema puntualità e precisione ma, dopo la stagione estiva 2025, detto cliente si è inopinatamente dileguato lasciando inevaso addirittura anche il conto delle consumazioni 😯 🙂

Pertanto, io uno Sciò Sciò per la partita odierna di Jannik lo lancio … in ogni caso e senza esitazione 😉

18
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: piper, Detuqueridapresencia, Pippolivetennis, sergioat
piper 15-11-2025 10:50

Scritto da Just is Back
Mmm, ci riprovo… Oggi 6-2/ 6-1 per Jannik… Dopo il 6-4 6-3 preso, spero sinceramente, di andarci solo vicino… Le scommesse sono il lato oscuro della previsione. Che la forza sia con me, ma soprattutto con JS

Ma scusa hai impegni alle 15:00/15?

 17
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Just is Back
piper 15-11-2025 10:46

Scritto da Roberto Eusebi
Vi chiedo. Felix può diventare il terzo incomodo almeno sul veloce? Anni fa era una promessa che continuava a perdere finali. Poi è entrato in una misteriosa crisi che lo ha fatto smarrire un po’ per strada ed ora sono mesi che gioca sempre meglio. Qui a Torino fino all’infortunio ha giocato alla pari con Jan – come a Parigi nel 1000 – e ha battuto Sascha in uno scontro diretto per la semifinale. Il suo tallone d’Achille è sempre stata la mancanza di solidità mentale. Oggi da quel punto di vista mi sembra uno dei migliori. Sono curioso di vederlo stasera con Alvarez e soprattutto nel 2026. Pare avere tutto, fisico, tennis, testa, per avvicinarsi molto ai FAB2. Tra i Top10 mi sembra quello più attrezzato. Magari nel 2026 rientrerà nei ranghi, ma non mi stupirebbe per niente crescesse ancora.

Per me si, può davvero diventere il 3° incomodo, non so se proprio al livello dei primi 2 ma se così non fosse, non troppo distante, di sicuro non con lo stesso divario che ha ora Zverev da Alcaraz e Sinner.
Mia personale classifica per il 2026 dei primi 4: Jannik, Carlitos, Felix e Lollo M.

 16
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Scolaretto
Detuqueridapresencia 15-11-2025 10:11

Tonnara inglese nel doppio

 15
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Pikario Furioso 15-11-2025 10:11

Scritto da Aquila.

Scritto da Pippolivetennis
Interessante vedere il confronto Alcaraz – Aliassime. Perchè sicuramente il canadese, degli 8, sembra quello che rispetto al passato ha fatto un salto maggiore, e come ho già detto, il 2026 sarà un anno indicativo in questo senso. Il confronto con Alcaraz è interessante perchè per battere Aliassime lo spagnolo non dovrà presentarsi in campo con una versione light di se stesso e si capiranno molte cose in vista della finale.
Per quanto riguarda il nostro Jannik…come si dice in questi casi: non c’è 12 senza 13…

Condivido, stasera non è scontata la vittoria di Alcaraz

Scontata no, pero’ c’e’ il timore che FAA non sia proprio fresco; ne ha spese parecchie di energie psicofisiche negli ultimi 10 giorni, mentre Carlitos ha sofferto solo contro Fritz. Speriamo ovviamente in un buon recupero dallo sforzo di ieri.

 14
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Pippolivetennis
Just is Back 15-11-2025 10:10

Mmm, ci riprovo… Oggi 6-2/ 6-1 per Jannik… Dopo il 6-4 6-3 preso, spero sinceramente, di andarci solo vicino… Le scommesse sono il lato oscuro della previsione. Che la forza sia con me, ma soprattutto con JS

 13
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: marcauro
Aquila. 15-11-2025 10:06

Scritto da Carota Senior
Nel mondo dell’antimateria:
Finale De Minaur-Aliassime.
Tornando seri.
Mai come questa volta non considero scontata la vittoria di Jannik, Alex stavolta potrebbe fare la grossa sorpresa, come ha detto Sinner gioca completamente deresponsabilizzato.
La stessa cosa vale per Aliassime, che parte comunque con più possibilità vista la sua superficie preferita.
Buon tennis, queste Finals in ogni caso sono state un grande spettacolo.

Al contrario tuo io sono tranquillo, sono due cilindrate diverse che fanno lo stesso percorso (tipo di tennis) la finale è scontata: Alex cercherà solo di prolungare l’agonia

 12
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: marcauro
Aquila. 15-11-2025 10:02

Scritto da Pippolivetennis
Interessante vedere il confronto Alcaraz – Aliassime. Perchè sicuramente il canadese, degli 8, sembra quello che rispetto al passato ha fatto un salto maggiore, e come ho già detto, il 2026 sarà un anno indicativo in questo senso. Il confronto con Alcaraz è interessante perchè per battere Aliassime lo spagnolo non dovrà presentarsi in campo con una versione light di se stesso e si capiranno molte cose in vista della finale.
Per quanto riguarda il nostro Jannik…come si dice in questi casi: non c’è 12 senza 13…

Condivido, stasera non è scontata la vittoria di Alcaraz

 11
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: marcauro, Pippolivetennis
Betafasan 15-11-2025 09:59

È da 2 anni e più che Alcaratz è favorito In tutti i sorteggi rispetto agli avversari! Negli slam e atp 1000!
Basta FAVORIRE LO SPAGNOLO! Ma che mafia c’è ai vertici del tennis!?!

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Betafasan 15-11-2025 09:56

Di nuovo favori allo spagnolo! Lui riposato UN GIORNO IN PIÙ!

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
marchetti vattuone (Guest) 15-11-2025 09:56

Per la legge dei grandi numeri oggi toccherebbe a De Minaur.
Quindi Finale De Minaur-Aliassime è plausibile

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 15-11-2025 09:53

Scritto da Carota Senior
Nel mondo dell’antimateria:
Finale De Minaur-Aliassime.
Tornando seri.
Mai come questa volta non considero scontata la vittoria di Jannik, Alex stavolta potrebbe fare la grossa sorpresa, come ha detto Sinner gioca completamente deresponsabilizzato.
La stessa cosa vale per Aliassime, che parte comunque con più possibilità vista la sua superficie preferita.
Buon tennis, queste Finals in ogni caso sono state un grande spettacolo.

Amico mio finale ADM / FAA tu vuoi proprio fare addormentare lo fiasco? Credo che si annoierebbe molto :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 15-11-2025 09:52

Scritto da Roberto Eusebi
Vi chiedo. Felix può diventare il terzo incomodo almeno sul veloce? Anni fa era una promessa che continuava a perdere finali. Poi è entrato in una misteriosa crisi che lo ha fatto smarrire un po’ per strada ed ora sono mesi che gioca sempre meglio. Qui a Torino fino all’infortunio ha giocato alla pari con Jan – come a Parigi nel 1000 – e ha battuto Sascha in uno scontro diretto per la semifinale. Il suo tallone d’Achille è sempre stata la mancanza di solidità mentale. Oggi da quel punto di vista mi sembra uno dei migliori. Sono curioso di vederlo stasera con Alvarez e soprattutto nel 2026. Pare avere tutto, fisico, tennis, testa, per avvicinarsi molto ai FAB2. Tra i Top10 mi sembra quello più attrezzato. Magari nel 2026 rientrerà nei ranghi, ma non mi stupirebbe per niente crescesse ancora.

Se trova continuità FAA ha la possibilità di essere il terzo. Ma non il terzo incomodo. 😎

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Luca (Guest) 15-11-2025 09:51

Occasione colossale per Bolelli Vavassori,colossale

Se non vincono neanche questa è bene che si dedichino ad altro

 5
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: sergioat
Roberto Eusebi (Guest) 15-11-2025 09:47

Vi chiedo. Felix può diventare il terzo incomodo almeno sul veloce? Anni fa era una promessa che continuava a perdere finali. Poi è entrato in una misteriosa crisi che lo ha fatto smarrire un po’ per strada ed ora sono mesi che gioca sempre meglio. Qui a Torino fino all’infortunio ha giocato alla pari con Jan – come a Parigi nel 1000 – e ha battuto Sascha in uno scontro diretto per la semifinale. Il suo tallone d’Achille è sempre stata la mancanza di solidità mentale. Oggi da quel punto di vista mi sembra uno dei migliori. Sono curioso di vederlo stasera con Alvarez e soprattutto nel 2026. Pare avere tutto, fisico, tennis, testa, per avvicinarsi molto ai FAB2. Tra i Top10 mi sembra quello più attrezzato. Magari nel 2026 rientrerà nei ranghi, ma non mi stupirebbe per niente crescesse ancora.

 4
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Scolaretto, Marcorava, sergioat
Carota Senior 15-11-2025 09:43

Nel mondo dell’antimateria:
Finale De Minaur-Aliassime.
Tornando seri.
Mai come questa volta non considero scontata la vittoria di Jannik, Alex stavolta potrebbe fare la grossa sorpresa, come ha detto Sinner gioca completamente deresponsabilizzato.
La stessa cosa vale per Aliassime, che parte comunque con più possibilità vista la sua superficie preferita.
Buon tennis, queste Finals in ogni caso sono state un grande spettacolo.

 3
Replica | Quota | 6
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, marcauro, piper, antoniov, Pippolivetennis, sergioat
Pippolivetennis 15-11-2025 09:25

Interessante vedere il confronto Alcaraz – Aliassime. Perchè sicuramente il canadese, degli 8, sembra quello che rispetto al passato ha fatto un salto maggiore, e come ho già detto, il 2026 sarà un anno indicativo in questo senso. Il confronto con Alcaraz è interessante perchè per battere Aliassime lo spagnolo non dovrà presentarsi in campo con una versione light di se stesso e si capiranno molte cose in vista della finale.
Per quanto riguarda il nostro Jannik…come si dice in questi casi: non c’è 12 senza 13…

 2
Replica | Quota | 10
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Taxi Driver, Scolaretto, Pikario Furioso, Aquila., Setrakian, marcauro, piper, antoniov, Marcorava, sergioat
Pikario Furioso 15-11-2025 09:02

Oggi grande tennis sia a pranzo che a cena. A pranzo andro’ di canederli e Gewurztraminer per stare virtualmente vicino al dolomitico, e per cena mi sparero’ il poutine, piatto tipico del Quebec, patatine fritte ricoperte da salsa gravy a base di carne e formaggio a pasta filata il tutto innaffiato dal famoso ice wine. ZERO PAELLA e ROJA!!!

 1
Replica | Quota | 10
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Taxi Driver, Marcorava, Scolaretto, Aquila., Setrakian, marcauro, piper, antoniov, Giampi, sergioat