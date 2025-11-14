ATP Finals 2025 – Torino: Auger-Aliassime batte Zverev e vola in semifinale: sarà sfida con Alcaraz

Vittoria di grande spessore per Félix Auger-Aliassime, che supera Alexander Zverev con lo score di 6-4 7-6(4) e conquista l’accesso alle semifinali delle Nitto ATP Finals 2025 di Torino. Il canadese ha giocato una partita solida, aggressiva e lucida nei momenti che contavano, contro un Zverev privo oggi delle sue due armi principali: servizio e dritto.

Una sfida ad eliminazione diretta nel gruppo Björn Borg, con un solo biglietto in palio per il “Final Four”: chi vinceva andava a sfidare Carlos Alcaraz, chi perdeva salutava il torneo. La pressione era altissima, e si è vista.

Il contesto: testa a testa, stagione e condizioni

Zverev, numero 3 del mondo, arrivava a Torino dopo una stagione altalenante, fatta di grandi picchi e cali improvvisi. Il bilancio dei precedenti gli era favorevole (6-3), ma nel confronto chiave più recente — lo US Open 2025 — era stato Auger-Aliassime ad avere la meglio.

Il canadese, oggi numero 8 del ranking, sta vivendo un finale di stagione di grande qualità: finale a Bercy e rendimento eccezionale indoor, superficie nella quale ha conquistato 7 degli 8 titoli in carriera.

All’Inalpi Arena, su hard indoor rapido, i due proponevano un tennis simile: servizio potente, pressione da fondo, ricerca del colpo definitivo. Ma è stato Felix a mantenere la lucidità necessaria nei punti pesanti.

Primo set

Avvio equilibrato, con entrambi solidi al servizio e consapevoli dell’importanza del punteggio. La prima chance è per Zverev sul 2-2, ma viene cancellata da una prima vincente del canadese. Sul 4-4 il tedesco trova un’altra palla break, anche questa annullata grazie alla solidità da fondo di Auger-Aliassime.

Il set si decide nel decimo gioco: Zverev serve sul 4-5 per restare nel parziale, ma concede tre set point consecutivi sullo 0-40. Con tre ottime prime il tedesco risale fino alla parità, poi spreca una volée di dritto semplice. Al quarto set point, Felix imposta lo scambio e chiude con un dritto incrociato vincente: 6-4 Canada.

Un colpo che pesa.

Secondo set

Felix inizia tenendo a zero il primo turno di battuta. Sul 2-1 arriva un nastro favorevole che gli regala la prima palla break del set, ma Zverev la cancella con un ace.

Sul 2-2 è il tedesco a procurarsi due palle break: entrambe salvate con coraggio e prime di qualità dal canadese, che sale 3-2.

Gli scambi si allungano: un rally da 30 colpi porta Felix sullo 0-30, ma Zverev rimedia e tiene per il 3-3. Auger-Aliassime deve annullare una palla break e si issa sul 4-3. È un continuo testa a testa, deciso da un paio di colpi a game. Si arriva fino al 6-6 senza ulteriori scossoni: è tie-break.

Tie-break

1-0 FAA, dritto vincente

2-0, errore Zverev

2-1, prima del tedesco

2-2, rovescio lungo del canadese

3-2 FAA, ottima prima

3-3, slice corto di Felix che rimane sul piatto

4-3 Zverev

4-4, grande pressione da fondo del canadese

5-4, smash vincente FAA

6-4, dritto in rete Zverev

Due match point: al primo, Zverev mette largo il dritto. Un errore gratuito che gli costa la semifinale.

Finisce 7-6(4): FAA vola tra i migliori quattro.

L’analisi: coraggio Felix, Zverev tradito dai fondamentali

Auger-Aliassime ha giocato un match di grande personalità: aggressivo in risposta, rapido nel prendere la rete, solido nei momenti delicati. Zverev, invece, ha pagato una giornata storta con il dritto e una seconda di servizio troppo attaccabile. Troppi errori gratuiti nei momenti che decidevano i giochi.

Il canadese conferma la sua dimensione indoor, già mostrata a Parigi, e ora prepara l’assalto a Carlos Alcaraz, fresco numero 1 del mondo. Nei precedenti è sotto 4-3, con lo spagnolo che ha vinto gli ultimi quattro incroci. Sarà una montagna ripida, ma il Felix visto stasera ha il tennis per provarci.

La cronaca

Primo set. Entrambi concentrati, tengono bene il gioco di servizio, coscienti dell’importanza della posta in palio. E’ Zverev ad avere la prima palla break sul due pari, annullata dal Aliassime con una prima vincente. Sul 4 pari ancora una palla break per il tedesco. Vigile e solido da fondo Felix costringe Zverev all’errore. Si va vanti con i servizi fino al decimo gioco.

Un set in equilibrio fino al decimo gioco. Zverev serve sul 4-5 per restare nel set, due errori ed una risposta vincente e Aliassime guadagna tre set point consecutivi sullo 0-40. Zverev ritrova il servizio ed imposta lo scambio. Annulla il primo il secondo ed il terzo set point. Sulla parità il n.3 del mondo sbaglia una facile volée di dritto (il fratello Michael si mangia le mani dal box giocatori). Sul quarto set-point Aliassime imposta lo scambio e chiude con un dritto incrociato vincente. Primo set al canadese, che ipoteca la semifinale.

Il secondo set inizia con Aliassime al servizio che chiude il gioco a zero. Sul 2-1 per il canadese un nastro beffardo da la prima palla break del set al n.8 del mondo. Ace del tedesco. Sulla parità Zverev sbaglia ancora un dritto, nuova palla break, che Aliassime spreca con un dritto fuori. Sul 2-2 si ribalta la situazione. Zverev con un pregevole rovescio lungo linea guadagna due palle break. La prima se ne va con un servizio vincente. Idem per la seconda. La prima di servizio assiste il canadese che ritorna avanti 3-2. Punto pesante 30 scambi, Auger-Aliassime mette Zverev fuori causa 0-30. Prima vincente 15-30. Esce il dritto del canadese 30 pari. Sbaglia il dritto Zverev palla break. Altro scambio infernale, Zverev scende a rete, Auger sbaglia il passante. Tenta la palla corta Aliassime, Zverev lo punisce. Ancora un errore a rete del tedesco parità. Finalmente Zverev tiene il servizio 3-3. Ancora un gioco combattuto. Aliassime annulla una pallabreak e tiene il servizio 4-3. Di nuovo Auger avanti sul servizio di Zverev 0-30. A rete il tedesco 15-30. Ace 30 pari. Tiene Zverev 4 pari. Gioco senza problemi per il canadese 5-4. Piccolo brivido sul 30 pari per Zverev che rimedia con la prima 5-5. Equilibrio, la partita si gioca su uno o due punti. Tenta la risposta vincente Zverev che sbaglia. A rete con coraggio Zverev, Auger soffre sul rovescio 15-15. Prima vincente 30-15. Servizio e dritto 40-15, Auger gioco solido 6-5. Zverev al servizio per guadagnare il tie-break. Brutto rovescio fuori 0-15. Comanda lo scambio Felix che però mette fuori il dritto. Il nastro porta via il dritto del n.3 del mondo 15-30. Ace numero 9, 30 pari. Brutto rovescio di Aliassime, su un punto che poteva fare la differenza 40-30. Chiude con il dritto Zverev 6-6. Tie break. Inizia Aliassime dritto vincente 1-0. Pressa da fondo Il canadese, Zverev sbaglia 2-0. Prima vincente 1-2. Rovescio lungo gratuito di Auger 2-2. Ottima prima di Aliassime 3-2. Rimane sulla racchetta lo slice del canadese si cambia sul 3 pari. Zverev avanti 4-3. Spinge con il dritto Aliassime 4-4. Smash vincente 5.4 Aliassime. Dritto in rete di Zverev 6-4, due match point Aliassime. Esce il dritto di Zverev, un gratuito che gli costa la semifinale del Masters. Auger-Aliassime sfiderà Alcaraz.

ATP Turin Alexander Zverev [3] Alexander Zverev [3] 4 6 Felix Auger-Aliassime [8] Felix Auger-Aliassime [8] 6 7 Vincitore: Auger-Aliassime Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 5-6 → 6-6 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 ace 4-4 → 4-5 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 3-4 → 4-4 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 ace 40-40 A-40 1-2 → 2-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Zverev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-4 → 4-5 A. Zverev 15-0 ace 30-0 ace 30-15 df 40-15 3-4 → 4-4 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 3-3 → 3-4 A. Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 2-3 → 3-3 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Zverev 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-2 → 2-2 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 ace 40-30 1-1 → 1-2 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1





Enrico Milani