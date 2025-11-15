ATP Finals 2025 – Torino: I risultati completi delle Semifinali. In campo Jannik Sinner (LIVE)
Torino 🇮🇹 • cemento (al coperto) – Semifinali 🏆 🎾
Indoor Hard
Inalpi Arena – ore 12:00
Simone Bolelli / Andrea Vavassori vs Harri Heliovaara / Henry Patten
Jannik Sinner vs Alex de Minaur (Non prima 14:30)
Joe Salisbury / Neal Skupski vs Julian Cash / Lloyd Glasspool (Non prima 18:00)
Carlos Alcaraz vs Felix Auger-Aliassime (Non prima 20:30)
🏆 JIMMY CONNORS GROUP
| Pos | Player | Note | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W% |
| — | —————– | ————— | ——— | ——- | —— | ——– | ——- |
| 1 | C. Alcaraz 🇪🇸 | QUALIFICATO | 3-0 | 6-1 | 85.71% | 44-28 | 61.11% |
| 2 | A. de Minaur 🇦🇺 | QUALIFICATO | 1-2 | 3-4 | 42.86% | 37-39 | 48.68% |
| 3 | T. Fritz 🇺🇸 | | 1-2 | 3-4 | 42.86% | 36-39 | 48.00% |
| 4 | L. Musetti 🇮🇹 | | 1-2 | 2-5 | 28.57% | 29-40 | 42.03% |
🏆 BJORN BORG GROUP
| Pos | Player | Note | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W% |
| — | ———————– | ————— | ——— | ——- | ——- | ——– | ——- |
| 1 | J. Sinner 🇮🇹 | QUALIFICATO | 3-0 | 6-0 | 100.00% | 38-22 | 63.33% |
| 2 | F. Auger-Aliassime 🇨🇦 | QUALIFICATO | 2-1 | 4-3 | 57.14% | 37-40 | 48.05% |
| 3 | A. Zverev 🇩🇪 | | 1-2 | 2-4 | 33.33% | 30-34 | 46.88% |
| 4 | B. Shelton 🇺🇸 | | 0-3 | 1-6 | 14.29% | 35-44 | 44.30% |
🏆 PETER FLEMING GROUP
| Pos | Pair | Note | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W% |
| — | ————————————— | ————— | ——— | ——- | —— | ——– | ——- |
| 1 | S. Bolelli 🇮🇹 / A. Vavassori 🇮🇹 | QUALIFICATI | 2-1 | 5-2 | 71.43% | 38-30 | 55.88% |
| 2 | J. Cash 🇬🇧 / L. Glasspool 🇬🇧 | QUALIFICATI | 2-1 | 4-2 | 66.67% | 34-29 | 53.97% |
| 3 | M. Granollers 🇪🇸 / H. Zeballos 🇦🇷 | | 1-2 | 2-5 | 28.57% | 29-36 | 44.62% |
| 4 | K. Krawietz 🇩🇪 / T. Puetz 🇩🇪 | | 1-2 | 3-5 | 37.50% | 30-36 | 45.45% |
🏆 JOHN MCENROE GROUP
| Pos | Pair | Note | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W% |
| — | ———————————– | ————— | ——— | ——- | —— | ——– | ——- |
| 1 | J. Salisbury 🇬🇧 / N. Skupski 🇬🇧 | QUALIFICATI | 3-0 | 6-1 | 85.71% | 37-28 | 56.92% |
| 2 | H. Heliovaara 🇫🇮 / H. Patten 🇬🇧 | QUALIFICATI | 2-1 | 5-2 | 71.43% | 37-27 | 57.81% |
| 3 | M. Arevalo 🇸🇻 / M. Pavic 🇭🇷 | | 1-2 | 2-5 | 28.57% | 30-39 | 43.48% |
| 4 | C. Harrison 🇺🇸 / E. King 🇺🇸 | | 0-3 | 1-6 | 14.29% | 29-39 | 42.65% |
TAG: ATP Finals, ATP Finals 2025, ATP Finals Torino, ATP Finals Torino 2025, Jannik Sinner
Mi sembra di essere tornati indietro di qualche mese con i tocchi fantasma e le invasioni di campo del nostro duo.
Tennisticamente ineccepibile, chi può pensarla diversamente sono gli scaramantici o gli…statistici.
Perché statisticamente più giocano contro e maggiori sono le probabilità che almeno una volta Demon riesca a spuntarla.
Oggi Alex è deresponsabilizzato al massimo e arriva da una qualificazione insperata, dopo essere stato emotivamente sotto un treno dopo la partita con Musetti.
Per Jannik è più routine, ma resta una partita importante e potenzialmente insidiosa, in cui è meglio risparmiare energie ed evitare di farsi trascinare al terzo.
Non penso proprio che lo sottovaluterà, nonostante i precedenti.
Io non sono per nulla scaramantico, comunque ho la sensazione che nella loro carriera prima o poi Alex riuscirà a battere Jannik, ma non penso succederà oggi.
È sufficiente dire che è l’unico (ecco ieri lo ha fatto Aliassime ) che guarda e sorride ai bambini, che sono pure pazienti oncologici, che l’accompagnano in campo. Alcuni sono talmente indifferenti che se ci fosse un robot al posto del bambino neanche se ne accorgerebbero..
Antoniov, grazie per le belle parole nei miei confronti.
Anche io leggo sempre volentieri i tuoi commenti.
Capisco ciò che intendi e tu poi tranquillamente fare tutti gli sciò scio che desideri. Anzi, sono il primo io a invitarti a farlo.
Sei il nostro sciamano apotropaico ufficiale…ahahahahah
Scherzi a parte, anche io sono scaramantico, ma nei confronti di Sinner solo ed esclusivamente per altri aspetti.
Per quanto concerne il gioco e i ridultati oramai da quando ha raggiunto la prima posizione, da quando ha vinto uno Slam, non mi preoccupa più quell’aspetto..
Per me un ragazzo come lui vince sempre quando entra in campo.
La sua compostezza, la sua educazione, il suo rispetto per l’avversario sono già una vittoria.
In tempi non sospetti pronosticavo dai 3 ai 5 Slam in carriera e la posizione n.1 per poche settimane.
È andato ben oltre e siamo ancora nel primo terzo della carriera.
Lui è un vincente come persona a prescindere dal risultato.
Seguo una scuola tennis e ai miei ragazzi spiego sempre che la parte più importante di una partita è la stretta di mano finale, perché noi, come scuola dobbiamo in primis formare ragazzi seri educati e rispettosi, poi dobbiamo formare buoni sportivi e infine dei buoni tennisti.
Io sono il primo tifoso della persona Sinner.
Il resto viene dopo.
Per questo mi permetto ogni tanto qualche battuta (sui risultati) poco apprezzata da alcuni per questioni di scaramanzia.
Io ho biglietti di tutte e 2 le semifinali, adesso sinner si sta allenando con particolare insistenza sul servizio
beh, anche il nono non scherzava eh
@ Giampi (#4523733)
È ma infatti ho scritto: “non so se al livello dei primi 2” in tal caso non sarebbe in effetti il 3° incomodo.
Non ci sono terzi incomodi..al massimo qualcuno, qualche volta, in qualche partita, per qualche circostanza avversa, in modo accidentale, può battere i primi due..poi magari, se si gioca sulla sabbia, nello spazio, sul ghiaccio, in fondo al mare i valori potrebbero essere stravolti…
@ piper (#4523726)
Pink Floyd The Trial
Classifica atp 1992:
https://photos.app.goo.gl/5v7XkJ2ErMCC4kp98
Courier
Edberg
Sampras
Ivanisevic
Becker
Chang
Korda
Lendl
Non ci sono paragoni!
Crazy, toys in the attic he is crazy. [cit.]
Ahahah, stavolta no… O meglio solo il mio divano
Va beh la partita di Sinner è abbastanza scontata, Alex come sempre darà tutto, ci proverà ma alla fine arriverà la tredicesima sconfitta
Spiace constatare il livello basso dei semifinalisti…ma questo hanno prodotto gli ultimi anni di ATP…rivedo la top ten di 12 anni fa ,oggi misero paragone!
Caro Pippo, ti stimo come forumista di Livetennis e leggo con interesse i tuoi interventi, tuttavia vorrei evidenziare (non si tratterebbe né del primo né dell’ultimo esempio) che un paio di mesi fa un mio assistito, titolare di uno stabilimento balneare, mi ha riferito che un suo abituale cliente da oltre 20 anni, cui riservava da tempo ombrellone e sdraio in prima fila, aveva sempre pagato il dovuto con estrema puntualità e precisione ma, dopo la stagione estiva 2025, detto cliente si è inopinatamente dileguato lasciando inevaso addirittura anche il conto delle consumazioni 😯 🙂
Pertanto, io uno Sciò Sciò per la partita odierna di Jannik lo lancio … in ogni caso e senza esitazione 😉
Ma scusa hai impegni alle 15:00/15?
Per me si, può davvero diventere il 3° incomodo, non so se proprio al livello dei primi 2 ma se così non fosse, non troppo distante, di sicuro non con lo stesso divario che ha ora Zverev da Alcaraz e Sinner.
Mia personale classifica per il 2026 dei primi 4: Jannik, Carlitos, Felix e Lollo M.
Tonnara inglese nel doppio
Scontata no, pero’ c’e’ il timore che FAA non sia proprio fresco; ne ha spese parecchie di energie psicofisiche negli ultimi 10 giorni, mentre Carlitos ha sofferto solo contro Fritz. Speriamo ovviamente in un buon recupero dallo sforzo di ieri.
Mmm, ci riprovo… Oggi 6-2/ 6-1 per Jannik… Dopo il 6-4 6-3 preso, spero sinceramente, di andarci solo vicino… Le scommesse sono il lato oscuro della previsione. Che la forza sia con me, ma soprattutto con JS
Al contrario tuo io sono tranquillo, sono due cilindrate diverse che fanno lo stesso percorso (tipo di tennis) la finale è scontata: Alex cercherà solo di prolungare l’agonia
Condivido, stasera non è scontata la vittoria di Alcaraz
È da 2 anni e più che Alcaratz è favorito In tutti i sorteggi rispetto agli avversari! Negli slam e atp 1000!
Basta FAVORIRE LO SPAGNOLO! Ma che mafia c’è ai vertici del tennis!?!
Di nuovo favori allo spagnolo! Lui riposato UN GIORNO IN PIÙ!
Per la legge dei grandi numeri oggi toccherebbe a De Minaur.
Quindi Finale De Minaur-Aliassime è plausibile
Amico mio finale ADM / FAA tu vuoi proprio fare addormentare lo fiasco? Credo che si annoierebbe molto
Se trova continuità FAA ha la possibilità di essere il terzo. Ma non il terzo incomodo. 😎
Occasione colossale per Bolelli Vavassori,colossale
Se non vincono neanche questa è bene che si dedichino ad altro
Vi chiedo. Felix può diventare il terzo incomodo almeno sul veloce? Anni fa era una promessa che continuava a perdere finali. Poi è entrato in una misteriosa crisi che lo ha fatto smarrire un po’ per strada ed ora sono mesi che gioca sempre meglio. Qui a Torino fino all’infortunio ha giocato alla pari con Jan – come a Parigi nel 1000 – e ha battuto Sascha in uno scontro diretto per la semifinale. Il suo tallone d’Achille è sempre stata la mancanza di solidità mentale. Oggi da quel punto di vista mi sembra uno dei migliori. Sono curioso di vederlo stasera con Alvarez e soprattutto nel 2026. Pare avere tutto, fisico, tennis, testa, per avvicinarsi molto ai FAB2. Tra i Top10 mi sembra quello più attrezzato. Magari nel 2026 rientrerà nei ranghi, ma non mi stupirebbe per niente crescesse ancora.
Nel mondo dell’antimateria:
Finale De Minaur-Aliassime.
Tornando seri.
Mai come questa volta non considero scontata la vittoria di Jannik, Alex stavolta potrebbe fare la grossa sorpresa, come ha detto Sinner gioca completamente deresponsabilizzato.
La stessa cosa vale per Aliassime, che parte comunque con più possibilità vista la sua superficie preferita.
Buon tennis, queste Finals in ogni caso sono state un grande spettacolo.
Interessante vedere il confronto Alcaraz – Aliassime. Perchè sicuramente il canadese, degli 8, sembra quello che rispetto al passato ha fatto un salto maggiore, e come ho già detto, il 2026 sarà un anno indicativo in questo senso. Il confronto con Alcaraz è interessante perchè per battere Aliassime lo spagnolo non dovrà presentarsi in campo con una versione light di se stesso e si capiranno molte cose in vista della finale.
Per quanto riguarda il nostro Jannik…come si dice in questi casi: non c’è 12 senza 13…
Oggi grande tennis sia a pranzo che a cena. A pranzo andro’ di canederli e Gewurztraminer per stare virtualmente vicino al dolomitico, e per cena mi sparero’ il poutine, piatto tipico del Quebec, patatine fritte ricoperte da salsa gravy a base di carne e formaggio a pasta filata il tutto innaffiato dal famoso ice wine. ZERO PAELLA e ROJA!!!